Arvostelussa iPhone 13

iPhone 13 ei ole mullistava puhelin, mutta sen parempi akkukesto, tehokkaampi suoritin sekä edistyneet kamerat tekevät siitä kokonaisuutena merkittävän parannuksen aiempaan. Jos etsit tehokas ja monipuolista älypuhelinta ilman kalliimman Pro-version ominaisuuksia tai hintalappua, on kyseessä mainio vaihtoehto.

Kahden minuutin pika-arvio

iPhone 13 ei tarjoa erityisen runsaasti uutta, mutta se parantaa iPhone 12 -mallista useilla eri osa-alueilla. Parantunut akkukesto, noussut suorituskyky, mainio näyttö sekä hiottu kamera tekevät perus-iPhonesta erinomaisen älypuhelimen kaikilla mittareilla.

Jos ominaisuuksia vilkuilee paperilla, tuntuu nimeäminen yliampuvalta. Käytännössä valtaosa ominaisuuksista on pysynyt siinä määrin ennallaan, että iPhone 12S -nimi olisi tuntunut luonnollisemmalta. Odotettuja isoja uudistuksiakaan ei ole mukana.

Onneksi käytäntö osoittaa toisin. iPhone 13 on kaikin puolin aavistuksen edistyneempi, ja osa muutoksista todella parantaa käyttökokemusta.

iPhone 13:n myyntivaltti on sen akkukesto. Applen puhelimet eivät ole tulleet koskaan tunnetuksi erityisen hyvästä akusta, mutta uutuusmalli jaksaa koko päivän ajan ongelmitta.

Muutos tekee arjessa eron. Tältä osin iPhone 13 päihittää selvästi edeltäjänsä.

Puhelimen sisuksissa jyllää A15 Bionic -suoritin, joka on äärimmäisen tehokas. Järjestelmäpiiri sekä 4 Gt RAM-muistia takaavat sulavan käyttökokemuksen sekä sovellusten saumattoman toimivuuden.

Kaksoiskamera nappaa entistä selkeämpiä kuvia. Tämän lisäksi mukana on Applen oma Sensor Shift -kuvanvakain, joka on nähty aiemmin ainoastaan Pro Max -huippumalleissa. Se takaa otosten terävyyden myös nopeasti räpsittävissä kuvissa.

Jopa näyttö on hiukan parempi kuin aiemmissa "perus-iPhoneissa". Erityisesti tämän havaitsee silloin, kun käyttökokemusta vertaa iPhone XS:n kaltaisiin vanhempiin malleihin. Kokonaisuutena ruutu tuo näkymät eloon kirkkaana ja upeana.

Sen sijaan pettymykseksi on laskettava 120 Hz:n virkistystaajuuden puuttuminen. Mikäli haluat sulavamman näytön verkkoselaukseen tai pelaamiseen, on katse suunnattava iPhone 13 Pron tai iPhone 13 Pro Maxin suuntaan.

Kuten olettaa saattoi, uusi iPhone on kallis hankinta. Pienin 128 Gt:n tallennustilalla varustettu malli maksaa julkaisussa 929 €. On kuitenkin syytä huomata, että pienimmän tallennustilan malli on tuplasti suurempi kuin viimevuotisen iPhone 12 -sarjan 64 Gt:n versio.

iPhone 13 voi vaikuttaa alkuun melko pieneltä parannusaskeleelta. Sen parantunut akkukesto, suorituskyky, näyttö sekä kamera luovat kuitenkin kokonaisuuden, joka on erittäin hyvä hankinta jokaiselle vanhemman iPhonen omistajalle.

Hinta ja julkaisupäivä

iPhone 13 -mallisto esiteltiin syyskuun 14. päivä järjestetyssä tilaisuudessa. Ennakkotilaukset alkoivat saman viikon perjantaina. Varsinainen julkaisu on puolestaan syyskuun 24. päivä, jolloin markkinoille saadaan kaikki neljä mallia.

Suositushinnat alkavat julkaisussa 929 eurosta. Alin hinta koskee 128 Gt:n tallennustilalla varustettua mallia. Onkin syytä huomata, että Apple ei tuo enää ollenkaan myyntiin 64 Gt -versiota.

(Image credit: TechRadar)

Mikäli haluat enemmän tallennuskapasiteettia, on tarjolla myös 256 Gt:n ja 512 Gt:n versiot. Näiden hinnat ovat julkaisupäivänä 1 049 € ja 1 279 €.

Jos hinta ylittää budjetin, kannattaa harkita iPhone 13 minin hankkimista. Se tarjoaa käytännössä identtisen suorituskyvyn, mutta pienempi näyttö pudottaa hinnan 829 euroon. Toisaalta taas iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max tarjoavat suurempaa europinoa vastaan vielä tehokkaamman ja kyvykkäämmän kokonaisuuden.

Muotoilu

iPhone 12 -omistajat eivät todennäköisesti ensivilauksella huomaa eroavaisuuksia uudessa puhelimessa. Mikäli kuitenkin taskussasi komeilee vanhempi malli, nousevat pienet muutokset selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

Vuoden 2021 iPhone on tasareunainen edellisvuotisen mallin tavoin. Käyttökokemus tuntuukin hiukan kulmikkaammalta kuin aiemmat sukupolvet, jotka luottivat pyöreisiin reunoihin. Laite on kuitenkin kulmistaan huolimatta mukava pidettävä myös yhdellä kädellä.

Puhelimen molemmat puolet ovat lasisia, mutta vain etupuolella on käytössä Applen oma Ceramic Shield -suoja. Kuten iPhone 12:n tapauksessa, myös tällä kertaa puhelimen kerrotaan kestävän pudotuksista aiheutuvia vahinkoja neljä kertaa paremmin kuin ilman suojalasia. Emme kuitenkaan suosittele kokeilemaan tätä tieten tahtoen.

Kuva 1/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/5 (Image credit: TechRadar)

Emme ole halunneet pudotella puhelinta, mutta jo pelkkä tieto Ceramic Shield -suojasta tuo turvantunteen. Olisimme kuitenkin toivoneet näkevämme sen myös puhelimen selustassa.

Kun kerta kestävyydestä puhutaan, todettakoon iPhone 13:n olevan IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviydestä. Käytännössä luuria voi siis uittaa kuuden metrin syvyydessä puolen tunnin ajan. Tätäkään emme suosittele kokeilemaan, mutta vaikka puhelin ei täysin vedenkestävä olekaan, kestää se hyvin arjen mahdollisia vahinkoja.

Puhelimen oikeassa reunassa on vaimennuspainike, volyymipainikkeet sekä paikka SIM-kortille. Oikeassa sivussa sijaitsee virtapainike, joka on mukavalla tavalla peukalon ulottuvissa.

Pohjassa on kaiuttimet sekä väylä Lightning-latausliitännälle.

Testimme perusteella iPhone 13 on helppokäyttöinen yhdellä kädellä. Puhelimen mitat (146,7 x 71,5 x 7,7 mm) soveltuvat siis peruskäyttäjälle hyvin, joskin pienikätiset pitänevät enemmän iPhone 13 minin tarjoamasta kompaktiudesta.

iPhone 13 painaa aavistuksen enemmän kuin edeltäjänsä, sillä vaakalukema on noussut viimevuotisesta 164 grammasta 174 grammaan. Muutosta ei kuitenkaan käytännössä huomaa, ja onpa lukema varsin perustasoa puhelinmarkkinoilla muutenkin.

Kännykän selusta on yksinkertaisen tyylikäs. Keskelle sijoitettu Apple-logo sekä vasemmassa yläkulmassa oleva kamerajärjestelmä saavat ansaitsemansa huomion. Ainoa merkittävä ero koskee linssien asettelua. Linssit ovat nyt pikemminkin vierekkäin kuin edeltäjien tavoin pystyasennossa.

iPhone 13 -värivaihtoehdot (Image credit: Apple)

Tarjolla on viisi eri värivaihtoehtoa: sininen, musta, kerma, punainen ja pinkki.

Värit ovat aika yksipuolisia. Mikäli mikään ei tunnu tässä vaiheessa täysin omalta, kannattaa kenties odottaa mahdollisia lisävaihtoehtoja. Apple toi iPhone 12 -valikoimaan violetin värin noin puoli vuotta julkaisun jälkeen, joten tältä osin on toivoa lisäyksistä.

Lopuksi on vielä hyvä mainita, että iPhone 12 -puhelimien suojat eivät kelpaa uuteen versioon.

Näyttö

Näyttö

iPhone 13 hyödyntää 6,1-tuumaista näyttöjä, joka yltää 2 532 x 1 170 -resoluutioon. Super Retina XDR OLED -näyttöteknologia on Applen oma luomus. Sen ansiosta näyttö on erittäin kirkas ja selkeä. Uuden sukupolven iPhone onkin parantanut erityisesti kirkkautta, minkä ansiosta puhelin pärjää kirkkaassa päivänpaisteessa edeltäjiään paremmin.

(Image credit: TechRadar)

Näyttökoon ja resoluution vuoksi kuvatiheys on 460ppi. Se ei ole markkinoiden parhaimmistoa, mutta lukema riittää peruskäytössä oikein hyvin. Emme jääneet kaipaamaan korkeampaa resoluutiota elokuvia katsellessa tai pelejä pelatessa.

Ruutua ympäröivät reunukset ovat varsin ohuet, minkä lisäksi näyttölovi vie pienen osan kuvasta. Vaikka huhut olivat viemässä lovea kokonaan pois, on se siis edelleen mukana. Kameran vaatima alue on kuitenkin viidenneksen verran pienempi kuin iPhone 12:ssa, joten käytössä oleva näyttöalue on hiukan aiempaa laajempi.

(Image credit: TechRadar)

Muutos ei ole merkittävä, mutta sen huomaa puhelinten ollessa vierekkäin.

Sen sijaan keskeinen asia on 120 Hz:n virkistystaajuuden puuttuminen. iPhone 13 luottaa edelleen 60 Hz:n teknologiaan, kun taas kalliimmat iPhone 13 Pro ja iPhone 13 Pro Max saivat tuplasti sulavammin pyörivän näytön. Käytännössä korkeampi virkistystaajuus tekee pelaamisesta sekä verkkosivujen selailusta silmille miellyttävämpää.

Mikäli olet päässyt kokeilemaan Android-puhelimista tuttua 120 Hz:n näyttöä, huomaat eron nopeasti. Tosin sen merkitys on silti varsin pieni, vaikka se ei täysin havaitsematta jääkään.

Kamera

Kamera

(Image credit: TechRadar)

Teknisen listauksen perusteella iPhone 13:n kamerajärjestelmä ei ole kummoisesti muuttunut viimevuotisesta. Mukana on kuitenkin pieniä parannuksia niin kameroissa itsessään kuin sovelluspuolellakin.

Pääkamera koostuu kaksoiskamerasta. Sen johtotähtenä on 12 MP:n f/1,6-aukollinen pääkamera sekä 12 MP:n f/2,4-aukollinen ultralaajakulmakamera 120 asteen katselukulmalla. Mukana ei ole telekameraa, joten tarkennuksen osalta joutuu tyytymään digitaaliseen zoomiin. Ratkaisun vuoksi iPhone 13 ei loista kauempaa otetuissa kuvissa.

Kun välimatka on kohtuullinen, otokset osoittautuvat upeiksi ja eläviksi. Pääkameran 1,7 µm -pikselit tekevät merkittävän eron iPhone 12:n 1,4 µm:n vastaaviin.

Mukana on myös Applen oma kuvanvakainjärjestelmä, joka nähtiin viimevuotisessa iPhone 12 Pro Maxissa. Sen avulla kuvat ovat erittäin teräviä myös tilanteissa, joissa käsi saattaa hiukan täristä kuvaushetkellä.

Potreteissa on pääsääntöisesti vähemmän kohinaa kuin iPhone 12:n kuvissa. Vaikka muutamalla kertaa otos ei täysin onnistunutkaan, kaikkinensa iPhone 13 teki kameransa osalta vaikutuksen.

120-asteisella katselukulmalla varustettu ultralaajakulmakamera on hyödyllinen silloin, kun haluat napata laajemman alueen kuvaan. Pääasiassa huomasimme kuitenkin pääkameran olevan käytännöllisempi.

Digitaalinen zoom mahdollistaa viisinkertaisen tarkennuksen. Lopputulos ei kuitenkaan täysin vakuuta, sillä monet älypuhelimet yltävät selvästi parempaan. Onneksi se ei ole ominaisuutena puhelimen tärkeimmästä päästä.

Yksi uutuusominaisuus on "valokuvatyylit", johon pääsee käsiksi kamerasovelluksen kautta. Tämän avulla voit muokata kuvien henkeä syventämällä kontrastia, tuomalla väreihin lämpöä tai haalentamalla kokonaisuutta.

Kuva 1/5 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/5 Kontrastia lisäävä Valokuvatyyli (Image credit: TechRadar) Kuva 3/5 Vibrant-valokuvatyyli (Image credit: TechRadar) Kuva 4/5 Valokuvatyylillä saa lisää lämpöä (Image credit: TechRadar) Kuva 5/5 Cool-valokuvatyyli (Image credit: TechRadar)

Työkalut tulevat tarpeeseen niille, jotka tykkäävät kuvata omalla tavallaan. Lisäksi uutuus mahdollistaa kuvien muokkaamisen laajemmin kuin vain yksittäisellä filtterillä. Emme saaneet tästä rajatonta hyötyä irti, mutta joka tapauksessa omaa some-seinää huolella suunnitteleville.

Puhelimen etupuolella on 12 MP:n f/2,2-aukollinen laajakulmakamera. Se toimi testiemme perusteella selfieiden ottamiseen sekä videopuheluissa mainiosti. Tämä ei yllätä, sillä iPhonet ovat jo pidemmän aikaa tarjonneet laadukkaan etukameran. Sinänsä muutokset edeltäviin puhelimiin ovat pieniä, mutta kokonaisuus on kaikkinensa erinomainen.

Kuva 1/2 iPhone 13:n muotokuvatila (Image credit: TechRadar) Kuva 2/2 Stage Light -efekti (Image credit: TechRadar)

4K-videokuvaus onnistuu 24, 30 ja 60:n kuvataajuudella. Full HD -resoluution tapauksessa sekuntivauhti on 30, 60, 120 tai 240.

Merkittävin videokuvaukseen vaikuttava lisäys on "elokuvallinen tila" (Cinematic Mode). Se luo taltioitaviin hetkiin bokeh-efektin, joka hämärtää taustan. Lisäksi lisäys seuraa kasvoja sekä tarpeen tullen vaihtaa kohdetta.

Tämä toimi käytössämme hyvin kunhan totuimme sen olemassaoloon. Suosittelemmekin harjoittelemaan sillä muutamaan kertaan ennen vakavampaa kuvaushetkeä. Joka tapauksessa lisäys on mielenkiintoinen ja toimiva.

Esimerkkikuvia

Esimerkkikuvia

Kuva 1/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 2/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 3/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 4/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 5/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 6/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 7/10 (Image credit: TechRadar) Kuva 8/10 Laajakulmakamera (Image credit: TechRadar) Kuva 9/10 2x-tarkennus (Image credit: TechRadar) Kuva 10/10 5x-tarkennus (Image credit: TechRadar)

Suorituskyky

Suorituskyky

Kaikki neljä iPhone 13 -puhelinta hyödyntävät Applen omaa A15 Bionic -suoritinta, joka pyrkii olemaan markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri. Apple väittää sen olevan laskentateholtaan 50 prosenttia nopeampi ja graafiselta kyvyltään 30 prosenttia ripeämpi kuin kilpailijoiden vastaavat.

Olivatpa väitteet totta tai ei, iPhone 13 on suorituskyvyltään vaikuttava. Arjessa ero iPhone 12:n tai Samsung Galaxy S21 Ultran kanssa jää huomaamatta, mutta erityisesti vanhempien iPhonejen omistajan havaitsevat heti eron.

Testijakson aikana sovellukset avautuivat silmänräpäyksessä eikä ohjelmien vaihtamisessa ollut havaittavissa kuin marginaalista viivettä.

Pelaaminen onnistuu ongelmitta. Havaintojemme perusteella pelit käynnistyivät yhtä nopeasti kuin iPad Prolla. Elämykset ottavat kaiken ilon irti OLED-näytöstä, minkä lisäksi graafinen anti on erinomaista.

(Image credit: TechRadar)

Geekbench 5 -piinapenkki tuotti moniydin testin keskiarvoksi 4 688. Vertailun vuoksi iPhone 12:n lukema samassa rääkissä oli 3 859, Samsung Galaxy S21:n 3 367 ja OnePlus 9 Pron 3 630.

Apple on siis todella ottanut mahtiloikan eteenpäin, mutta käytännössä tämä näkyy vain testeissä. Arkisessa käytössä muutos korostuu vanhoihin malleihin verrattuna, ei niinkään uusimpien rinnalla.

A15 Bionic -suorittimen kaverina on 4 Gt RAM-muistia, mikä riittää vallan mainiosti. Määrällisesti muistia on vähemmän kuin samanhintaisissa Android-puhelimissa, mutta Apple ei tarvitse samaista RAM-määrää saadakseen ilon irti A15 Bionic -suorittimesta.

Tallennustilan osalta on tarjolla 128, 256 ja 512 Gt. Mikäli tapaat napsia valokuvia ahkerasti sekä käyttää puhelinta muutenkin aktiivisesti useamman vuoden ajan, suosittelemme valitsemaan suosiolla 256 Gt:n tai 512 Gt:n mallin. Vaikka iCloud-tuki onkin mukana, 128 gigatavua loppuu nopeasti kesken.

Onneksi Apple on luopunut viimein vaatimattomasta 64 Gt:n mallista. Se oli tarjolla vielä viime vuosien ajan, mutta nyt siitä on päästy eroon.

iPhone 13 on 5G-valmis, joten saat laitteesta pitkäikäisen hankinnan myös tulevaisuuden verkkoteknologian osalta. Vaikka et sitä vielä tarvitsisikaan, on se hyvä olla lähivuosien varalle.

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmä

(Image credit: TechRadar)

iPhone 13 hyödyntää esiasennettua iOS 15 -käyttöjärjestelmää. Luvassa on siis kaikki Applen oman luomuksen tuoreimmat herkut.

Vuoden 2021 uudistukset ovat hienovaraisempia kuin iOS 14:n vastaavat, mutta huomaamatta ne eivät jää. Esimerkiksi uusi Keskity-ominaisuus on mielenkiintoinen ja helposti käyttöönotettava.

Kun valitset Keskity-tilan, pääset suoraan Älä Häiritse -asetuksiin. Tämän kautta voit valita mieluisat asetukset esimerkiksi nukkumista tai työpäivää varten. Etkö halua saada ilmoitusta jokaisesta Twitter-viestistä työpäivän aikana? Voit valita tämän asetuksista.

Muut muutokset ovat pieniä. Kokonaisuus tuntuu kuitenkin tuoreemmalta ja paremmalta kuin aiemmin.

iPhone-puhelimien suurin valtti on niiden pitkäikäisyys. Apple tuonee uudet käyttöjärjestelmäversiot puhelimiin vuosien ajan. Jopa iPhone 6S saa iOS 15 -päivityksen, joten iPhone 13 pääsee osaksi uudistuksia noin vuoteen 2027 asti.

Akkukesto

Akkukesto

Applen laitteet eivät ole koskaan loistaneet akkukestollaan. Vaikka iPhone 13 ei nouse tältä osin markkinoiden kärkimalliksi, on sen akku selvästi parempi kuin edeltävissä malleissa.

Emme ole vielä täysin selvillä kasvaneen akkukennon lopullisesta koosta, mutta akkukeston parantuminen viittaa merkittävään muutokseen. Ensitietojen valossa jokainen iPhone 13 -versio olisikin saanut entistä kookkaamman virtalähteen.

Apple kertoo iPhone 13:n ja iPhone 13 Pro Maxin tarjoavan kaikista parhaan akkukeston. Testiemme perusteella näin todella onkin, ja loikka tuntuu etenkin iPhone 12:een verrattuna huomattavalta.

Testijakson aikana iPhone 13 selvisi joka kerta täyden päivän ajan, minkä jälkeen puhtia riitti vielä ainakin muutaman tunnin edestä.

(Image credit: TechRadar)

Yritimme viedä puhelimen äärirajoille pitämällä näyttöä päällä koko päivän ajan. Tunnit kuluivat YouTuben sekä videosuoratoistopalveluiden äärellä. Vaikka puhelin oli käytössä jatkuvalla syötöllä 10.30 ja 23.00 välillä, emme saaneet akkua tyhjäksi. Päivän päätteeksi virtaa riitti yhä 20%, vaikka näytön kirkkaus oli äärimmillään lähes yhdeksän tunnin ajan.

Kuten sanottua, akkukesto ei ole älypuhelinmarkkinoilla ennennäkemätön. Monet Android-laitteet yltävät vähintään samaan, mutta Applen tapauksessa kyseessä on iso harppaus oikeaan suuntaan. Uudistus tekee iPhone 13 -mallistosta monille houkuttelevamman kuin edeltävät mallit.

iPhone 13 hyödyntää 20 W -laturia, joka on akun tavoin hyvä vaan ei mullistava. Vartin odottelu täytti tyhjentyneen akun 26 prosenttiin ja toinen mokoma 51 prosenttiin.

Langaton lataus tekee paluun. Mikäli omistat 15 W:n langattoman laturin, saat täytettyä akkua kelvolliseen tahtiin. Lukema on tässäkin tapauksessa kaukana parhaista Android-malleista, mutta se helpottaa puhelimen akun täyttämistä esimerkiksi työpöydällä. Qi-laturin omistajat eivät siis tarvitse erillisiä piuhoja latausta varten.

Kuten viimevuonnakin, myös tällä kertaa laturi on jätetty pois myyntipakkauksesta. Tavoitteena on vähentää elektroniikkajätteen määrää. Toisaalta Applen laitteita aiemmin käyttäneillä on todennäköisesti ainakin yksi Lightning-laturi jo entuudestaan.

Virallisen Applen laturin saa hankittua erikseen 25 eurolla. Tämän lisäksi markkinoilla on edullisempia kolmannen osapuolen valmistajien tuotteita. Halunnet myös samalla valita itsellesi 20W:n virtalähteen saadaksesi parhaan mahdollisen latausnopeuden.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Omistat vanhan iPhonen

Jos taskussasi on iPhone 12, uuden sukupolven iPhone ei välttämättä ole tarpeeksi merkittävä uudistus. Sen sijaan vanhempiin malleihin verrattuna iPhone 13 on erittäin mainio päivitys.

Haluat hyvän akkukeston

Akkukesto ei ole ikinä ollut Applen puhelimien valttikortti, mutta iPhone 13 ottaa askeleita oikeaan suuntaan. Akku jaksaa ongelmitta koko päivän, mikä tuo arkeen mukavuutta.

Arvostat suorituskykyä

iPhone 13 on erittäin tehokas älypuhelin, joka ei kalpene minkään mallin rinnalla. Jos haluat väkevän suorituskyvyn etkä iPhone 13 Pron korkeampaa hintaa, on iPhone 13 oivallinen valinta.

Älä osta, jos...

Sinulla on iPhone 12

Jos omistat iPhone 12:n, uuden mallin päivitykset voivat olla turhan pieniä. Muutokset toki parantavat käyttökokemusta, mutta ne eivät tee päivityksestä pakollista.

Haluat pienemmän puhelimen

iPhone 13 mini on teknisesti lähes identtinen iPhone 13:n kanssa. Se soveltuu pienikätisille paremmin pienemmän näyttönsä ansiosta.

Haluat edullisen puhelimen

iPhone 13 on halvempi kuin Pro-mallit, mutta se ei ole millään muotoa edullinen. Useat Android-puhelimet tarjoavat parempia budjettiratkaisuja, ja toisaalta Applen valikoimasta esiin nousee iPhone SE.

Arvosteltu syyskuussa 2021