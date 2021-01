Ensiarviossa Samsung Galaxy S21

Galaxy S21 on Samsungin paras puhelin vuonna 2021, ja sen hinta-laatusuhde on äärimmäisen hyvä. Siinä on iso 6,2 tuuman näyttö, uusittu kameraohjelmisto ja Android-puhelinten viimeisin piirisarja. Näytön alhaisempi resoluutio, polykarbonaattinen selkämys sekä luopuminen microSD-korttipaikasta takaa puolestaan sen, että puhelimen hinta on voitu pudottaa mahdollisimman alhaiseksi.

Samsung Galaxy S21 julkaistaan lähes kuukausi odotettua aiemmin, mutta se ei ole edes alkuvuoden paras uutinen: yhtiön uutukainen on merkittävästi edullisempi kuin vastaava lippulaivamalli viime vuonna, ja painotamme todella sanaa merkittävästi.

Vallitsevaa tilannetta mukaillen Galaxy S21 on Suomessa 171 euroa edullisempi kuin 11 kuukautta sitten julkaistu Galaxy S20. Silti uudessa mallissa on paranneltu kameraohjelmisto, komponentit ja sormenjälkitunnistin.

Galaxy S21 onkin Samsungin vastine Applen uudelle kilpailukykyiselle iPhone 12 minille, joskin tämä malli tarjoaa täysikokoisen lippulaivamallin kookkaammalla 6,2 tuuman näytöllä, kolminkertaisella zoomauksella ja lähes 80 % isommalla akulla. Juuri hinta-laatusuhde on pitänyt Samsungin puhelimet korkealla meidän parhaiden puhelinten listalla.

Samsungin uusien puhelinten markkinointilause on "Eeppinen. Kaikin tavoin", joka kuvastaa myös yhtiön 6,7 tuuman Galaxy S21 Plus -mallia sekä 6,8 tuuman Galaxy S21 Ultraa. S21:ssä ei ole aivan kaikkia uusia ja vanhoja ominaisuuksia, mutta Samsung luottaa siihen, että kuluttajat haluavat käyttää edelleen tavallisia puhelimia.

Uuden hintapisteen takaamiseksi Samsung on joutunut nimittäin poistamaan puhelimesta joitain ominaisuuksia, mutta uskomme, ettei kaikki jää niitä edes kaipaamaan. Yhtiö haluaa luopua aiemmista perinteistä, kuten microSD-korttipaikasta, myyntipakkauksen mukana tulevasta laturista sekä lasisesta selkämyksestä.

Joten jos kaipailet edelleen 3,5 mm kuulokeliitännän perää, nämä muutokset voivat tuntua ylimääräiseltä lisätaakalta. Mutta Applen lailla Samsung haluaa lieventää omaa hiilijalanjälkeä ja myy laturia erikseen edullisempaan hintaan, ja polykarbonaatista valmistettua selkämystä käytettiin jo Note 20:ssa ilman suurta polemiikkia.

Viime vuonna julkaistujen S20-sarjalaisten rinnalla ei julkaistu kunnollista seuraajaa Galaxy S10e:lle, ja monet jäivätkin kaipaamaan yhtiöltä edullista 5G-puhelinta. S20 oli hinnaltaan liian kallis monelle, mutta S21 korjaa asian.

Hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy S21 julkaistaan Suomessa perjantaina 29. tammikuuta 2021. Puhelin julkistettiin virallisesti 14. tammikuuta, ja sen ennakkomyynti on jo käynnissä.

Samsung S21:n hinta on merkittävästi alhaisempi kuin vastaavan S20:n hinta oli vuosi sitten julkaisussa. Tähän on päästy juurikin karsimalla tiettyjä ominaisuuksia, kuten heikentämällä näyttöä ja poistamalla microSD-korttipaikka.

Uusi malli maksaakin Suomessa 879 €, jolla saa 128 Gt tallennustilaa ja 8 Gt RAM-muistia. Myyntiin saapuu myös 256 Gt / 8 Gt malli, joka maksaa 949 €.

Vertailun vuoksi Galaxy S20 5G:n malli Suomessa oli julkaisussa 1 050 €, joten uuden mallin hinta on merkittävästi edullisempi. Jos haluat Samsungin parhaan mahdollisen puhelimen vuodelle 2021, silloin valintasi on hinnakkaampi Galaxy S21 Ultra, jossa on muun muassa WQHD+-näyttö sekä muistikorttipaikka.

Muotoilu ja näyttö

Galaxy S21:ssä on 6,2 tuuman AMOLED-näyttö, ja se on saatavilla neljässä eri värissä: harmaa, valkoinen, violetti ja pinkki. Muotoilun osalta kaikki näyttää pintapuolisesti hyvin samankaltaiselta S20:n kanssa, joskin kiiltävä pinta on korvattu mattapohjaisella.

Likemmällä tarkastelulla eroja alkaa kuitenkin ilmaantua. Samsungin uudessa lippulaivamallissa on kaarevan näytön sijaan tasainen ja resoluutio on tiputettu Quad HD:sta Full HD+:ksi. Virkistystaajuus säilyy sen sijaan entisellään 120 Hz. Erot resoluutiossa jäänevät niin ikään todennäköisesti monilta huomaamatta, sillä 1080p on jo riittävä puhelinten näyttöihin.

Sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin on myös kaikissa S21-malleissa isompi, joten sisäänkirjautuminen on entistä helpompaa. Yhtiö väittää tunnistuksen olevan myös entistä tarkempi ja nopeampi, mutta uskomme tämän vasta, kun pääsemme arvostelemaan puhelimen kunnolla.

S21 Plus- ja S21 Ultra -malleihin verrattuna S21:stä uupuu isompien näyttöjen lisäksi lasinen selkämys, Ultraan verrattuna kaareva näyttö, Quad HD -resoluutio sekä S-Pen-tuki.

Kamera ja akku

(Image credit: Future)

Galaxy S21:n kamerat eivät ole muuttuneet, sillä Samsungin isoin muutos kennoihin tehtiin juuri loikatessa S10-malleista S20:een. Tänä vuonna päivitykset onkin tehty nimenomaan ohjelmiston puolelle, minkä lisäksi yhtiö on onnistunut pienentämään varsinaista kamerajärjestelmää sirommaksi.

Kameroiden osalta tarjolla on siis edelleen 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin ultralaajakulma ja 64 megapikselin telelinssi, joka kykenee kolminkertaiseen zoomiin. Edessä on puolestaan 10 megapikselin kamera. Nämä todettiin jo hyviksi (ja markkinoiden parhaimmistoon lukeutuviksi) kameroiksi S20-mallien kohdalla, ja S21:n kohdalla tilanne on mahdollisesti ainoastaan parempi, kiitos päivitetyn yökuvaus- ja potrettitilan.

Yhtiö on lisäksi päivittänyt Single Take -kuvaustilaa, joka taltioi kuvaa ja videota samanaikaisesti, toimimaan myös hidastusvideon kanssa, minkä lisäksi täysin uusi Director's View yhdistää etu- ja takakamerat samanaikaista videotallennusta varten. Kaikki kamerat tukevat lisäksi 4K/60fps-kuvaa, kun taas pääkamera yltää jopa 8K/24fps-videoon kropattuna.

Akku on säilynyt ennallaan ja on kooltaan 4 000 mAh. Viime vuonna tämä riitti kevyesti koko päivän ajaksi. Latausvaihtoehtoina on joko 25 W pikalataus USB-C:n kautta tai langaton lataus.

Tämän vuoden mallit eivät kuitenkaan tue aiempia 45 W latureita, jotka toimivat S20-sarjalaisten kanssa. Samsung kertoi TechRadarille yhtiön optimoineen 25 W latausta uusissa malleissaan, joten 45 W lataus ei tuonut merkittävää lisää puhelimiin.

Suorituskyky ja ohjelmisto

Emme voi kommentoida vielä paljoa puhelimen suorituskyvystä, mutta S20:ssä on tämän hetken viimeisimmät piirisarjat: joko Samsungin oma Exynos 2100 tai Yhdysvalloissa Qualcommin Snapdragon 888. Emme ole testanneet kumpaakaan aiemmin, joten tutustumme mielenkiinnolla, miten hyvin Android-puhelimet pystyvät jatkossa kilpailemaan Applen nopeiden A-sarjan piirisarjojen kanssa.

Edullisempi hinta tietää hyvää myös heille, jotka haluavat 256 Gt mallin, joka on niin ikään edullisempi. Molemmissa variaatioissa on 8 Gt RAM-muistia, joka riittää puhelinkäytössä vallan mainiosti, sekä Samsung Dex, jonka avulla näyttöä voi käyttää virtuaalisena tietokoneena.

Koska perusmallissa ei ole enää microSD-korttipaikkaa, suosittelemme melkein ostamaan 256 Gt mallin, jos aiot kuvata paljon tai ottaa erityisesti 4K- tai 8K-videota.

Käyttöjärjestelmä pyörii Android 11:n pohjalle rakennetulla One UI 3.0:lla, joka on yksi meitä eniten miellyttävistä käyttöjärjestelmistä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että näemme luultavasti Android 12:n vasta noin vuoden päästä, vaikka Google julkaisisikin uuden päivityksen jo elokuussa.

Ensiarvio

Galaxy S21 on Samsungin uusi edullinen lippulaivamalli, joka on täydellinen vaihtoehto alkuvuoteen 2021. Siinä on kookas 6,2 tuuman AMOLED-näyttö, uusi mattapohjainen muotoilu, neljä värikästä sävyvaihtoehtoa sekä uusin piirisarja.

Vaikka kamerapuoli ei mullista puhelinkuvausta ja näytön resoluutio yltää ainoastaan Full HD+:aan, S21 on hinta-laatusuhteeltaan miltei lyömätön yhdistelmä, jos et kaipaa microSD-korttipaikkaa tai myyntipakkauksessa tulevaa laturia.