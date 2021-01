Ensiarviossa Samsung Galaxy S21 Plus

Plus-mallit olivat Samsungin Galaxy S -sarjan lippulaivamalleja vielä muutama vuosi sitten, mutta S20 Ultran julkaisun jälkeen ne ovat jääneet taaemmaksi. Erot eri mallien välillä kasvavat suuremmiksi S21-sarjan kohdalla, kun yhtiö näyttäisi panostavan kaiken Ultra-mallin suuntaan – hieman samaan tapaan kuin Note 20 -sarjan kohdalla viime vuonna. S21 Plus saattaakin olla lopulta vaikea puhelin suositella kenellekään, sillä siinä on samankokoinen näyttö, heikompi resoluutio ja identtiset kamerat kuin viime vuonna julkaistussa S20 Plus -mallissa. S21 Plussassa on kuitenkin parempi piirisarja ja akku, mutta kaikilta muilta osin S21 Ultra on saanut tänä vuonna kaikki parannukset.

Viime vuoden tapaan Samsung on julkaissut kolme Galaxy S21 -mallia, joista aiempi lippulaivamalli Plus on nykyään kolmikon keskiraskas vaihtoehto.

Viime vuonna julkaistujen Galaxy S20 Ultran ja S20 Plussan päällimmäiset erot olivat kameroissa, tänä vuonna mallien väliset erot ovat entistä selvemmät. Samsung selkeästi pyrkii saamaan Galaxy-fanit ja tehokäyttäjät yhtiön Ultra-mallin omistajiksi.

Hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy S21 Plus julkistettiin 14. tammikuuta Samsung Unpacked -tilaisuudessa yhdessä Galaxy S21:n ja Galaxy S21 Ultran kanssa. Julkistus tapahtui noin kuukautta aiemmin kuin aikaisempina vuosina.

Samsung Galaxy S21 Plus julkaistaan 29. tammikuuta 2021. Ennakkomyynti on jo alkanut.

Galaxy S21 Plus -mallin hinnat alkavat Suomessa 1 079 €, jolla saa 128 Gt / 8 Gt -mallin. Kauppoihin tuodaan myös 256 Gt / 8 Gt -malli, jonka hinta on Suomessa 1 149 €

Hinta on aavistuksen edullisempi kuin Galaxy S20 Plus -mallilla julkaisussa, jolloin kyseinen puhelin maksoi 1 149 €. Hinnanalennus johtuu todennäköisesti siitä, että uudessa mallissa on ainoastaan Full HD+ -näyttö korkearesoluutioisemman QHD-paneelin sijaan.

(Image credit: Future)

Muotoilu ja näyttö

Etupuolen muotoilultaan Galaxy S21 Plus ei poikkea hirveästi viime vuonna julkaistusta S20 Plus -mallista. Uusi puhelin on aavistuksen leveämpi ja painavampi, mutta tätä ei juurikaan huomaa kädessä pitäessä. Puhelin tuntuu tasapainoiselta ja äärimmäisen laadukkaalta, kuten voi odottaa.

Takapuoli on sen sijaan kokenut mullistuksen uuden kamerajärjestelyn ansiosta, ja todellisuus näyttää paljon paremmalta luonnossa kuin kuvissa. S21 Plus on saatavilla mustana, hopeisena ja violettina. Kaikissa malleissa on lasipohjainen selkämys, joka hylkii hyvin sormenjälkiä.

Puhelimen oikeassa laidassa on virtanäppäin sekä äänenvoimakkuus, alhaalla SIM-korttipaikka, USB Type-C -liitäntä sekä kaiutin. Ylhäälle on sijoitettu toinen kaiutin, ja lasinen selkämys mahdollistaa langattoman sekä muiden laitteiden latauksen.

S21 Plussassa on sama 6,7 tuuman näyttö kuin Galaxy S20 Plussassa. Jostain syystä Samsung on kuitenkin päättänyt pudottaa S21 Plussan resoluution aiemmasta QHD:sta Full HD+:aan. Toinen merkittävä ero näytössä S21 Plus - ja S21 Ultra -mallien välillä on se, ettei ensiksi mainittu tue lainkaan S-Penia. S21 Plussan näyttö tukee silti edelleen 120 Hz virkistystaajuutta.

Näyttöön sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin on S21 Plussassa ja muissa S21-sarjalaisissa isompi kuin S20-malleissa, minkä lisäksi Samsung väittää sen olevan myös entistä nopeampi.

(Image credit: Future)

Kamera ja akku

Galaxy S21 Plussan kamerat koostuvat 12 megapikselin laajakulmasta, 12 megapikselin ultralaajakulmasta ja 64 megapikselin telelinssistä, jossa on 3-kertainen hybridizoom. Jos kameraspeksit kuulostavat tutuilta, se johtuu siitä, että ne ovat täsmälleen samat kuin viime vuonna julkaistussa Galaxy S20 Plussassa.

Uuden Exynos 2100 piirisarjan ominaisuudet ja paranneltu tekoäly auttavat todennäköisesti parantamaan kuvanlaatua. Emme kuitenkaan tiedä ennen perusteellista arvostelua, näkyykö tämä suoraan paremmassa ja nopeammassa kuvauksessa.

Videokuvauksen osalta yhtiö on esitellyt uuden Director's View -tilan, jonka avulla videota voi tallentaa usealla kameralla samanaikaisesti. Käyttäjä voi esimerkiksi kuvata etu- ja takakameroilla reaktioita samanaikaisesti päävideokuvan kanssa.

Samsung on lisäksi kasvattanut S21 Plussan akkukapasiteetin 4 500 mAh uuteen 4 800 mAh. Lisäksi tehokkaampi suoritin sekä heikompi näyttö tarkoittavat todennäköisesti sitä, että akkukesto on entistä parempi. S20 Plussan akkukesto oli jo entuudestaan hyvä.

(Image credit: Future)

Suorituskyky ja ohjelmisto

Samsung Galaxy S21 Plussan suorituskyky lepää pitkälti uuden Exynos 2100 -prosessorin varassa. Yhdysvalloissa saman viran hoitaa Qualcommin Snapdragon 888, joka on useimmiten ollut laadukkaampi ja tehokkaampi kuin Samsungin oma piirisarja. Yhtiö on kuitenkin hehkuttanut tänä vuonna julkaistavaa Exynos 2100:aa.

Puhelin tuntui käytössä äärimmäisen nopealta ja sulavalta, mutta tämä ei yksinään riitä kertomaan prosessorin suorituskyvystä riittävästi. Ennen lopullista tuomiota joudummekin testaamaan suorituskyvyn kunnolla erinäisillä testeillä tietääksemme, onko kehitystä tapahtunut viime vuosien Exynos-suorittimista.

Galaxy S21 -sarjan kaikki mallit tukevat 5G:tä, eikä tänä vuonna nähdä enää lainkaan 4G-malleja.

Käyttöjärjestelmä pyörii Android 11 -pohjaisen OneUI 3.1:n varassa. Kaksi merkittävintä eroa aiempaan on Googlen uutissyötteen lisääminen Samsungin oman vastaavan sijaan, sekä Samsungin oman viestittelysovelluksen korvaaminen Google Messages -sovelluksella. Jälkimmäistä ei ole kuitenkaan poistettu puhelimesta, mutta se ei ollut enää vakiona ensisijaisesti käytössä. Googlen uutissyöte on sen sijaan tervetullut uudistus, sillä Samsungin oma on aina ollut vähän köyhä.

(Image credit: Future)

Ensiarvio

Plus-malli tuntuu Samsungin vuoden 2021 Galaxy S -sarjalaisten seurassa oudolta lisältä. Siinä, missä S21 Ultra on selkeästi kaikin puolin erinomainen malli, S21 Plus tuntuu tarkoituksellisesti karsitulta versiolta. Siinä on toki Exynos 2100 -prosessori ja isompi akku, mutta viime vuoden mallia huonompi näyttö sekä samat kamerat tuntuvat pettymyksiltä.

Sen takia S21 Plus ei tunnu monien kaipaamalta päivitykseltä. Emme kuitenkaan halua tehdä vielä hätäisiä päätöksiä, vaan annamme lopullisen mielipiteemme vasta, kun puhelin on käynyt meidän perusteellisen arvosteluprosessin läpi. Tällä hetkellä on kuitenkin selvää, että Samsungin vuoden 2021 huippumallia odottavien kannattaa suunnata katseensa S21 Ultraan.