Arvostelussa Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 ei ole kaikkein erityisin malli S20-mallistossa, mutta se on silti tehokas puhelin tyylikkäällä muotoilulla, 5G-tekniikalla, 120 Hz:n näytöllä ja päivitetyillä takakameroilla. Se asettaa väkevän vastuksen kaikille oman hintaluokkansa kilpailijoille.

Samsung Galaxy S20: kahden minuutin pika-arvio

Samsung aloitti uuden vuosikymmenen hyppäämällä mallinimissä suoraan Galaxy S10:stä S20:een. Muutos saattaa tuntua hämmentävältä, mutta Samsungilla oli syytä aloittaa täysin uusi luku lippulaivamallistonsa suhteen: Galaxy S20 siirtää koko malliston 5G-aikaan.

Galaxy S20 on edullisempi ja kompaktimpi kuin Galaxy S20 Plus tai jättimäinen Galaxy S20 Ultra. Sitä ei kuitenkaan kannata erehtyä luulemaan heikoilla komponenteilla varustetuksi perusmalliksi, sillä se on täysiverinen lippulaiva.

Puhelimessa on 6,2-tuumainen huippunäyttö 120 Hz:n virkistystaajuudella, 5G-tekniikka, laadukkaat kamerat sekä suurikokoinen akku.

S20 on täydellinen valinta, jos haluat nauttia Samsungin uusimmasta tekniikasta, mutta et halua jättikokoista puhelinta – tai maksaa puhelimestasi juuri 1 000 euroa korkeampaa hintaa. Mielestämme malli onkin todennäköisesti paras valinta suurimmalle osalle käyttäjistä.

Puhelimen sisällä on uusi tehokas Exynos 990 -järjestelmäpiiri, 12 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Puhelin on saatavilla Suomessa pelkästään 5G-versiona.

Toinen puhelimen myyntivalteista on kamera, sillä Samsung on panostanut takakameran tekniikkaan. Kaikkia kolmea pääkameraa on päivitetty (esimerkiksi suurentamalla pikselikokoa parempien yökuvien eteen) ja myös kameraohjelmistoa ollaan kehitetty eteenpäin.

Telefotolinssi on parempi kuin Galaxy S10:ssä, sillä sen kolminkertainen optinen zoomi on käytännöllinen lisä esimerkiksi muotokuvia ottaessa. Digitaalinen zoomi riittää puolestaan jopa 30-kertaiseksi. Galaxy S20 Ultran kamera on toki vielä hieman tasokkaampi, mutta suurin osa käyttäjistä pärjää S20:n kameralla paremmin kuin hyvin.

Galaxy S20:ssä on suurikokoinen 4 000 mAh:n akku, joka on kasvanut S10:een verrattuna. Akku kestää helposti koko päivän, mutta saat silti asettaa sen laturiin joka yö.

Entistä suurempi akkukapasiteetti on kuitenkin syönyt tilaa kuulokeliitännältä, josta Samsung on nyt päättänyt luopua kokonaan. Sama tarina toistuu myös S20 Plussan ja S20 Ultran kohdalla. Päätös ei tuskin tule kenellekään erityisen suurena yllätyksenä, mutta se on silti ensimmäinen kerta, kun Samsung jättää kuulokeliitännän asentamatta S-sarjalaiseen.

Galaxy S20:stä puuttuu osa Galaxy S20 Ultran huippuominaisuuksista, mutta edullisemman hintansa ja kompaktimman kokonsa ansiosta se on todennäköisesti malliston suosituin vaihtoehto.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20: hinta ja saatavuus

5G-tekniikka on nostanut väistämättä Galaxy S20:n hintaa S10:een verrattuna. Samalla mukaan on ynnätty vielä paremmat kamerat ja sulava 120 Hz:n näyttö.

Hinta on siis noussut 1 050 euroon aiemmasta 950 eurosta. Kaikissa Suomessa myytävissä malleissa on 5G-tekniikka, 128 Gt:a tallennustilaa ja 12 Gt:a RAM-muistia. Tallennustila on tarpeen tullen laajennettavissa ulkoisella microSD-kortilla. Jos kuitenkin haluat enemmän sisäistä tallennustilaa, joudut hankkimaan S20 Ultran.

Samsung Galaxy S20 on saatavilla käytännössä kaikista suomalaisista myymälöistä, jotka myyvät puhelimia.

Muotoilu ja näyttö

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20:n 6,2-tuumainen näyttö on 0,1 tuumaa suurempi kuin vuonna 2019 julkaistussa Galaxy S10:ssä. Kasvanut näyttö ei siis muuta merkittävästi puhelimen kokoa, ja myös resoluutio on edelleen 3 040 x 1 440.

Oletusresoluutioksi tarjotaan kuitenkin edelleen Full HD+:aa (2 220 x 1 080), joka tuntuu jo aivan riittävän tarkalta. Matalampi resoluutio parantaa myös akunkestoa. Voit kuitenkin halutessasi ottaa maksimiresoluution käyttöön puhelimen näyttöasetuksista.

Näytön suurin uudistus on kuitenkin sen nopea 120 Hz:n virkistystaajuus, jonka ansiosta erityisesti pelaaminen ja puhelimen valikkojen selaaminen tuntuu selvästi aiempaa sulavammalta. Suurin osa nykypuhelimista käyttää 60 Hz:n virkistystaajuutta, joten Samsungin näyttö on kaksi kertaa nopeampi.

Galaxy S20 -sarja ei ole ensimmäinen 120 Hz:n näytöllä varustettu puhelin, sillä pelipuhelimet Asus ROG Phone 2 ja Razer Phone 2 saivat vastaavan tekniikan jo aiemmin. Samsung on kuitenkin ensimmäinen suureen mittakaavan valmistaja, joka käyttää tekniikkaa.

120 Hz:n virkistystaajuus tukee kuitenkin enintään Full HD -resoluutiota, joten jos haluat käyttää puhelinta täydellä WQHD+-resoluutiolla, joudut "tyytymään" normaaliin 60 Hz:n virkistystaajuuteen.

(Image credit: Future)

Myös kosketusherkkyyttä on nostettu 240 Hz:iin aiemmasta 120 Hz:stä, joten erityisesti pelit reagoivat kosketukseen entistä tarkemmin. Emme käytännössä huomanneet eroa omassa päivittäiskäytössämme tai peleissä, mutta kovimman luokan mobiilipelaajat osaavat varmasti arvostaa ominaisuutta.

Galaxy S20 on hieman korkeampi kuin S10, mutta samalla myös kapeampi. Pitkulaisen 20:9-kuvasuhteensa ansiosta puhelimesta saa hyvän otteen yhdelläkin kädellä, mutta pienikätisten voi olla silti hankalaa kurkottaa näytön ylänurkkiin. Samsung ei myöskään julkaissut seuraajaa Galaxy S10e:lle, joka oli viime vuoden malliston pienin ja edullisin puhelin 5,8-tuumaisella näytöllä.

S20 on siis Samsungin pienin Galaxy S -sarjalainen vuonna 2020. Vaikka arvostammekin kutistunutta kamerareikää ja HDR10+-tekniikkaa, mallistossa olisi tilaa myös kompaktimmalle ja edullisemmalle vaihtoehdolle.

(Image credit: Future)

Galaxy S20:ssä on yksi tämän hetken parhaista näytöstä. Jos haluat siis huippulaatuisen näytön, joka mahtuu helposti taskuusi, et tule pettymään S20:n 563:een pikseliin tuumaa kohden.

Puhelin seuraa muilta osin edellismalleista tuttua tyyliä: lasinen etu- ja takakuori yhdistyy saumattomasti alumiiniseen runkoon. Reunat ovat yhä kaarevat, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin Galaxy S10:ssä. Uusi muotoilu vähentääkin hieman ylimääräisiä vahinkopainalluksia näytön kaarevilta reunoilta.

S20 sarja luopuu ensimmäistä kertaa myös 3,5 mm:n kuulokeliitännästä. Jos siis käytät edelleenkin langallisia kuulokkeita, joudut hankkimaan niille erillisen adapterin. Kuulokeadapteria ei tule pakkauksen mukana.

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Kuva 2/4 (Image credit: Future) Kuva 3/4 (Image credit: Future) Kuva 4/4 (Image credit: Future)

Ratkaisu ei kuitenkaan ole radikaali tai poikkeuksellinen, vaan pikemminkin odotettu. Yhä useammat käyttäjät ovat jo valinneet täysin langattomat nappikuulokkeet, ja Samsung tarjoaa vaihtoehtoina myös omat Galaxy Budsit tai uudet Galaxy Buds Plussat.

Puhelimen takakuori on valmistettu yhä lasista, mutta se tuntuu aiempaa arvokkaammalta. Huomio kiinnittyy automaattisesti suureen kameramoduuliin, joka ulkonee selvästi muusta takakuoresta. Sen vuoksi puhelin keinuu tasaisella pinnalla, mutta onneksi kömpelölle kameramoduulille on helppo antaa anteeksi, kun avaa kamerasovelluksen ensimmäisen kerran.

Galaxy S20 on saatavilla suomessa kolmessa eri värissä: Cloud Blue (vaaleansininen), Cloud Pink (vaaleanpunainen) ja Cosmic Gray (harmaa).

Näyttöön on integroitu Galaxy S10:n tapaan myös sormenjälkitunnistin, joka vaikutti toimivan nopeammin ja luotettavammin kuin edeltäjänsä tapauksessa. Sekään ei kuitenkaan toiminut yhtä täydellisesti kuin parhaat ulkoiset sormenjälkitunnistimet.

Voit käyttää kirjautumiseen kuitenkin myös kasvojentunnistusta, joka toimi usein nopeammin kuin sormenjälkilukija.

Kamera

(Image credit: Future)

Samsung on ottanut tärkeitä edistysaskeleita kameratekniikkansa saralla, vaikka teknisten tietojen listaus ei ehkä aluksi kuulostakaan kovin vakuuttavalta.

Mielestämme käyttäjien kannattaisikin suhtautua teknisiin tietoihin vain suuntaa-antavina vihjeinä ja keskittyä mieluummin aitoihin lopputuloksiin. S20:n kuvat ovat nimittäin selvästi parempia kuin Samsungin aiemmissa laitteissa.

Unohda ensiksi korkeat megapikselimäärät, joista on hyötyä käytännössä vain todella kirkkaassa valaistuksessa. Esimerkiksi iPhone 11 Pro Max käyttää edelleen 12 megapikselin kameraa ja on monen mielestä markkinoiden paras vaihtoehto. Suurin osa ihmisestä katselee muutenkin kuviasi lähinnä Instagramissa tai Snapchatissa, jolloin kuvan koolla ei ole mitään merkitystä.

Galaxy S20:n pääkamerassa on 12 megapikseliä ja f1,8:n aukko. Kovimmat Samsung-fanit saattavat älähtää, että se on siis teoriassa huonompi kuin Galaxy S10:n f1,5 + f2,4 -tupla-aukko, joka pystyi sopeutumaan monipuolisemmin erilaisiin valo-olosuhteisiin.

Samsung on kuitenkin kasvattanut pikselikokoa 1,4 mikrometristä 1,8 mikrometriin. Kun suuremmat pikselit yhdistetään vielä suurempaan kennoon, Galaxy S20:n pääkamera onnistuu itse asiassa keräämään enemmän valoa kuin Galaxy S10.

S20 on saanut myös uuden 64 MP:n telefotokameran, joka kuulostaa suurelta muutokselta viime vuoden 12 MP:n kameraan. Vaikka yksittäiset pikselit ovatkin pienempiä kuin viime vuonna, resoluutio on kasvanut selvästi korkeammaksi ja aukko laajemmaksi (f2,4:stä f2,0:aan).

Lopputuloksena on entistä parempi kolminkertainen optinen zoomi, joka mahdollistaa häviöttömän lopputuloksen. Digitaalinen zoomi kantaa aina 30-kertaiseksi saakka, mutta tuolloin myös laadusta joutuu tinkimään.

Katso mallikuvat zoomista alta.

Kuva 1/5 Automaattiasetuksilla otettu kuva. (Image credit: Future) Kuva 2/5 Kolminkertainen optinen zoomi. (Image credit: Future) Kuva 3/5 10-kertainen zoomi. (Image credit: Future) Kuva 4/5 20-kertainen zoomi. (Image credit: Future) Kuva 5/5 30-kertainen zoomi. (Image credit: Future)

Lippulaivan kalleimmassa Galaxy S20 Ultrassa on kirsikkana kakun päällä vielä 100-kertainen zoomi, mutta sen lopputulokset osoittautuivat turhan rakeisiksi myös kamerajalustan kanssa. 30-kertaisella zoomilla otettuja kuvia voi vielä hyvissä olosuhteissa käyttää esimerkiksi Instagramissa tai Twitterissä.

Omassa käytössämme zoomiksi valikoitui useimmin joko 3- tai 10-kertainen vaihtoehto. Kolminkertainen zoomi sopii hyvin erityisesti henkilökuvaukseen, sillä se tuo kuvattavan kohteen suunnilleen samalle etäisyydelle kuin omat silmäsi näkevät sen. 10-kertainen zoomi oli puolestaan kätevä erityisesti maisemakuvissa, kun laajasta näkymästä halusi korostaa jotain tiettyä osaa.

Galaxy S20:n 12 megapikselin ultralaajakulmakamera ei ole muuttunut kovin suuresti S10:een verrattuna. Sen f2,2:n aukko on pysynyt samalla, mutta kenno on pienentynyt ja pikselikoko kasvanut 1,4 mikrometriin. Ultralaajakulmalinssillä otetut kuvat ovat siis hieman parempia kuin aiemmin, vaikka megapikselit ovatkin pudonneet 16:sta 12:een.

Galaxy S20:ssä ei ole Galaxy S20 Plussasta ja Ultrasta tuttua ToF-syvyyskameraa, mutta muotokuviin luotu taustan sumennus toimii tarkasti myös digitaalisesti. Emme siis jääneet varsinaisesti kaipaamaan ylimääräistä kameraa.

S20 raivaa uutta polkua myös 8K-videokuvauksellaan ja erinomaisella Samsung Super Steady -kuvanvakautuksellaan. Huippuresoluutiot eivät kuitenkaan toimi samaan aikaan edistyneen kuvanvakautuksen kanssa, sillä Super Steady tukee ainoastaan Full HD:ta.

Myös 8K-videot on rajoitettu epäkäytännölliseen, elokuvista tuttuun 24 fps -kuvataajuuteen. Se sopii parhaiten melko staattisten kohteiden kuvaamiseen ja erityisesti sivuttaisliike näyttää varsin tökkivältä tavallisiin 30 fps -videoihin nähden. 8K-resoluution kiistaton etu on kuitenkin se, että kuvaa voi rajata häviöttä jälkikäteen, jos lopputuotteena on 4K- tai Full HD -video.

8K-resoluutio tekee vasta tuloaan puhelimiin, ja suurin osa käyttäjistä kuvaa todennäköisesti videonsa edelleenkin enintään 4K:na. Matalamman resoluution ansiosta pääset nauttimaan korkeammasta kuvataajuudesta, tarkemmasta zoomista (20x vs. 6x) sekä pienemmästä tiedostokoosta. 8K-videot vievät huimat 0,6 Gt:a jokaista minuuttia kohden jopa tehokkaassa HEVC-pakkausmuodossa.

(Image credit: Future)

Jos kuitenkin päätät kuvata videoitasi 8K-resoluutiolla, voit ottaa videosta myös 33 MP:n valokuvia. Se on kätevä ominaisuus, jos haluat napata videosta myös tavallisia kuvia jo kuvausvaiheessa.

Samsungin kamerasovellus on monipuolinen ja tutun helppokäyttöinen. Arvostamme muun muassa mahdollisuutta vaihtaa etu- ja takakameran välillä pyyhkäisemällä mitä tahansa kohtaa näytöstä, ottaa selfieitä itselaukaisimella käsieleen avulla ja avata kamera pikaisesti painamalla lukitusnäppäintä kahdesti.

Kamerasovellus on saanut myös uuden kiinnostavan Single Take -ominaisuuden. Kun kytket sen käyntiin, puhelin kuvaa 10 sekuntia erilaisia videoita ja kuvia käyttäen kaikkia kameroitaan. Lopuksi puhelin kokoaa kaikki kuvaamansa kuvat, ultralaajakulmakuvat, muotokuvat, hyperlapset ja videot yhdeksi kollaasiksi, josta voit valita mieleisesi vaihtoehdot.

Kaikki lopputulokset eivät ole täydellisiä, mutta niiden joukosta löytyy paljon käyttökelpoisia otoksia. Puhelin osaa myös hyödyntää keinoälyä tunnistaakseen, mitkä kuvattavista tapahtumista ovat oleellisia ja valita kohteet sekä ajoittaa videot ja kuvat sen perusteella. Toiminto onkin täydellinen vaihtoehto, jos et osaa päättää, millaisia kuvia tai videoita haluaisit jostakin tilanteesta.

Samsung Galaxy S20:n kamerat olivat yleisesti ottaen erinomaisia ja automaattiasetukset toimivat pääasiassa moitteetta. Näet testikuviamme alta.

Testikuvat

Kuva 1/7 (Image credit: Future) Kuva 2/7 (Image credit: Future) Kuva 3/7 Ultralaajakulmalinssi. (Image credit: Future) Kuva 4/7 Peruslinssi. (Image credit: Future) Kuva 5/7 Kolminkertainen optinen zoomi. (Image credit: Future) Kuva 6/7 (Image credit: Future) Kuva 7/7 (Image credit: Future)

5G

Galaxy S20 on todennäköisesti monen käyttäjän ensimäinen 5G-puhelin. Viime vuonna 5G-puhelinten markkinaosuus oli vasta 1 % – ja suurin osa niistäkin oli käytännössä vain 4G-lippulaivojen huippumalleja.

Tänä vuonna osuus tulee kuitenkin hyvin todennäköisesti kasvamaan, sillä vuoden loppuun mennessä 5G-verkot ovat jo melko kattavia Suomen kaltaisissa pioneerimaissa.

Samsung on huomannut kehityksen, joten kaikki Suomessa myytävät Galaxy S20 -sarjalaiset ovat 5G-malleja. S20 ei kuitenkaan tue Plus ja Ultra malleista poiketen kaikkein nopeinta millimetriaaltotekniikkaa, vaan ainoastaan sub-6-tekniikkaa, eli alle 6 GHz:n taajuuksia.

Käytännön merkitys ei silti ole kovin suuri, sillä millimetriaalloilla toteutettu 5G nähdään lähivuosina todennäköisesti vain kaupunkien keskustoissa. Käytännöllisempi sub-6-tekniikka on puolestaan lähempänä nykyisen 4G:n aallonpituutta, minkä ansiosta verkon kantama on paljon pidempi.

Millimetriaaltotekniikalla toteutettu 5G vaatisi valtavan määrän lähettimiä peittääkseen suuria alueita, sillä lyhyet aallot vaimenevat fysiikan lakien takia jo muutamien kymmenien metrien matkalla. Vertailun vuoksi millimetriaaltojen aallonpituus on nimensä mukaisesti vain millimetrejä, kun taas 4G-aallon noin 10 senttimetriä.

(Image credit: Future)

Millimetriaalloilla päästään jo nykyiselläänkin yli 1 Gbit/s:n nopeuksiin, jos laite on riittävän lähellä 5G-antennia ja kuu ja tähdet oikeassa asennossa. Käytännössä Suomessa on kuitenkin niin vahva 4G, että 5G:n suurimmat hyödyt eivät välttämättä tule esiin niinkään nopeudessa, vaan verkon suuremmassa kapasiteetissa ja lyhyemmässä viiveessä.

S20:n 5G-yhteys toimi moitteetta kaupunkien keskustoissa, mutta nopeudet heittelivät yhä paljon sijainnin perusteella – kuten muidenkin 5G-laitteiden tapauksessa. Teimme muutamia nopeustestejä, mutta niiden tulokset tuntuivat epäoleellisilta, koska yhteyden nopeuteen vaikuttaa niin moni eri tekijä.

Sub-6-tekniikalla toteutettu 5G riittää helposti suurimmalle osalle käyttäjistä ja on mukava lisä normaalille 4G-yhteydelle.

Suorituskyky ja ohjelmisto

(Image credit: Future)

Eurooppalaiset Galaxy S20:t käyttävät aina Samsungin omaa Exynos 990 -järjestelmäpiiriä, joka on jälleen harmillisesti hieman heikompi kuin amerikkalaismallin Qualcommin Snapdragon 865.

Exynos 990 ei kuitenkaan ole mikään heikko vaihtoehto, vaan selvisi vaivatta kaikista tehtävistä. Se ei osoittanut mitään hidastumisen merkkejä pelaamisessa ja esimerkiksi kaikki sovellukset latautuivat nopeasti.

Galaxy S20:n Exynos 990 -versio saavutti Geekbench 5:n multi-core-testissä 2 699 pistettä. Vertailun vuoksi samalla järjestelmäpiirillä varustettu Galaxy S20 Plus sai kyseisessä testissä 3 034 pistettä. Amerikkalaistoimituksemme testaama Snapdragon 865:llä varustettu Galaxy S20 Ultra saavutti puolestaan 3 286 pistettä. Ero Snapdragoniin siis näkyy kyllä paperilla, mutta ei juurikaan käytännössä.

Suomessa myytävässä Galaxy S20:ssä on aina 12 Gt:a RAM-muistia, jonka ansiosta sovellusten välillä vaihtaminen käy salamannopeasti ja puhelinta on käytännössä mahdotonta saada hidastumaan.

Galaxy S20 käyttää Googlen uusinta Android 10 -käyttöjärjestelmää, joka on mukautettu Samsungin omaan One UI -käyttöliittymään. Sen ulkoasu on melko erilainen kuin muissa Android-puhelimissa, mutta puhelimen käyttäminen on loogista ja intuitiivista.

Samsung on tuttuun tapaan esiasentanut puhelimeen reippaasti omia sovelluksiaan, mutta ne saa onneksi poistettua halutessaan. Mielestämme Googlen omat sovellukset ovat edelleenkin parempia kuin Samsungin versiot.

Tallennustila on rajoitettu 128 Gt:uun, sillä puhelimesta ei ole saatavilla muita vaihtoehtoja. Se riittää todennäköisesti suurimmalle osalle käyttäjistä, mutta tallennustilaa saa halutessaan laajennettua vielä microSD-kortilla. Galaxy S20 tukee jopa 1 Tt:n ulkoisia muistikortteja.

Akunkesto

Äärimmäisen nopean 5G-tekniikan kääntöpuolena on sen 4G:tä suurempi virrankulutus. Tätä kompensoidakseen Samsung on asentanut puhelimeen selvästi aiempaa 3 400 mAh:n akkua suuremman 4 000 mAh:n kennon.

Siitä on paljon apua, sillä Galaxy S20:n akku kesti omana testiaikanamme hyvin koko päivän aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Yleensä akkua oli iltaisin jäljellä vielä noin 20 prosenttia.

(Image credit: Future)

Testiaikanamme huomasimme kuitenkin, että akun sai kulumaan nopeamminkin, jos puhelinta käytti esimerkiksi täydellä kirkkaudella ja 120 Hz:n virkistystaajuudella. Akunkeston pidentämiseksi suosittelemmekin käyttämään peruskäytössä 60 Hz:n virkistystaajuutta ja kytkemään 120 Hz:ä päälle vain pelatessa.

Samsungin pikalaturi täyttää onneksi virtaa nopeasti. Oikealla laturilla puhelimen saa ladattua nollasta sataan alle tunnissa. S20 tukee myös 15 watin langatonta latausta, joten akku täyttyy kohtuullisen nopeasti myös langattomalla latausalustalla.

Viime vuoden Galaxy S10 -mallien tavoin S20-sarja tukee myös Samsungin käänteistä langatonta lataustekniikkaa, jonka avulla puhelimen virtaa saa jaettua toisille langatonta latausta tukeville laitteille.

Jos omistat esimerkiksi Samsungin Galaxy Buds Plus -langattomat kuulokkeet, voit ladata niitä langattomasti puhelimesi takakuorta vasten. Myös puhelimia voi ladata samalla keinolla, mutta se kuluttaa akkua melko paljon ja on epäkäytännöllisen hidasta.

Galaxy S20 on hyvä ostos, jos...

Haluat ostaa ensimmäisen 5G-puhelimesi Galaxy S20 on täydellinen astinlauta 5G-aikaan. Jos käytät joka tapauksessa noin 1 000 euroa puhelimeesi vuonna 2020, on mielestämme järkevää valita suoraan 5G-laite. Tekniikka ei ehkä ole vielä välttämätöntä tänä vuonna, mutta sen merkitys korostuu puhelimen elinkaaren aikana.

Haluat kompaktin lippulaivamallin Jos sinulla on pienet kädet tai hankaluuksia mahduttaa jättimäisiä puhelimia taskuusi, Galaxy S20 voi olla järkevä vaihtoehto. Moni käyttäjä pystyy hallita puhelinta jopa yhdellä kädellä ja siitä saa mukavan otteen.

Haluat huippukameran ilman ylimääräisiä myyntikikkoja Galaxy S20 Ultrassa on muutamia huomiota herättäviä kameraominaisuuksia, kuten 108 MP:n pääkamera tai 100-kertainen zoomi. Ne ovat kuitenkin pääasiassa vain lukuja paperilla, eivätkä paranna merkittävästi jokapäiväistä käyttöä. Galaxy S20:ssä on erinomainen kamera kaikilla tarvittavilla ominaisuuksilla.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat edullisen tai kohtuuhintaisen puhelimen Galaxy S20 on 100 euroa kalliimpi kuin edellisvuoden malli, joten hinta on siirtynyt jo 1 000 euron kalliimmalle puolelle. Moni ei yksinkertaisesti halua käyttää niin paljon rahaa puhelimeen, eikä Samsung tarjoa enää S10e:n tapaista budjettivaihtoehtoa.

Haluat markkinoiden tehokkaimman puhelimen Exynos 990 -järjestelmäpiirillä ja 12 Gt:n RAM-muistilla varustettu Galaxy S20 on kaikilla mittareilla tehokas puhelin, mutta jää silti väistämättä jälkeen kaikille muille Snapdragon 865 -järjestelmäpiirillä varustetuille lippulaivoille sekä iPhonelle. Arkikäytössä eroa ei kuitenkaan huomaa.