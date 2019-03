Arvostelussa Samsung Galaxy Buds

Täysin langattomat nappikuulokkeet ovat yksi tämän hetken suurimmista trendeistä audiomaailmassa. Suurin osa kuulokevalmistajista pyrkiikin nappaamaan nyt oman palansa kasvavista markkinoista.

Tämän hetken tunnetuin vaihtoehto tulee suoraan Samsungin pahimmalta kilpailijalta, Applelta, jonka AirPodsit ovat muodostuneet jo jonkinlaiseksi yleisnimetykseksi täysin langattomille nappikuulokkeille.

Samsungkin on kokeillut kepillä jäätä jo kahdella Gear IconX-mallillaan, mutta sen menestys on jäänyt melko vaatimattomaksi. Tällä kertaa yrityksessä on kuitenkin aivan toisenlaista puhtia: Galaxy Buds -kuulokkeet kuuluvat suoraan Galaxy-sarjan lippulaivojen, Galaxy S10:n, S10 Plussan ja S10e:n rinnalle.

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy Budsit ovat ennakkotilattavissa 159 euron hintaan, joten ne ovat käytännössä samassa hintaluokassa Applen iäkkäämpien AirPodsien kanssa. Kuulokkeiden virallinen myynti Suomessa alkaa 29.3.

Kuva: TechRadar

Muotoilu

Galaxy Budsit näyttävät ulkoisesti erittäin tyylikkäiltä. Ne ovat saatavilla joko täysin valkoisina tai mustina, ja kuulokkeiden muotoilu on hillityn minimalistinen. Niiden säilytyskotelo on kompaktin kokoinen ja mahtuu mukavasti samaan taskuun vaikkapa avainten kanssa.

Kuulokkeet ovat sulavalinjaiset ja pienikokoiset. Niiden päissä on kumiset päällysteet, jotka auttavat niitä pysymään päässä myös liikkuessasi. Kuulokkeet saattavat tuntua aluksi hieman siroilta ja herkiltä, mutta ne ovat yllättävän vakaat ja mukavat pidemmässäkin käytössä.

Kaapeleiden puuttumisen ansiosta kuulokkeet pysyvät korvissa hyvin jopa rajummankin moshauksen aikana ja pystyimme käyttämään niitä hyvin salilla ja juoksulenkeillä.

Kuva: TechRadar

Yksi kuulokkeiden kiinnostava muotoiluseikka on niiden ulkokuorten helmiäisviimeistely, joka taittaa valoon kauniin hologrammiefektin.

Kuulokkeiden ulko-osan ainoa tehtävä ei ole kuitenkaan näyttää hyvältä, vaan niiden kantoihin on sijoitettu myös kosketuskontrollit, joiden avulla käyttäjä voi toistaa ja tauottaa musiikin, siirtyä kappaleiden välillä sekä hallita puheluita. Mukaan on liitetty tietysti myös Samsungin oma ääniassistentti: Bixby.

Käyttäjä voi toiki räätälöidä pitkän painalluksen tekemään muutakin kuin käynnistämään Bixbyn. Muutos tehdään Samsungin Galaxy Wearable -sovelluksessa (vain Android-puhelimille).

Kosketuskontrollit ovat mukava lisä, mutta napautukset täytyy saada osumaan juuri kohdilleen, jotta kuulokkeet rekisteröivät aikeesi. Osuimme usein hieman väärään kohtaan ja jouduimme joskus yrittämään jopa useamman kerran ennen onnistunutta painallusta.

Työpöydän ääressä istuessa se tuntuu lähinnä ärsyttävältä, mutta muodostuu suuremmaksi ongelmaksi, kun yrität säätää kuulokkeita liikkuessasi. Jos haluat vaikkapa nostaa äänenvoimakkuutta salilla tai juostessa, osut helposti väärään kohtaan. Onneksi kuulokkeiden käytössä kehittyy ajan myötä.

Kuva: TechRadar

Latauskotelo

Kuulokkeiden latauskotelo on kätevän pienikokoinen ja mahtuu helposti taskuusi, kun haluat ottaa kuulokkeet mukaasi.

Jos olet käyttänyt aiemmin Samsung Gear IconX:iä, huomaat välittömästi, kuinka paljon kuulokkeiden kotelo on kutistunut aiemman sukupolven mallista. Se on tarkalleen ottaen jopa 30 prosenttia pienempi.

Kuulokkeiden kotelo tuntuu jykevältä. Siinä on silmälasikoteloa muistuttava sarana, ja kuulokkeet pysyvät kotelossa paikallaan magneettien avulla.

Kotelon ulkopuolella on pieni LED-valo, joka esittää kotelon akun varauksen. Sisäpuolella on puolestaan toinen merkkivalo, joka kertoo kuulokkeiden akun tilan.

Akunkesto on varsin hyvä täysin langattomiksi kuulokkeiksi. Kuulokkeiden akku kestää noin kuusi tuntia ja kotelo saa ladattua niihin vielä seitsemän tuntia lisää kuunteluaikaa. Koteloa ladataan kääntöpuolella olevan USB-C-liitännän kautta.

Kuva: TechRadar

Myös Samsung Galaxy Wearable -sovellus näyttää, kuinka paljon akkua kuulokkeissa on jäljellä. Se ei kuitenkaan osaa kertoa, kuinka paljon virtaa itse latauskotelossa on – toisin kuin Applen AirPodsit. Kuulokerasian latauksen näkee siis vain sen ulkoisista LED-valoista.

Yksi kiinnostavimmista seikoista on se, että kuulokkeita pystyy nyt ladata langattomasti niiden omassa kotelossaan. Voit siis käytännössä asettaa kuulokekotelon minkä tahansa Qi-latausalustan päälle samalla tavalla kuin langatonta latausta tukevan puhelimen.

Erityisen kätevän ominaisuudesta tekee se, että voit ladata kuulokkeita myös suoraan Galaxy S10:n päällä, sillä puhelin kykenee lataamaan toisia laitteita langattomasti.

Voit siis esimerkiksi jättää Galaxy S10:n langattoman latausalustan päälle ja laittaa kuulokkeet latautumaan puhelimen päälle. Se on fiksu ratkaisu ja toimi hyvin testijaksomme ajan.

Ominaisuudet ja suorituskyky

Jos omistat Galaxy S10:n, Galaxy S10 Plussan tai Galaxy S10e:n, kuulokkeiden paritus on yhtä mutkaton projekti kuin Applen AirPodsien ja iPhonejen tapauksessa.

Yhteyden taso näytti tosin vaihtelevan laitteiden mukaan. Osa TechRadar-tiimin toimittajista ei kokenut minkäänlaisia ongelmia, toisilla kuulokkeet pätkivät säännöllisesti.

Suurin osa yhteysongelmista vaikuttaa onneksi ratkenneen Samsungin julkaisemalla ohjelmistopäivityksellä.

Kuva: TechRadar

Samsungin edelliset täysin langattomat kuulokkeet, Gear IconX:t, jättivät toivomisen varaa äänenlaadussa, mutta Galaxy Budsit ovat toista maata.

Niissä on lämmin, syvä ja erotteleva ääni, joten musiikki kuulostaa hyvältä kuulokkeiden pienestä koosta huolimatta. Kuulokkeista on helppo huomata, että ne on kehitetty AKG:n ääniammattilaisten kanssa.

Aloitimme testimme kuuntelemalla Radioheadin Daydreamingin ja vakuutuimme äänen selkeydestä ja vokaaliosuuksien tarkasta erottelusta. Myös pianoarpeggiot ja detunetetut syntetisaattorit soivat miellyttävän pehmeästi.

Galaxy Budsit pääsevät kuitenkin valokeilaan erityisesti bassotaajuuksien kohdalla. Esimerkiksi Billie Eilishin Bury A Friendiä kuunnellessa kuulokkeet osoittivat, miten ilmaa syrjäyttävät dynaamiset elementit saivat basson pumppauksen tuntumaan melkein rinnassa saakka. Tällainen suorituskyky ei ole mitenkään tyypillistä täysin langattomille nappikuulokkeille.

Kuva: TechRadar

Kokeilimme sillä myös esimerkiksi Disasterpeacen säveltämää indie-peli Fezin soundtrackia. Puzzlen kuuntelu vakuutti meidät Galaxy Budsin eloisasta äänenprosessoinnista, joka säröyttää sopivasti tunkeutuvat siniaallot, mutta toistaa silti selvästi taustalla ulvovat syntetisaattorit. Myös urkujen sointia muistuttavat arpeggiot ja kirkkaat kellopelit toistuivat selkeinä lämpimästä äänimaisemasta.

Lämpimän ja bassovoittoisen soinnin vuoksi keskitaajuudet saavat jäädä toisinaan hieman taka-alalle, eikä äänimaailma ole kaikkein luonnollisin. Audiofiilit ja musiikkiharrastajat jäävät todennäköisesti kaipaamaan myös hieman enemmän kirkkautta korkeisiin taajuuksiin.

Jos kuitenkin kuuntelet pääasiassa bassovoittoista musiikkia, pidät luultavasti Galaxy Budsien äänestä. Ne eivät tietenkään yllä samaan suoritukseen kuin kunnolliset sankakuulokkeet tai eristä ulkoisia ääniä yhtä hyvin kuin vastamelukuulokkeet, mutta niiden äänenlaatu on vaikuttava täysin langattomiksi kuulokkeiksi.

Kuva: TechRadar

Samsung Galaxy Wearable -sovellus

Galaxy Wearable -sovellus tarjoaa kuulokkeille muutamia lisäominaisuuksia, kuten taajuuskorjaimen. Sovelluksen esiasetuksina oli esimerkiksi Bass Boost ja muutamia muita yleisimpiä korjauksia.

Sovelluksen kautta saa kytkettyä päälle myös ambient sound -toiminnon, joka sekoittaa taustamelun musiikkiin käyttämällä kuulokkeisiin sisäänrakennettuja mikrofoneja. Se on kätevä ominaisuus, kun olet vaikkapa juoksemassa ja haluat kuulla autot ylittäessäsi tietä.

Se osaa myös tasapainottaa esimerkiksi tasaisen liikennemelun ja korostaa sen sijaan voimistuvia ja läheltä tulevia ääniä. Se onnistuu siis päästämään läpi ympäristösi tärkeimmät äänet tinkimättä turhan paljon musiikin laadusta.

Ominaisuuden ainoa suurempi ongelma oli tuuli. Tuulisessa säässä mikrofonit poimivat turhan paljon tuulen vihellystä ja voimistivat sitä usein entisestään. Ääni alkoi lopulta ärsyttämään meitä niin paljon, että kytkimme toiminnon pois käytöstä.

Kuulokkeissa on myös yksi mukava lisä kaikille hajamielisille ihmisille: find my earbuds -toiminto auttaa nimittäin paikantamaan kadonneet kuulokkeesi. Toiminnon avulla kuulokkeet toistavat jatkuvaa piippausta, joten ne on helppo löytää samasta huoneesta.

Yhteenveto

Vaikuttaisi siltä, että Samsung on viimeinkin onnistunut kehittämään langattomat kuulokkeet, joita voi pitää vakavasti otettavana kilpailijana Applen Airpodseille. Ne yltävät kilpakumppaninsa tasolle niin muotoilun, äänenlaadun kuin helppokäyttöisyydenkin osalta. Pidimme erityisesti kuulokkeiden helmiäismäisestä pinnoitteesta ja kotelon kompaktista designista. Kuulokkeet tuntuivat mukavalta päässä ja pysyivät vankasti korvissa.

Kuulokkeiden äänenlaatu on kilpailijoihin nähden hyvä. Niissä on syvä basso ja avoin sointi, mutta musiikkiharrastajat jäävät kaipaamaan luonnollisempaa otetta äänen prosessointiin. Galaxy Budsit kuulostavat yleisesti ottaen lämpimän bassovoittoisilta.

Valmistajan ilmoittama kuuden tunnin akunkesto kuulokkeille ja seitsemän tunnin virta latauskotelolle näytti pitävän paikkansa omien testiemme perusteella. Kuulokkeilla oli aluksi joitain yhteysongelmia, mutta Samsungin uusin ohjelmistopäivitys näyttää korjanneen suurimman osan niistä.

Miinuksena mainittakoon se, että kaikki sovelluksen tarjoamat lisäominaisuudet, kuten ambient noise tai taajuuskorjain eivät toimineet aina niin tehokkaasti kuin olisimme toivoneet. Toiminnot ovat myös iOS-käyttäjien ulottumattomissa, sillä sovellus on saatavilla vain Android-puhelimille.

Jos kuitenkin omistat jo valmiiksi Samsung-puhelimen tai ajattelit ostaa jonkin Galaxy S10 -sarjalaisista, Galaxy Budsit ovat täydellinen pari älypuhelimellesi. Samsung-käyttäjät kun saavat kuulokkeista irti muutaman elämää helpottavan lisäominaisuuden. Kuulokkeet onnistuvat silti tarjoamaan hyvän äänenlaadun, mukavan istuvuuden ja houkuttelevan muotoilun myös muille käyttäjille, joten edes iOS-käyttäjien ei kannata sulkea Galaxy Budseja täysin pois mietintälistaltaan.

Kuvat: TechRadar