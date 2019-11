Arvostelussa Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e:n E-kirjain tulee sanasta "essential". Se on kuvaava nimi puhelimelle, jossa on suurin osa S10:n ja S10 Plussan tärkeimmistä ominaisuuksista edullisempaan hintaan. Laitteessa on 5,8-tuumainen näyttö, samat pääkamerat kuin kalliimmissa malleissa ja koko päivän kestävä akku. Jäät kuitenkin paitsi kolmannesta kamerasta, näytön pyöristetyistä reunoista ja näyttölasiin upotetusta sormenjälkitunnistimesta. Samsungin edullisin lippulaivamalli on houkutteleva kilpailija iPhone XR:lle.

Galaxy S10e on Samsungin edullisin lippulaivaluokan puhelin, jonka hintalappu on nykyaikaisista komponenteista huolimatta yllättävän alhainen. Malli tarjoaa lähes kaikki Galaxy S10:n tärkeimmät päivitykset.

Galaxy S10e perustuu siis käytännössä samaan ideaan kuin Applen iPhone XR. Molemmat puhelimet ovat toki selvästi heikompia kuin lippulaivaluokan kalleimmat mallit, mutta riittävät silti mainiosti suurimmalle osalle käyttäjistä. Ne hyötyvät myös tasokkaampia malleja pienemmästä koosta, joka helpottaa niiden käyttöä yhdellä kädellä.

S10e:n pahin kilpailija ei ole kuitenkaan muiden valmistajien budjettiluokan lippulaivat, vaan Samsungin oma Galaxy S10 -sarja. Omasta mielestämme S10e tarjoaa tosin parempaa vastinetta rahoillesi kuin S10. Sarjan kallein malli S10 Plus painii sen sijaan jo selvästi ylemmässä luokassa.

Alhaisempi hinta johtaa luonnollisesti myös joihinkin harkittuihin kompromisseihin. S10e:ssä ei ole sisarmalliensa tavoin esimerkiksi näyttölasiin integroitua sormenjälkitunnistinta, reunoille kaartuvaa näyttöä tai telefotolinssiä. Kaikki edellä mainituista ominaisuuksista tulevat yleistymään yhä useammassa puhelimessa vuonna 2019, mutta ne eivät todennäköisesti vaikuta valtavasti käyttökokemukseesi.

Galaxy S10e yltää hyvään hinta-laatusuhteeseen erinomaisilla komponenteillaan ja kattavilla ominaisuuksillaan. Kohtuullisen kokoisesta 5,8-tuumaisesta puhelimesta saa hyvän otteen ja suoritin riittää hyvin pyörittämään pelejä vielä vuosiksi eteenpäin. Suurimmat erot S10:een ja S10 Plussaan tulevat esiin lähinnä näytön resoluutiossa ja kamerassa.

Samsung Galaxy S10e: hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S10e saapui Suomeen maaliskuussa. Puhelin on saatavilla käytännössä kaikilta kotimaisilta jälleenmyyjiltä.

Galaxy S10e:n hinta on 799 euroa ja se on saatavilla valkoisena (prism white), mustana (prism black) ja vihreänä (prism green). Suomessa on myynnissä ainoastaan puhelimen edullisempi malli, jossa on 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa.

Muotoilu

Samsung Galaxy S10e: tekniset tiedot Paino: 150 g

Mitat: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

Käyttöliittymä: Android 9

Näyttö: 5,8 tuumaa

Resoluutio: 1 080 x 2 280

Suoritin: Kahdeksanytiminen

RAM-muisti: 6 Gt

Tallennustila: 128 Gt

Akku: 3 100 mAh

Takakamera: 16 MP + 12 MP

Etukamera: 10 MP

Kuten jo aiemmin totesimme: yksi Galaxy S10e:n houkuttelevimmista ominaisuuksista on sen pienempi koko. Vaikka lippulaivamallit ovat kasvaneet yhä suuremmiksi, osa kuluttajista haikailee edelleen pienikokoisten mallien perään. Sen huomasi helposti vaikkapa iPhone SE:n vahvasta menestyksestä. S10e:n leveys on 69,9 senttimetriä (tai 2,75 tuumaa), joten se on käytännössä karvan verran pienempi kuin iPhone XS. Kiinnostavaa kyllä, iPhone XS on itse asiassa pienempi kuin iPhone XR. Samsungin tapauksessa Galaxy S10 taas on suurempi kuin S10e.

S10e näyttää muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kalliimpien mallien kutistetulta versiolta. Ulkoapäin mallin tunnistaa helpoiten erilaisesta näytöstä, sillä S10e:hen ei olla asennettu S10:stä ja S10 Plussasta tuttua reunoille kaartuvaa Infinity Edge -näyttöä, vaan perinteisempi suora näyttö. Koska näyttöä ei olla pyöristetty, sen reunat erottuvat paljon selvemmin kuin kalliimmissa malleissa.

Puhelin erottuu muista malleista myös koonsa puolesta. Sen ulkomitat ovat pienemmät kuin sisarmalleissa, ja S10e on Galaxy S10 -sarjan kevyin puhelin. Keveys tuntuu erityisen selvästi verrattaessa 150 gramman painoista S10e:tä huimat 208 grammaa painavaan iPhone XR:ään.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Galaxy S10e:sssä ei ole samaa uutuudenviehätystä herättävää näyttölasiin upotettua sormenjälkitunnistinta kuin kalliimmissa malleissa, mutta puhelimen reunalla on sen sijaan perinteinen lukija. Se on sijoitettu oikealla laidalla olevaan virtapainikkeeseen ja tuntuu yllättävän tarkalta ja nopealta. Sormenjälkitunnistimen käyttö onnistuu parhaiten peukalolla, sillä etusormea on hankalaa saada peittämään lukijaa riittävän tasaisesti.

Muuten S10e näyttää täysiveriseltä lippulaivalta. Siinä on alumiinia ja lasia yhdistävä rakenne ja tyylikkäästi pyöristetyt kulmat. Sen takakuoressa on muita S10-malleja pienempi kameramoduuli, sillä siihen on mahdutettu vain kaksi kameraa. Samaisesta moduulista puuttuu myös sykemittari, jonka uupumista kukaan ei todennäköisesti edes huomaa.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Puhelinta myydään Suomessa valkoisena (prism white), mustana (prims black) ja vihreänä (prism green). Kaikissa väreissä on kiiltävä pinta, joten voit varautua siihen, että puhelin kerää sormenjälkiä.

S10e:n vasemmalla laidalla on napakalta tuntuva äänenvoimakkuudensäädin ja sen alapuolella on surullisen kuuluisa Bixby-painike. Kyseistä namiskaa ei ole kuitenkaan pakko käyttää juuri valmistajan oman ääniassistentin käyttämiseen, vaan sen voi ohjelmoida tekemään myös muita asioita. Samsung ei silti anna sinun luopua Bixbystä täysin: Painikkeeseen saa määritettyä eri toiminnot normaalille painallukselle ja tuplapainallukselle. Toinen näistä täytyy edelleenkin olla Bixby.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Suurin osa käyttäjistä määrittänee siis Bixbyn tuplapainalluksen taakse ja jättää ykköspaikan jollekin käyttökelpoisemmalle toiminnolle. Samsung on pitänyt tiukasti kiinni Bixbystään, joten hyväkymme tämän ratkaisun jo jonkinlaisena torjuntavoittona.

Puhelimen pohjassa on USB-C-liitäntä, monokaiutin ja monen kaipaama perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Näyttö

Galaxy S10e:n 5,8-tuumainen AMOLED-näyttö ei tee turhan suuria kompromisseja, vaan tarjoaa kirkkaat värit ja yksityiskohtaisen kuvan. Jos et pidä puhelimen neutraaleista väreistä, voit toki halutessasi kytkeä päälle myös Vivid Mode -tilan, jolloin pääset muokkaamaan värien kylläisyyttä lämpimämmäksi tai kylmemmäksi. Voit lisäksi muokata kaikkia RGB-tasoja yksitellen.

S10e:n näyttö pärjäsi varsin hyvin jopa iPhone XS Maxille, sillä se hävisi selvästi kalliimmalle arkkiviholliselleen vain kaikkein tummimmissa kohtauksissa. Arkikäytössä eroa ei kuitenkaan juuri huomaa.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Tulos oli tietysti myös aivan odotettu, sillä S10e:n resoluutio on aina 2 280 x 1 080, mikä vastaa 438 pikseliä tuumaa kohden. Sekä S10:ssä että S10 Plussassa on sen sijaan korkeampi 3 040 x 1 440 -resoluutio 550 ppi:n pikselitiheydellä. Toinen pieni ero mallien välillä on S10e:n Gorilla Glass 5 -lasi, joka on heikompaa kuin kalliimmista malleista löytyvä Gorilla Glass 6.

S10 mutoilussa on kuitenkin myös paljon yhtymäkohtia kalliimpiin sisaruksiin. Senkin oikeassa ylänurkassa on kamerareikä, jota Samsung kutsuu Infinity-O-näytöksi. Sen huomaa toki samalla tavalla kuin perinteisemmän näyttölovenkin, mutta se tuntuu silti modernimmalta kuin iPhone XS:n ja XS Maxin valtavat lovet.

Kamerareikä on hyvä ratkaisu tässä hintaluokassa, mutta näkisimme sen mieluummin näytön vasemmassa laidassa – kuten Honor View 20:ssä. Suurin osa käyttäjistä kääntää puhelimen vaakatasoon sen vasemmalle kyljelle, jolloin kamerareikä jää luontaisesti kämmenen alle. Oli miten oli, se on näyttöloven tavoin pelkkä väliaikainen paha siihen saakka, että saamme aidosti reunattomat näytöt.

Mediaa toistettaessa kamerareikä peittyy yleensä videon reunoilla oleviin mustiin palkkeihin, joten sitä ei juuri huomaa käytössä.