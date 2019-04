Arvostelussa Samsung Galaxy S10

Galaxy S10 tekee kunniaa kymmenvuotiaalle Galaxy S -sarjalle. Puhelimen suurimmat uudistukset ovat sen uutuudenviehätystä herättävä Infinity-O-näyttö ja kolme takakameraa, joista yksi ottaa ultralaajakuvia. Siinä on myös useita näppäriä ominaisuuksia, kuten näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin ja käänteinen langaton lataus. Galaxy S10 on ehdottomasti yksi tämän vuoden kiinnostavimmista puhelimista, mutta sen hinnoittelu on vaikeassa paikassa – se ei ole yhtä tehokas kuin S10 Plus, eikä tarjoa yhtä hyvää hinta-laatusuhdetta kuin S10e.

Samsung Galaxy S10 on suunniteltu herättämään keskustelua ja kääntämään katseita. Sen on tarkoitus saada viime vuosien Samsung-omistajien päivittämään muutaman vuoden takaiset laitteensa uuteen malliin shut up and take my money -tyylisellä ajatusmallilla.

Noin puolentoista kuukauden testauksen jälkeen voimme todeta, että Galaxy S10 todella lunastaa tuon oletuksen.

Puhelimen ehdottamasti suurin myyntivaltti on sen 6,1-tuumainen Infinity-näyttö. Sen reunasta reunaan – tai oikeastaan jopa reunojen yli – ulottuva muotoilu saa puhelimen näyttämään modernimmalta kuin monet sen pääkilpailijoista. Samsungin lippulaivassa ei ole enää tilaa reunoille vuonna 2019.

Galaxy S10:n näyttö on liki reunaton.

Puhelin käyttää samaa Infinity-O-näyttöä, joka löytyy myös suuremmasta Galaxy S10 Plussasta ja edullisemmasta Galaxy S10e:stä. Näyttö on itse asiassa niin laaja, että etukamera on päätetty upottaa osaksi näyttö sen oikeaan yläkulmaan. Kaikki tärkeimmät anturit on sen sijaan integroitu suoraan markkinoiden parhaan Super AMOLED -näytön taakse. Samsung on tällä hetkellä (huhtikuu 2019) ainoa valmistaja, joka kykenee tuomaan hole-punch-tekniikan OLED-näyttöihin.

Näyttölasin taakse on integroitu myös uusi ultraäänitekniikalla toimiva sormenjälkitunnistin, joten skanneri on siirretty takaisin kaikkein luontevimmalle paikalle, puhelimen etuosaan.

Samsung Galaxy S10 tekee hole-punch-näytöistä vuoden 2019 suurimman näyttötrendin. Se ei ollut kuitenkaan ensimmäinen valmistaja, joka keksi kyseisen tekniikan, sillä ominaisuus lanseerattiin Honor View 20:ssä jo tammikuussa 2019.

Myöskään toinen uutuusominaisuus, näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin, ei ole korealaisvalmistajan oma keksintö, sillä OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro ja muutama Vivon puhelin ehtivät ennen sitä. Galaxy S10 on kuitenkin ensimmäinen puhelin, joka käyttää sormenjäljen tunnistamiseen kehittyneempää ultraäänitekniikkaa.

Kaikki kyseiset panostukset on tehty yhden tavoitteen eteen: jotta näyttö kattaisi mahdollisimman suuren osan puhelimen etupaneelista. Samsung voi olla ylpeä lopputuloksesta, sillä näyttöpinta-ala vastaa 93,1 % kokonaispinta-alasta. Pidämme ratkaisusta myös suoraan sanottuna enemmän kuin perinteisestä näyttölovesta. Kamerareikään ei kiinnitä enää edes huomiota muutaman tunnin käytön jälkeen.

Myös puhelimen takapuolella on tehty hyviä uudistuksia, etenkin S10:n uuden kolmoiskameran suhteen. Kamera-arsenaaliin on tuotu normaalin linssin lisäksi myös telefoto- ja laajakulmalinssi, erityisesti jälkimmäisenä mainittu on hyödyllinen lisä jokapäiväiseen kuvaamiseen.

Toki vastaavia ultralaajakulmalinssejä on ollut LG:n puhelimissa (viimeisimpänä LG V40:ssä) jo vuosien ajan, mutta Samsungin kamerat ovat päihittäneet korealaisen kilpakumppaninsa hämärissä kuvausoloissa. Ominaisuus on siis saapunut viimeinkin lippulaivapuhelimeen, jonka haluat muidenkin ansioiden kuin kameran perusteella.

Galaxy S10:n valinnasta hyötyvät puhelimen omistajan lisäksi myös kaikki läheiset, joilla on langatonta latausta tukeva puhelin. Samsung-omistaja voi nimittäin jakaa akkuaan myös tuttavilleen käänteisen langattoman latauksen avulla. Realistisesti ajateltuna latausteho on kuitenkin sen verran heikko, että se soveltuu parhaiten lähinnä langattomien lisälaitteiden, kuten uusien Galaxy Budsien lataamiseen. Vastaava käänteinen langaton lataaminen löytyy myös esimerkiksi Huawein Mate 20 Prosta ja P30 Prosta.

Galaxy S10 on ennen kaikkea eräänlainen best of -kokoelma kaikista tämän hetken käytännöllisimmistä ominaisuuksista, mutta onpa mukaan mahdutettu myös täysin uutta tekniikkaa: Galaxy S10 -sarjan puhelimissa on entistä nopeampi Wi-Fi 6 ja HDR10+ ensimmäisenä maailmassa.

Samsung Galaxy S10:n on tarkoitus juhlia Galaxy S -sarjan kymmenvuotista taivalta. Vaikka viime vuosien puhelinten innovaatiot ovatkin jääneet Bixbyn ja AR Emojin kaltaisten turhuuksien tasolle, S10:ssä on pitkästä aikaa niin paljon uutta, että uuteen malliin päivittäminen tuntuu järkevältä.

S10:n pahimmat kilpailijat tulevat kuitenkin samalta valmistajalta. Vain hieman kalliimmassa Galaxy S10 Plussassa on yksinkertaisesti tehokkaammat komponentit, parempi akunkesto sekä tietysti myös suurempi näyttö. Toisaalta parasta hinta-laatusuhdetta tai hieman pienempiä ulkomittoja etsivien kannattaa kääntää katseensa edullisempaan S10e:hen, joka pääsee yllättävän lähelle S10:tä.

Samsung pitää toistaiseksi hallussaan parhaan puhelimen titteliä vuonna 2019, mutta valinta mallien välillä ei ole välttämättä helppo.

Samsung Galaxy S10 hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy S10:n tekniset tiedot Paino: 157 g

Mitat: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm

Käyttöliittymä: Android 9

Näyttö: 6,1 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Suoritin: Kahdeksanytiminen

RAM-muisti: 8 Gt

Tallennustila: Suomessa aina 128 Gt

Akku: 3 400 mAh

Takakamerat: 16 MP + 12 MP + 12 MP

Etukamer: 10 MP

Samsung Galaxy S10 julkaistiin maaliskuun 8. päivä ja on nyt myynnissä kaikilla suomalaisilla jälleenmyyjillä.

Galaxy S10 on hinnoiteltu korkeammalle kuin Galaxy S9, mutta se on silti selvästi edullisempi kuin pienemmällä 5,8-tuuman näytöllä varustettu iPhone XS. Sama pätee myös muihin uusiin Galaxy S10 -sarjalaisiin – kaikki ovat halvempia kuin Applen vastineet.

Onkin oikeastaan sanottava, että Samsungin pahimmat kilpailijat tulevat valmistajalta itseltään. Galaxy S10e on halvempi ja lähes yhtä hyvä kuin S10, Galaxy S10 Plus puolestaan tehokkain ja suurin vaihtoehto, joka on vain hieman S10:tä kalliimpi. Kaiken lisäksi valmistaja on julkaisemassa vielä Galaxy S10 5G:n ja Galaxy Foldin, jotka houkuttelevat varmasti kaikkia aikaisia omaksujia ja kovimpia tekniikkaintoilijoita.

Samsung Galaxy S10 on saatavilla Suomessa ainoastaan 128 Gt:n tallennustilalla, mutta se riittää varmasti suurimmalle osalle käyttäjistä. Puhelimen hinta on 949 euroa.

Galaxy S10-sarjalaiset rivissä vasemmalta oikealle: S10e, S10 ja S10 Plus.

Jos kuitenkin haluat lisää tallennustilaa, voit ostaa erillisen enintään 512 Gt:n microSD-kortin. Muisti ei siis pääse loppumaan heti kesken vaikka ottaisitkin paljon kuvia.

Kannattaa myös pitää mielessä, että Galaxy S10 tarjoaa kaksi kertaa enemmän muistia kuin 64 Gt:n iPhone XS, vaikka se on sitä halvempi.

Näyttö

"Samsungin näytöt ovat niin hyviä, että myös kilpailijamme käyttävät niitä", valmistajan tuotepäällikkö Paul Guzek totesi TechRadarille. Kyseessä oli ilmiselvästi piikki Applen suuntaan, mutta lausahduksesta on vaikeaa olla eri mieltä.

Galaxy S10:n 6,1-tuumainen 19:9-kuvasuhteella varustettu Super AMOLED -näyttöpaneeli on itse asiassa vielä parempi kuin Samsungin kilpailijoilleen myymät paneelit. Riippumaton vertailusivusto DisplayMate kruunasi sen jopa kaikkien aikojen väritarkimmaksi puhelimen näytöksi.

Sen reunat pyöristyvät tyylikkäästi puhelimen sivuille, näytössä on superkirkas tila ulkokäyttöä varten ja sen HDR10+-tuki takaa erinomaisen kontrastin ja väritoiston.

Näytössä on tyylikäs QHD+-resoluutio, joka vastaa 550 pikseliä tuumaa kohden, joten kaikki sisältö toistuu näytöltä uskomattoman yksityiskohtaisesti. Puhelin käyttää silti oletusasetuksena vain Full HD+ -resoluutiota akun säästämiseksi. Käyttäjä saa halutessaan käytettyä parempaa resoluutiota vaikka jatkuvasti, mutta resoluutioiden välistä eroa ei juuri huomaa, ellei käytä puhelinta esimerkiksi VR-laseissa.

Galaxy S10:n näyttö on äärimmäisen terävä.

Uusi Infinity-O-näyttö on varmasti puhelimen erottuvin ominaisuus, pidit siitä tai et. Ratkaisun tuominen tarkoittaa samalla sitä, ettei Samsung julkaissut koskaan näyttölovellista lippulaivamallia – samaa ei voi sanoa sen kilpailijoista. Uusi kamerareikätekniikka nähtiin ensimmäisenä Honor View 20:ssä, mutta Honorista poiketen Samsung sijoitti reiän näytön oikeaan yläkulmaan vasemman sijaan.

Häiritseekö hole-punch-kamera sitten yhtä paljon kuin näyttölovi? Meidän kokemuksemme perusteella ei. Se piiloutuu mukavasti ilmoituspalkkiin jättäen näyttölovea enemmän tilaa kaikille tarpeellisille sovellusikoneille. Olisimme tosin sijoittaneet kamerareiän mieluummin puhelimen vasemmalle puolelle, koska silloin se peittyisi luontevammin käden alle pidellessä puhelinta vaakatasossa.

Uusi näyttötekniikka tuo Galaxy S10:een myös aiempaa enemmän näyttöpinta-alaa. Sen 6,1-tuumainen näyttö on ulkomitoiltaan (149,9 x 70,4 x 7,8 mm) vain marginaalisesti suurempi kuin 5,8-tuumaisella näytöllä varustettu Galaxy S9 (147,7 x 68,7 x 8,5 mm). Se on myös hieman kevyempi kuin edeltäjänsä.

Galaxy S10:n näyttö kattaa siis nyt jopa 93,1 prosenttia puhelimen etuosan pinta-alasta, vertailun vuoksi kyseinen lukema oli Galaxy S9:n kohdalla vain 83,6 prosenttia. Myös suurikokoisemman, 6,4-tuumaisen Galaxy S10 Plussan näyttö kattaa yhtä suuren osuuden puhelimesta, joten se on erinomainen vaihtoehto käyttäjälle, jota ei haittaa puhelimen suurehkot ulkomitat. Suurikokoisen näytön riesana ovat lähinnä sen pyöristetyt reunat, joihin tulee helposti koskettua tahattomasti. Näyttö rekisteröikin välillä kosketuksemme, vaikka tarkoituksenamme oli vain pidellä puhelinta kädessä.

Näytön ylä- ja alaosassa on kyllä edelleenkin ohuet reunat, joten aivan reunattomasta puhelimesta ei kuitenkaan voida puhua.

Alareuna on itse asiassa selvästi suurempi kuin yläreuna – ja se häiritsee meitä oikeastaan enemmän kuin puhelimen kamerareikä.

Näytössä on kuitenkin paljon hyvää. Jopa tavalliset YouTube-videot heräävät henkiin aivan uudella tavalla, kun voit katsella niitä tyypillisen 1080p-mobiiliresoluution sijasta tarkalla 1440p-resoluutiolla. Kun puhelinta pitää vaakatasossa siten, että kamerareikä jää näytön oikeaan alakulmaan, sen olemassaolon unohtaa lähes kokonaan.

Muotoilu

Samsung Galaxy S10:n muotoiluun ei ole tullut mitään järisyttäviä muutoksia, mutta siinä on silti tapahtunut muutama huomattava parannus.

Sen entistä ohuempi alumiininen runko on puristettu lasipintojen väliin, ja takakuoren värivaihtoehtoina ovat valkoinen ja musta. Osa muista maista sai hieman eksoottisempiakin värityksiä, mutta Samsung päätti ilmeisesti pelata Suomessa varman päälle.

Galaxy S10:n takaosan muotoilua voisi kuvailla parhaiten minimalistiseksi, sillä tasaisesta lasiselkämyksestä erottuu ainoastaan yläosan keskitetty kameramoduuli. Kaiken lisäksi yhtiön käyttämä kaksisuuntainen langaton lataus ei näy millään tavalla ulospäin. Näin puhdas takakuori on mukavaa vaihtelua nykypuhelimissa.

Samsungin käänteinen langaton lataus, PowerShare toimi testissämme moitteetta ja ominaisuus oli helppo kytkeä päälle ilmoitusvalikon pikavalinnasta. Varsin matalatehoinen lataus sopi parhaiten Galaxy Budsien tapaisten langattomien lisälaitteiden lataamiseen, mutta siitä pystyy tarvittaessa antamaan lisävirtaa myös kaikille langatonta latausta tukeville puhelimille.

Valmistaja itse mainitsi käyttötarkoitukseksi juuri virran lainaamisen ystäville tai toisaalta puhelimen käyttämisen Galaxy Budsien latausalustana yön aikana. Puhelimen voi nimittäin laittaa latautumaan perinteisellä piuhalla, jolloin siitä tulee käytännössä langaton latausalusta. PowerShare ei kuitenkaan toimi, jos puhelimessa on alle 30 prosenttia akkua.

Samsung Galaxy S10:n kamera-arsenaali.

Yksi Galaxy S10:n parhaista puolista on ehdottomasti sen koko. Sen kompakti koko ja kevyt rakenne istuu käteen äärimmäisen mukavasti. Galaxy S10:tä voi käyttää hyvin myös yhdellä kädellä, sillä sen kaarevat reunat saavat puhelimen tuntumaan ohuemmalta kuin se todellisuudessa onkaan.

Käyttäjän kannattaa siitä huolimatta hankkia puhelimelle suojakuori, sillä sen lasia ja metallia yhdistelevä ulkokuori ei tarjoa kovin hyvää pitoa. Puhelin on muutenkin sen verran arvokas, että sen sietää turvata.

Yksi ulkoasuun vaikuttava uudistus on myös sormenjälkitunnistimen integroiminen suoraan puhelimen näyttöön. Ratkaisua voisi pitää lähestulkoon comebackina, sillä Samsungin sormenjälkitunnistimet sijaitsivat puhelimen etupuolella aina Galaxy S7:ään saakka.

Näyttölasiin upotettuja sormenjälkitunnistimia on nähty toki ennenkin, esimerkiksi OnePlus 6T:ssä tai Huawei Mate 20 Prossa, mutta Samsungin ratkaisu poikkeaa massasta. Galaxy S10:n sormenjälkitunnistin hyödyntää nimittäin ultraäänitekniikkaa perinteisemmän optisen tekniikan sijaan.

Uuden toteutuksen kerrotaan olevan aiempaa turvallisempi, sillä se muodostaa 3D-kuvan sormenjäljestäsi. Se toimii siis käytännössä myös silloin, kun sormesi ovat märät tai kylmät – kaksi tilannetta, jotka ovat tuttuja suomalaisissa sääoloissa eläville.

Galaxy S10:n sormenjälkitunnistin käyttää modernimpaa ultraäänitekniikkaa.

Uusi sormenjälkitunnistin toimii melko hyvin, mutta se ei yllä aivan samaan nopeuteen kuin optiset sormenjälkitunnistimet. Olisi liioittelua sanoa, että skanneria joutuisi erityisemmin odotella, sillä koko toimenpide tapahtuu silti alle sekunnissa. Eron perinteisiin sormenjälkitunnistimiin huomaa silti käytännössä.

Skanneri ei onnistunut lukemaan sormenjälkeä aivan samalla tarkkuudella kuin perinteiset sormenjälkitunnistimet. Myöskään pelkkä näytön hipaisu ei riittänyt aktivoimaan skanneria, vaan sen pintaa täytyi painaa hieman. Uusi tekniikka vaatii siis hieman totuttelua ja saattaa parhaassa tapauksessa kehittyä vielä paremmaksi ohjelmistopäivitysten myötä.

Puhelin on kuitenkin säilyttänyt myös jotakin perinteistä ja kaivattua: 3,5 mm:n kuulokeliitännän.

Samsung on yksi harvoista puhelinvalmistajista, joka pitää yhä kiinni perinteisestä kuulokeliitännästä. Se on erityisen kunnioitettavaa siksi, että valmistaja lanseerasi samalla täysin langattomat nappikuulokkeet, Galaxy Budsit, ja on kaiken lisäksi onnistunut ohentamaan puhelimen muotoilua. Muutkin valmistajat voisivat ottaa mallia Samsungista – annetaan kuluttajille mieluummin vaihtoehtoja kuin pakotetaan käyttämään tiettyä teknologiaa.