Samsung Galaxy Fold muutti yhdessä illassa koko älypuhelinten tulevaisuuden

"Kiinnitä turvavyösi ja valmistaudu tulevaisuuteen", Samsungin toimitusjohtaja DJ Koh totesi yhtiön Unpacked-julkistustilaisuudessa. Tämän vuoden tilaisuuden tarkoituksena oli näyttää, mihin puhelimet ovat menossa seuraavalla vuosikymmenellä.

Koh tarkoitti lainauksellaan Galaxy S10 -sarjaa, mutta hänen sanansa istuivat oikeastaan paremmin eilisillan todelliseen yllättäjään: Samsung Galaxy Foldiin.

Foldista saattaa muodostua yksi seuraavan vuosikymmenen ikonisimmista laitteista, joka muistetaan tärkeänä suunnannäyttäjänä puhelinten tulevaisuudelle.

Koh puhui eilisessä tilaisuudessa siitä, kuinka monet käyttäjät uskovat älypuhelinten kehityksen pysähtyneen. Se pitääkin varmasti osittain paikkansa, ainakin puhelinten muotoilun suhteen.

Puhelinjulkaisut eivät ole enää samalla tavalla vallankumouksellisia kuin vaikkapa vuonna 2007 julkaistu iPhone. Kehitys tuntuu hidastuneen vuodesta toiseen, eivätkä uudet mallit onnistu tuomaan kuin marginaalisia parannuksia ja uutuudenviehätystä herättäviä kikkoja. Älypuhelin tuntuu löytäneen lopullisen muotonsa mustana reunattomana särmiönä.

Tämä käsitys kuitenkin muuttui eilen Samsungin tilaisuudessa, joka alkoi vallankumouksellisen Galaxy Foldin paljastuksella. Keskeltä avautuva älypuhelin laajenee jopa 7,3-tuumaiseksi tabletiksi tavalla, joka on täysin ennennäkemätön älypuhelinmarkkinoilla – jos unohdetaan irvileukojen vertaukset Nokian kommunikaattoreihin.

Laite edustaa jotain uutta ja innovatiivista, joka erottuu tylsien älypuhelinten massasta. Se ei ole vain uutuudenviehätystä herättävä markkinointitemppu, vaan aidosti hyödyllinen idea, jonka ansiosta puhelin voisi korvata myös tablettisi.

Ymmärrämme kuitenkin, jos kirjoituksemme taitettavien puhelinten vallankumouksesta kuulostaa hieman hätiköidyltä. Galaxy Fold näyttää nimittäin vielä rehellisesti sanottuna pelkältä konseptipuhelimelta. Kun puhelimen taittaa kiinni paksuksi nipuksi, sen pienen 4,7-tuumaisen näytön ylä- ja alapuolelle jää nykymittapuulla valtavat musta palkit. Sisäpuolen näytön suurikokoinen ja muovisen näköinen kameramoduulikaan ei tunnu oikein sopivan tämän päivän muotoilustandardeihin.

Näytön reunat ovat aivan liian paksut.

Pienikokoinen etunäyttö saa puhelimen näyttämään kömpelömmän kokoiselta kuin se todellisuudessa on, mutta Samsung on mitä todennäköisemmin päätynyt esteettisesti rumaan ratkaisuun pakon sanelemana. Puhelin on luultavasti tehty täysin sisäpuolen näytön ehdoilla.

Yksi puhelimen parhaista ominaisuuksista on mahdollisuus aloittaa jokin tehtävä puhelimen pienellä etunäytöllä ja jatkaa sitä saumattomasti suuremmalla sisänäytöllä. Voit siis hoitaa pikaiset asiat pienemmällä näytöllä tai paneutua niihin syvällisemmin pienen tabletin kokoiselta ruudulta.

Vaikka Samsung julkaisikin puhelimen eilisiltana, yksikään median edustaja ei ole päässyt edes koskemaan uutuuspuhelimeen. Galaxy Fold toimi moitteetta julkisen esittelyn aikana, mutta puhelimen suojeleminen viittaisi siihen, että siinä on yhä korjattavia bugeja. Onkin todennäköistä, että tilaisuudessa esiteltiin vain tarkoin valitut ominaisuudet, jotka toimivat hallituissa oloisssa.

Jos tämä pitää paikkansa, esittelyä voisi verrata Applen alkuperäiseen iPhone-demoon, jossa Jobsin täytyi painaa puhelimen painikkeita ennalta sovitussa järjestyksessä, jotta laite ei kaatuisi kesken esittelyn.

The one thing I really like about the Fold is that it's the first phone in quite a few years whose form factor alone will make it stand out and draw attention.February 20, 2019

Mietitkin nyt ehkä, miksi annamme Samsungille kunnian älypuhelinteollisuuden mullistamisesta, vaikka eilen julkaistu laite oli vasta erittäin rajallinen demoversio liian paksusta puhelimesta rumalla etuosalla.

Samsung ei itse asiassa ole edes ensimmäinen valmistaja, joka esittelee taittuvan älypuhelimen, ja odotamme taittuvaa puhelinta pian myös esimerkiksi Huaweilta.

Samsung on kuitenkin työstänyt taittuvia näyttöjä jo vuosien ajan ja se oli ensimmäinen valmistaja, joka esitteli teknologiaa julkisesti viime vuonna – vaikkakin varsin salamyhkäisellä tavalla.

Täytyy myös muistaa, että Samsung on maailman suurin puhelinvalmistaja. Jos yhtiö tuo markkinoille uuden radikaalin konseptin, se muuttaa samalla koko alaa. Tunnetun brändin innovaatio saavuttaa lisäksi helpommin muitakin ihmisiä kuin kaikkein tarkkaavaisimpia tekniikkaintoilijoita.

Ajatus taittuvista puhelimista täytyy istuttaa valtavirtaan vähitellen ja siihen pystyvät tällä hetkellä vain Applen ja Samsungin kaltaiset brändit – tai ehkäpä myös Huawei, joka on kertonut esittelevänsä oman taittuvan puhelimensa jo ensi kuussa.

Galaxy Foldin hinta hirvittää jopa lehmänhermoisia.

On rohkea väite sanoa, että Galaxy Fold tulee osoittamaan älypuhelinten tulevaisuuden, mutta vähittäinen siirtyminen taittuviin puhelimiin vaikuttaa tällä hetkellä erittäin todennäköiseltä.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä tai edes yhdessä vuodessa. Todennäköisesti siihen kuluu ainakin viisi vuotta. Samsung Galaxy Fold vaikuttaakin lähinnä rajalliselta konseptimallilta, jota ei todennäköisesti julkaista maailmanlaajuisesti. Samsung ei maininnut vielä mitään puhelimen saatavuudesta.

Yhtiö kuitenkin paljasti Galaxy Foldin käsittämättömän korkean lähtöhinnan: 1 980 dollaria. Jos puhelin lopulta saapuu Suomeen, sen hinta noussee jo yli 2 000 euroon. Se on niin korkea hinta, ettei puhelimelle ole realistista odottaa korkeita myyntilukuja. Uskommekin puhelimen pääasiallisen tarkoituksen olleen esitellä korealaisyhtiön tulevaisuudenvisiota älypuhelimista.

So my first impression: Galaxy Fold looks very generation 1. Because it is. But you need someone to take this leap to make actually GOOD folding phones real!Folding phones aren’t ready YET but they just leapt way closer.February 20, 2019

Vaikka demo olisikin ollut hieman lavastettu, se oli joka tapauksessa vaikuttava. Puhelimen toimintanopeus oli nimittäin aivan toista luokkaa kuin maailman ensimmäisen taittuvan puhelimen, Royole Flexpain käyttökokemus.

Flexpai taittui ulospäin ja siinä oli vain yksi laajennettava näyttö. Puhelin sekottui helposti avoimen ja suljetun tilan välillä, oli kallis, eikä sitä ollut missään nimessä tarkoitettu massatuotantoon.

Royolenkin tuotos sai kuitenkin aikaan kiinnostavaa kuhinaa jostain uudesta ja mullistavasta, joka muuttaisi seisahtuneet älypuhelinmarkkinat. Näytön taittuminen tuntuu futuristiselta ja kiinnostavilta. Samsungin kaltaisen yrityksen markkinointibudjetilla tuo tunne saadaan varmasti välitettyä myös suurelle yleisölle.

Samsung Galaxy Fold ei siis tule myymään miljoonia kappaleita, tai välttämättä edes kymmeniä tuhansia puhelimia. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, sillä kymmenen vuoden kuluttua käytämme taittuvia laitteita yhtä arkipäiväisesti kuin näyttölovellisia nykymalleja. Tuolloin on mukava muistella, mistä kaikki sai alkunsa.

Kolmen eri sovelluksen moniajo tuntuu hieman tarpeettomalta älypuhelimeen.

Ei kannata kuitenkaan tuudittautua siihen, että Samsung voittaisi taitettavien puhelinten markkinat vain siksi, että se julkaisi Galaxy Foldin ensimmäisenä. Itse asiassa monet innovaatioiden ensijulkaisijat ovat historiallisesti hävinneet pitkällä aikavälillä. Täytyy myös muistaa, että Samsung on saamassa kovia kilpailijoita, kun Apple ja lukuisat kyvykkäät kiinalaisvalmistajat julkaisevat omat mallinsa.

Kaikesta huolimatta tabletiksi avautuva puhelin tuntuu moderneimmalta asialta älypuhelinmarkkinoilla vuonna 2019. Et todennäköisesti tule hankkimaan taitettavaa puhelinta vielä tänä vuonna, mutta Galaxy Fold saattaa hyvinkin olla inspiraation lähde viiden vuoden päästä omistamallesi puhelimelle.

Kaikki jutun kuvat: Samsung