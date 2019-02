Samsung julkaisi uuden Galaxy S10:n ja ainutlaatuisen taitettavan Galaxy Foldin

Odotimme Samsung Galaxy S10:tä, mutta kaikkien yllätykseksi tilaisuuden suurimman huomion varasti uusi taitettava Galaxy Fold.

Samsung järjesti tänään vuosittaisen Unpacked-tilaisuutensa ja esitteli sen yhteydessä useamman puhelimen ja lukuisia muita laiteuutuuksiaan. Samsung itse puhui Galaxysta kokonaisena ekosysteeminä, jonka laitteet toimivat yhteen langattomasti. Idea on lainattu todennäköisesti suoraan valmistajan pääkilpailijalta, Applelta.

Esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti kaikki tilaisuuden tärkeimmät julkistukset. Julkaisemme tuotteista myöhemmin tarkempia arvosteluja ja uutisia, mutta aivan ensimmäiseksi haluamme antaa yleiskatsauksen uuteen tuoteperheeseen.

Samsung Galaxy Fold

Galaxy Fold on kiistatta tämän vuoden kiinnostavin puhelinjulkistus. Puhelimen muotoilu on ikään kuin tämän vuosikymmenen versio vanhoista kommunikaattoreista. Puhelinta voi käyttää joko kahtia taitettuna tai pienen tabletin kokoiseksi avattuna. Samsung itse kutsuu laitetta puhelimen ja tabletin yhdistelmäksi.

Etupuolella oleva näyttö on varsin pienikokoinen ja sen ylä- ja alapuolella on reilun kokoiset reunat. Sisäpuolella on sen sijaan suuri 7,3-tuumainen näyttö, jonka reunat näyttävät silmämääräisesti suunnilleen iPad Pron kokoisilta. Sisänäytön oikeassa yläkulmassa on kameralevike, joka on selvästi isompi kuin tavalliset näyttölovet.

Galaxy Fold on kiinnostava konsepti, mutta siitä paistaa myös väistämättä läpi se, ettei se tunnu yhtä viimeistellyltä laitteelta kuin muut Galaxy-sarjan puhelimet.

Galaxy Foldissa on peräti kuusi kameraa: kolme takana, yksi edessä ja kaksi sisäpuolella. Saat siis otettuja kuvia riippumatta siitä, miten päin käytät puhelinta. Puhelimen pääkamerana toimii Galaxy S10:tä muistuttava kolmoiskamera, jossa on 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin telefotolinssi ja 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi.

Teknisistä tiedoista mainitaan myös 4 380 mAh:n akku, kahdeksanytiminen 7 nanometrin arkkitehtuuriin perustuva suoritin, 12 Gt:a RAM-muistia ja 512 Gt:n tallennustila.

Galaxy Foldin kerrotaan saapuvan Suomeen vuoden toisen kvartaalin aikana. Meillä ei ole vielä tietoa sen hinnasta, mutta oletamme sen kohoavan yli 2 000 euroon, sillä Yhdysvaltojen hinnaksi ilmoitettiin 1 980 dollaria. Se on aivan käsittämätön hinta mistään puhelimesta, mutta odotamme silti innolla saavamme sen käsiimme. Samsung Galaxy Foldista saattaa kehkeytyä tärkeä suunnannäyttäjä tuleville malleille.

Galaxy S10, S10 Plus ja S10e

Samsungilla ei ollut enää jäljellä kovin monta yllätystä kaikkien lukuisten vuotojen jälkeen, joita olimme kuulleet Galaxy S10:stä ja Galaxy S10 Plussasta. Lippulaivamallit olivatkin pitkälti odotusten mukaiset. Edullisempi S10e-malli oli kiinnostava ja tarpeellinen uutuus mallistoon – etenkin korkeampien hintojen myötä.

S10e:ssä on 5,8-tuumainen näyttö, S10:n koko on kasvanut 6,1-tuumaan ja S10 Plussan 6,4-tuumainen ruutu on nyt yhtä suuri kuin Note 9:ssä. Kaikissa kolmessa mallissa on pitkälti samanlainen muotoilu.

Puhelinten näytöt kattavat lähes koko etuosan pientä alareunaa ja pistemäistä kameraa lukuun ottamatta. S10:ssä ja S10e:ssä on yksi etukamera ja S10 Plussassa kaksi.

Samsung ylistää myös puhelimensa uusia dynaamisia AMOLED-näyttöjä, mutta meillä ei ole vielä kovin tarkkaa tietoa siitä, mitä termi käytännössä tarkoittaa. Valmistaja mainitsi kuitenkin myös HDR10+-tuen, jonka pitäisi parantaa videoiden katselukokemusta.

Puhelimesta löytyy myös näyttölasiin upotettu sormenjälkitunnistin, joka eroaa massasta erikoisella toteutuksellaan. Maailman ensimmäinen ultraäänitekniikkaa hyödyntävä skanneri on Samsungin mukaan turvallisempi ja nopeampi kuin kilpaileva optinen tekniikka. Ultraäänen etuna on myös sen parempi toimintavarmuus voimakkaassa auringonpaisteessa tai kosteissa olosuhteissa.

Myös uusi kameratekniikka herätti paljon huomiota. S10:ssä ja S10 Plussassa on 12 megapikselin pääkamera, 12 megapikselin telefotokamera ja 16 megapikselin 123 asteen ultralaajakulmakamera. S10e:ssä ei kuitenkaan ole viimeiseksi mainittua ultralaajakulmalinssiä.

Kyseinen kamerayhdistelmä ei erotu enää kovin kummoisesti muista tämän hetken parhaista lippulaivamalleista, mutta ultralaajakulmalinssin tuominen Galaxy S10:een parantaa mukavasti sen monipuolisuutta. Näemme kuitenkin kameran varsinaiset kyvyt vasta testattuamme sitä perinpohjaisesti.

On joka tapauksessa kiinnostavaa, että Samsung on tehnyt Adoben kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa Adobe Premiere Rush CC:n tuomisen puhelimelle. Se tulee todennäköisesti helpottamaan videoiden muokkaamista ja lataamista verkkopalveluihin.

Samsung esitteli myös S10:n ja S10 Plussan mahdollista ladata toisia laitteita langattomasti. Se tukee kaikkia Qi-teknologiaa käyttäviä laitteita, joten lataus on yhteensopiva kaikkien suosituimpien puhelinten ja lukuisten lisälaitteiden kanssa. Valmistaja itse esitteli lataustoimintoa oman älykellonsa ja uusien Galaxy Buds -kuulokkeidensa kanssa.

Galaxy S10 ja Galaxy S10 Plus saapuvat Suomeen valkoisena (Prism White) ja mustana (Prism Black). Galaxy S10e saa edellä mainittujen värien lisäksi vihreän Prism Green -värisävyn. Galaxy S10 Plussan kalleimmat 512 Gt:n ja 1 Tt:n versiot saavat sen sijaan uuden mustan premium-materiaalin (Ceramic Black).

Mallit julkaistaan 8. päivä maaliskuuta ja niiden suositushinnat ovat 949 € Galaxy S10:lle, 799 € Galaxy S10e:lle, 1049 € 128 Gt:n Galaxy S10 Plussalle ja 1679 € 1 Tt:n Galaxy S10 Plussalle.

Puhelimet ovat ennakkotilattavissa välittömästi.

Samsung Galaxy S10 5G

Yllä mainittujen kolmen Galaxy S10 -mallin lisäksi Samsung julkaisi vielä erillisen 5G-version S10:stä. Sitä voisi pitää kaikin puolin erikoismallina, sillä puhelimessa on peräti 6,7-tuumainen näyttö ja 4 500 mAh:n akku.

Kyseisessä mallissa on vielä ylimääräinen neljäs takakamera, joka on tarkoitettu paremman syvyysvaikutelman luomiseen. Sen ansiosta puhelin pystyy esimerkiksi sumentamaan videolla kuvattavan kohteen taustan reaaliajassa.

Emme saaneet vielä tietää puhelimen hintaa tai saatavuutta eri maissa, mutta veikkaamme sen saapuvan suunnilleen samaan aikaan Galaxy Foldin kanssa ja maksavan maltaita.

Galaxy Buds

Samsungin uudet täysin langattomat kuulokkeet ovat osa Samsungin lanseeraamaa "Galaxy-ekosysteemiä". Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että kuulokkeita pystyy lataamaan langattomasti Galaxy S10:llä.

Kuulokkeet on myös applemaisen helppoa liittää toisiin Galaxy-laitteisiin. Samsung esittelikin tapahtumassa sitä, kuinka helppoa kuulokkeilla oli vastata puhelimeen samalla, kun katsoi elokuvaa tabletilta.

Galaxy Budsit käyttävät niin kutsuttua Active Ambient Sound -tekniikkaa, jotka mahdollistavat ympäristön helpomman tarkkailun samalla, kun kuuntelet musiikkia tai puhut puhelua. Samsung ei kuitenkaan juuri valottanut kyseisen tekniikan yksityiskohtia.

Kuulokkeet tukevat myös Samsungin omaa Bixby-ääniassistenttia, vaikka suurin osa meistä toivoi todennäköisesti mieluummin tukea Google Assistantille.

Kuulokkeiden akunkestoksi kerrotaan kuusi tuntia, mutta latausrasia antaa vielä seitsemän tuntia lisää kuunteluaikaa.

Galaxy Budsit saapuvat suomalaisiin kauppoihin 29. maaliskuuta. Värivaihtoehtoina ovat valkoinen ja musta, ja kuulokkeiden suositushinta on 159 euroa.

Galaxy Watch Active ja Galaxy Fit

Erityisesti treenaamiseen tarkoitettu Watch Active on ikään kuin kevyempi versio Galaxy Watchista. Se häviää osalle kilpailijoistaan heikommalla vedenkestävyydellään, mutta Samsung lupaa sen tarjoavan täysiverisen älykellokokemuksen.

Galaxy Fit on uusi aktiivisuusranneke värikkäällä AMOLED-näytöllä, Galaxy Fit Essential puolestaan yksinkertaisempi ranneke niin kutsutulla PMOLED-näytöllä. Näiden kahden rannekkeen tarkoituksena lienee kilpailla lukuisten kiinalaisvalmistajien kanssa suosituista aktiivisuusrannekemarkkinoista.

Sekä Watch Active että Galaxy Fit pystyvät seuraamaan automaattisesti kuutta eri aktiviteettiä ja kykenevät lisäksi mittaamaan unen laatua. Missään laitteissa ei kuitenkaan ole yllättäen sykemittaria.

Galaxy Fitissä on pidempi akunkesto, NFC ja hieman kehittyneempi mittaustekniikka, joka pystyy muun muassa tunnistamaan stressitasoja. Samainen stressimittaus löytyy myös Watch Activesta, jonka lisäksi kelloon on mahdutettu Bluetooth, GPS ja Wi-FI.

Galaxy Watch Active ja Galaxy Fit tukevat langatonta latausta, joten rannekkeita pystyy ladata suoraan Galaxy S10:n takakuorta vasten.

Galaxy Watch Active saapuu myyntiin 22. maaliskuuta hopeisena, mustana ja ruusukultaisena. Sen suositushinta on 249 euroa.

99 euron hintainen Galaxy Fit saapuu mustana ja hopeisena, 49 euron hintainen Galaxy Fit Essential puolestaan mustana ja valkoisena. Molemmat mallit tulevat myyntiin huhtikuun lopulla.