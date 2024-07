Samsung Galaxy S24 FE:n värivaihtoehdot vuodettiin

Pitkään huhuttu Samsung Galaxy S24 FE näyttäisi saapuvan pikapuolin. Tämän lisäksi tuore paljastus kertoo myös tarjolla olevat viisi värivaihtoehtoa, jotka ovat musta, harmaa, vaaleansininen, vaaleanvihreä sekä keltainen.

Paljastuksen takana on Samsungin puhelimiin sekä näyttöihin erikoistunut Ross Young, joka julkaisi väriviisikon X-viestissään. Hänen mukaansa Samsung satsaa erityisesti mustaan versioon, jota tuodaan myyntiin muita sävyjä enemmän.

Young ei paljastanut lähdettään, joten asiaan on hyvä suhtautua sopivalla varauksella. Hänen tiedot ovat kuitenkin aiemmin olleet niin lähellä todellisuutta, että nämäkin väittämät lienevät vuotaneet julki puhelinten tuotannon puolelta.

Vaikka sävyvaihtoehdot eivät ole kaikille kovinkaan merkittäviä, vihjaa se Samsungin uudistavan FE-mallistoaan. Edeltävä Samsung Galaxy S23 FE saapui myyntiin vaaleanvihreänä (mint), harmaana (graphite), kermanvärisenä (cream) sekä violettina (purple).

S24FE colors: - Black- Gray- Light Blue- Light Green- YellowBlack is highest volume.July 1, 2024

Olisi eittämättä sääli, jos Samsung todella aikoo hylätä violetin värivaihtoehdon. Sävy on ollut osa valikoimaa Galaxy S21 -mallista lähtien, ja se on ollut piristävä poikkeus valikoimassa.

Youngin viesti ei ole ainoa samansuuntaista väittävä tieto, sillä taannoin vuotanut kuva esitteli vaaleanvihreää Galaxy S24 FE:tä. Tämän perusteella Samsung Galaxy S24:n budjettivaihtoehto on tulossa ja todennäköisesti vieläpä varsin pian. Emme kuitenkaan usko näkevämme sitä sitä tulevassa Galaxy Unpacked -tilaisuudessa, sillä siinä valokeilan kohteeksi priorisoitaneen Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 sekä Galaxy Ring.

Se, mitä Samsung Galaxy S24 FE oikein tarjoaa, on vielä pitkälti hämärän peitossa. Kuten aiempien vuosien aikana on ollut tapana, laite on todennäköisesti mitoiltaan samansuuntainen kuin Samsung Galaxy S24 Plus. Aiemmin hintalappua on höylätty alaspäin muutamilla kompromisseilla, kuten materiaalivalinnoilla sekä muistin määrällä. Luvassa on todennäköisesti silti Snapdragon 8 Gen 3 -suoritin, kookas akku sekä varsin laadukas kamerakokonaisuus.

Lisäksi on lähes varmaa, että Galaxy S24 FE ottaa ilon irti Samsungin uusista AI-keinoälytoiminnoista. Mikäli muista malleista voidaan tehdä päätelmiä, mahdollistaa Android-puhelin generatiivisen AI:n hyödyntämisen, jolla voi esimerkiksi lisätä tai poistaa kohteita kuvista.

Valtaosa tämän hetken parhaista Samsung-puhelimista on saanut tuen AI-toiminnoille, mikä voi vähentää Galaxy S24 FE:n keräämää huomiota. Se, pystyykö malli perustelemaan itsensä markkinoiden parhaiden puhelimien joukossa, selvinnee myöhemmin vuoden 2024 aikana.