Arvostelussa Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 on erinomaisen akkukeston, loistavan suorituskyvyn ja kompaktin muotoilun ansiosta oivallinen Android-puhelin. Se pärjää ominaisuuksiltaan jopa Ultra-mallille, vaikka kaikki onkin ahdettu pienempään tilaan. Uudet keinoälytoiminnot ovat parhaimmillaan hauskoja, mutta niiden hidastelu sekä Samsungin onneton käyttöliittymä latistavat kokemusta. Kamerakokonaisuus on onneksi etevä hintaluokan huomioiden, ja erityisesti optinen zoom on miellyttävä tuttavuus. Kun Samsung vielä lupaa Android-päivityksiä seitsemän vuoden ajaksi, tarjoaa puhelin paljon ylistettävää.

Samsung Galaxy S24 - Pika-arvio

Jos luulet Samsung Galaxy S24:n olevan liian riisuttu Samsung Galaxy S24 Ultraan verrattuna, kannattaa odotukset kalibroida uudelleen. Vaikka perusmalli on pienempi ja edullisempi, tarjoaa se likipitäen yhtä hyvän suorituskyvyn kuin tämän hetken paras puhelin. Lisäksi se on kompaktiuden ansiosta helpompi ahtaa taskuun.

Erinomainen suorituskyky mahdollistaa kaikki keskeiset ominaisuudet. Käytössä on uudet keinoälytoiminnot Samsungilta ja Googlelta aina Circle to Searchista lähtien. Erilaiset toiminnot ovat parhaimmillaan hauskoja ja hyödyllisiä, heikoimmillaan vain hauskoja.

Raaka teho riittää vaivatta pelikäyttöön, ja tällä saralla se on selvästi iPhone 15 -kilpailijaa etevämpi. Suorituskykyä onkin syytä verrata ennemmin Applen Pro-malleihin. Työkäytössä ihastuimme erityisesti Samsung DeX -työkaluun, joka mahdollistaa puhelimen liittämisen ulkoiseen näyttöön. Tällöin käyttöön saa näppäimistön, näytön sekä hiiren.

Toisin kuin viimevuotinen Samsung Galaxy S23, tällä kertaa perusmalli ei kuitenkaan hyödynnä samaa Qualcommin Snapdragon-prosessoria kuin Ultra-malli. Euroopassa Galaxy S24 ja Galaxy S24 Plus ovat palanneet Samsungin omien Exynos-suorittimen käyttäjiksi. Onneksi suorituskyky on pitkälti sama riippumatta siitä, onko puhelimessa Amerikassa käytettävä Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy vaiko Eurooppaan tarkoitettu Exynos 2400 for Galaxy.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Suorituskyky on erittäin hyvällä tasolla ja kaiken kukkuraksi akkukin riittää pitkäksi aikaa. Puhtia piisaa selvästi pidemmäksi aikaa kuin viimevuotisessa mallissa, iPhone 15:ssä tai Pixel 8:ssa.

Galaxy S24:n näytön maksimikirkkaus ja tarkkuus eivät ole markkinoiden parhaimmistoa, mutta kummatkin riittävät arjessa vaivatta miellyttävään kokemukseen. Kompakti ruutu saa silti pienellä präntätyn näyttämään... noh, pieneltä.

Kamerakokonaisuus ei pyri haastamaan Galaxy S24 Ultraa, joka maksaa selvästi enemmän. Sen sijaan samassa hintaluokassa kilpailevat Pixel 8 ja iPhone 15 jäävät 3x optisen zoomin verran jälkeen. Kokonaisuutena kamerajärjestelmä tekee vaikutuksen monipuolisuudellaan.

Aivan kaikki ei ole kuitenkaan mallillaan. Erityisesti ohjelmisto ja käyttöliittymä ovat todella surkealla tolalla. Samsung on lisännyt mukana ominaisuuksia vuosi vuodelta, mutta mitään ei ole karsittu pois. Lopputuloksena on aivan liikaa kaikkea. Pahimmillaan tämä näkyy asetusvalikossa, jossa halutut asiat ovat aivan liian syvällä piilossa.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Odotamme Samsungin tekevän käyttökokemukseen merkittäviä remontteja lähiaikoina, sillä nykyisellään se ei saa käännettyä yhtäkään parhaisiin iPhone-puhelimiin tottunutta puolelleen. Apple on osannut luoda selkeän ja helppokäyttöisen kokemuksen, jossa asiat ovat helposti saavutettavissa. Tällä saralla ei olisi väärin matkia parhaalta.

Jos arvostat akkukestoa, monipuolisuutta sekä huippumoderneja ominaisuuksia, on Samsung Galaxy S24 huomiosi arvoinen. Mikäli sen sijaan arvostat enemmän helppokäyttöisyyttä, saattaa iPhone 15 tai OnePlus 12 vastata tarpeisiisi paremmin.

Galaxy S24 - Hinta ja saatavuus

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hinta alkaen 949 €

Kaupoissa nyt

Tallennustilaa 128 tai 256 Gt

Samsung Galaxy S24 ei yllättänyt hinnoittelullaan. Samsungin vuoden 2024 lippulaivamalliston edullisin vaihtoehto kustantaa Suomessa 949 € tai 1 009 € tallennustilan määrästä riippuen. Suosittelemme valitsemaan suosiolla ennemmin hintavamman 256 Gt tallennustilalla varustetun mallin, sillä laadukas kamera täyttää kapasiteetin nopeasti. Parin kympin säästö voi aiheuttaa usean vuoden päänsäryn, jos tallennustila loppuu jatkuvasti kesken.

Hinta on kaukana lippulaivamalli Galaxy S24 Ultran pyynnistä, mutta kyseessä on silti kallis puhelin. Samassa hintaluokassa on tarjolla esimerkiksi OnePlus 12 sekä parikymppiä kalliimpi iPhone 15.

Keskeisin vertailukumppani on kuitenkin Galaxy S24 Ultra. Jos et tarvitse isoa näyttöä tai markkinoiden edistyneintä kamerakokonaisuutta, ei hintavampaa Ultra-mallia kannata valita. Se toki tarjoaa isomman akun, mutta suorituskyvyn saralla erot jäävät todella maltillisiksi.

Kokonaisuutena Galaxy S24 tarjoaa rahalle hyvän vastineen. Puhelin on tehokkaampi kuin Google Pixel 8, joka tarjoaa identtisen seitsemän vuoden Android-päivityslupauksen. Todennäköisemmin Samsungin puhelin pysyy oikeasti relevanttina tehojensa puolesta tämän aikaa, sillä Pixel 8 tuskin selviää enää vuoden 2031 haasteista.

Jos vertailukohdaksi ottaa iPhone 15:n, tarjoaa Galaxy S24 zoomin sekä isomman akun. On kuitenkin rehellisyyden nimissä sanottava, että käyttökokemus on mallien välillä tyystin erilainen. Jos on Applen nimeen vannova kuluttaja, iPhonen tarjoama iOS 17 -ohjelmisto on varmasti kotoisampi ja miellyttävämpi. Suorituskykyä suosiva kallistuu puolestaan Samsungin puoleen.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24:n hinta Tallennustila Hinta 128 Gt 949 € 256 Gt 1 009 €

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Galaxy S24 - Tekniset tiedot

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S24 voi olla malliston "perusmalli", mutta ominaisuuksien puolesta se ei tyydy vähään. Toisin kuin Ultra, tavallinen S24 sekä sen kookkaampi S24 Plus -versio hyödyntävät Exynos 2400 for Galaxy -suoritinta. Lippulaivamallissa on viimevuosilta tutusti Qualcommin prosessori, joka on tällä kertaa Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy.

Galaxy S24 tarjoaa paremman kamerakokonaisuuden sekä isomman akun kuin iPhone 15. Näyttö on niin ikään erinomainen kokoluokan huomioiden, sillä kirkkaus ja väritarkkuus yltävät Pixel 8 -kilpailijaa parempaan.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24:n tekniset tiedot Header Cell - Column 1 Mitat: 147 x 70,6 x 7,6 mm Paino: 167 grammaa Näyttö: 6,1-tuumainen OLED; 2 600 nitin maksimikirkkaus Resoluutio: 1 080 x 2 340 Virkistystaajuus: 120 Hz Suoritin: Exynos 2400 for Galaxy tai Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt Käyttöjärjestelmä: Android 14; One UI 6.1 Takakamera: 50 MP laajakulma; 12 MP ultralaajakulma; 10 MP 3X zoom Etukamera: 12 MP Akku: 4 000 mAh Latausnopeus: 25 W Värivaihtoehdot: Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange, Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow

Galaxy S24 - Muotoilu

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hyvin samannäköinen kuin iPhone 15

Runsaasti poikkeuksellisia värivaihtoehtoja

Ei titaanirunkoa tai Gorilla Armor -suojalasia

Samsungin puhelimet ottavat vaihtelevasti enemmän tai vähemmän mallia Applen luureista. Tällä kertaa on jälleen yhtäläisyyksien aika, sillä Galaxy S24 näyttää hyvin samankaltaiselta kuin iPhone 15. Tämänvuotisessa mallistossa vain kulmikkaampi S24 Ultra erottuu joukosta, sillä perusmallien kaarevat reunat ovat molemmissa leireissä samankaltaiset.

Tämä ei ole huono asia, mutta ulkonäköä on vaikea pitää järin persoonallisena. Onneksi uniikkiusta on saatavissa värivaihtoehtojen avulla. TechRadarin syyniin saatu Cobalt Violet eli lila malli on varsin tyylikäs. Se tuo mieleen iPhonen historiasta tutun purppuran sävyn. Mikäli haluaa arkeensa hieman lisäeloa, tarjoavat Sandstone Orange sekä Amber Yellow luonnollisuudessaan tyyliä.

Valitettavasti puhelin tyytyy Gorilla Glass Victus 2 -suojalasiin, joka oli erinomainen vielä vuosi sitten, mutta Galaxy S24 Ultran esittelemä Gorilla Armor vetää tällä saralla pidemmän korren. Arvostelukappaleen suojana ei käytetty suojakuorta, ja laitteen selustassa oli jo viikon jälkeen nähtävissä naarmu. Gorilla Armor suojaisi paremmin naarmuilta, minkä lisäksi se on heijastuksien osalta parempi. Toivottavasti ensi vuonna tämä suojalasi nähdään myös perusmallissa.

Samsung on onnistunut pitämään puhelimen kevyenä ja ohuena. Kompaktin laitteen käyttö onnistuu yhdellä kädellä vaivattomasti, mikä ei ole kookkaampien ja paksumpien kilpailijoiden kohdalla alkuunkaan selvää. Onneksi kevyt koko ei myöskään tarkoita kompromissia akkukestossa.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

Galaxy S24 - Näyttö

(Image credit: Philip Berne / Future)

Loistava näyttö on kirkas ja värikäs

Ei aivan yhtä terävä kuin kilpailijoilla

Näytön koko ei aivan riitä ominaisuuksien käyttöön

Samsung on ollut näyttöteknologioiden saralla perinteisesti edelläkävijä, eikä Galaxy S24 tee tähän poikkeusta. Tosin viime vuosilta tuttua selätysvoittoakaan ei näy, sillä kilpailijat tuntuvat kirineen jopa edelle. Ruutu tarjoaa silti miellyttävän kokemuksen verkkoselailuun, pelaamiseen tai kuvankäsittelyyn. Vaikka näyttö on pieni, jopa pieni teksti pysyy lukukelpoisena ja terävänä. Näytössä piisaa myös kirkkautta, minkä ansiosta käyttö suorassa auringonpaisteessakin onnistuu vaivatta.

Perusmallissa ei ole markkinoiden terävintä näyttöä, joten jopa Google Pixel 8 ja iPhone 15 tarjoavat paremman pikselitiheyden. Teknisesti ne ovat siis tarkempia, mutta eron huomaaminen vaatii todella tarkkaa silmää. Sen sijaan Galaxy S24 on vertailukaksikkoa kirkkaampi, joskin OnePlus 12 yltää huimaan 4 500 nitin maksimikirkkauteen. Tälläkään saralla ei siis napata markkinoiden kärkisijaa.

Kokonaisuutena näyttö on hyvä eikä se anna aihetta valittamiselle. Future Labs -testimme osoitti väriavaruuden olevan kilpailijoita parempi. Samsung ei ole lähtenyt Dolby Vision HDR:n kyytiin, mutta onneksi HDR10+ näyttää sekin erittäin hyvältä.

Puhelimen pieni koko on liikkuvassa arjessa valttikortti, mutta noin kuusituumainen näyttö ei aivan tahdo riittää kaikkiin Samsungin puhelimen ominaisuuksiin. Reunassa oleva Edge Panel -paneeli on oletuksena päällä, mutta se vie niin paljon tilaa, että se käynnistyy tämän tästä vahingossa.

Myös pikavalikko on muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi, mikä vaikeuttaa käyttökokemusta pienellä ruudulla. Erityisesti Samsungin pienin puhelin hyötyisi ohjelmiston yksinkertaistamisesta.

Arvosana näytöstä: 4 / 5

Galaxy S24 - Ohjelmisto

(Image credit: Philip Berne / Future)

Tarvitsisi suoraviivaistamista ja yksinkertaistamista

Liikaa ominaisuuksia asetusten valikossa

Liioiteltu määrä ominaisuuksia

Aloitetaan hyvistä asioista: Galaxy S24 mahdollistaa S Pen -kosketuskynää lukuun ottamatta kaiken saman kuin Galaxy S24 Ultrakin. Valitettavasti tämä ei ole kuitenkaan pelkästään hyvä asia. Kyseessä on nimittäin aivan yhtä sekava, monimutkainen ja pullollaan ominaisuuksia oleva kokonaisuus, joka on kaiken lisäksi ahdettu entistä pienemmälle ruudulle.

Galaxy S24 on ominaisuuksien ja tehojen puolesta erinomainen. Samsungin DeX-työkalu mahdollistaa Chromebookia muistuttavan käyttökokemuksen, kun puhelimen yhdistää ulkoiseen näyttöön. Niin ikään kattavat hallinnointityökalut tarjoavat rutkasti mahdollisuuksia. Luurilla pääsee hallitsemaan kaikkea virrankulutuksesta verkkoasetuksiin. Itse asiassa säätömahdollisuuksia on jo niin paljon, että valikoiden syövereihin eksyy jatkuvasti.

Samsungin olisi syytä ottaa viimein vinkistä vaari ja tehtävä yksinkertaisuksia käyttöliittymäänsä. Aivan liian monet asetukset tuntuvat olevan niin piilossa, ettei niitä yksinkertaisesti löydä. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon käänteinen lataus, jonka aktivoiminen vaatii aivan liian yksityiskohtaiset ohjeet.

Ohjelmiston ongelmat tuntuvat laiskuudelta. Ongelmat näkyivät jo käyttöönoton aikana, sillä vaikka Galaxy S24 tunnisti vanhan Samsung-puhelimemme nopeasti, tiedonsiirto ei sujunut vaivatta. Prosessi meni hetken odottelun jälkeen pieleen ilman varoitusta, minkä jälkeen aloitimme operaation uudelleen. Tämäkin epäonnistui, minkä jälkeen toiselle näytölle ilmestyi kysymys Samsung Smart Switchin käytöstä. Tällä siirto yhtäkkiä menikin läpi.

Kun Galaxy S24 oli viimein käyttövalmis, vaati se liudan päivityksiä Google Play Kauppa -latauspaikan puolelta. Valitettavasti nämäkin päivitykset epäonnistuivat ja sen jälkeen poistuivat näkyviltä. Lopulta nämä löytyivät Galaxy App Storen puolelta, jossa oli latauksessa myös yllättäviä ja tarpeettomia sovelluksia. Yksi ongelma onkin pakollisten applikaatioiden määrä, sillä puhelin pursuaa Googlen, Samsungin ja jopa Microsoftin ohjelmia. Liika on liikaa.

Kaikki tämä aiheuttaa tunteen, ettei Samsung ole pysähtynyt miettimään käyttäjäkokemusta. Haluaisimme yksinkertaista toimivuutta, emme jatkuvia ilmoituksia ja mainoksia.

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future) Esiasennettuja sovelluksia riittää... (Image credit: Philip Berne / Future) ...yksinkertaisesti... (Image credit: Philip Berne / Future) ...aivan... (Image credit: Philip Berne / Future) ...liian paljon.

Arvosana ohjelmistosta: 2 / 5

Galaxy S24 - Kamera

(Image credit: Philip Berne / Future)

Hintaluokan monipuolisin kamera

Mainio kuvanlaatu erinomaisilla väreillä ja dynaamisuudella

Hauskoja AI-ominaisuuksia

Vaikka Galaxy S24 Ultra on tämän hetken paras kamerapuhelin, ei se tarkoita Galaxy S24 -perusmallin olevan millään tavoin puolivillainen. Samsungin näppärät kuvaprosessointiin liittyvät uudistukset ovat nimittäin saatavilla myös edullisimmassa puhelimessa. Napatut kuvat näyttivät paremmilta ja luonnollisemmilta kuin Galaxy S23:lla ja iPhone 15:lla.

Käytössä on myös 3x zoom, joka auttaa kaukaisempia kohteita kuvatessa. Se on erittäin hyödyllinen lisä, vaikka zoom hyödyntääkin vaatimatonta sensoria, jonka taltioimissa kuvissa on selvää kohinaa ja sumennusta. Kun sekä Pixel 8 että iPhone 15 ovat ilman optista zoomia, vie Samsung tällä saralla voiton.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Vaikka kilpailevan iPhone 15:n pääkamera napsii ajoittain parempia kuvia ja Google Pixel 8 on hämärissä olosuhteissa etevämpi, Galaxy S24 vakuuttaa monipuolisuudellaan. Useat tarjolla olevat kuvaustilat ovat hauskoja ja jopa hyödyllisiä.

Samsung esittelee uutuusmallistossaan myös monia keinoälytoimintoja, jotka tuovat lisävaihtoehtoja kameraan sekä Samsungin kuvagalleriaan. Valitettavasti käytössä on jälleen kerran kaksi eri galleriasovellusta, sillä Galleria ja Google Photos ovat erillisiä ohjelmia. Onneksi Googlelta lainattu Magic Editor -työkalu on käytettävissä Gallerian puolella.

Magic Editor mahdollistaa kuvissa olevien kohteiden koon muokkaamisen sekä siirtelyn. Taustan voi poistaa kokonaan ja korvata sen jollain hauskemmalla. Toisinaan puhelin hyödyntää AI:ta tunnistaakseen kuvan tapahtumat ja luo sen pohjalta sopivan taustan. Halutessaan maisemaa voi myös laajentaa keinoälyn voimin.

Ominaisuudet ovat yllättävän hyödyllisiä, sillä kuvissa olevia häiriötekijöitä tai ohikulkijoita saa poistettua keskeisemmän kohteen viereltä. Lopputulos on varsin luonnollisen näköinen. Tämä saa jopa epäilemään tulevaisuutta, sillä toivomme kuvagallerian koostuvan vastaisuudessakin oikeista tapahtumista, ei keinoälyn vääristämistä valemuistoista. Onneksi Galaxy S24 merkitsee muokatut kuvat vesileimalla.

Galaxy S24 - Esimerkkikuvia

Image 1 of 6 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Arvosana kameralle: 4 / 5

Galaxy S24 - Suorituskyky

(Image credit: Philip Berne / Future)

Suorituskyky lähellä Galaxy S24 Ultraa

Lisämuisti tekisi hyvää

Keinoälytoiminnot hidastavat kokemusta

Suomessa palattu Exynos-järjestelmäpiireihin

Samsung Galaxy S24 palauttaa valmistajan takaisin parin vuoden takaiseen prosessoripolitiikkaan. Siinä missä maailmalla puhelin hyödyntää samaa Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiriä kuin Samsung Galaxy S24 Ultrakin, Euroopan markkinoilla puhelimen tehoista pitää huolen Exynos 2400 for Galaxy.

Siinä missä vielä pari vuotta sitten Snapdragon oli selvästi Exynosta tehokkaampi, tällä kertaa ero on selvästi pienempi. Qualcommin järjestelmäpiiri on aavistuksen parempi, mutta eroa ei käytännössä huomaa.

Jos kuitenkin haluaa tehokkaimman suorittimen, on syytä valita käyttöön Snapdragon 8 Gen 3 -suorittimella varustettu Samsung Galaxy S24 Ultra tai esimerkiksi kilpaileva OnePlus 12. Näiden kohdalla suoritin on nimittäin parempi kuin edes iPhone 15 Pron vastaava.

Mitä suorituskyvyltä voi sitten odottaa? Pelikäytössä Call of Duty Mobile rullaa sujuvasti parhailla asetuksilla, minkä lisäksi Adobe Lightroom sekä muut kuvaeditorit toimivat reaaliaikaisesti. Myös Samsung DeX pyörittää useampaa aktiivista ikkunaa samanaikaisesti. Tehoista ei arki jää siis kiinni.

Ainoat yskähtelyt tulevat eteen keinoälytoimintoja käyttäessä. Näiden kohdalla tottuu mietintähetkiin, jotka hieman latistavat käyttökokemusta.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy AI -keinoälytoiminnot korostavat asiaa. Kun pyysin näppäimistöä kirjoittamaan viestini uuteen uskoon, tapahtui tämä pitkän odottelun jälkeen. Äänen nauhoittaminen Voice Recorderilla ei tapahtunut Pixel 8:n tavoin reaaliaikaisesti, eikä tiivistelmääkään saanut ennen kuin vasta pitkäksi venyneen odotuksen jälkeen.

Nyt kun Samsung on viimein raa'assa suorituskyvyssä Applea etevämpi, pilaa se voittonsa hidastavilla keinoälytoiminnoilla. Toivottavasti nämä nopeutuvat päivitysten myötä, sillä ominaisuudet vaativat prosessoritehon lisäksi pilvipalveluita. Tällä erää kummatkin osoittautuvat pullonkauloiksi.

Galaxy S24 Ultra on isommalla RAM-muistimäärällään Galaxy S24 -perusmallia tehokkaampi. Galaxy S24 sisältää vain 8 Gt muistia, kun taas isoveljen sisuksissa sitä on 12 gigatavun edestä. Eroa ei kuitenkaan arjessa huomaa, ja mekin havaitsimme tämän vasta puhelimien suorittaessa identtisiä asioita vierekkäin. Käytännössä Galaxy S24 pystyy suorittamaan useita sovelluksia sekä selviytymään kovistakin pelisessioista vaivatta, joten suorituskyvystä on turha antaa liiaksi satikutia.

Arvosana suorituskyvylle: 4 / 5

Galaxy S24 - Akkukesto

(Image credit: Philip Berne / Future)

Erinomainen akkukesto, vaikka akkukapasiteetti on pysynyt lähes ennallaan

Latausnopeus voisi olla parempi

Kattavat virranhallintaominaisuudet Asetukset-valikon syövereissä

Galaxy S24 sisältää aavistuksen Galaxy S23 -edeltäjää isomman akun, mutta akkukesto on silti parantunut merkittävästi. Ero näkyy useamman tunnin pidempänä käyttöaikana, jonka ansiosta laite jaksaa helposti koko päivän ajan. Edes kovassa peli- ja valokuvauskäytössä emme joutuneet lataamaan puhelinta ennen kuin vasta loppuillasta.

Toivoisimme Galaxy S24:n tarjoavan paremman latausnopeuden, sillä tällä saralla ei ole muutoksia viimevuotiseen. Akku täyttyy puolessa tunnissa vain hiukan yli 50 %. Lukema on samalla tasolla iPhone 15:n kanssa ja heikompi kuin Pixel 8:n tapauksessa. Sen sijaan samanhintainen OnePlus 12 vie tässä taistossa selvän voiton täyttämällä samassa ajassa akun nollasta sataan.

Puhelimen asetuksissa on valittavissa useita virranhallintaan liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden löytäminen valikon syövereistä on työn ja tuskan takana. Onneksi perusasetukset pitävät virrankulutuksen hyvällä tasolla.

Arvosana akkukestolle: 5 / 5