Arvostelussa Samsung Galaxy S23

Samsung on parantanut lippulaivamalliansa jokaisella osa-alueella hieman. Kokonaisuus on paras Galaxy S -perusmalli tähän asti, mutta merkittävien parannusten puute saa kokonaisuuden tuntumaan toivottua maltillisemmalta vuosipäivitykseltä.

Pika-arviossa Samsung Galaxy S23

Jos ei tietäisi edellisistä malleista, Samsung Galaxy S23 olisi lähes täydellinen puhelin. Se tarjoaa erinomaisen Android-kokemuksen, joka ei petä oikeastaan millään osa-alueella.

Valitettavasti vuosittain vaihtuvat mallit ovat aktiivisessa vertailussa. Kun Galaxy S23:n kilpakumppaneiksi asetetaan tämän hetken parhaat älypuhelimet, malliston lippulaiva Samsung Galaxy S23 Ultra sekä iPhone 14 Pro, haaste on melkoinen.

Tässä väännössä Samsung Galaxy S23 pärjää varsin hyvin. Sen kamerakokonaisuus on hyvä, Qualcommin uusin järjestelmäpiiri tarjoaa huikean suorituskyvyn, näyttö hivelee silmää ja ominaisuuslistan kattavuus saa nyökyttelemään tyytyväisenä. Tästä huolimatta kalliimmat huippumallit pistävät vielä paremmaksi. Suoranaiset valttikortit jäävät tällä kertaa taskuun, sillä ominaisuudet ovat turhan tuttuja joko kilpailijoista tai pahimmillaan edeltävästä Galaxy S22 -mallista.

Ennen kaikkea olisimme halunneet Samsungin tuovan Galaxy S23:een viimevuotisesta Galaxy S22 Ultrasta tutun 108 megapikselin pääkameran. Valitettavasti se jää kuitenkin haaveeksi, sillä kamerakokonaisuus on uutta etukameraa lukuun ottamatta identtinen edeltävän mallin kanssa.

Ongelma on sinänsä pieni, sillä S23 taltioi hienoja ja laadukkaita kuvia. Käytännössä parantunut kamerakokonaisuus olisi kuitenkin ollut juuri sellainen lisäys, joka olisi tehnyt uudesta mallista vielä kiinnostavamman. Nyt suurimmaksi muutokseksi jää parantunut suorituskyky sekä hiukan kookkaampi akku, jotka eivät saa säntäämään kauppaan päivittämään viimevuotista mallia uudempaan.

Vuoden 2023 Galaxy S -perusmallia on muutosten vähäisyyden vuoksi vaikea suositella Galaxy S22:n omistajille. Mikäli taskussa on sen sijaan vanhempi tai kilpaileva tuote, tilanne muuttuu päälaelleen. Kyseessä on nimittäin sinällään loistava Samsung-puhelin että erinomainen Android-kännykkä.

6,1-tuumainen koko tekee mallista erittäin miellyttävän käytettävän, eikä S23 Plussan isompaa 6,7-tuumaista ruutua kaipaa missään vaiheessa.

Valitsipa minkä tahansa Samsung Galaxy S23 -mallin, laitteen sisältä löytyy Qualcommin uusi Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiri. Tämä on merkittävä uudistus etenkin suomalaisille käyttäjille, sillä Samsung on viimein hylännyt täällä aiemmin nähdyn Exynos-suorittimen. Nyt Galaxy S -puhelimet ovat ympäri maailmaa samanlaisia.

Uusi suoritin osoittautui Geekbench 5 -testeissä lähes yhtä tehokkaaksi kuin Applen A16 Bionic. Numerot itsessään eivät kuitenkaan kerro aivan kaikkea, sillä käyttipä puhelinta arjessa pelaamiseen tai videokäsittelyyn, kokemus on todella sulava ja nopea.

Kamerakokonaisuus tukee 3x optista zoomia sekä kuvaprosessointiin pohjautuvaa 30x Space Zoomia. Lisäksi 8K-videoeditointi on kiehtova mahdollisuus etenkin tarjotun kevyen videoeditoinnin ansiosta.

Galaxy S23 on huippupuhelin, mutta olisimme toivoneet edes yhtä merkittävää parannusta. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Jos olet pitänyt S22:n kamerakokonaisuudesta, et joudu pettymään tälläkään kertaa. Teknisesti identtinen kokonaisuus hyötyy parantuneesta kuvaprosessoinnista sekä parantuneesta yökuvauksesta.

Olisimme halunneet kamerakokonaisuuteen kuitenkin parannuksia. Nyt ainoaksi muutokseksi jää etukamera, joka on päivittynyt 12 megapikselin kennoon.

Tasapintainen 6,1-tuumainen Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ -näyttö on lähes identtinen viimevuotisen ruudun kanssa. Ainoat muutokset koskevat laajempaa virkistystaajuuden vaihtelua (48 - 120 Hz) sekä uutta Gorilla Glass Victus 2 -suojalasia.

Muotoilu on ottanut askeleen oikeaan suuntaan hylkäämällä aiemmissa malleissa olleen takakameralohkon. Mitat itsessään ovat pysyneet ennallaan, mutta ulkonäkö on ratkaisun ansiosta tyylikkäämpi. IP68-luokitus taasen tuo varmuutta arkeen, sillä puhelin kestää vettä puolen tunnin ajan 1,5 metrin syvyydessä.

Kokonaisuutena Samsung Galaxy S23 on samaan aikaan alkuvuoden 2023 parhaita älypuhelimia että turhankin lähellä vuoden 2022 Samsung Galaxy S22 -mallia.

Samsung Galaxy S23 - Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 999 €

Julkaistiin helmikuussa 2023

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23:n hinnoittelu Muisti / Tallennustila Hinta 8/128 Gt 999 € 8/256 Gt 1 049 €

Samsung esitteli Galaxy S23 -kolmikon 1. helmikuuta 2023. Ennakkotilaukset käynnistyivät samassa yhteydessä, kun taas varsinainen myynti alkoi 17. helmikuuta.

Galaxy S23 on kattauksen edullisin malli. Sen hinnoittelu alkaa 999 eurosta, joten hintalappu on noussut viimevuotiseen edeltäjään verrattuna satasella. Korotus koskee molempia malleja.

Hinnoittelulle riittää kuitenkin perusteita. Huippunopea suoritin, uudistunut muotoilu, kookkaampi akku sekä parantunut etukamera puoltavat jossain määrin kasvanutta pyyntiä. Toisaalta päivitykset ovat lopulta maltillisia, joten isoin syy ratkaisuun lienee peräisin nousseista tuotantokuluista, inflaatiosta sekä ylipäätään taloustilanteesta.

Mikäli haluaa isomman näytön sekä enemmän tallennustilaa, saattaa Samsung Galaxy S23 Plus olla paras valinta. Sen hinta on edullisimmalla mallilla 1 249 € (8/256 Gt). Valikoiman lippulaivamalli on Samsung Galaxy S23 Ultra, jonka hintalappu lähtee liikkeelle 1 449 eurosta. Tällöin käyttöönsä saa 200 megapikselin pääkameran, 100x Space Zoomin, S Pen -kosketuskynän sekä muutamia muita erikoisuuksia.

Selkein kilpakumppani lienee iPhone 14, joka maksaa muutaman kympin enemmän. Tehojen puolesta iPhone 14 Pro on kuitenkin osuvampi vastinpari, ja tällöin hintakilpailu kääntyy entistä selvemmin Samsungin eduksi.

Galaxy S23 on uuden puhelinkolmikon edullisin ja pienin vaihtoehto. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Samsung Galaxy S23 - Tekniset tiedot

Samsung Galaxy S23 on saatavana kahtena eri versiona, joista molemmissa on 8 gigatavua RAM-muistia. Tallennustilan määrä vaihtelee 128 ja 256 gigatavun välillä.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23:n tekniset tiedot 128 Gt 256 Gt Hinta 999 € 1 049 € Mitat 70,86 x 146,3 x 7,62 mm 70,86 x 146,3 x 7,62 mm Paino 168 g 168 g Käyttöjärjestelmä Android 13 Android 13 Näyttö 6,1 tuumaa 6,1 tuumaa Resoluutio 2 340 x 1 080 2 340 x 1 080 Järjestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Muisti 8 Gt 8 Gt Tallennustila 128 Gt 256 Gt Akku 3 900 mAh 3 900 mAh Takakamera 50 MP + 12 MP + 10MP 50 MP + 12 MP + 10MP Etukamera 12 MP 12 MP

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 - Muotoilu

Uudistunut muotoilu näyttää siistiltä

Tuntuu ja näyttää hyvältä

Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi

Toisinaan pienien muutosten tekemä ero saa hämmästymään. Samsung osoittaa tuttua sanontaa tapaillen, että joskus vähemmän on enemmän.

Samsung ei ole lähtenyt keksimään muotoilua uudestaan, vaan ainoastaan otti pois takakamerat sisältäneen kohouman. Uudistunut ulkonäkö on siistimpi ja tyylikkäämpi, vaikka irvileuat voivatkin sanoa sen muistuttavan entistä enemmän Applen iPhone 14 -mallistoa. Linssejä ympäröivät pyöreät alumiinikehykset ovat tyylikäs loppusilaus.

Lisäksi kamerakohouman poistuminen aiheuttaa mielikuvan isommasta kamerasta, mutta näin ei todellisuudessa ole. Linssit ovat samankokoisia kuin vuosi sitten.

Samsung Galaxy S23 ei IP68-luokiteltuna hätkähdä pienistä vesivahingoista. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Muotoilu itsessään on tyylikästä ja kestävää. Galaxy S23 on IP68-luokiteltu, joten se kestää 1,5 metrin syvyydessä puolen tunnin ajan. Lisäksi 6,1-tuumaisen näytön päällä on Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi tuomassa turvaa naarmuilta ja vahingoilta.

Samsung on tehnyt pieniä muutoksia antennien ja painikkeiden sijoitteluun, mutta käytännössä eroa ei huomaa. Näytön päällä ja alla on edelleen hyvin pienet kaiuttimet. Vaikka uutena juttuna nähdään eSIM-tuki, myös perinteiset SIM-kortit ovat edelleen tuettuna. Ja kuten viimeisinä vuosina on tutuksi tullut, perinteistä kuulokeliitäntää ei ole tarjolla. Langattomat Bluetooth-kuulokkeet toki toimivat kuten olettaa saattaa.

Mitat (70,86 x 146,3 x 7,62 mm) sekä 168 gramman paino ovat identtiset viimevuotisen Galaxy S22:n kanssa. Tämä tuntuu melko täydelliseltä kohtuudelta, johon myös iPhone 14 Pro osuu. Galaxy S23 on kokonsa puolesta näppärä käytettävä ja taskuun sujautettava.

Myyntipakettiin sisältyy USB-C-latauskaapeli, mutta laturi itsessään on hankittava erikseen. Vaikka tällaisia on todennäköisesti jo entuudestaan nurkat pullollaan, kannattaa silti varmistaa, että käytössä on vähintään 25 watin laturi. Sen sijaan S23 Plussan ja S23 Ultran tapauksessa ilon saa irti enintään 45 W laturista.

Saimme arvostelukäyttöön vaalean Cream-värityksellisen mallin. Muut vaihtoehdot ovat Green (vihreä), Phantom Black (musta) ja Lavender (violetti). Samsungin verkkokaupan erikoisväreinä on tarjolla Lime (vaaleanvihreä) ja Graphite (tummanharmaa).

Ympäristöarvot

Samsung kertoo kiinnittäneensä valmistuksessa entistä enemmän huomiota ekologisuuteen. Osa puhelimen komponenteista on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista. Esimerkiksi Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi sisältää kierrätettyä lasia, kun taas myyntipaketti sekä näytön muovisuoja ovat osittain uusintakäytettyä materiaalia.

Arvosana muotoilusta: 4 / 5

Samsung Galaxy S23 - Näyttö

6,1-tuumainen koko tekee laitteesta helposti käytettävän. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tarkka ja värikäs

Korkea virkistystaajuus sulavoittaa katselukokemuksen

Kirkkaus riittää jopa suorassa auringonpaisteessa

Samsungin Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ -näyttö on käytännössä identtinen Galaxy S22:n ruudun kanssa. Koska S23:n ja S23 Plussan paneeli sekä pikselimäärä ovat samat, päihittää perusmalli isoveljensä pikselitiheydessä (425 ppi ja 393 ppi). Niin ikään 1 750 nitin enimmäiskirkkaus on molemmissa versioissa sama, minkä ansiosta laitteita on helppo käyttää myös kirkkaassa auringonpaisteessa.

Dynaaminen virkistystaajuus vaihtelee 48 ja 120 hertsin välillä, joten akkua eniten säästävä 1 Hz asetus on yksinomaan S23 Ultran erikoisuus. Galaxy S23 -perusmallit eivät siis pääse samalle viivalle Applen iPhone 14 Pron kanssa, joka tarjoaa paremman tarkkuuden (2 556 x 1 179), korkeamman pikselitiheyden (460 ppi) ja laajemman virkistystaajuuden (1 - 120 Hz). Rehellisyyden nimissä on silti sanottava, että erot ovat käytännössä huomaamattomia.

Kuvat, videot, sovelluskäyttö sekä pelaaminen hivelevät silmää. Erityisesti 120 hertsin virkistystaajuus tekee katselukokemuksesta erittäin sulavan ja miellyttävän. Kun asetuksista valitsi kiinteän 60 hertsin virkistystaajuuden, huomasi eron sekä parempana akkukestona että hiukan pätkivämpänä näkynä. Esimerkiksi pitkän tekstidokumentin selaaminen vaikutti hyppivän kuvien ylitse. Tämäkin vaatii silti harjaantunutta silmää. 60 hertsiä onkin monelle akkukestoa suosivalle hyvä valinta.

Samsung Galaxy S23:n näyttö on kirkas ja hyvälaatuinen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Uusi Advanced Vision Booster -ominaisuus säätää automaattisesti väritarkkuutta ja kontrastia ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytössä on kolme erilaista tilaa. Muutoksen onnistumisesta kertoo se, ettei näyttö tunnu sekoilevan missään olosuhteissa.

Tumma tila on luonnollisesti mukana ja monen sovelluksen tukema. Pimennetyn ruudun terävyys osoittautui testikäytössä jopa perustilaa miellyttävämmäksi, ja tuntuipa se säästävän hiukan akkuakin.

Samsung Galaxy S23:n näyttöasetuksia voi muokata halutunlaisiksi, jolloin katselukokemus ja akkukulutus ovat juuri sopiviksi optimoituja. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana näytöstä: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 - Kamera

Takakamera pysynyt ennallaan

Uusi etukamera

Olisimme toivoneet isompaa muutosta

Samsung Galaxy S23:n linssit eivät enää ole lohkoalueen sisällä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung ei ole tehnyt muutoksia Galaxy S22:n takakameraan. Tämä ei ole pelkästään huono asia, sillä Galaxy S -puhelimet ovat perinteisesti olleet erinomaisia kamerapuhelimia. Toisaalta Samsung Galaxy S22 Ultrassa nähty 108 megapikselin pääkamera olisi tehnyt poikaa etenkin Galaxy S23 Ultran siirtyessä 200 megapikselin kennoon.

Koska komponentit ovat pysyneet ennallaan, voi parantuneesta kokemuksesta kiittää yksinomaan Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy -suorittimen kuvaprosessointia. Muutokset ovat nähtävissä erityisesti hämärissä olosuhteissa.

Puhelimen selustassa olevat kolme kameraa ovat:

Pääkamera: 50 MP (f/1.8, 24 mm, 1/1.57”, 1.0 um, 85 astetta, OIS, Dual-PDAF)

50 MP (f/1.8, 24 mm, 1/1.57”, 1.0 um, 85 astetta, OIS, Dual-PDAF) Ultralaajakulmakamera: 12 MP (f/2.2, 13 mm, 1/2.55”, 1.4 um, 120 astetta, FF)

12 MP (f/2.2, 13 mm, 1/2.55”, 1.4 um, 120 astetta, FF) Telekamera: 10 MP (f/2.4, 70 mm, 1/3.94”, 1.0 um, OIS, PDAF, 3x optinen zoom)

Kaikki kolme kameraa ottavat erinomaisia kuvia, jotka yltävät käytännössä samalle viivalle iPhone 14 -mallien kanssa. Silti mukaan mahtuu hiukan motkotettavaa.

Samsung on erikoistunut korostettuihin väreihin, jotka eivät näytä täysin luonnollisilta. Korkea kontrasti saa elementit ja yksityiskohdat pomppaamaan esiin turhankin räväkästi. Onko tämä hyvä vai ei, se on makuasia. Toisaalta kuvat ovat sellaisenaan valmiita sosiaalisessa mediassa jaettavaksi, mutta samalla ne eivät ikuista hetkeä täysin aitona. Jos ottaa samasta tilanteesta kuvan iPhone 14 Prolla ja Galaxy S23:lla, ensiksi mainittu erottuu aidommalla ja yksityiskohtaisemmalla lopputuloksella.

Telekameralla otettu kuva taustavalaistusta huonekasvista osoittaa asian konkreettisesti. Vaikka kuvia voi pitää sinänsä tyylikkäinä ja värikkäinä, erityisesti lehtien yksityiskohdat jäävät turhan vähälle. Lisäksi vihreä värimaailma sekä ikkunasta näkyvä sininen taivas ovat ylikorostettuja.

Tilanne ei muutu 50 megapikselin pääkameralla, jonka pixel binning -teknologia yhdistää oletuksena neljä pikseliä yhdeksi. Tällöin pikselit keräävät enemmän valoa, joka saa kuviin miellyttävämmän lopputuleman. Esimerkiksi kasvikuvissa voi nähdä Galaxy S23:n korostavan violetteja sävyjä yksityiskohtia enemmän. Vastaavasti iPhone 14 Pron kuva on hiukan "tylsempi", mutta samalla se tekee enemmän kunniaa luonnon oikealla värimaailmalle.

Tässä ei ole sinänsä mitään vikaa, sillä Galaxy S23:n kuvia on helppo ihastella. Kyseessä onkin ennen kaikkea makuasia. Jos haluaa helpon kamerakokonaisuuden, jonka kuvat eivät vaadi ylimääräistä jälkikäsittelyä, Samsungin puhelin on erinomainen.

Sen sijaan optisen zoomin kohdalla Samsung ottaa selvän niskalenkin Applesta. Tarjolla on sekä 3x optinen zoom (10 MP) että tekoälypohjainen 30x Space Zoom. Vaikka kyseessä ei olekaan optinen zoom, on se selvästi parempi kuin iPhone 14 Pron 15x digitaalinen zoom.

Kuvaprosessointi yltää Space Zoomin tapauksessa pienimuotoisiin ihmeisiin, sillä esimerkiksi 30x zoomilla otetut kuvat kuusta näyttävät upeilta. Tosin luonnollisestikaan Space Zoom ei yllä aivan samalle tasolle kuin Galaxy S23 Ultran 100x Space Zoom, mutta siitä saakin maksaa merkittävästi pidemmän pennin.

Zoomien kohdalla oppii myös arvostamaan Galaxy S23:n kuvanvakaimia. Lähtökohtaisesti 30x zoom tarkoittaisi väistämättä heilahtelevia ja tärähtäneitä kuvia, mutta niin vain Samsungin OIS onnistuu väistämään tämän karikon.

12 megapikselin 120-asteinen ultralaajakulmakamera on myös ihan hyvä, mutta tältä osin olisimme jo odottaneet Samsungin siirtyvän vähintään 48 megapikselin kennoon. Nykyinen ultralaajakulmakamera on nähty sellaisenaan jo useamman vuoden ajan, eikä se ole enää samalla tasolla kuin monien kilpailijoiden vastaavat.

Erityisesti muotokuvat ovat sekä pää- että uudella 12 MP etukameralla upeita. Käyttipä kumpaa tahansa, kamera onnistuu erottelemaan korostetut elementit taustasta. Sumennusta voi säätää sekä kuvatessa että sen jälkeen. Lisäksi parantunut suorituskyky hämärissä olosuhteissa näkyy parempana laatuna. Pientä rakeisuutta on kuitenkin havaittavissa zoomia käyttäessä.

Kuten mainittua, Galaxy S23 -mallisto on keskittynyt erityisesti hämärä- ja yökuvaukseen. Otimme testijakson aikana otoksia hyvin vaihtelevissa olosuhteissa eri vuorokaudenaikoina, eikä laadussa ollut missään tapauksessa valitettavaa.

Erityisesti yökuvaus nousee esille. Kuvasimme pimeässä otoksia tähdistä, lentokoneista, satelliiteista sekä pilvistä. Jotta työkaluun pääsee käsiksi, vaatii se kamerasovelluksen lisäominaisuuksien puolelle sukeltamista. Tällöin käyttöön avautuu erityisesti Expert RAW -työkalu, joka mahdollistaa 50 megapikselin kuvien editoimisen.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asetimme kameran jalustalle kuvaamaan taivaanrantaa kahdeksi tunniksi Samsungin suosittelemalla 300x-asetuksella. 14 sekunnin timelapse-video on katsottavissa yltä, ja onhan se upean näköinen kamerapuhelimen ottamaksi.

Kokonaisuutena kamerakokonaisuus on monipuolinen ja kyvykäs. Videokuvauksessa on tarjolla jopa 8K/30fps, minkä lisäksi uusi Super Steady -kuvaustila tarjoaa suoran vastineen Applen Toiminta-kuvaustilalle (Action Mode). Kokeilimme sen toimivuutta juoksemalla pihalla kuvauksen aikana. Lopputulos onnistui hyvin joskaan ei täydellisesti poistamaan pahimmat pomput ja tärähdykset.

Image 1 of 17 Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 30X Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S23:n 3x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana kamerasta: 4 / 5

Samsung Galaxy S23 - Suorituskyky

Erikoissuoritin tarjoaa loistavan suorituskyvyn

Hyvät kaiuttimet

Kaikki Samsung Galaxy S23 -mallit hyödyntävät Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy -järjestelmäpiiriä. Kuten nimikin antaa ymmärtää, kyseessä on erityisesti Samsungin mallistoa varten luotu suoritinversio. Sen ero esimerkiksi OnePlus 11 -puhelimen tavalliseen Snapdragon 8 Gen 2 -piiriin on 3,36 GHz ylikellotus.

Muutos on suomalaisittain merkittävä erityisesti sen takia, että aiemmin kotimaisille markkinoille on tuotu Exynos-suorittimella varustettu malli. Nyt Samsung on siirtynyt yksinomaan Snapdragonin käyttöön, mikä tarkoittaa vieläkin isompaa loikkaa Suomen markkinoilla.

Geekbench 5 -testitulokset osoittavat uuden piirin päihittävän Snapdragon 8 Gen 1 -suorittimen melko helposti erityisesti OpenCL-mittauksessa. Sinänsä vertailu kokonaan eri valmistajan piiriin on hiukan hankalaa, mutta uusikaan Snapdragon ei yllä aivan samoihin tuloksiin kuin Applen A16 Bionic -järjestelmäpiiri. Ero on kuitenkin pienempi kuin aikoihin. Osa parantuneesta kilpailukyvystä johtuu 8 gigatavun RAM-muistista, joka hyödyntää nopeampaa ja energiatehokkaampaa LPDDR5X-teknologiaa. Vertailun vuoksi iPhone 14 Prossa on 6 Gt LPDDR5-muistia.

Samsung Galaxy S23 on ottanut iPhone-huippumallien etumatkaa kiinni. (Image credit: Future)

Käytännössä Galaxy S23 pärjää kovassakin käytössä ongelmitta. Esimerkiksi Adobe Premiere Rush -testin Extreme-renderöinnissä aika ja pistepotti oli vain aavistuksen heikompi kuin A16 Bionicilla.

Samsung tarjoaa Galaxy S23 -mallia 128 ja 256 gigatavun tallennustilalla. Näistä pienempi on koko malliston ainokainen, sillä S23 Plus ja S23 Ultra tarjoavat vähintään 256 Gt tallennuskapasiteettia.

Uusi Snapdragon mahdollistaa erinomaisen pelikokemuksen parhaillakin graafisilla asetuksilla. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Galaxy S23:n kaiuttimet toistavat kirkkaan ja luonnollisen äänimaiseman, josta kuitenkin uupuu basso. Jostain syystä Samsung on päättänyt piilottaa Dolby Atmos -tuen asetusten syövereihin, mutta se kannattaa etsiä ennen leffojen pariin hyppäämistä. Vaikka se ei tietenkään tarjoa kummoista tilaääntä, tuo se äänet eloon selvästi tavallista paremmin.

Samsungin Galaxy S -mallisto on jo vuosien ajan ollut 5G-valmis, eikä uusin lippulaiva tee tähän poikkeusta. Lisäksi puhelimessa on WiFi 6E -tuki.

Vaikka asia ei ole merkittävä, olemme yllättyneet satelliittipuheluiden puuttumisesta. Apple esitteli järjestelmän iPhone 14 -malliston yhteydessä, ja Qualcomm on osoittanut Snapdragon 8 Gen 2 -piirin mahdollistavan teknologian. Jostain syystä Samsung ei ole kuitenkaan ottanut sitä käyttöön.

Upea näyttö tekee leffojen katselusta miellyttävän kokemuksen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana suorituskyvystä: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 - Ohjelmisto

Samsungin One UI -käyttöliittymä on tullut vuosien saatossa hyvinkin tutuksi. Vaikka sen omat sovellukset eivät ole vieläkään täysin mieleen, erityisesti kuvagalleria sekä kamerasovellus ovat aktiivisessa käytössä. Viestintäsovelluksessa on harmillinen rajoite, jonka vuoksi kuvia voi lähettää vain kaksi kerrallaan.

Tämän vuoden merkittävimmät muutokset koskevat Samsung Notesia, Google Meetiä sekä parantuneita tietoturvaominaisuuksia. Viimeksi mainittu mahdollistaa erillisen huoltotilan (Maintenance Mode) käyttämisen, jonka ansiosta tietoihin ei pääse käsiksi laitteen ollessa huollossa tai vieraan käytössä.

Samsung lupaa puhelimelle neljän vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä viiden vuoden tietoturvapäivityksen. Lukemat ovat markkinoiden tämän hetken parhaimmistoa.

Samsung Galaxy S23 (vasen) and Samsung Galaxy S23 Plus (oikea) ovat koko lukuun ottamatta lähes identtiset. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana ohjelmistosta: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 - Akku

Samsung on ahtanut Galaxy S23:een 3 900 mAh akun, joka on täten hiukan suurempi kuin Galaxy S22:n 3 700 mAh akku. Toki Galaxy S21:n 4 000 mAh kapasiteetti vetää yhä pisimmän korren.

Käytännössä akkukesto riittää koko päiväksi, sillä testiemme perusteella aamuseiskasta iltakymmeneen jatkunut käyttö ei saanut laitetta simahtamaan. Mikäli unohti kytkeä puhelimen yöksi piuhaan, puhti riitti seuraavaan aamupäivään asti.

Tarkemmat mittaukset osoittivat Galaxy S23:n jaksaneen adaptiivisella virkistystaajuudella 10 tuntia ja 27 minuuttia käyttöä, kun taas 60 hertsiin lukittuminen kantoi 11 tunnin ja 20 minuutin ajan.

25 watin laturi täyttää akkua puolessa tunnissa hiukan yli 50 prosenttia. Latausnopeus on siis kohtuullinen, mutta esimerkiksi OnePlus 11 ja Xiaomi 12T Pro tarjoavat moninkertaisesti paremman latausnopeuden.

Mukana on tuki langattomalle lataukselle sekä käänteiselle langattomalle lataukselle. Viimeksi mainitun kohdalla joutuu monesti kuitenkin tekemään hieman asettelua ennen kuin esimerkiksi kuulokkeet saa latautumaan.

Arvosana akkukestosta: 4,5 / 5

Kannattaako Samsung Galaxy S23 ostaa?

Samsung Galaxy S23 on saatavissa neljässä hillityssä värissä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 -perusmalliin on helppo tykästyä. Jos etsit uutta, keskikokoista, tehokasta, hyvällä akkukestolla sekä komealla muotoilulla varustettua Android-puhelinta, ei paljoa parempaa vaihtoehtoa ole tarjolla.

Kirkas näyttö, hyvät kamerat sekä maltilla muuttunut muotoilu tarjoavat juuri sitä mihin Galaxy S -malliston suosio perustuu. Monet vahvuudet ovat tuttuja viimevuotisestakin mallista. Kokonaisuus tuntuu siis tutulta, ja tätä voi pitää pienenä menetettynä mahdollisuutena. Samsung ottaa kaikilla osa-alueilla pienen askeleen eteenpäin, mutta varsinaisista harppauksista on vaikea puhua. 108 megapikselin pääkamera tai 10x optinen zoom olisivat tehneen kokonaisuudesta selvästi houkuttelevamman.

Pienet päivitykset tekevät Galaxy S23:sta entistä paremman, mutta Galaxy S22:n omistajien tuskin tarvitsee ainakin ensitilassa sännätä kauppaan päivittämään puhelintaan. Lisäksi kokonaisuus tuskin saa parhaisiin iPhoneihin ihastuneita kääntämään kelkkaansa Android-leiriin.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23:n arvosana Osa-alue Kommentti Arvosana Hinta Samsung on jatkanut hinnankorotuksia, mutta muutokset perustelevat maltillisen lisähinnan. 4 / 5 Muotoilu Tyylikäs muotoilu viehättää vaikkei yllätä. 4 / 5 Näyttö Kirkas, sulava ja tarkka näyttö on kaikkea mitä puhelimelta voi toivoa. 4.5 / 5 Kamera Kattava kamerakokonaisuus, mutta olisimme toivoneet enemmän. 4 / 5 Suorituskyky Tehokkain Galaxy S -puhelinmallisto tähän mennessä. 4.5 / 5 Akkukesto Akkukesto riittää yli päiväksi, mutta latausnopeus ei yllä kilpailijoiden tasolle. 4.5 / 5 Ohjelmisto One UI -ohjelmisto on kehittynyt vuosi vuodelta paremmaksi. 4.5 / 5

Osta, jos...

Etsit tehokasta puhelinta ilman lippulaivamallien hintaa

Galaxy S23 -malliston perusversio maksaa Suomessa 999 euroa, mikä on selvästi vähemmän kuin Ultra-mallin pyynti.

Arvostat kompaktia kokoa

6,1-tuumainen puhelin on helppokäyttöinen ja käytännöllinen kaikille käyttäjille.

Älä osta, jos...

Omistat Samsung Galaxy S22:n

Pienet parannukset eivät tee riittävän merkittävää muutosta kokonaisuuteen, joten viimevuotisen mallin päivittäminen ei ole ainakaan ensialkuun välttämätöntä.