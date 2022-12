Arvostelussa Xiaomi 12T Pro

Hintalappu on noussut pykälän ylöspäin

200 MP pääkamera on hauska lisä

Xiaomi 12T Pro parantaa kauttaaltaan hiukan edeltävään 11T Prohon verrattuna. Sen suurimmat vahvuudet piilevät erinomaisessa prosessorissa sekä 200 MP pääkamerassa, mutta edullisemman hinnan puolesta edeltäjä on yhä turhankin suora kilpakumppani.

Pika-arviossa Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro on tuorein lisäys Android-puhelimia valmistavan yrityksen T-mallistoon. Samaan aikaan julkaistut 12T ja 12T Pro pohjautuvat alkuvuodesta ilmestyneisiin malleihin Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro. Kuten tapana on ollut, T-lisämerkintä viittaa parannuksiin suorituskyvyssä sekä akussa, mutta vastaavasti kamera sekä muotoilu ottavat yleensä askeleen taaksepäin hintalapun kohtuullistamiseksi.

T-mallisto ei ole Xiaomin varsinainen lippulaivatuote, joten se ei niinkään edes pyri mullistamaan käyttökokemusta tai esittelemään suuria yllätyksiä. Sen sijaan kokonaisuus hioo alkuvuoden varsinaista päämallistoa.

Tämä ei ole huono asia. Mukana on erittäin ripeä 200 watin pikalataus, joka täyttää 5 000 mAh akun vain 20 minuutissa. Lisäksi kookas 6,67-tuumainen näyttö on hiukan aiempaa tarkemin.

Suurimmat muutokset koskevat pääkameraa sekä parantunutta järjestelmäpiiriä. Nämä molemmat ovat askeleita parempaan suuntaan.

Erityisesti 200 MP pääkamera on noussut markkinointiosaston silmissä puhelimen ykkösominaisuudeksi. Xiaomi onkin vasta toinen iso valmistaja, joka tuo länsimaihin myyntiin näin laadukkaan kameran, sillä aiemmin samalle viivalle on yltänyt vain Motorola Edge 30 Ultra. Tarkkuus itsessään ei ole suuri mullistus, mutta kameralla leikkiminen on selvästi entistä hauskempaa.

Puhelimen suorituskyvystä pitää huolen Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kyseessä on tämän hetken Android-puhelimien nopein prosessori, joka pitää huolen myös pärjäämisestä pelikäytössä.

Tarkempi etukamera, muovisen rungon ansiosta entistä kestävämpi rakenne sekä alati paremmaksi hioutuva MIUI-ohjelmisto ovat muita parannuksia. Kokonaisuus on monilta osin vähintäänkin onnistunut.

Ulkonäkö on tyylikäs, vaikka muovinen runko ei herätä samanlaista premium-tunnetta kuin lasinen rakenne. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Valitettavasti kaikki muutokset eivät ole parempaan päin. Viimevuotiseen malliin nähden on tullut sekä selkeitä heikennyksiä että mieltymykseen pohjautuvia muutoksia.

Siinä missä aiemmat Xiaomi T -puhelimet ovat kätkeneet sormenjälkitunnistimen virtapainikkeeseen, nyt ominaisuus on näytössä. Siirtymä on tuttu muista huippupuhelimista, mutta kaikkien mieleen se ei ole. Luonnolliselta tuntuva sijainti kännykän kyljessä on ollut monille mieluisampi.

Kamerakokonaisuuteen on sen sijaan tehty selkeämpi heikennys. Vaikka erinomainen 200 megapikselin pääkamera varastaa huomion, sen rinnalle on tullut aiemman 5 MP telelinssin sijaan 2 MP makrolinssi. Lähikuvaukseen tarkoitettu työkalu on muutoksen jäljiltä selvästi aiempaa heikompi. Tämä tekee mallista vähemmän houkuttelevan kamerapuhelinta etsivälle.

Lisäksi Xiaomi 12T Pro on aiempaa kalliimpi. Vastapainoksi saa uusia ominaisuuksia sekä entistä isomman 12 Gt RAM-muistin, mutta monille hintalappu voi olla jo liian lähellä huippumallistoa.

Xiaomi 12T Pro tuntuu nostavan käytännöllisyyden etusijalle. Se on monilta osin laadukas Android-puhelin, joka soveltuu erityisesti mobiilipelaajille sekä viihdettä luuriltaan katsoville.

Xiaomi 12T Pro - Hinta ja saatavuus

Xiaomi 12T Pro on selvästi kalliimpi kuin edeltäjänsä. (Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi 12T Pro saapui markkinoille lokakuussa 2022. Malli on saatavissa Suomessa kaikilta suurimmilta jälleenmyyjiltä.

T-malliston Pro-versio maksaa Suomessa 849 €, joten kyseessä on näkökulmasta riippuen joko kallis keskihintainen puhelin tai edullinen lippulaivamalli. Hinta on täten noussut Xiaomi 11T Prohon verrattuna, mutta samalla RAM-muistin määrä on kasvanut 12 gigatavuun.

Mikäli hintalappu tuntuu liian raskaalta, myynnissä on myös 599 € maksava Xiaomi 12T -perusmalli.

Arvosana hinnasta: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro - Muotoilu

Xiaomi 12T Pro on 6,67-tuumaisen näyttönsä vuoksi kookas puhelin. Se on mitoiltaan 163,1 x 75,9 x 8,6 mm, joten laite voi tuntua pienikätisille turhan kookkaalta. Onneksi 205 gramman paino on hyvin lähellä nykykännyköiden keskiarvoa.

Vaakalukema pysyy maltillisena osittain muovisen rungon takia. Se ei tunnu ja näytä yhtä laadukkaalta kuin lasista valmistetut kilpakumppanit, mutta vastaavasti kestävyys ja keveys tekevät vaikutuksen.

Koko tuntuu erityisesti kameralohkossa, joka aiheuttaa selvän kummun tasaiseen selustaan. Sivulle siirretty takakamera saa puhelimen heilumaan vaaka-asennossa. Vaikka käyttäisi puhelimen myyntipakettiin sisältyvää muovikuorta, laite kolisee turhan herkästi. Kumpu ei jää huomaamatta taskuunkaan laittaessa, sillä puhelun tuntuu tarttuvan housuun kiinni erityisesti tiukempaan taskuun laittaessa.

Takakamera on sijoitettu tutusti selustan yläkulmaan, mutta sen kohoaminen ei jää huomaamatta. (Image credit: Basil Kronfli)

Sekä volyymi- että virtapainikkeet on sijoitettu puhelimen oikeaan reunaan. Äänenvoimakkuuden nostaminen vaati omassa kädessäni hiukan venyttämistä tai otteen vaihtamista, joten pienikätiset voivat hyvinkin kokea sen olevan turhan korkealla.

Sormenjälkitunnistin on siirtynyt virtapainikkeesta näyttöön. Tämä on vahvasti makuasia, ja itse koin muutoksen pelkästään hyväksi. Tämän ansiosta puhelin ei avaudu enää osittain vahingossa pelkästään perusotteen vuoksi.

Sormenjälkiskanneri on ollut aiemmissa malleissa virtapainikkeessa, ja tälle on ollut ehdottomasti oma fanikuntansa. Kolikon kääntöpuolena on sormenjälkien kerääntyminen ruudulle, minkä lisäksi virtapainikkeessa oleva tunnistin on helpommin saavutettavissa.

Kuten sanottua, muutos on omista mieltymyksistä riippuen erittäin tervetullut tai valitettava askel väärään suuntaan.

Toisin kuin monessa aiemmassa T-sarjan puhelimessa, Xiaomi 12T Pro ei enää sisällä kuulokeliitäntää. Puhelimen alaosassa on kaiuttimen lisäksi USB-C-liitäntä, jota voi käytttää lataamisen lisäksi lisälaitteiden yhdistämiseen.

Lopuksi vielä maininta kestävyydestä. Xiaomi 12T Pro on IP53-luokiteltu, joten se kestää roiskeita sekä pölyä. Upottaminen veteen tai hiekkaan koitunee kuitenkin kohtalokkaaksi.

Arvosana muotoilusta: 2,5/5

Xiaomi 12T Pro - Näyttö

6,67-tuumainen näyttö vaatii hiukan venyttelyä. (Image credit: John Fredrik Kristiansen)

Xiaomi 12T Pron näyttö on valmistajan puhelimiin tutustuneille hyvin tutunlainen. Käytössä on perinteiseen tapaan 6,67-tuumainen ruutu.

OLED-paneeli yltää resoluutioon 1 220 x 2 712. Tarkkuus on siis aavistuksen parempi kuin Xiaomi 11T Prossa, jonka resoluutio on 1 080 x 2 400.

Suunta ei ole kuitenkaan pelkästään ylöspäin. Vaikka tarkkuus on kohentunut, samaan aikaan näytön maksimikirkkaus on pudonnut 11T Prohon nähden 100 nitillä. Lisäksi virkistystaajuus on "vain" 120 Hz, kun kahden vuoden takaisessa Xiaomi Mi 10T Prossa yllettiin peräti 144 hertsiin.

Kokonaisuutena muutokset näytössä ovat hyvin maltillisia. Mikä tärkeintä, katselukokemuksen hinta-laatusuhde on tuttuun T-malliston tapaan erittäin hyvällä tasolla.

Arvosana näytöstä: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro - Kamera

Kamerasovellus tarjoaa useita erittäin hauskoja työkaluja. (Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi 12T Pron keskeisin myyntivaltti on sen 200 MP pääkamera, joka nostaa valmistajan megapikselimäärät entistä korkeammaksi. Tämä ei tule monellekaan kamerapuhelimia seuranneelle yllätyksenä, sillä juuri Xiaomi ehätti ensimmäisenä markkinoille 108 megapikselin pääkameralla vuonna 2019.

Puhelin hyödyntää oletuksena pikseleiden yhdistämistä (pixel binning), jonka lopputuloksena kuvien tarkkuus on 12,5 megapikseliä. Yhdistetyt pikselit tuovat kuviin lisää valoa sekä paremmalta näyttävän kokonaisuuden erityisesti hämärissä olosuhteissa. Lisäksi tiivistäminen tekee kuvista pienempiä, jolloin ne eivät täytä puhelimen tallennustilaa välittömästi.

Jos korkeammat megapikselimäärät kutkuttavat, voi asetuksista vaihtaa tarkkuudeksi 50 MP tai 200 MP. Tällöin pikselien yhdistäminen vähentyy tai loppuu kokonaan. Vaikka päätöksellä on haittapuolensa, digitaalisen zoomin kanssa leikkiminen mahdollistaa tavallista tarkemman rajaamista.

Image 1 of 2 200 megapikselin pääkamera mahdollistaa hienojen kuvien ottamisen... (Image credit: Future) ...josta rajaaminen onnistuu digitaalisesti helposti ja hyvällä lopputuloksella. (Image credit: Future)

Xiaomi 12T Pro ei tähtää parhaiden kamerapuhelimien kuninkaaksi myöhemmin tarkemmin kerrottavista syistä johtuen, mutta 200 MP pääkamera on markkinointipuheidensa väärti. Sillä leikkiminen osoittautuu yllättävän hauskaksi. Innostuimme napsimaan maisemakuvia eri olosuhteissa vain digitaalista zoomausta varten, jotta saatoimme nähdä ihmissilmältä aiemmin piiloon jääneitä yksityiskohtia.

Tämä onnistuu erityisen hyvin Xiaomin omalla ProCut-ominaisuudella. Se pohjautuu tekoälyn rajaukseen ja uudelleenasetteluun, jolloin kuviin muodostuu miellyttävä taiteellinen lisäsäväys.

Kuten mainittua, kamerakokonaisuus ei pääkennoa lukuun ottamatta tee kummoista vaikutusta. Tarjolla on sopivissa olosuhteissa hyvin pärjäävä 8 MP ultralaajakulmakamera, mutta kuvien matala tarkkuus sekä väriprofiili jäävät selvästi pääkameran varjoon.

Kokonaisuuden viimeinen ja sanonnan vastaisesti vähäisin lisä on 2 MP makrokamera. Sen megapikselien rajallisuus näkyy karulla tavalla lähikuvissa. Asia olisi helpompi hyväksyä mikäli edeltävä 11T Pro ei olisi sisältänyt merkittävästi parempaa makrolinssiä. Valitettavasti pojasta polvi paranee -sanonta ei tällä kertaa päde.

Onneksi Xiaomin mainiot tekoälyä hyödyntävät ominaisuudet ovat palanneet. Taivas-työkalulla voi vaihtaa jo napatun kuvan taivaanrannan mieluisaksi. Klooni-ominaisuus mahdollistaa itsensä ikuistamisen samassa miljöössä moneen kertaan ja Kaksoisvideo kuvaa samanaikaisesti etu- sekä takakameralla.

Uutena tulokkaana on Google Magic Eraser -poistotyökalua muistuttava mahdollisuus karsia kuvasta epätoivottuja elementtejä. Voit esimerkiksi eliminoida varjojen kaltaiset vivahteet otoksesta. Lopputuloksen onnistuminen vaihtelee kuvasta toiseen, sillä keinoäly täydentää siistityn kohdan sen ympärillä olevilla asioilla. Parhaimmillaan kyseessä on todellinen päivänpelastaja, huonoimmillaan huumoriarvoa tarjoava kokeilu.

Puhelimen etupuolella on 20 MP selfiekamera, jolla saa hyviä kuvia kaikissa olosuhteissa.

Image 1 of 6 Ultralaajakulmakameralla napattu kuva merimaisemasta (Image credit: Future) Sama maisema pääkameralla (Image credit: Future) Samaisesta kohdasta otettu kuva 2x zoomilla ja digitaalisella rajauksella (Image credit: Future) 20 MP etukameralla otettu selfie (Image credit: Future) Pääkamera (Image credit: Future) Pääkameralla otettu kuva patsaasta (Image credit: Future)

Arvosana kamerasta: 3/5

Xiaomi 12T Pro - Suorituskyky

Xiaomi 12T Pron sisällä jyllää julkaisuhetken nopein järjestelmäpiiri Snapdragon 8 Plus Gen 1. Plus-lisänimellä varustettu prosessori on jopa tehokkaampi kuin Xiaomi 12 Pron Snapdragon 8 Gen 1.

Suorituskyky on omiaan erityisesti pelikäytössä, sillä kaikki toimet piirtyvät nopeasti ja lataustauot pysyvät lyhyinä. Edes graafisten asetusten hilaaminen kattoon ei tunnu aiheuttavan ongelmia.

Snapdragonin viimeisimmät järjestelmäpiirit ovat herättäneet monissa huolta huolestuttavan räväkällä lämpenemisellään. Näin ei onneksi ole Xiaomi 12T Pron laita, sillä emme huomanneet kuumentumista edes pelikäytössä.

Puhelimesta on maailmalla tarjolla kahta erilaista versiota, joista Suomessa myyntiin saapui 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu versio. Osassa maailmaa on tarjolla 8 gigatavua muistia sisältävä puhelinmalli, joten asiaan on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi ulkomailta tilatessa.

Kuten Xiaomin puhelimeilla on tapana, kaiuttimet on suunniteltu yhteistyössä Harman Kardonin kanssa. Lopputulos ei luonnollisesti pärjää varsinaiselle kaiuttimelle, mutta sen avulla pelaaminen tai leffojen katsominen onnistuu riittävän laadukkaasti.

Lopuksi vielä mainittakoon, että Xiaomi 12T Pro sisältää Bluetooth 5.2- ja NFC-tuen sekä DualSIM-korttipaikan.

Arvosana suorituskyvystä: 4,5/5

Xiaomi 12T Pro - Ohjelmisto

Xiaomin MIUI-ohjelmisto on parantunut vuosien saatossa merkittävästi. (Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi 12T Pro sisältää esiasennetun Android 12 -käyttöjärjestelmän sekä sen päälle suunnitellun MIUI 13 -ohjelmiston.

MIUI on kerännyt vuosien saatossa kritiikkiä epäloogisesta käytettävyydestä, runsaista täyteohjelmista sekä erinäisistä teknisistä ongelmista.

Onneksi tilanne on kohentunut merkittävästi. Tällä hetkellä Xiaomin ohjelmisto on noussut Android-puhelinten parhaimmistoon, vaikka esiasennettuja ohjelmia onkin yhä enemmän kuin olisi tarpeen. Jos TikTok, Facebook, Genshin Impact ja muut sovellukset tulevat tarpeeseen, ne voisi ladata ihan omatoimisesti.

Kenties merkittävin ja eniten totuttelua vaativa yksityiskohta on ruudun yläosasta vedettävä alavetovalikko. Jos sitä vetää näytön vasemmalta puolelta, avautuu näytölle ilmoitukset. Mikäli pyyhkäisyn tekee oikealta, paljastuu toiminnon takaa asetusvalikko kirkkaudensäädön, yhteyksien ja muiden ominaisuuksien osalta. Pieni yksityiskohta auttaa löytämään juuri ne tiedot, jotka ovat silloisella hetkellä tarpeen.

Valikoissa liikkuminen on nopeaa ja sulavaa. Huippunopea Snapdragon-järjestelmäpiiri ja 120 Hz virkistystaajuus takaavat miellyttävän käyttökokemuksen kaikissa tilanteissa.

Arvosana ohjelmistosta: 3,5/5

Xiaomi 12T Pro - Akkukesto

Latausnopeus on Xiaomi 12T Pron suurimpia vahvuuksia. (Image credit: Basil Kronfli)

Xiaomi 12T Pro sisältää kookkaan 5 000 mAh akun. Vaikka erityisesti kestävät puhelimet hyödyntävät vieläkin kookkaampaa akkua, ei tavallisissa Android-puhelimissa ole juuri isompaa saatavilla.

Hyvä akku on elinehto, sillä 5G-yhteydet, tehokas järjestelmäpiiri ja 120 hertsin virkistystaajuus pitävät kulutuksen jatkuvasti koholla.

Arvostelujakso osoitti Xiaomi 12T Pron jaksavan yhdellä latauksella helposti koko päivän. Verkkoselailun, musiikkitoiston sekä televisiojakson striimaus eivät aiheuttaneet ongelmia.

Kovempi käyttö on tietysti asia erikseen. Rääkkäsimme puhelinta kuvaamalla pitkiä videoita sekä pelaamalla pitkiä sessioita pitkin päivää. Tällöin akku uhkasi loppua ennen nukkumaanmenoa. Tätä voi kuitenkin pitää hyvin poikkeuksellisena, sillä akun loppuminen vaatii todella aktiivista käyttöä.

Onneksi lisävirtaa saa erittäin nopeasti. Xiaomin puhelimet ovat tunnettuja nopeasta lataustehosta, eikä 12T Pro tee sääntöön poikkeusta. Puhelin hyödyntää 120 watin langallista latausta, joka täyttää akun nollasta sataan vain 20 minuutissa. Jo muutaman minuutin odottelu vaatteita pukiessa ja kamppeita pakatessa saa riittävästi virtaa monen tunnin käyttöön.

Xiaomi 12T Pro ei hyödynnä langatonta latausta. Vaikka puute on harmillinen, ei sitä voi pitää kovin yllättävänä. Valtaosa valmistajista sisällyttää mainitun erikoisuuden vain lippulaivapuhelimiinsa.

Arvosana akkukestosta: 4,5/5

Xiaomi 12T Pro - Arvostelu

Swipe to scroll horizontally Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu Kookas rakenne sekä sormenjälkitunnistimen siirtyminen näyttöön eivät ole kaikille mieleen, vaikka varsinaisista ongelmista ei puhutakaan. 2,5/5 Näyttö Näyttö on suhteellisen laadukas puhelimen hintalapun huomioiden. 3,5/5 Suorituskyky Huippunopea suoritin takaa erinomaisen suorituskyvyn missä tahansa käytössä. 4,5/5 Kamera 200 MP pääakamera ei riitä nostamaan puhelinta parhaiden kamerapuhelimien tasolle. 3/5 Akku Kookas akku ja erinomainen latausnopeus tekevät vaikutuksen, mutta langaton lataus olisi ollut mukava lisä. 4,5/5 Ohjelmisto Xiaomin oma MIUI-ohjelmisto on parantunut vuosi vuodelta, mutta muutamia parannuskohteita on yhä mukana. 3,5/5 HInta-laatusuhde Vaikka hinta ei ole ongelma, saattaa se karkottaa monia kiinnostuneita erityisesti edellisen mallin suuntaan. 3,5/5

Kannattaako Xiaomi 12T Pro ostaa?

Osta, jos...

Etsit pelaamiseen sopivaa puhelinta

Tehokas järjestelmäpiiri ja hyvä näyttö tekevät Xiaomi 12T Prosta erinomaisen vaihtoehdon pelikäyttöön.

200 MP kamera houkuttelee

Vaikka Xiaomi 12T Pro ei yllä parhaiden kamerapuhelimien tasolle, on sen huipputarkka pääkamera hauska leikkikalu.

Et malta odottaa puhelimen latautumista

Jos pahimmillaan useamman tunnin lataaminen saa pudistelemaan päätään, Xiaomi 12T Pron erittäin vikkelä latausteho on vastaus päänvaivaan. Puhelimen tyhjentynyt akku on pullollaan vain 20 minuutissa.

Älä osta, jos...

Haluat sormenjälkitunnistimen virtapainikkeeseen

Jos et ole valmis luopumaan puhelimen sivussa olevasta sormenjälkilukijasta, kannattaa katsoa esimerkiksi viimevuotisen Xiaomi 11T Pron suuntaan.

Etsit edullista puhelinta

Xiaomi 12T Pro on huippumalliksi suhteellisen edullinen, mutta hinta on kaikesta huolimatta noussut merkittävästi viimevuotisesta.

Xiaomi 11T Pro on tarjouksessa

Vaikka uudempi Xiaomi 12T Pro on monilta osin edeltäjäänsä parempi, vuoden 2021 Xiaomi 11T Pro on saatavissa monista tarjouskampanjoista jopa puolet halvemmalla. Useamman satasen säästö voi perustella muutamat tekniset kompromissit.

Harkitse myös näitä

(Avaa uuteen ikkunaan) Xiaomi 11T Pro

Xiaomin viimevuotinen 11T Pro sisältää hiukan heikomman suorittimen ja "vain" 108 MP pääkameran, mutta tarjoustuotteena se voi olla hinta-laatusuhteeltaan merkittävästi houkuttelevampi vaihtoehto. Lue arvostelu: Xiaomi 11T Pro (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) OnePlus 10T

Jos etsit väkivahvaa suorituskykyä ja nopeaa latausta, OnePlus 10T on markkinoiden parhaimmistoa. Sen suurimmat vahvuudet ovat pelikäytössä, kun taas kamerapuolella hieman kompastellaan. Lisäksi se on hinnaltaan erittäin kilpailukykyinen. Lue arvostelu: OnePlus 10T (Avaa uuteen ikkunaan)

(Avaa uuteen ikkunaan) Xiaomi 12 Pro

Jos budjetti ei ole ongelma, saattaa Xiaomin varsinainen lippulaivapuhelin olla vielä parempi valinta. Sen erinomainen kamera, upea näyttö sekä sama latausnopeus tekevät siitä aavistuksen 12T Prota paremman. Lue arvostelu: Xiaomi 12 Pro (Avaa uuteen ikkunaan)