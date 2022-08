Ensiarviossa OnePlus 10T

OnePlus 10T on outo sisar 10 Prolle. Siinä on nopeampi lataus ja tehokkaampi suoritin, mutta vähemmän miellyttävämpi ulkoasu, heikommat kamerat sekä huonompi akkukesto. Tämä näkyy tosin aavistuksen edullisemmassa hinnassa.

OnePlus on käyttänyt T-sarjaansa tarjotakseen joko edullisempia tai aavistuksen paranneltuja vaihtoehtoja päätuoteperheen varsinaisista malleista.

OnePlus 10T ei lukeudu tosin kumpaakaan sarakkeeseen, vaan sen sijaan se näyttäisi tarjoavan täsmälleen samaa kuin ilman teetä saapunut sisarensa.

Joissain suhteessa kyseessä on tehokkaampi versio OnePlus 10 Prosta, jonka yhtiö julkaisi alkuvuodesta 2022. Siinä on huippunopea 150 W pikalataus, uusi Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri ja uudempi ohjelmisto. Yhtiö alleviivaakin 10T:n mantran olevan nopeus.

Vaan parannusten lisäksi uudessa mallissa on monia heikennyksiä. Kamerat eivät ole yhtä laadukkaat, eikä akkukestokaan yllä yhtä meheväksi. Testiemme perusteella myöskään sormenjälkitunnistin ei ole aivan yhtä luotettava. 10T:ssä ei ole lisäksi 10 Pron kaareutuvaa näyttöä.

Molemmat puhelimet kuuluvat silti samaan hintapisteeseen, joskin 10T on nykyhinnoiltaan edelleen noin satasen sisartaan edullisempi.

Emme ole vielä viimeistelleet testejämme OnePlus 10T:n osalta, joten lopullinen arvostelu seuraa myöhemmin. Sitä ennen voit kuitenkin lukea ensimietteemme uudesta puhelimesta.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

OnePlus 10T:n ennakkomyynti käynnistyy 3. elokuuta, mutta virallisesti se saapuu Suomessa myyntiin 25. elokuuta. 8/128 Gt -malli saapuu myyntiin 699 € hintaan, ja 16/256 Gt -mallia saa vastaavasti 799 € hintaan.

OnePlus 10 Pro saapui huhtikuussa 2022 myyntiin 899 euron (8/128) ja 999 euron (12/256) hintaisina, mutta nykyään puhelinta saa jo 799 ja 899 eurolla.

Hinnan osalta yhtiö haluaa siis pidättäytyä lippulaivahintojen lukemissa, mutta tarjoaa 10T:n aavistuksen edullisempaan hintaan kuin Pro-mallin. Jos brändäyksessä olisi jätetty T-kirjain välistä, nimi olisi täydellinen.

Muotoilu ja näyttö

OnePlus 10T:n ja 10 Pron yhteinen DNA näkyy kaikkein eniten puhelinten muotoilussa. Ne näyttävät keskenään hyvin samankaltaisilta.

OnePlus 10T:ssä on sama neliskanttinen kamerajärjestelmä, sileä lasinen selkämys sekä tietenkin sama iso OnePlus-logo. Tarkemmalla syynillä eroja alkaa tosin paljastua.

(Image credit: Future)

OnePlus-fanit saattavat kauhistua yhtiön päätöksestä luopua ikonisesta Alert-kytkimestä, jonka avulla puhelimen pystyi näppärästi laittamaan äänettömään, värinä- tai perustilaan. Kyseinen painike on ollut luotettava lisä yhtiön puhelimissa.

Puhelimessa on näytönsisäinen sormenjälkitunnistin, joka omissa testeissämme osoittautui yllättävän epätasaiseksi. Usein puhelimen avaamiseen vaadittiin muutama yritys.

Toinen tuntuva muutos on kaarevan näytön korvaaminen tasasivuisella. Siten puhelinta ei ole aivan niin mukava pitää kädessä kuin OnePlus 10 Prota. Edessä oleva kamera sijaitsee niin ikään vasemman yläkulman sijaan keskellä näytön yläosaa. Sijainti ei ole onneksi niin paha.

Näytössä itsessään on 6,7 tuuman FHD+ 120 Hz HDR10+ -paneeli, joka on yhtiölle ominaiseen tapaan upea ja näyttävä.

Ruudun massiivinen koko saattaa osoittautua liian suureksi pienisormisille käyttäjille, ja ihan näin keskiverto nakeilla varustetulla tallaajallakin puhelinta joutui käyttämään kahdella kädellä.

(Image credit: Future)

Kamerat ja akkukesto

Suurin pettymys ja heikennys on tehty OnePlus 10T:n kameroihin. Uuden mallin pääkamerana toimii Sony IMX766 -kennoa käyttävä 50 megapikselin linssi, jota ja jonka hämäräkuvausta olemme kyllä arvosteluissa suuresti ylistäneet. Valitettavasti ylistyssanat ovat usein osuneet budjettimalleihin, joissa kennoa yleisesti on käytetty. Sen sijaan tämän hintaluokan puhelimissa kokemus on hieman toisenlainen.

Pääkameran kylkeen on tuotu 8 megapikselin ultralaajakulma ja 2 megapikselin makrolinssi, joista ensiksi mainittu ajaa asiansa ja jälkimmäinen jää käytännössä turhaksi. Vastaava kamerajärjestely on löytynyt huomattavasti edullisemmissa puhelimissa, kuten Realme 9 Pro Plussassa, joten tässä hintaluokassa sille on jälleen vaikea löytää perusteluja.

Yhtiön puolustukseksi OnePlus on keskittynyt 10T:ssä kuitenkin nopeuteen, joten kamerat eivät suoranaisesti siihen fokukseen lukeudu.

Kamerat ovat kokonaisuudessaan ihan kelvolliset. Kuvat ovat melko kyllästettyjä ja toisinaan jopa ylikylläisiä, mutta kameroilla saa helposti räpsittyä somekelpoista materiaalia, kunhan valaistus on kunnossa.

(Image credit: Future)

Zoomin puute on tosin pettymys, etenkin kun jo 10 Pron optinen tarkennus oli varsin rajallinen. Ilman telelinssiä käyttäjän ainoa mahdollisuus on turvautua digitaaliseen tarkennukseen, joka on niin ikään rajoitettu kymmenkertaiseksi.

Osa Hasselblad-kameratiloista on niin ikään jätetty pois, mutta nämä jäivät 10 Prossakin melko vähälle ja rajoitetulle käytölle.

OnePlus 10T:tä ei kuitenkaan kannata ostaa valokuvaustarkoitukseen, sillä se ei ole ensisijaisesti kamerapuhelin.

Puhelinvalmistajat joutuvat usein valitsemaan joko akkukeston tai pikalatauksen välillä, sillä isompi akku vie tilaa latausteknologialta. OnePlus on selkeästi päättänyt keskittyä 10T:ssä pikalataukseen.

OnePlus 10T:ssä on 150 W lataus, jonka huippunopeus on käytännössä markkinoiden ainoa. Yhtiön omien arvioiden mukaan puhelin latautuu nollasta sataan vain 19 minuutissa, mikä on käsittämättömän nopea saavutus.

(Image credit: Future)

Toistaiseksi meillä on ainoastaan valmistajan oma lupaus pikalatauksen nopeudesta, sillä pikalataus täytyy aktivoida erillisellä ohjelmistopäivityksellä, jota emme ole saaneet vielä testilaitteeseen. Palaamme asiaan lopullisessa arvostelussamme.

Kannattaa huomioida, että vakioasetuksella puhelin lataa ainoastaan 80 W teholla. Pikalataus täytyy aktivoida erikseen asetuksista. Tämän tarkoituksena on säästää akun käyttöikää.

Pikalatauksen seurauksena puhelimen oma akkukesto on todella heikko. Puhelimessa on 4 800 mAh akku, joka on käytännössä kookas, mutta joka ei jostain syystä riitä ylläpitämään kännykässä virtaa pitkän aikaa.

Keskivertopäivänä puhelin oli käytännössä virraton astuessamme vällyjen väliin, mikä ei ole järin hyvä merkki uutuuspuhelimelle. Se tarkoittaa samalla sitä, että raskaammassa käytössä puhelimen joutuu lataamaan toistamiseen kesken päivän.

Suorituskyky ja ominaisuudet

OnePlus 10T on todella tehokas puhelin sisuksissa olevan Snapdragon 8 Plus Gen 1:n ansiosta. Kyseessä on viimeisin huipputehokas Android-järjestelmäpiiri, joka on OnePlus 10 Prossa olevaa sirua vieläkin tehokkaampi.

Sen kylkeen saa mallista riippuen joko 8 tai 16 Gt RAM-muistia. Yhtiö väittää jälkimmäisen tukevan jopa 30 samanaikaisesti päällä olevaa sovellusta, mutta emme tiedä millaisessa käyttöympäristössä tuo olisi tarpeellista. Sen sijaan suosittelemme tekemään ostopäätöksen joko tallennustilan tai hinnan perusteella.

(Image credit: Future)

OnePlus 10T on suorituskyvyn osalta erinomainen puhelin pelaamiseen, ja tehot riittävät ottamaan kaikki herkut irti peleistä ja näiden ruudunpäivityksestä. Iso näyttö antaa myös runsaasti pelitilaa Apexin tai PUBG:n pelaamiselle.

Ohjelmistona toimii OxygenOS, joka on yhtiön oma viritelmä Androidista. Se tarjoaa muutaman ylimääräisen ominaisuuden, kuten häiriöitä vähentävän Zen-tilan ja pyyhkäistävän käyttötilan lisätoimintoja varten.

OnePlus on luvannut toistaiseksi vielä julkaisemattoman Android 13:n päälle rakennetun OxygenOS 13:n saapuvan myöhemmin vuonna 2022. Sen luvataan sisältävän muutoksia ulkoasuun ja toiminnallisuuksiin. Päivitys tuodaan ensin 10 Prohon ja hieman myöhemmin 10T:hen.

Yksi ärsyttävä softapuolen ongelma OxygenOS:ssä on se, että se on selkeästi suunniteltu puhelimille, joissa on Alert-kytkin. Äänettömyys ja värinätila on ohjelmiston puolelta paljon rasittavampi laittaa päälle, eikä se seuraa muiden kilpailijoiden mallia. Tämä tosin korjaantunee pienellä totuttelulla.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

OnePlus 10T osoittautuu alustavaksi pienoiseksi pettymykseksi. Vaikka se tuo mukanaan joitain parannuksia, sen varsinaiset puutteet vaikuttavat kaikkein eniten puhelimen käyttökokemukseen.

Vaikka suoritin on benchmark-arvoiltaan tehokkaampi kuin 10 Prossa oleva vastaava, sen päivittäinen käyttö tuntuu täysin identtiseltä. Vastaavasti 150 W -pikalataus on erityisesti paperilla valtava loikka aiempaan 80 W -pikalataukseen, mutta käytännössä ero jää ainoastaan kymmeneen minuuttiin. Ottaen huomioon, että valtaosa käyttäjistä lataa puhelimen todennäköisesti edelleen läpi yön, ero on käytännössä mitätön.

Muut heikennykset muun muassa kameroihin, tasasivuiseen näyttöön ja heikompaan akkukestoon vaikuttavat sen sijaan varsinaisen puhelimen käyttöön. Siten OnePlus 10T tuntuu vain heikommalta jäljennökseltä OnePlus 10 Prosta.

Emme ole kuitenkaan viimeistelleet arvosteluamme OnePlus 10T:n osalta, joten lopullisissa testeissä voi paljastua jotain yllättävää ja saatamme rakastua laitteeseen nykyistä enemmän. Toistaiseksi suosittelemme tosin hankkimaan enemmin 10 Pron.