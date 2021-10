Arvostelussa Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro tarjoaa väkivahvan kokonaisuuden kilpailukykyiseen hintaan. Sen kamerajärjestelmä, suoritin sekä latausnopeus tekevät todellisen vaikutuksen. Mukana on valitettavasti pieniä ongelmia, joista ylikuumentuminen sekä koon aiheuttamat haasteet nousevat nopeasti esiin. Murheet eivät onneksi koske kaikkia, joten kokonaisuutena 11T Pro on erinomainen lisä Mi 11 -malliston rinnalle.

Xiaomi 11T Pro tarjoaa väkivahvan kokonaisuuden kilpailukykyiseen hintaan. Sen kamerajärjestelmä, suoritin sekä latausnopeus tekevät todellisen vaikutuksen. Mukana on valitettavasti pieniä ongelmia, joista ylikuumentuminen sekä koon aiheuttamat haasteet nousevat nopeasti esiin. Murheet eivät onneksi koske kaikkia, joten kokonaisuutena 11T Pro on erinomainen lisä Mi 11 -malliston rinnalle.

Kahden minuutin pika-arvio

Vaikka Xiaomi-puhelimien kiinnostavinta antia ovat uusia ominaisuuksia kokeileva Mi-mallisto, perinteisesti T-sarja on tarjonnut kaikista toimivimman kokonaisuuden.

Xiaomi Mi 11 julkaistiin puoli vuotta sitten, ja nyt 11T Pro tuo lukuisia tuttuja ominaisuuksia kilpailukykyiseen hintaan. Edullisempi hintalappu on kuitenkin vaatinut muutamia kompromisseja.

Edullinen hinta sekä kattavat ominaisuudet ovat olleet T-malliston kulmakivi. Viimevuotinen Mi 10T Pro otti pesäeroa perusmalleihin, mutta nyt Xiaomi on jälleen palannut tutumpaan uomaan. 11T Pro tuntuu houkuttelevammalta ja lähes yhtä pätevältä kuin tavallinen Mi 11.

Mi-lisänimen pudottanut Xiaomi 11T Pro tuntuu lippulaivamallilta niiltä osin kuin se on tarpeellista. Muutamia rajoituksia on mukana, mutta nämä leikkaukset kohdistuvat pääasiassa ylimääräisiin herkkuihin.

Siinä missä kamerajärjestelmä ja suoritin ovat identtiset Mi 11:n kanssa, akku ja pikalataus ottavat merkittävät parannusloikat. Näyttö on pienentynyt aavistuksen, mutta ero johtuu vain tasaisista reunoista. Toki Mi 11:n kaareva näyttöreuna tuo modernimman tunteen.

Mainittu pikalataus on mallin suurimpia vahvuuksia, sillä paketin mukana tulee 120 W -laturi. Se on yli tuplasti nopeampi kuin Mi 11:n 55 W -laturi. Käytännössä laturi täyttää akun nollasta sataan vain hiukan yli vartissa. Lukema pitää kilpakumppaneita pilkkanaan. Esimerkiksi iPhone 13:n akku ei täyty vastaavassa ajassa edes 30 prosenttiin.

(Image credit: Future)

11T Pro tarjoaa runsain mitoin jo Mi 11 -mallissa nähtyjä ominaisuuksia, mikä on hintalapun huomioiden melkoinen saavutus. Snapdragon 888 -suoritin on esimerkiksi tässä hintaluokassa todellinen harvinaisuus. Yleensä Qualcommin valmistama järjestelmäpiiri on tavattu nähdä vain kalleimmissa lippulaivamalleissa. Käytännössä se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin arkeen kuin pelaamiseenkin.

Käytäntö tuo kuitenkin mutkia matkaan. Snapdragon 888:n ylikuumentuminen nostaa valitettavaa päätään, joten puhelin joutuu raskaassa käytössä viilentämään itseään. Tämä tapahtuu tehoja laskemalla, joten pidempiaikainen käyttö voi aiheuttaa hidastelua.

Toinen pieni mutta sitäkin näkyvämpi ongelma koskee Xiaomi 11T Pron selustaa. Siihen tarttuu nimittäin sormenjälkiä kuin sieniä sateella. Jo muutaman minuutin käyttö teki pinnasta sotkuisen. Tämän sekä kestävyyden nimissä kannustammekin käyttämään suojakuorta.

Laitteen 6,67-tuumainen näyttö tekee laitteesta kookkaan. Etenkin pienikätisten on syytä huomioida tämän tuomien etujen lisäksi myös mahdolliset haittavaikutukset. Näytön reunoille joutuu toisinaan kurottamaan, minkä lisäksi sormenjälkitunnistinta olisi suonut tuovan edes hiukkasen alaspäin.

Kaikkinensa Xiaomi 11T Pro tekee vaikutuksen. Laitteen ainoa ongelma on se, että edullisempi Xiaomi 11T on liiankin pätevä. Pro-versio tarjoaa ennen kaikkea nopeamman latauksen sekä aavistuksen paremman suorittimen, mutta muilta osin perusversio ei kalpene isoveljensä rinnalla.

Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future)

Xiaomi 11T Pron ennakkomyynti alkoi Suomessa 13. lokakuuta. Varsinainen myynti puolestaan käynnistyi lokakuun 25. päivä 2021.

Puhelimesta on Suomessa myynnissä 8 Gt:n RAM-muistilla sekä 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli, jonka suositushinta on 699 €. Laite on myynnissä kattavasti eri jälleenmyyjillä, kuten Gigantilla, Verkkokauppa.comilla ja Powerilla.

Viimevuotinen Xiaomi 10T Pro maksoi julkaisussaan 549 € ja 649 €, joten hintalappu on hiukan aiempaa raskaampi.

Selkein kilpakumppani on kuitenkin Xiaomi 11T, joka maksaa 599 €. Satasen säästö onnistuu hitaammalla latauksella sekä aavistuksen heikommalla suorittimella.

Muotoilu

Valkoisena, sinisenä ja harmaana myytävä Xiaomi 11T Pro on ulkoisesti hillitty ja perinteinen. Se ei erotu edukseen eikä haitakseen, mikä on ollut tyypillistä valmistajan T-mallistolle.

(Image credit: Future)

Xiaomi 11T Pro on erittäin kookas puhelin. Laitteen fyysiset mitat ovat 164 x 77 x 8,8 mm ja 204 grammaa. 6,67-tuumainen näyttö tarkoittaa käden koosta sekä omista mieltymyksistä riippuen joko hiukan vaikeakäyttöisen tai todella vaikuttavan. Ruutu on valtava ja sille mahtuu runsain mitoin tietoa.

Omalla kohdalla näyttökoko on aivan hilkulla. Yhden käden käyttö onnistuu, mutta peukalon kurottaminen vasempaan reunaan vaatii hiukan jumppaamista. Hetken arvuuttelun jälkeen mielipide kallistui plussan puolelle, mutta laitetta on hyvä kokeilla ennen hankintapäätöstä.

Näytön yläosan keskellä on etukamera, joka on upotettu varsin tyylikkäästi osaksi kokonaisuutta. Pyöreä kameralovi erottuu kyllä muusta näytöstä ruudun ollessa päällä, mutta esimerkiksi iPhone 13 -malliston kaltaista kookasta lovea ei onneksi ole. Reunukset taasen erottuvat muttei häiritse.

Puhelimen oikeassa reunassa on sormenjälkitunnistin, joka on hiukan tavallista korkeammalla. Tämäkin voi tuottaa osalle hiukan venyttelyä. Onneksi sormenjälkitunnistin itsessään on esimerkillisen hyvä. Se avasi puhelimen jokaisella kerralla sellaisella varmuudella, että kilpailevat valmistajat voivat katsoa kateellisena vieressä. Hetkittäin sensori tuntuu reagoivan jopa turhan herkästi sormeen, joten näyttö saattaa avautua toisinaan vahingossakin.

Sormenjälkitunnistimen yläpuolella on varsin korkealle nostetut volyymipainikkeet. Lisäksi äänenvoimakkuutta hallitseva painike on tavallista massiivisempi, joten katse kiinnittyy siihen varsin helposti.

Laitteen pohjassa on USB-C-latausliitäntä. Puhelimessa ei ole lainkaan 3,5 mm -kuulokeliitäntää, joten tätä varten täytyy ostaa erillinen adapteri mukana olevaan USB-C-liitäntään.

Selustan kamerajärjestelmä on sijoitettu vasempaan yläkulmaan. Hillityltä näyttävä kokonaisuus on parantunut viimevuotisesta Xiaomi 10T Prosta merkittävästi, sillä enää kameralohko ei nouse möhkäleenä esiin.

Puhelimen taustassa on muotoilun isoin ongelmakohta. Laitteen muovinen pinnoite kerää nimittäin sormenjälkiä uskomattomalla tahdilla. Paketista poimittaessa upealta näyttänyt puhelin muistutti jo käyttöönoton jälkeen pitkään palvellutta kännykkää. Arvostelulaitteen mukana tullut suojakuori auttaa tilanteessa, ja sen hankintaa onkin helppo suositella kaikille.

Näyttö

(Image credit: Future)

Ennakkoon Xiaomi 11T Pron näyttö vaikutti melkoiselta heikennykseltä, mutta onneksi todellisuus on toisin. Käydään kuitenkin huolenaiheet ensin läpi.

Valmistajan Mi 11 sai ansaittuja ylisanoja erinomaisesta näytöstään. 11T Pro tuntuu panostavan enemmän kameraan kuin ruutuun, joten kompromissit ovat hyväksyttäviä.

Ensinnäkin Mi 11:n 6,81-tuumainen näyttö on pienentynyt 6,67 tuuman AMOLED-ruuduksi. Lisäksi 11T Pro ei tarjoa tyylikästä reunoilta kaareutuvaa näyttöä. Jo aiemmin mainittu etukameralovi taasen on ruudun keskellä, ei vasemmassa yläkulmassa.

11T Pron resoluutio on 2 400 x 1 080. Lukema on nykystandardeilla hyvää perustasoa, mutta Mi 11:n 3 200 x 1 440 on luonnollisesti aivan eri kaliiberia. Tässä kohtaa harmistus koskee kuitenkin tekniikkahörhöjen ajatuksia, sillä todellisuudessa heikompi resoluutio ei vaikuta käyttöön. Emme jääneet kaipaamaan lisäpikseleitä arjessa emmekä pelatessa.

Onneksi malli tukee 120 Hz:n virkistystaajuutta. Tässäkin kohtaa on silti tarve mutta-sanalle, sillä viimevuotinen Mi 10T ylsi jopa 144 Hz:n lukemaan. Pieni takapakki on kuitenkin perusteltu, sillä käytännössä 144 Hz oli pelkkä myyntivaltti ilman kummoista merkitystä.

Kamera

(Image credit: Future)

Jos olet tutustunut Xiaomi Mi 11:n kameraan, tiedät varsin hyvin mitä 11T Pro tarjoaa. Molemmissa on sama 108 MP:n pääkamera sekä 5 MP:n telekamera. Sen sijaan ultralaajakulma- ja selfiekamera ovat hiukan maltillisemmat, sillä ne on pudotettu 8 ja 16 megapikseliin.

108 MP:n f/1,75-aukollinen pääkamera on käytännössä identtinen Mi 11:n kanssa. Kuvat ovat hyvin valaistussa tilassa erittäin laadukkaita. Kontrasti, värit ja yksityiskohdat nousevat eloon upealla tavalla. Hämärämmässä olosuhteessa hyödynnetään "pixel binning" -ominaisuutta, joka yhdistää neljä vierekkäistä pikseliä yhdeksi luoden 27 megapikselin kameran, jolla vastaanottaa valoa paremmin.

Jos haluat, voit kytkeä asetuksista päälle erillisen high-res-tilan, joka nostaa resoluutiota entisestään. Tästä on erityisen paljon iloa mahdollisessa jälkikäsittelyssä. Vastapainona otokset menettävät kirkkautta ja värikylläisyyttä.

Harmillisesti hämärät olosuhteet eivät kuitenkaan tee kunniaa 11T Prolle. Vaikka pikselien yhdistäminen parantaa tilannetta, on kuvissa edelleen turhan paljon kohinaa.

Kuva 1/2 Selfie perusasetuksilla (Image credit: Future) Kuva 2/2 Selfie napattuna Muotokuva-tilalla (Portrait) (Image credit: Future)

8 megapikselin ja f/2,2-aukollinen ultralaajakulmakamera on teknisiin tietoihinsa nähden yllättävänkin hyvä. Vaikka kuvien resoluutio ei vaikuta paperilla kummoiselta, ovat kuvat tarkkoja ja värikkäitä. Lievää rakeisuutta on havaittavissa tarkasti katsottuna, mutta enemmän harmistuimme toisinaan ilmenevästä ylivalottumisesta.

Positiivisen puolelle kallistuu vääristymän puutos. Monet ultralaajakulmakamerat aiheuttavat etenkin reunamilla päänvaivaa, mutta 11T Pro väistää ongelman poikkeuksellisen hyvin. Kokonaisuutena sillä napsitut potretit muistuttavat kovasti pääkameralla ikuistettuja kuvia.

Kuten Mi 11:n tapauksessa on todettu, myös tällä kertaa f/2,4-aukollinen 5 MP:n telekamera osoittautuu kultaakin kalliimmaksi. Mitä lähempänä kohde on, sen hienommalta kuvat näyttävät. Xiaomi on aiheestakin saanut maineen tämän hetken makrokameroiden ykkösvalmistajana. Mi 11 -mallisto sementoi aseman.

Lähikuvien napsiminen on todella helppoa. Yksityiskohdat nousevat eloon ja jopa kaikista pienimmät tekstuurit ovat nähtävissä. Kuten monesti aiemminkin, jälleen kerran huomasimme nauttivamme kohtuuttoman paljon makrokameran käytöstä. Olipa edessä ruokaa tai kasvi, lähikuvan ihastelu on kiireisen ja syksyisen arjen keskellä kumman rentouttavaa.

Kamerajärjestelmän saralla on harmiteltava zoomin heikkoutta. Mukana ei ole lainkaan optista zoomia. 10-kertaiseksi venyvä digitaalinen tarkennus tekee parhaansa, mutta kuvissa on nähtävissä epätarkkuutta.

Xiaomi 11T Pro tarjoaa 16 MP:n etukameran. Vaikka se ei tarkkuudeltaan yllä aivan lippulaivamallien tasolle, on se riittävän tarkka käytännössä mihin tahansa tilanteeseen.

(Image credit: Future)

Muotokuvissa silmät korostuvat hienosti. Otokset tuntuvat saavan kohteestaan jopa normaalia enemmän hehkuvan muokkaamalla valaistusta ja varjostusta tilanteeseen sopivaksi. Myös taustan sumennus eli bokeh-efekti toimii pääsääntöisesti hyvin. Muutamassa poikkeuksessa havaitsimme myös vartalonmuotojen kuitenkin sumenevan, mutta tämä osoittautui sattumanvaraiseksi.

Jos etukameran muotokuvat ansaitsevat kehuja, pääkameran tapauksessa samainen tila nousee toiseen potenssiin. Efekti itsessään on erittäin hienovarainen, eikä sitä huomaa kuin vierekkäin verratessa. Tästä huolimatta kuvattava henkilö nousee taustasta eroon selvästi tavallista otosta paremmin.

Xiaomi on mainostanut videokuvausta aggressiivisesti. 11T Pro myös vastaa huutoon, sillä puhelin mahdollistaa 8K-resoluution tai 60fps:n. Valitettavasti molempia ei kuitenkaan saa samalla kertaa. Mukana on erilaisia tiloja, kuten supermakro, seuraa liikkuvaa objektia, elokuvakehys sekä äänen zoomaus. Mikäli haluat taltioida kamerakännykällä laadukkaita videoita, Xiaomi 11T Pro on oivallinen työkalu.

Mainituista työkaluista nousee esille etenkin äänen zoomaus, joka tekee toimivuudellaan vaikutuksen. Vastaavasti puutepuolella on nostettava esiin optinen kuvanvakain, joka on hintaluokan huomioiden yllättävän iso puutos.

Valmistaja on erikoistunut kameroissaan erilaisiin hauskoihin lisäjippoihin. Olipa kyseessä video tai valokuva, 11T Pro jatkaa samalla linjalla. Mukana on esimerkiksi erillinen VLOGI-tila, jossa nauhoitukset saksitaan oletuksena riittävän lyhyiksi. Käytössä on myös peilikuvan luova Klooni-asetus, erilaisia elokuvatehosteita sekä paljon muuta kiinnostavaa.

11T Pro ei vaikuta tuoneen mukanaan mitään uusia ja mullistavia kuvaustiloja, mutta kokonaisuus on erittäin kattava. Lisäksi uskomme valmistajan jatkavan ahkeraa päivittämistä tulevaisuudessa.

Esimerkkikuvia

Esimerkkikuvia

Kuva 1/8 Pääkamera (Image credit: Future) Kuva 2/8 Pääkamera (Image credit: Future) Kuva 3/8 Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future) Kuva 4/8 Sama otos pääkameralla (Image credit: Future) Kuva 5/8 2-kertainen digitaalinen zoom (Image credit: Future) Kuva 6/8 10-kertainen digitaalinen zoom (Image credit: Future) Kuva 7/8 Yötila tasapainottelee värien kanssa (Image credit: Future) Kuva 8/8 Muotokuva nostaa kuvattavan henkilön esiin (Image credit: Future)

Suorituskyky

Xiaomi 11T Pro hyödyntää Snapdragon 888 -suoritinta, joka on uudesta Plus-versiosta huolimatta järjestelmäpiirien aatelistoa. Suorituskyvyn osalta on syytä puhua kahdesta eri asiasta: arjesta ja mittareista.

Kun uutta puhelinta käytti arjessa muutaman viikon ajan, havaitsi sen nopeasti vastaavan jokaiseen haasteeseen erittäin nopeasti. Tätä ei toki voi pitää ihmeenä, sillä 11T Pron hintalapulla varustetulta mallilta sopii olettaakin mokomaa. Olipa kyseessä verkkoselaus, viestintäsovellusten käyttö, aktiivinen kuvaaminen tai pelaaminen, malli pärjää ongelmitta.

Brittitoimituksemme tutustui kuitenkin tarkemmin raakaan laskentatehoon. Geekbench 5 -testitulokset kertovatkin taustalla piilevän ongelmakohtia. Ennen kaikkea tuloshaitari hämmentää, sillä moniydintestin tulokset vaihtelivat heikohkon 2 787:n ja erinomaisen 3 058:n välillä. Yleensä tuloksen vaihteluväli on kymmeniä, ei satoja.

Valmistajan omat puhelimet tarjoavat parhaan vertailukohdan. Samaisella Snapdragon 888 -järjestelmäpiirillä pyörivät Xiaomi Mi 11 ja Mi 11 Ultra yltävät molemmat yli 3 500 pisteen tulokseen, joten 11T Pro jättää ikävän maun suuhun. Osa viimevuotisista Snapdragon 865 -suorittimen laitteistakin yltää parempaan testitulokseen.

(Image credit: Future)

Geekbench 5 -tuloksia selittänee parhaiten puhelimen lämpeneminen. Ongelma ei ole poikkeuksellinen, sillä Snapdragon 888 on monissa yhteyksissä osoittanut ikävää tapaa kuumentua. Tämä konkretisoituu raskaassa käytössä, jota laskentatehoa mittaavat testit eittämättä ovat.

Kun Geekbench-testejä teki peräkkäin, putosivat tulokset merkittävästi. Epäilemme 11T Pron kärsivän samasta jäähdytysongelmasta kuin Xiaomi Mi 11 Ultra, joka saa laitteen kuumentuessa hidastumaan. Toivottavasti Xiaomi saa ratkaistua ongelman seuraavaan sukupolveen mennessä.

Testitulokset eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, ja esimerkiksi pelaajat saavat mallista erinomaisen työkalun. Kuten yli 3 000 pisteen Geekbench-mittaus paljastaa, mobiilipelaajat voivat ruuvata asetukset ongelmitta äärirajoille. Pidemmät sessiot voivat aiheuttaa kuumentumista, mutta meidän noin tunnin sessiot eivät aiheuttaneet haasteita.

Kaikkinensa Xiaomi 11T Pro on tehokas puhelin, joka ei ajaudu vaikeuksiin arjessa. Se, paljonko ylikuumentuminen haittaa, riippuu täysin käytöstä. Perusarjessa tai epäsäännöllisellä pelaamisella tämä ei aiheuta päänvaivaa.

(Image credit: Future)

Ohjelmisto

Kuten Xiaomin tapauksessa on totuttu, Android-käyttöjärjestelmän päälle on rakennettu yhtiön oma MIUI-käyttöliittymä. Puhelimessa on esiasennettuna Android 11 ja puhelimelle on luvatta kolme versiopäivitystä sekä neljän vuoden verran tietoturvapäivityksiä.

MIUI on perinteisesti jakanut mielipiteitä, eikä syyn keksiminen vaadi kovin syvällistä oppimäärää. Puhelimessa on valmiiksi runsaasti esiasennettuja sovelluksia eBaystä LinkedIniin ja AliExpressistä Netflixiin. Näistä viimeksi mainittu on toki hyödyllinen, mutta vähempikin olisi riittänyt.

Harmillisesti käyttöliittymässä on omat ongelmansa. Testijakson perusteella törmäsimme esimerkiksi ongelmaan, jossa puhelin vaihtoi taustakuvaa pyytämättä ja yllättäen. Lisäksi näytön aikakatkaisu jäi toisinaan tapahtumatta.

Tyylipuolella on taasen sanottava, että vaikka puhelimen oma virustorjunta onkin paikallaan, ei jokaista sovellusasennusta tarvitsisi käydä läpi koko ruudun mittaisella inforuudulla.

Nämä ovat kuitenkin varsin pieniä harmeja, sillä muilta osin MIUI on vallan mainio kokonaisuus. Se tuntuu hetkittäin jopa jonkinlaiselta rajamaastolta Androidin ja iOS:n välillä, sillä osa tutuista perusperiaatteista on lainattu omenalogon puolelta. Siinä missä vasemmasta yläkulmasta pyyhkäisy tuo näytille ilmoitukset, oikea yläkulma valjastaa asetusvalikon. Alkuun omituiselta tuntunut ratkaisu on nopeasti tukevasti selkärangassa, eikä paluuta vanhaan pahemmin halua miettiäkään.

(Image credit: Future)

MIUI tarjoaa runsaasti esiasennettuja tyylejä ja taustakuvia, jotka tuovat runsaasti eloa puhelimeen. Ennen kaikkea kotinäytön vapaa muokkaus on asia, johon kannattaa nähdä vaivaa. Sen avulla laite tuntuu oikeasti omalta.

Kaikkinensa MIUI tekee monia asioita paremmin kuin muut Android-puhelimet. Ongelmia on edelleen mukana, joten Xiaomi 11T Pro saa varaukselliset kehut. Lisäkehityksen ja bugien korjaamisen avulla käyttöliittymä voisi nousta jopa tämän hetken parhaaksi.

Akkukesto

Xiaomi Mi 10T Pron akkukesto oli puhelimen suurimpia valtteja, mutta harmillisesti 11T Pro on ottanut enemmän mallia Mi 11 -mallista. Akkukesto ei nimittäin ole erityisen poikkeuksellinen, mutta siihen liittyvät ominaisuudet onneksi ovat.

Akkukeston tyypillisyys on yllätys, sillä puhelimen syövereissä on kookas 5 000 mAh:n akku. Ongelmana ovatkin suuri näyttö, korkea virkistystaajuus, nälkäinen järjestelmäpiiri sekä 5G-yhteys. Osaa näistä voi toki rajata pois, jolloin tilanne paranee.

(Image credit: Future)

Käytännössä akkukesto tuntui kestävän noin vuorokauden verran. Havaitsimme tämän meidän "rajoitetulla käytöllä", joka vastaa varsin hyvin perinteistä käyttäjää. Tällöin koko päivä ei kulu pelien parissa eikä Instagramissa rullata läpi työpäivän.

Mikäli puhelimen käyttö on hyvinkin rajallista, akkukestosta ei tarvitse murehtia. Muiden tapauksessa tämä kuitenkin voi harmittaa ja rajoittaa.

Onneksi Xiaomi 11T Prolla on ässä hihassa. Puhelin tukee 120 W:n pikalatausta, joka täyttää puhelimen silmänräpäyksessä. Kyseessä onkin nopein pikalaturi tähän mennessä.

Xiaomi lupaa akun täyttyvän pakkauksen mukana tulevalla laturilla nollasta sataan 17 minuutissa. Testiemme perusteella näin myös on. Vauhti on käytännössä posketon, sillä kriisitilanteessakin puhelin täyttyy tavallisen kahvitauon aikana täyteen. Nopea lataus paikkaa akkukeston vajavaisuutta merkittävästi.

Mukana ei ole langatonta eikä käänteistä latausta. Tarvitsetkin siis piuhan käyttöösi, joka tulee onneksi myyntipaketin mukana. Miellyttävä yllätys tämäkin.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Et tykkää puhelimen lataamisesta

Xiaomi 11T Pro latautuu nollasta sataan roimassa vartissa. Vaikka äkkilähtö yllättäisi, saat merkittävän määrän virtaa laitteeseen jo muutamassa minuutissa.

Nautit lähikuvien napsimisesta

Mitä Xiaomi Mi 11 edellä, sitä 11T Pro perässä. Puhelimen huikea telemakrokamera ottaa uskomattoman upeita lähikuvia, joiden parissa viihtyy hämmästyttävän kauan.

Mi 11 kiinnostaa, sen hinta ei

Xiaomi 11T Pro tarjoaa paljon samaa kuin Mi 11, mutta hintalappu on satasia edullisempi.

Älä osta, jos...

Et halua MIUI-ohjelmistoa

MIUI sisältää plussat ja miinukset, vaikka kehitystä on selvästi tapahtunut. Sen opettelu vaatii oman aikansa, joten perinteistä iOS- tai Android-kokemusta etsivien kannattaa hankkia kilpaileva malli.

Sinulla on pienet kädet

Jot kätesi ovat pienet, Xiaomi 11T Pron sormenjälkitunnistimen korkeus sekä näytön koko voivat aiheuttaa ongelmia. Kannattaakin kokeilla puhelinta ennen ostopäätöstä.

Käytät puhelinta pitkiä aikoja kerralla

Xiaomi 11T Pron kuumentumisongelmat aiheuttavat päänvaivaa tehokäyttäjille. Kuvankäsittelijät, videoita editoivat ja aktiivipelaajat huomaavatkin laitteen lämpenevän turhan nopeasti.