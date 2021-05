Arvostelussa Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 on yksi parhaista älypuhelimista tällä hetkellä ja kattaa miltei kaikki osa-alueet. Siinä on huippunopea suoritin, korkearesoluutoinen näyttö, upeat kuvaustilat ja ominaisuuksia, joita ei löydy kilpailijoilta. Ainoat puutteet ovat sen keskinkertaisessan akkukestossa ja epäluotettavassa sormenjälkitunnistimessa, jotka heikentävät hieman kokemuksen.

Pika-arvio

Xiaomin ja Samsungin välinen kilpailu ei ole koskaan ollut näin kiivasta. Samana vuonna, kun jälkimmäinen tiputtaa lippulaivamalliensa komponentteja ja hintaa edeltäjistään, Xiaomi tekee täysin päinvastaisesti ja päivittää uutukaisensa huippuunsa.

Xiaomi Mi 11:n julkistuksessa yhtiö kehui, kuinka siitä on noussut kolmanneksi suurin puhelinvalmistaja koko maassa. Samsung pitää edelleen tukevasti ykkössijaa ja Apple on hyvänä kakkosena, mutta Xiaomi on raivaamassa tilaa itselleen vauhdilla.

Xiaomi Mi 11 on yhtiön viimeisin lippulaivamalli ja vuoden 2021 ensimmäinen ja tärkein sellainen, sillä yhtiö ei julkistanut Mi 11 Prota sen rinnalla.

Uuden mallin myötä saadaan isoja päivityksiä edelliseen Mi 10:een verrattuna, mikä on käytännössä käänteinen ratkaisu Samsung Galaxy S20:een ja sitä heikompaan Galaxy S21:een verrattuna.

Suurimmat päivitykset on tehty puhelimen näyttöön, joka on nostettu aiemmasta 2K-resoluutiosta 2,5K-resoluutioon. Muita parannuksia ovat muun muassa automaattinen videoresoluutio, ruudunpäivityksen ylöspäinskaalaus, HDR-tilat sekä useat eri kirkkaus- ja lukuasetukset.

Nämä eivät jää kuitenkaan puhelimen ainoiksi päivityksiksi, vaan niitä löytyy runsaasti lisää kilpailijoidensa harmiksi. Harman Kardonin kaiuttimet parantavat puhelimen äänentoistoa, nopeampi suoritin pitää suorituskyvyn benchmark-testien kärjessä, uudet videokuvaustilat ovat hauskoja ja latausnopeudet ovat äärimmäisen nopeat.

Puhelimen huomionarvoisin päivitys on kuitenkin sen 5 megapikselin telemakrolinssissä, jolla saa otettua upeita lähiotoksia. Se on helppokäyttöinen, laadultaan upea ja päihittää kaikki vastaavat kilpailijansa.

(Image credit: Future)

Kaikki ei ole kuitenkaan pelkkää positiivista, vaan puhelimessa on myös huonot puolet. Pääsyyllinen on heikko akkukesto, joka ei riitä nykypäivän tarpeisiin. Jotta akun saa kestämään koko päivän, osa puhelimen toiminnoista täytyy ottaa pois päältä. Jos haluaa päästä nauttimaan kaikista puhelimen tarjoamista ominaisuuksista, kannattaa varautua lataamaan sitä useamman kerran päivässä.

Xiaomi Mi 10 Pron arvostelussa harmittelimme sen hidasta sormenjälkitunnistinta, eikä ongelmaa ole näemmä korjattu. Tämän lisäksi se ei aina ylipäätään tunnista sormenjälkeä, mikä tekee sen käytöstä paikoin raivostuttavaa.

Joten vaikka Xiaomi Mi 11 on erinomainen älypuhelin, se ei ole täysin virheetön sellainen. Usealle käyttäjälle se on silti markkinoiden parhaimpia vaihtoehtoja, kiitos sen kameran, näytön ja suorituskyvyn. Kannattaa kuitenkin huomioida, että sen huonot puolet ovat sellaisia, joiden kanssa joutuu tappelemaan käytännössä päivittäin.

Hinta ja saatavuus

Xiaomi Mi 11 on saatavilla Suomessa ainoastaan 256 Gt tallennustilalla varustettuna mallina, joka maksaa 849 €. Puhelimesta on olemassa myös 128 Gt -versio, jota ei ainakaan toistaiseksi ole tuotu Suomeen.

Toistaiseksi Mi 11 on ainoa markkinoilla oleva malli yhtiön tämän vuoden lippulaivamalleista, mutta valikoimaa laajennetaan kevään aikana. Suomeen saadaan ainakin kalliimpi Xiaomi Mi 11 Ultra sekä edullisemmat Xiaomi Mi 11 Lite ja Xiaomi Mi 11i. Toistaiseksi näistä tiedetään ainoastaan Mi 11 Liten ja 11i:n hinnat, jotka ovat 399 € ja 599 €.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Xiaomi Mi 11 ei ole yhtiön kookkain puhelin, mutta se on silti melko iso. Tarkoilta mitoiltaan se on 164,3 x 74,6 x 8,1 mm ja painaa kokoonsa nähden melko kevyen 196 gramman verran.

Muodoltaan Mi 11 on keskivertoa pidempi ja ohuempi, mutta silti varsin mukava käyttää yhdellä kädellä. Tosin pienemmällä kouralla varustetuille käyttäjille näytön ylälaitaan voi olla asteen hankalampi yltää.

Luurin pohjassa on USB-C-liitäntä (3,5 mm kuulokeliitäntä on muiden lippulaivamallien lailla poissa), kun taas virtapainike ja volyyminsäädin on sijoitettu puhelimen oikeaan laitaan. IR-vastaanotin sijaitsee puolestaan puhelimen päässä, ja sitä käytetään infrapunasignaalien lähettämiseen. Mi Remote -sovelluksen avulla älypuhelinta voikin käyttää kaukosäätimenä.

Etu- ja takapuoli on päällystetty kestävällä Gorilla Glass Victus -lasilla ja runko itsessään on alumiinista. Koska nykyiset älypuhelimet tuppaavat nykyään olemaan melko hauraita, ylimääräinen kestävyys on vain tervetullut lisä. Testiemme aikana siihen ei myöskään tullut naarmuja tai muita havereita, joskin mojova pudotus jättää varmasti jäljen puhelimeen.

(Image credit: Future)

Puhelimen takana on pieni nokare kamerajärjestelmälle, joka on muotoilultaan jotain täysin erilaista. Kunkin kameran linssi nimittäin nousee aavistuksen korkeammalle kuin toinen, minkä ansiosta Mi 11 erottuu joukosta. Silti linssit jäävät riittävän matalalle, etteivät ne törrötä liikaa puhelimen selkämyksestä kuten muutamissa aiemmissa malleissa.

Näyttö

Xiaomi Mi 11:ssä on yhtiön suurin näyttö, kiitos 6,81 tuuman komeuden. Se jättää varjoonsa myös monet kilpailijansa. Näyttö kaareutuu aavistuksen kohti reunoja, minkä lisäksi sen vasemmassa yläkulmassa on oma reikä selfie-kameralle.

Resoluution osalta Mi 11:ssä on 1 440 x 3 200 tarkkuuksinen näyttö, joka on tarkempi kuin muissa samanhintaisissa lippulaivamalleissa. AMOLED-paneelin ansiosta värit toistuvat lisäksi kirkkaina, minkä lisäksi se tukee HDR10+:aa.

Näytön virkistystaajuus on puolestaan 120 Hz, josta on muodostunut standardi lippulaivamallien osalta. Kuva virkistyy perinteisen 60 Hz sijaan siis tuplasti enemmän, mikä tarkoittaa entistä sulavampaa käyttökokemusta. Virkistystaajuuden voi kuitenkin tiputtaa 60 Hz, jos lisäsulavuudesta ei välitä ja haluaa säästää akkua.

Puhelimen kosketusherkkyys on taas 480 Hz, mikä tarkoittaa, että näyttö skannaa käyttäjän sormen 480 kertaa sekunnissa. Tämä on kahdeksan kertaa useammin kuin älypuhelimissa keskimäärin. Nopeus on erityisen hyvä pelikäytössä, jolloin näyttö tuntuu responsiivisemmalta ja siten reagoi nopeammin pelaajan toimenpiteisiin.

(Image credit: Future)

Toinen hyödyllinen ominaisuus on 1 500 nitin maksimikirkkaus, joka on noin 500 nitiä kirkkaampi kuin älypuhelimissa yleensä. Mi 11:n saa siis halutessaan todella kirkkaaksi, mikä on omiaan suorassa auringonvalossa käyttäessä. Parempi kirkkaus edesauttaa myös paremman kontrastin suhteen.

Yllä mainitut ominaisuudet antavat varsin hyvän kuvan puhelimen näytöstä, joka on tosiaan terävä ja huomionarvoinen. Yhtiön tekoälyvetoinen teknologia on kuitenkin kilpailun todellinen tähti, sillä se skaalaa automaattisesti digitaalisen sisällön paremmaksi. Videoihin lisätään ruutuja parantaakseen ruudunpäivitystä, kuvat hyötyvät HDR:stä ja videoiden resoluutio kasvaa entisestään.

Teknologia ei toimi aivan jokaisessa tapauksessa, ja toisinaan eroa aiempaan on vaikea edes huomata. Mutta vastaavasti joissain tapauksissa eron todellakin huomaa ja korkeammalla resoluutiolla toistettavat videot ovat upeaa katsottavaa.

Kamera

Verrattuna puhelimen muihin osa-alueisiin tehtyihin parannuksiin, Mi 11:n kamerat ovat päivittyneet vain maltillisesti viime vuoden mallista. Niihin on tuotu kuitenkin muutamia tärkeitä parannuksia, jotka parantavat kuvauskokemusta entisestään.

Puhelimen pääkamerana toimii 108 megapikselin f/1,9 linssi, joka on jo yhtiön viides korkearesoluutioinen kenno. Kuvat näyttävät silti paremmilta kuin aiemmissa vastaavissa malleissa, kiitos parantuneen kontrastin ja ylipäätään valoisamman yleisilmeen. Nämä on saatu aikaiseksi todennäköisesti parannellun tekoälyoptimoinnin avulla.

Mi 11:n parhaat kuvat saa otettua hyvin valaistuissa tiloissa, sillä heikommassa valaistuksessa kuvat jäävät aavistuksen rakeisiksi. Ne ovat silti varsin käyttökelpoisia otoksia. Teknologia hämäräkuvauksen taustalla kantaa nimeä "pixel binning", joka yhdistää neljä vierekkäistä pikseliä yhdeksi luoden 27 megapikselin kameran, jolla vastaanottaa valoa paremmin. Olemme tutustuneet teknologiaan tarkemmin kirjoittamassamme oppaassa.

(Image credit: Future)

Puhelimen toinen linssi on 13 megapikselin f/2,4 ultralaajakulma, jota yhtiö on käyttänyt jo vuoden 2020 alusta lähtien. Aiempien mallien lailla sillä saa napsittua näyttäviä laajakulmaisia otoksia, jotka ovat entistä kirkkaampia. Kuvat ovat kuitenkin pääkameraa alhaisempia resoluutioltaan, eikä niiden kontrasti yllä myöskään pääkameran tasolle.

Kolmas ja viimeinen kamera on puolestaan 5 megapikselin f/2,4 telemakrolinssi, joka varastaa parrasvalon kahdelta sisarukseltaan. Makrolinssejä käytetään äärimmäisiin lähiotoksiin, mutta tätä sanaa edeltävä tele-kohta tarkoittaa sitä, että Mi 11:n linssiä käytetään kauempana olevien kohteiden kuvaamiseen. Toisin sanoen linssiä käytetään kohteiden lähiotoksiin verrattain kauemman matkan päästä, ja se aktivoidaan Super Macro -kuvaustilan avulla.

Telemakro ratkaiseekin yhden yleisen ongelman älypuhelimissa olevien makrolinssien suhteen. Usein niitä käyttäessä puhelin täytyy tunkea miltei kiinni kohteeseen, jolloin ne estävät samalla kaiken auringonvalon kohteelta.

Saimmekin Xiaomin uudella linssillä napsittua herkullisen hienoja kuvia kasveista, ruuista ja kankaista. Kuvista tulee kirkkaita ja melko yksityiskohtaisia, minkä lisäksi kuvaustilaa on todella helppo käyttää.

Xiaomi säästää yleensä telelinssinsä puhelinten Pro-malleihin, eikä Mi 11:ssä ole siten lainkaan optista tarkennusta. Digitaalinen tarkennus yltää 30-kertaiseksi, mutta tämä näkyy myös kuvanlaadussa. Kaikki 5-kertaisesta pidemmälle menevät otokset ovat turhan rakeisia.

Puhelimen selfie-kamerana toimii 20 megapikselin f/2,2 linssi, joka on tuttu yhtiön aiemmista malleista. Sillä otetut kuvat näyttävät hyvältä, mutta suosittelemme käyttämään erillistä Portrait-kuvaustilaa, joka parantaa kontrastia, korostaa kirkkaita kohtia ja tummentaa vastaavasti tummempaa päätä. Kuvaustilan bokeh-efekti näyttää myös useimmissa tapauksissa luonnolliselta, joskin toisinaan se vie mukanaan myös osan kohteen hiuksista.

Xiaomi Mi 11:n Portrait-tilassa otettu selfie-kuva. (Image credit: Future)

Xiaomi Mi 11:n sloganina toimii "Movie Magic", joka keskittyy pääasiallisesti videokuvaukseen, mutta näkyy myös valokuvatessa. Otettujen kuvien kuvasuhde on nimittäin 20:9, joka muistuttaa paljon elokuvien kuvasuhdetta. Tämä antaakin kuviin dramaattisen ja elokuvallisen ilmeen etenkin maisemia kuvatessa. Kuvasuhde on tosin muutettavissa muuksi, jos laajakulma ei kelpaa.

Puhelimen perusvideokuvaus on nopeaa ja vaivatonta. Videota voi taltioida joko 4K/60fps-tilassa tai 8K:na. Suosittelemme kurkkaamaan arvostelun alussa olleen videoarvostelun, sillä olemme sisällyttäneet siihen kuvamateriaalia sekä etu- ja takakameroista.

Luovemmat käyttäjät nauttivat luultavasti myös puhelimen eri Movie-kuvaustiloista, jotka tuovat videokuvaamiseen erilaisia hauskoja lisiä. Magic Zoom pyrkii muun muassa jäljentämään klassisen dolly zoom -efektin, kun taas Parallel World peilaa ruudun alalaidan ruudun yläpuolelle.

Kuvaustilojen lisäksi puhelimessa on muutamia elokuvasuodattimia, joita voi lisätä videoon jo kuvatessa tai jälkeenpäin. Nämä tuntuvat mukailevan elokuvissa käytettyjä värimaailmoja ja valinnat tuntuvat olevan melko ärhäköitä. Olisimmekin mieluusti nähneet seassa myös paljon maltillisempia suodattimia tai jopa mahdollisuuden luoda suodatin kokonaan itse.

Vaikka monien kuvaustilojen kanssa on hauska leikkiä, osa niistä on melko hankala käyttää. Magic Zoom vaatii ihmiskohteen ja paljon tilaa, joten sillä ei voi esimerkiksi kuvata Lego-ukkoja tai käytävässä. Emme myöskään onnistuneet saamaan Time Freezea toimimaan koskaan, sillä se ei koskaan tunnistanut tai muistanut kuvattavia kohteita. Periaatteessa sen avulla pitäisi voida pysäyttää liikkuva kohde siten, että otoksen muut ihmiset voisivat esittää liikkuvansa sen kanssa.

Kuvaesimerkkejä

Kuva 1/8 (Image credit: Future) Kuva 2/8 (Image credit: Future) Kuva 3/8 (Image credit: Future) Kuva 4/8 (Image credit: Future) Kuva 5/8 (Image credit: Future) Kuva 6/8 (Image credit: Future) Kuva 7/8 (Image credit: Future) Kuva 8/8 (Image credit: Future)

Suorituskyky

Xiaomi Mi 11:ssä on Snapdragon 888 -suoritin, joka on tämän hetken tehokkain Android-puhelimissa oleva järjestelmäpiiri. Tämä näkyy varsin vakuttavissa benchmark-tuloksissa.

Geekbench 5 ylsikin moniydintesteissä 3 569 pisteeseen, joka on korkein lukema koskaan meidän testeissä. iPhone 11 Pro Maxissa vastaava tulos oli 3 424 ja OnePlus 8:ssa 3 401, joskin kannattaa huomioida, ettemme ole ajaneet iPhone 12 -sarjan puhelimia vielä vastaavissa testeissä.

Tulos myös vastaa meidän käyttökokemusta, sillä Xiaomi Mi 11 on kauttaaltaan nopea. Puhelimen eri kamera-asetuksien välillä liikkuessa toiminnot vaihtuvat vauhdikkaasti, kuvia ja videota editoidessa kaikki on nopeaa ja suodattimet sekä kuvaustilat vaihtuvat vaivihkaa.

Etenkin puhelimella pelaaminen on todellinen nautinto, kiitos tehokkaan suorittimen ja aiemmin mainitun responsiivisen näytön. Koimme saavamme näiden ansiosta etulyöntiaseman muihin pelaajiin, mutta tämä saattoi olla myös pelkkä oma olettamus.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 10:n arviossa kehuimme puhelimen "todella hyvää äänentoistoa", mutta Mi 11 parantaa tätä entisestään. Kiitos Harman Kardonin tekemän säädön, Mi 11 kuulostaa upeata niin puheluita tai musiikkia kuunnellessa sekä elokuvia katsellessa. Äänessä on sopivasti potkua ja äänenvoimakkuuden voi nostaa korkeammalle ilman säröilyä.

Ohjelmisto

Xiaomi Mi 11 pyörii Googlen Android 11 -ohjelmiston päällä, mutta Xiaomin omalla MIUI 12 -käyttöliittymällä. Yhtiön oma käyttöliittymä on usein upeannäköinen, mutta melko hankala käyttää, eikä tilanne ole juuri muuttunut. Säröjä on kuitenkin paikattu Mi 11:n osalta, joten ongelmat ovat paljon vähäisemmät.

MIUI tunnetaan myös bloatwaresta ja puhelimeen valmiiksi asennetuista sovelluksista, mutta onneksi Xiaomi Mi 11:ssä on vähemmän turhaa sälää kuin esimerkiksi Redmi Note 9T:ssä. Puhelimeen on jätetty silti jokunen sovellus, jonka poistimme välittömästi puhelimen asennettua.

Muutoin MIUI on oikeastaan erinomainen Android-käyttöliittymä, joka tarjoaa kattavat kustomointimahdollisuudet. Se tukee muun muassa animoituja taustakuvia, widgetteja, siirtymäefektejä, erilaisia näyttöruutuja sekä muutoksia pikavalikkoihin. Kun valmistelimme Xiaomi Mi 11:tä käyttöömme, säädimme hyvän tovin näitä asetuksia saadaksemme puhelimesta juuri omannäköisemme.

(Image credit: Future / Xiaomi)

Valitettavasti käyttöliittymässä näyttäisi olevan melko ärsyttävä ohjelmistobugi, joka palauttaa muokkaukset takaisin oletustilaan. Animoitu tausta lakkasi myös muutamaan otteeseen puolestaan näkymästä, ja näyttöruutu palautui niin ikään vakiona tulevaan.

Emme tiedä tarkalleen, mikä saa tämän aikaiseksi, mutta päivitys ei ole korjannut asiaa.

Akkukesto

Xiaomi Mi 11:ssä on paljon ominaisuuksia, jotka syövät samalla akkua. Puhelimen akku kuluu siten todella nopeasti.

Puhelimessa on 4 600 mAh akku, jonka toivoimme kestävän kokonaisen päivän. Tämä onnistuu ainoastaan vähäisessä käytössä, sillä heti jos puhelimella napsii kuvia tai pelaa vähäsen, akun joutuu lataamaan pitkin päivää.

(Image credit: Future)

Keskinkertaisen akkukeston taustalla ovat varmasti puhelimen iso näyttö, korkea virkistystaajuus, aina päällä oleva näyttö sekä muut ominaisuudet. Monet näistä ominaisuuksista voi tietenkin ottaa pois päältä, mutta tällöin menettää myös valtaosan tämän lippulaivamallin hienouksista.

Onneksi lataus on kuitenkin nopeaa. Puhelin tukee 55 W langallista ja 50 W langatonta latausta, joten akun saa täyteen valinnasta riippumatta alle puoleen tuntiin.

Puhelin tukee lisäksi muiden laitteiden latausta, mutta tällöin latausnopeus on ainoastaan 10 W. Se saa myös puhelimen kuumenemaan melko pahasti. Mutta jos käytät sitä älykellojen tai kuulokkeiden lataamiseen, lataukseen ei mene kovin kauaa.

Kannattaako Xiaomi Mi 11 ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Olet mobiilipelaaja

Xiaomi Mi 11 on yksi parhaista pelipuhelimista, kiitos tehokkaan suorittimen, korkean kosketusherkkyyden ja huippulaadukkaan näytön.

Pidät makrokuvauksesta

Olemme hehkuttaneet Mi 11:n makrokameroita, joten jos tykkäät ottaa kuvia todella läheltä, rakastut todennäköisesti tähän puhelimeen.

Katsot paljon suoratoistolähetyksiä

Xiaomi Mi 11:ssä on loistava näyttö älypuhelimeksi, joten jos seuraat paljon striimaajia, katsot YouTubea tai elokuvia kännykällä, tämä on yksi parhaista vaihtoehdoistasi.

Älä osta, jos...

Haluat kuvata kaukaisia kohteita

Vaikka Xiaomi Mi 11:ssä on loistavat kamerat, siinä ei ole telelinssiä. Jos haluat monipuolisen kamerapuhelimen optisella tarkennuksella, suosittelemme muuta vaihtoehtoa.

Haluat pitkäkestoisen puhelimen

Jos Xiaomi Mi 11:n kaikki tärkeimmät ominaisuudet ovat päällä, puhelimen akku ei kestä koko päivää. Tämä ei haittaa, jos voit ladata puhelinta, mutta jos tarvitset puhelimen koko päiväksi, suosittelemme valitsemaan jonkun muun mallin.

Haluat kuulokeliitännän

Monien nykypuhelimien lailla Xiaomi Mi 11:ssä ei ole lainkaan kuulokeliitäntää, joten siihen ei voi liittää johdollisia kuulokkeita.

Arvioitu ensimmäisen kerran: toukokuussa 2021