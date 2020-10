Arvostelussa Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro on kiinalaisvalmistajan onnistunein kokonaisuus tähän mennessä. Siinä on laadukas näyttö, huippuluokan kamerat ja pitkä akunkesto. Lisäksi erityisesti kaiuttimet ja latausnopeudet ovat markkinoiden kärkitasoa. Suurin kehityksen kohde olisi käyttöliittymä, jossa on ärsyttävän paljon bloatware-sovelluksia.

Xiaomi tunnetaan ennen kaikkea erinomaisen hinta-laatusuhteen tarjoavista, kohtuuhintaisista puhelimista. Kiinalaisvalmistaja on kuitenkin päättänyt valita uuden lähestymistavan vuonna 2020.

Mi 10 Pro ei ole enää mikään halpa puhelin, vaan täysiverinen lippulaiva. Onneksi tyyriimmälle hinnalle saa myös vastinetta. Erityisen vaikutuksen meihin teki puhelimen kamera, joka koostuu 108 megapikselin pääkennosta, kahdesta telefotolinssistä ja ultralaajakulmalinssistä. Kamera ei kuulosta hyvältä ainoastaan paperilla, vaan lopputulokset ovat erinomaisia myös käytännössä.

Laitteesta huokuu muutenkin vahva premium-leima. Sen kaareva muotoilu tuntuu arvokkaalta, eikä Xiaomi ole säästänyt myöskään huomaamattomampien ominaisuuksien suhteen. Hyvä esimerkki tästä ovat erinomaiset kaiuttimet, jotka ovat koko markkinoiden kärkeä. Myös latausnopeus on erinomaisella tasolla.

Samaan aikaan emme voi kuitenkaan olla vertaamatta puhelinta loppuvuodesta julkaistuun Xiaomi Mi Note 10:een, joka tarjosi monia vastaavia ominaisuuksia puolet halvempaan hintaan. Mi 10 Pro ei yksinkertaisesti yllä yhtä hyvään hinta-laatusuhteeseen.

Vaikka Xiaomi Mi 10 Pro on melko vahva kokonaisuus, siinä on muutamia ärsyttäviä pikkuongelmia, kuten hidas sormenjälkitunnistin tai bloatware-sovelluksilla täytetty MIUI-käyttöliittymä. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ole mikään ylitsepääsemätön ongelma suurimmalle osalle käyttäjistä.

Yleisesti ottaen Xiaomi Mi 10 Pro on hyvä puhelin, jonka suurin ongelma on korkea hintalappu. Uskomme kuitenkin, että noin puolen vuoden kuluttua sen hinta on laskenut jo selvästi houkuttelevammalle tasolle ja puhelimesta tullaan ylipäätään näkemään hyviä tarjouskampanjoita.

Xiaomi Mi 10 Pro: hinta ja saatavuus

Xiaomi Mi 10 Pro maksaa 999 euroa ja on saatavilla kaikilta Suomen suurimmilta jälleenmyyjiltä. Siitä on jo tällä hetkellä kiinnostavia tarjouskampanjoita, joten suosittelemme pitämään niitä silmällä, jos puhelinta ei ole pakko hankkia heti.

Puhelin on saatavilla sinertävän harmaalla Solstice Grey -värityksellä sekä helmiäisenvalkoisena Alpine Whitena. Jälkimmäisessä värityksessä rungon väri taittaa hieman ruusukultaan.

Vertailun vuoksi puoli vuotta sitten julkaistu Xiaomi Mi Note 10 maksaa vain 499 euroa, joten Mi 10 Pro on kaksi kertaa sitä kalliimpi. Onkin aiheellista miettiä, tarjoaako Pro niin paljon lisäominaisuuksia Noteen verrattuna, että siitä olisi aiheellista maksaa tuplasti enemmän.

Näyttö

Xiaomi Mi 10 Pron 6,67-tuumainen Super AMOLED -paneeli on lippulaivaluokan keskitasoa, mutta sen 1 080 x 2 340 -resoluutio ei yllä esimerkiksi OnePlus 8 Pron QHD-resoluution (1 440 x 3 168) tasolle.

Näytössä on sulava 90 Hz:n virkistystaajuus, joka on jälleen kerran linjassa muiden huippumallien kanssa, mutta jää jälkeen Samsung Galaxy S20 -sarjan ja OnePlus 8 Pron 120 Hz:n näytöistä.

Kumpikaan näistä "puutteista" ei kuitenkaan merkitse paljon käytännössä – etenkin jos arvostat puhelimessasi ennen kaikkea kameraa, suorituskykyä tai akunkestoa.

Värit toistuivat näytöltä tarkasti ja kontrastisuhde miellytti silmää. Näyttö jäi silti usein hieman hämärämmäksi kuin olisimme toivoneet. Emme osaa sanoa, johtuiko tämä liian vaisusti toimivasta automaattisesta kirkkaudensäädöstä, vai eikö 500 nitin maksimikirkkaus yksinkertaisesti riittänyt esimerkiksi kirkkaassa päivänvalossa.

Näytön vahvuutena oli sen sijaan matala energiankulutus. Vaikka käytimme näyttöä sulavammalla 90 Hz:n virkistystaajuudella (akkua säästävän 60 Hz:n sijaan) ja käytimme always-on-näyttöä, sillä ei ollut juuri vaikutusta akunkestoon. Molemmat edellisistä ominaisuuksista syövät usein akkua merkittävästi.

Xiaomi Mi 10 Prossa on yleisesti ottaen hyvä näyttö, mutta se ei onnistu päihittämään luokkansa parhaita. Jos et tarvitse välttämättä 120 Hz:n virkistystaajuutta ja QHD-resoluutiota, se tarjoaa mukavan ja energiatehokkaan katselukokemuksen.

Muotoilu

Xiaomi Mi 10 Pron muotoilu yhdistelee elementtejä, jotka ovat tuttuja muista Android-lippulaivoista. Se tuo kameroita lukuun ottamatta mieleemme erityisesti Huawei P40 Pron. Mi 10 Pro on tyylikkäästi toteutettu puhelin, joka tuntuu ja näyttää arvokkaalta.

Sekä laitteen näyttö että takakuori kaartuvat näyttävästi sivuja kohti jättäen väliin vain ohuehkon kaistaleen puhelimen runkoa. Vasen kylki on jätetty täysin tyhjäksi ja oikealla sijaitsee sekä virtapainike että äänenvoimakkuudensäätö. Pohjassa on puolestaan kaiutin, USB-C-liitäntä ja SIM-kelkka – mutta ei 3,5 mm:n kuulokeliitäntää. Näyttö kattaa lähes koko puhelimen etuosan ja sen vasemmassa reunassa on pienikokoinen kamerareikä.

Takakuoren ulkonäköä hallitsee kamerajärjestelmä, joka on syystä tai toisesta päätetty toteuttaa niin, että zoomilinssit ja pääkamera on sijoitettu yhteen kameramoduuliin ja ultralaajakulmalinssi erilleen suoraan sen alapuolelle. Mielestämme kaikki kamerat voisivat olla mieluummin samassa moduulissa, mutta ratkaisu ei häiritse käytössä.

Muiden Xiaomi-puhelinten tavoin myös Mi 10 Pron kameramoduuli kohoaa melko paljon muusta takakuoresta. Olemme huomanneet muiden testaamiemme puhelinten kohdalla, että ulkonevat kameramoduulit naarmuuntuvat helposti, mutta emme kokeneet tätä Xiaomin kanssa omana testiaikanamme.

Näytön kaarevat reunat eivät ole yhtä jyrkät kuin joissain kilpailevissa puhelimissa, joten vältyt helpommin ärsyttäviltä vahinkokosketuksilta. Puhelin tuntuu mukavalta kädessä, vaikka onkin hieman painava. 208-grammainen Mi 10 Pro on itse asiassa yksi tämän hetken painavimmista lippulaivoista.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Samsung Galaxy S20+ painaa 186 grammaa ja OnePlus 8 Pro 199 grammaa. Mieleemme juolahtavista puhelimista ainoastaan Galaxy S20 Ultra (222 g) on hieman Xiaomia painavampi. Painoon kuitenkin tottuu nopeasti, eikä siihen kiinnitä huomiota ellei puhelinta vertaile rinnakkain muiden laitteiden kanssa. Mi 10 Pro on myös ylipäätään suurikokoinen puhelin (162,5 x 74,8 x 9 mm), joten paino tuntuu luonnolliselta näytön kokoon nähden.

Pienikätisillä käyttäjillä voi olla haasteita yltää näytön yläreunoihin tai äänenvoimakkuudensäätöön, mutta tämä haaste on tuttu muistakin lippulaivamalleista.

Xiaomi Mi 10 Pro tuntuu yleisesti ottaen vankalta ja muotoilu miellyttää jaettua kameramoduulia lukuun ottamatta omaa makuamme.

Kamerat

108 megapikselin kamera on yksi Xiaomi Mi 10 Pron suurimmista myyntivalteista. Kirkkaassa päivänvalossa tai hyvin valaistussa huoneessa otetut kuvat ovatkin täynnä yksityiskohtia. Värit loistavat kirkkaina ja tekstuurit tallentuvat selkeästi.

Jos valaistusolosuhteet eivät ole kaikkein optimaalisimmat, suosittelemme valitsemaan mieluummin 27 megapikselin asetuksen. Tuolloin kamera jakaa pikselit neljän pikselin ryppäisiin, jotka ovat selvästi normaaleja pikseleitä suurempia. Nämä suuremmat pikselit onnistuvat siis imemään itseensä enemmän valoa myös hämärässä. Voit lukea lisää pikseleiden yhdistämisestä täältä.

Jos kuvaat hämärässä sisätilassa tai yöaikaan ulkosalla, tuloksena on usein hieman rakeisia kuvia, vaikka pikseleiden yhdistäminen auttaakin pelastamaan tilannetta. Hämäräkuvat näyttävät joka tapauksessa paremmalta kuin suurimmalla osalla kilpailijoista.

F2,2:n aukolla varustetun 20 megapikselin ultralaajakulmakameran kuvat näyttivät selvästi kirkkaammilta kuin pääkameran otokset. Kuvien reunoilla ei näkynyt juuri epätarkkuutta tai epäluonnollista venymistä, toisin kuin monissa muissa ultralaajakulmakameroissa. Toisinaan kuvia oli suorastaan vaikea erottaa pääkameralla otetuista kuvista, jos kohteessa ei ollut mitään selkeitä vinkkejä mittasuhteista.

Mi 10 Prossa on kaksi zoomilinssiä, joista toinen on tarkoitettu varsinaiseen zoomiin ja toinen puolestaan pelkkiin muotokuviin. Käsittelemme ensin pääzoomin.

8 megapikselin telefotokamerassa on f2,0:n aukko ja se tarjoaa 5-kertaisen optisen sekä 10-kertaisen hybridizoomin (optinen + digitaalinen). Sillä otetut kuvat näyttävät värien ja kirkkauden osalta pitkälti samalta kuin pääkameralla napatut otokset. 8 megapikselin kenno ei luonnollisesti tarjoa yhtä tarkkoja yksityiskohtia kuin 108 megapikselin pääkamera, mutta on siitä huolimatta riittävän tasokas ollakseen hyödyllinen työkalu kaukana olevien kohteiden kuvaamiseen.

Tarjolla on myös enintään 50-kertainen digitaalinen zoomi, mutta sillä otetut kuvat jäävät niin rakeisiksi, ettei niitä kehtaa julkaista edes Instagramiin.

Viimeinen takakamera on f2,0:n aukolla varustettu 12 megapikselin telefotolinssi, jonka ainoa tehtävä on tarjota kaksinkertainen optinen zoomi muotokuvia varten. Se on tismalleen sama kuin Xiaomi Mi Note 10:ssä ja osoittautui testeissämme toimivaksi ratkaisuksi tyylikkäiden muotokuvien ottamiseen. Se on mielestämme edelleenkin yksi markkinoiden parhaista telefotolinsseistä.

Xiaomi Mi 10 Pro on panostanut kattavasti myös videoon. Puhelimella pystyy kuvaamaan 30 fps:n 8K-videoita sekä joko 30 tai 60 fps:n 4K- ja Full HD -videoita. Tarjolla on myös erilaisia hyödyllisiä kuvaustiloja, kuten hidastus ja automaattinen kohteenseuranta. Ehkäpä erikoisin toiminto on silti vlog-ominaisuus, joka mahdollistaa useiden lyhyiden videopätkien helpon ja saumattoman yhdistämisen.

Harmiksemme koimme hieman haasteita hidastustoiminnon kohdalla, sillä videoista tuli niin hämäriä, että toiminto oli lähes käyttökelvoton sisätiloissa. Emme tiedä, johtuuko tämä jostain kamerasovelluksen bugista, mutta toivottavasti asia korjaantuu ohjelmistopäivityksellä.

20 megapikselin etukamera (f2,0) ottaa tyylikkäitä kuvia. Erityisesti muotokuvat näyttivät hyviltä, sillä kamerasovellus osasi sumentaa kohteen taustan melko tarkasti.

Esimerkkikuvat

Kuva 1/6 (Image credit: Future) Kuva 2/6 (Image credit: Future) Kuva 3/6 (Image credit: Future) Kuva 4/6 (Image credit: Future) Kuva 5/6 (Image credit: Future) Kuva 6/6 (Image credit: Future)

Akunkesto

Xiaomi Mi 10 Prossa on suurehko 4 500 mAh:n akku, joka on optimoitu energiatehokkaaksi.

Voit käyttää puhelinta helposti koko päivän yhdellä latauksella, vaikka käyttösi olisikin raskaampaa. Kevyellä selailulla akku riitti hyvin jopa pitkälle toiseen päivään saakka.

Jos kytket päälle always-on-näytön ja käytät 90 hertsin virkistystaajuutta, akunkesto kärsii väistämättä hieman, mutta puhelimella selviää niilläkin toiminnoilla hyvin koko päivän yhdellä latauksella.

Kun akku lopulta hiipuu, saat täytettyä sen nopeasti takaisin 100 prosenttiin tehokkaalla 50-wattisella pikalaturilla. Tyhjästä täyteen lataaminen kesti alle tunnin ja jo kymmenen minuutin lataus täytti akun 27 prosenttiin. Tarjolla on myös erittäin tehokas 30 watin langaton lataus. Se ei yllä aivan samoihin huippulukemiin, mutta on silti nopeampi kuin monen kilpailijan langallinen lataus.

Jos omistat muita Qi-latausstandardia tukevia laitteita, voit käyttää Xiaomi Mi 10 Prota käänteisenä langattomana latausalustana niille. Vaikka latausteho on vain 5 wattia, se riittää hyvin täyttämään esimerkiksi langattomien nappikuulokkeiden akun.

Suorituskyky ja käyttökokemus

Xiaomi Mi 10 Pro käyttää Android-maailman tehokkainta Snapdragon 865 -järjestelmäpiiriä, joka siivittää sen huippuluokan suorituskykyyn. Puhelin saavutti Geekbench 5 -testissä keskiarvopisteet 3 210, joten se peittosi Samsung Galaxy S20 Plussan, mutta jäi silti yhä markkinoiden tehokkaimman iPhone 11 Pro Maxin taakse.

Järjestelmäpiirin aisaparina on 8 Gt:a RAM-muistia. Vaikka määrä ei kuulostakaan paperilla yhtä suurelta kuin joidenkin huippupuhelinten 12 tai 16 Gt:n muistit, se riittää helposti sulavaan käyttöön. Puhelimessa on myös 5G-modeemi, joten se on valmis tuleviin vuosiin.

Tallennustilaa on aina 256 Gt:a, joten se riittää helposti käytännössä kaikille käyttäjille, vaikka tallentaisitkin paljon kuvia ja videoita tai suurikokoisia sovelluksia.

Puhelimessa on Android 10 -käyttöjärjestelmä, jonka päällä on Xiaomin oma MIUI-käyttöliittymä. Se eroaa ulkoisesti jonkin verran perus-Androidista, sillä esimerkiksi sovellusvalikkoa ei ole käytössä oletuksena.

Xiaomi on myös lisännyt muutamia omia sovelluksiaan, jotka pyrkivät täydentämään Googlen sovellusvalikoimaa. Sovelluksia ei ole lisätty tuhottoman paljon, mutta olisimme silti kaivanneet mahdollisimman autenttista Android-kokemusta ilman turhaa bloatwarea. Kaiken lisäksi valmistajan omien esiasennettujen sovellusten poistaminen onnistuu vain kehitysasetuksista, joten suurin osa käyttäjistä päätynee vain tunkemaan kaikki sovellukset ylimääräiseen kansioon.

Myös moni muu asia on tehty harmillisen hankalaksi. Jos haluat esimerkiksi käyttää eleitä perinteisen navigointipalkin sijaan, joudut menemään ensin näyttöasetuksiin, valitsemaan alaosan "muut asetukset" -kohdasta "koko näyttö" ja vaihtamaan käyttöön asetuksen "koko näytön eleet". Päädyimme itsekin googlaamaan, miten tämä tehdään haahuiltuamme ensin eri asetuksissa hyvän tovin. Asetusten nimet eivät olleet kaikkein intuitiivisempia.

Navigointilogiikka vaatii ylipäätään hieman opettelua, sillä valikkojen rakenteet tuntuivat toisinaan hieman hämmentäviltä. Kaiken lisäksi esimerkiksi tärkeitä asetuksia säätäessä näyttöön tulee ärsyttävä sekuntilaskuri, joka on pakko odottaa loppuun ennen kuin toimenpiteessä pääsee siirtymään eteenpäin. Tarkoituksena lienee se, ettei käyttäjä tekisi hätiköityjä päätöksiä, mutta emme kaipaa itse omaan puhelimeemme sen kaltaista holhousta.

Myös näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin toimi hieman hitaammin kuin olisimme toivoneet. Itse lukutarkkuus on onneksi hyvä ja voit asettaa sormesi suoraan sormenjälkilukijan päälle myös näytön ollessa pimeänä. Et siis joudu painamaan erikseen lukitusnäppäintä puhelimen avaamiseksi.

Vaihtoehtona olisi toki myös kasvojentunnistus, mutta sen käyttö on tuskaisen hidasta. Puhelin ei siirry lukitusruudusta suoraan eteenpäin tunnistaessaan kasvosi, vaan näyttöä täytyy vielä erikseen pyyhkäistä ylöspäin. Kymmeniä kertoja päivässä toistuva toimenpide vaatii siis sen, että painat ensin lukitusnäppäintä, nostat puhelimen kasvojesi tasolle ja pyyhkäiset näyttöä ylös. iPhonea muistuttava ratkaisu on kaukana optimaalisesta, jos sitä vertaa esimerkiksi OnePlussaan, jonka tapauksessa puhelin aukeaa käytännössä heti, kun painat lukitusnäppäintä.

Pelaaminen, musiikki ja videot

Xiaomi Mi 10 Pron stereokaiuttimet ovat ehkäpä markkinoiden parhaat. Puhelinvalmistajat käyttävät tyypillisesti toisena kaiuttimena kuulokeosaa, mutta Xiaomin tapauksessa yläkaiutin on toteutettu samaan tapaan kuin alakaiutin. Sekä ylä- että alaosassa on siis erilliset kaiutinritilät.

Ratkaisun miinuspuolena on se, ettei kumpikaan kaiutin ole suunnattu käyttäjään päin – ja ne peittyvät helposti kämmenten alle, jos puhelinta pitää vaakatasossa kallellaan vasemmalla kyljellä. Vieläkin harmillisempaa on se, että kamerareikä on sijoitettu juuri samalle puolelle kuin kaiuttimet. Jos siis haluaisit pitää puhelinta vaakatasossa niin päin, että kamerareikä peittyy kätesi alle, peität samalla kaiuttimet.

Nämä ovat kuitenkin kevyitä kompromisseja siihen nähden, kuinka laadukkaan äänen kaiuttimet tarjoavat. Erityisesti puheääni kuulostaa hämmentävän hyvältä ja meidän tuli myös pelattua paljon pelejä suoraan kaiuttimien kautta.

Pelaamista hankaloitti kuitenkin se, etteivät kaarevan näytön reunat rekisteröineet aina kosketuksia. Jouduimme toisinaan painamaan näytön alareunaa monta kertaa ennen kuin peli reagoi kosketukseen. Tällainen temppuilu on turhauttavaa, jos pelejä- mielii pelata säännöllisesti.

Pelit näyttävät kuitenkin muuten hyvältä puhelimen tasokkaalta 90 hertsin näytöltä, jonka reunaton design helpottaa peliin uppoutumista.

Onko Xiaomi Mi 10 Pro hyvä ostos?

Osta Xiaomi Mi 10 Pro, jos...

Haluat puhelimen, jonka akku ei lopu kesken Xiaomi Mi 10 Pron hyvä akunkesto ja ripeä lataus tuovat puhelimen käyttämiseen mukavaa huolettomuutta. Akun prosentteja ei ole tarpeen seurata herkeämättömästi pitkin päivää.

Arvostat hyviä kaiuttimia Xiaomin kaiuttimet ovat niin hyvät, että niistä kuuntelee mielellään podcasteja tai videoita. Jos et siis jaksa kaivaa kuulokkeita jokaista YouTube-videota varten, Mi 10 Pro on hyvä vaihtoehto.

Käytät puhelimen kameraa aktiivisesti Xiaomi Mi 10 Prossa on yksi tämän hetken parhaista kameroista. 108 megapikselin kuvien ansiosta se on erityisen hyvä valinta käyttäjille, jotka haluavat muokata otoksiaan jälkeenpäin.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Haluat edullisen puhelimen Xiaomin brändi on yhdistetty aiemmin edullisiin puhelimiin, mutta Mi 10 Pro nostaa hintaluokan aivan uudelle tasolle. Puhelin on jo käytännössä samassa hintaluokassa kuin Apple, Samsung ja Huawei.

Pelaat säännöllisesti puhelimella Kaiuttimien hölmön sijoittelun ja näytön reunojen heikon reagoinnin vuoksi Xiaomi Mi 10 Pro ei onnistu tarjoamaan aivan toivomaamme pelikokemusta. Aktiivisten pelaajien kannattaa valita jokin kilpaileva puhelin.