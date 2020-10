Arvostelussa Xiaomi Mi Note 10 ja 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 on monella tapaa onnistunut kokonaisuus. Siinä on erinomainen kamera, laadukas näyttö, hyvät latausnopeudet ja onnistunut ulkonäkö. Muutama takaisku heikentää puhelimen käyttökokemusta, mutta se on silti yleisesti ottaen vahva haastaja kalliimmille lippulaivoille.

Kahden minuutin pika-arvio

Yhdistimme poikkeuksellisesti sekä Mi Note 10:n että Mi Note 10 Pron samaan arvosteluun, sillä puhelinten ainoat erot ovat RAM-muistin ja tallennustilan määrässä sekä pääkameran rakenteessa. Kaikki tämän arvostelun kommentit pätevät siis molempiin malleihin, ellemme erikseen eritelleet niitä.

Xiaomi Mi Note 10 ei vaikuta ensinäkemältä kovin erityiseltä, vaan pikemminkin jälleen yhdeltä kiinalaiselta keskihintaiselta Android-puhelimelta. Sitä ei kuitenkaan kannata sivuttaa, sillä kyseessä on melkoinen timantti hintaluokassaan,

Mi Note 10 onnistuu yhdistämään lähes kaikki huippupuhelinten ominaisuudet selvästi lippulaivoja halvempaan hintaan. Se tarjoaa kaarevan ja reunattoman näytön, valtavan akun, näyttölasiin integroidun sormenjälkitunnistimen ja huiman 108 megapikselin kameran.

Kamerassa on siis saman verran megapikseleitä kuin äärimmäisen kalliissa Samsung Galaxy S20 Ultrassa ja jopa yhdeksän kertaa enemmän kuin iPhone 11:ssä. Mi Note 10 onkin valinnut yksinkertaisesti tuoda kameraansa raakaa voimaa keinoälyparannuksen sijaan.

Lopputulos ei jätä mitään arvailun varaan, vaan Xiaomi on onnistunut tuomaan markkinoille yhden parhaista kamerapuhelimista – erityisesti tässä hintaluokassa. Kaikki viisi takakameraa eivät yllä aivan pääkameran tasolle, mutta yleisesti automaattiasetuksilla otetut kuvat näyttävät erinomaisilta.

Mi Note 10 onnistuu muillakin osa-alueilla kuin pelkästään kameroillaan: siinä on tyylikäs ja vankka muotoilu, laadukas näyttö ja todella nopea lataus. Suurimmaksi Akilleen kantapääksi jää järjestelmäpiiri, joka ei meinaa riittää 108 megapikselin kuvien prosessoimiseen.

Jos pystyt kuitenkin elämään keskitasoisen järjestelmäpiirin kanssa muuten tasokkaassa puhelimessa, Xiaomi Mi Note 10 tarjoaa erinomaista vastinetta rahoillesi.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi Note 10: hinta ja saatavuus

Xiaomi Mi Note 10 saapui myyntiin helmikuussa 2020 ja maksaa tällä hetkellä noin 499 euroa. Tuohon hintaan kuuluu 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa.

Jos tarvitset enemmän muistia tai tallennustilaa, voit valita Mi Note 10 Pron, jossa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Sen 108 megapikselin pääkamerassa on lisäksi 8-osainen linssi perusmallin 7-osaisen linssin sijaan.

Molemmista malleista on tarjolla musta, valkoinen ja vihreä värivaihtoehto. Niiden saatavuus vaihtelee kuitenkin jällenmyyjittäin.

Muotoilu

Xiaomi Mi Note 10:n muotoilu noudattaa tyypillistä kaavaa. Se ei erotu erityisesti joukosta, mutta on siitä huolimatta tyylikkään ja laadukkaan näköinen.

Puhelimen mitat ovat 157,8 x 74,2 x 9,7 mm, joten se on yksi paksuimmista testaamistamme puhelimista. Kiinnität todennäköisesti huomiota asiaan alussa, mutta se ei häiritse käyttökokemusta. Mi Note 10 painaa 208 grammaa, joten se on myös melko painavahko kilpailijoihinsa verrattuna. Sekä paksuus että paino johtuvat todennäköisesti lähinnä suuresta akusta ja kameramoduulista.

Mi Note 10:n etuosa on tehty Gorilla Glass 5 -lasista ja runko alumiinista. Se tarjoaa vankan tuntuman.

(Image credit: Future)

Mi Note 10 on hyvin kaareva sekä etu- että takapuolelta. Se tuntuu siis miellyttävän pehmeältä kädessä. Puhelimen pohjassa on USB-C-liitäntä sekä monen kaipaama 3,5 mm:n kuulokeliitäntä – jos et jo käytä Bluetooth-kuulokkeita. Lukitusnäppäin ja äänenvoimakkuudensäätö on sijoitettu puhelimen oikealle kyljelle.

Takakuoressa on Xiaomin selvästi erottuva kameramoduuli, joka ulkonee melko kauas puhelimen rungosta. Suosittelemmekin käyttämään puhelinta suojakuoren kanssa, jotta kameramoduulin reunat eivät naarmuttuisi.

Kiinnostavaa kyllä, Xiaomi ei ole itse asiassa asentanut kaikkia kameroita kameramoduuliin, vaan kaksi niistä sijaitsee sen alapuolella. Se ei vaikuta puhelimen käyttökokemukseen, mutta rikkoo mielestämme hieman takakuoren muotoilua.

Näyttö

Xiaomi Mi Note 10:ssä on 6,47-tuumainen näyttö, joten sen käyttäminen saattaa onnistua jopa yhdellä kädellä, jos sinulla on hieman suuremmat kourat.

Siinä on 1 080 x 2 340 -resoluutiolla varustettu AMOLED-paneeli, joka näyttää poikkeuksellisen hyvältä ollakseen keskihintaisen puhelimen näyttö. Värit ponnahtavat esiin hienosti, maksimikirkkaus on melko korkea, kuva on yksityiskohtainen ja kontrasti hyvällä tasolla. Yleensä laadukkaita näyttöjä näkee vain kalleimmissa laitteissa, joten Mi Note 10:n ruutu on harvinaista herkkua.

(Image credit: Future)

Yksi näytön erikoisuus on kuitenkin se, ettei sitä saa herätettyä tuplanapautuksella. Jos siis olet tottunut toimintoon, Mi Note 10:n käyttäminen vaatii hieman harjoittelua. Laite herätetään sen sijaan painamalla lukituspainiketta tai asettamalla sormi näytönalaisen sormenjälkitunnistimen päälle.

Kuten aiemmin mainitsimme, Xiaomi Mi Note 10:n reunat ovat kaarevammat kuin monissa muissa laitteissa. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että pyöreät reunat johtavat helposti vahinkopainalluksiin, kun näyttö reagoi kämmenen kosketukseen. Puhelinta oppii ajan kanssa pitelemään oikealla tavalla, mutta ainakin alussa turhauduimme välillä, kun laite hyppäsi tekemään jotain aivan muuta kuin halusimme.

Näytön yläreunassa on keskitetty pisaramainen kameralovi. Se on melko huomaamaton, mutta ei tunnu yhtä modernilta kuin pop-up-kamerat tai kamerareiät. Tämä riippuu tosin myös henkilökohtaisista mieltymyksistä.

Kamera

Kamera on Xiaomi Note 10:n selvä ykkösominaisuus. Se oli itse asiassa ensimmäinen puhelin koko maailmassa, joka otti käyttöön 108 megapikselin pääkameran. Yhtiö on uudistuksesta niin ylpeä, että se on painattanut tekstin "108MP" puhelimen takakuoreen.

Pääkameran tukena on 12 megapikselin telefotokamera kaksinkertaisella optisella zoomilla, toinen 5 megapikselin telefotokamera, 20 megapikselin ultralaajakulmakamera ja 2 megapikselin makrokamera.

108 megapikselin pääkamera lunastaa iloksemme siihen kohdistuneet odotukset. Vaikka puhelin maksaa alle 500 euroa, se ottaa uskomattoman hienoja kuvia. Mielestämme se onkin yksi tämän hetken parhaista kamerapuhelimista.

(Image credit: Future)

Kaikki perustekijät ovat osuneet nappiin: värit ovat rikkaita, kontrasti on sopivalla tasolla kuvausolosuhteiden mukaan ja otokset ovat miellyttävän kirkkaita. Puhelin yhdistää automaattisesti neljä pikseliä yhdeksi suuremmaksi pikseliksi imeäkseen kuviin enemmän valoa. Se ottaa siis oletuksena 27 megapikselin kuvia. Jos kuvaat kuitenkin esimerkiksi kirkkaassa päivänvalossa, voit vaihtaa kameran manuaalisesti 108 megapikseliin.

Viimeksi mainitussa on se selkeä etu, että voit zoomata kuvaa myös jälkeenpäin menettämättä liikaa yksityiskohtia. Se on mukava lisä, jos alkuperäinen rajaus on epäonnistunut. Kaikkien käyttäjien on tuskin edes tarpeellista ottaa 108 megapikselin kuvia, mutta se on ehdottomasti tervetullut ominaisuus puhelimeen.

108 megapikselin kuvat eivät ainoastaan vie paljon tilaa, vaan vaativat myös paljon prosessoritehoa. Koska Mi Note 10:ssä on melko keskinkertainen järjestelmäpiiri, puhelin jää usein käsittelemään otettua kuvaa pidemmäksi aikaa kuin toivoisit. Testeissämme se saattoi kestää parista sekunnista jopa lähes minuuttiin. Pahimmassa tapauksessa et siis ehdi ottaa nopeasta tilanteesta toista kuvaa, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu. Tämä haaste koski käytännössä vain 108 megapikselin kuvia.

Se kuitenkin osoittaa selvästi laitteen heikkouden: keskinkertainen järjestelmäpiiri on harmillinen kompastuskivi muuten erinomaisessa puhelimessa. Se heikentää kuvauskokemusta, mutta onneksi itse kuvanlaatu ei kärsi hitaudesta. Lisäksi harva käyttäjä ottaa jatkuvasti 108 megapikselin kuvia.

(Image credit: Future)

12 megapikselin muotokuvakameraa on sen sijaan ilo käyttää. Sillä otetut kuvat rajasivat kohteen tarkasti taustastaan ilman, että kohteen reunat jäivät sumeiksi tai epämääräisiksi.

Ainoa ongelma on se, että koska kenno on paritettu telefotolinssin kanssa, muotokuvat täytyy ottaa aina kaksinkertaisella zoomilla. Saatat siis joutua joskus ottamaan pari askelta taaksepäin ennen kuvan nappaamista. Tämä ei kuitenkaan ollut mikään suuri ongelma käytännön testiemme perusteella.

Kyseisen telefotolinssin alta löytyy vielä toinenkin zoomilinssi, joka tarjoaa viisinkertaisen optisen zoomin. Harmiksemme kennossa on kuitenkin vain viisi megapikseliä, joten kuviin jäi usein kohinaa. Monesti oli yksinkertaisesti helpompaa ottaa tavallinen kuva 108 megapikselin pääkameralla ja kropata se vastaamaan 5-kertaista zoomia.

Kuva 1/4 (Image credit: Future) Ultralaajakulma Kuva 2/4 (Image credit: Future) Pääkamera Kuva 3/4 (Image credit: Future) 5-kertainen optinen zoomi Kuva 4/4 (Image credit: Future) Suurin digitaalinen zoomi

Myös makrolinssi osoittautui harmiksemme melko tarpeettomaksi. Yritimme parhaamme saada otettua hyviä lähikuvia sen kahden megapikselin kennolla, mutta kuvat jäivät rakeisiksi, ja resoluutio oli turhan heikko. Meille jäi rehellisesti sanottuna sellainen tunne, että kamera oli tuotu puhelimeen vain näön vuoksi, jotta puhelimessa olisi viisi kameraa.

Viimeinen 20 megapikselin ultralaajakulmakamera on kohtuullisen hyvä. Kuvat näyttivät tasapainoisilta, mutta eivät silti tehneet meihin erityistä vaikutusta. Käytimme tätä kameraa vähiten koko testin aikana, sillä ultralaajakulmakameraa tarvitsee lopulta yllättävän harvassa tilanteessa.

(Image credit: Future)

Ultralaajakulmalinssi on myös sijoitettu epäkäytännölliseen paikkaan, sillä se peittyi usein käden alle. Se on mielestämme asennettu turhan alas, jotta puhelinta voisi pitää normaaliin tapaan kuvatessa. Sen sijaintiin kuitenkin tottunee, kun puhelinta on käyttänyt pidempään.

Xiaomi Mi Note 10:n etupuolella on 32 megapikselin etukamera, joka on sijoitettu näyttöloveen. Siinä on hauskoja filttereitä ja hyvä kattaus erilaisia ominaisuuksia selfieiden ottamiseen. Kuvat olivat värikkäitä ja teräviä, ja Mi Note 10:n kameraohjelmisto osasi sumentaa kohteiden taustan tyylikkäästi muotokuvissa.

Kuva 1/2 (Image credit: Future) Selfie ilman muotokuvatoimintoa Kuva 2/2 (Image credit: Future) Selfie muotokuvatoiminnon kanssa

Puhelimessa on viisi takakameraa ja yksi etukamera, mutta kamerasovelluksen käyttökokemus on monelle käyttäjälle aivan yhtä tärkeää kuin fyysinen kameratekniikka. Kuten aiemmin mainitsimme, Mi Note 10:n kuvaprosessointi kävi toisinaan harmillisen hitaasti. Kamerasovellus myös kaatuili satunnaisesti. Tämä kaikki johtuu hieman alitehoisesta järjestelmäpiiristä.

Valokuvausominaisuuksista voisi mainita vielä yökuvauksen, joka ei kuitenkaan tehnyt meihin vaikutusta. Kuvat näyttivät nimittäin käytännössä samalta riippumatta siitä, oliko toiminto käytössä vai ei. Hämärässä otetut kuvat olivat kamerasta riippumatta hieman rakeisia, mutta pääkamera onnistui vangitsemaan valoa kaikkein parhaiten.

Puhelimella voi nauhoittaa luonnollisesti 4K-videoita. Tarjolla on laajasti erilaisia videotiloja, mutta jokaisessa tuntuu olevan jokin heikkous. Esimerkiksi hidastus on aina kätevä ominaisuus, mutta Xiaomi Mi Note 10:n tapauksessa videota kuvataan silloin ultralaajakulmakameralla, jonka näkökenttä on kropattu vastaamaan pääkameraa. Kuvanlaatu kärsii siis väistämättä normaalista. Myös Vlog-toiminto on näppärä lyhyiden videoklippien tekemiseen, mutta se ei jostain kumman syystä toimi ollenkaan etukameralla – jolla olisi selvästi helpompaa vlogata itseään.

Kameraosuutemme saattoi kuulostaa kokonaisuutena hieman negatiiviselta, mutta se johtuu lähinnä siitä, että Xiaomi on heittänyt mukaan liikaa puolittain toteutettuja lisäominaisuuksia. Perusasiat ovat sen sijaan niin hyvällä mallilla, että kameran yleisarvosana jää todella korkeaksi.

Testikuvat

Kuva 1/9 (Image credit: Future) Makrokuva jää melko epätarkaksi ja sumeaksi Kuva 2/9 (Image credit: Future) Hämäräkuva Kuva 3/9 (Image credit: Future) 108 megapikselin kameralla otettu kuva Kuva 4/9 (Image credit: Future) 108 megapikselin kameralla otettu kuva Kuva 5/9 (Image credit: Future) 108 megapikselin hämäräkuva Kuva 6/9 (Image credit: Future) Ultralaajakulmakuva Kuva 7/9 (Image credit: Future) Selfie Kuva 8/9 (Image credit: Future) Aikaisin aamulla otettu 108 megapikselin kuva Kuva 9/9 (Image credit: Future) A 108MP shot

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Mainitsimme jo aiemmin, että Mi Note 10:n suurin heikkous on sen keskinkertainen järjestelmäpiiri, joka ei tunnu olevan linjassa muun puhelimen kanssa. Puhelimen sisältä löytyvä Snapdragon 730G on teoriassa ihan kelvollinen keskihintainen järjestelmäpiiri, mutta ei istu puhelimen premium-käyttökokemukseen.

Sen suurin kompastuskivi on kuvien hidas prosessointi ja kamerasovelluksen satunnainen kaatuminen. Uskomme kuitenkin, että suoritinvalinta on vaikuttanut myös puhelimen akunkestoon, sillä se on yllättävän lyhyt akun kokoon nähden.

Jos Xiaomi olisi pyrkinyt luomaan puhelimen, joka voisi kilpailla täysiverisesti Applen ja Samsungin kaltaisten valmistajien kanssa, sen olisi pitänyt tuoda puhelimeen (sen julkaisuaikana tehokkain) Snapdragon 855 -järjestelmäpiiri. Nyt käyttäjä joutuu kuitenkin tekemään väistämättä pienen kompromissin suorituskyvyn kannalta.

Jos Mi Note 10:een suhtautuu kuitenkin ensisijaisesti keskihintaisena puhelimena, järjestelmäpiiri on helpompi hyväksyä. Omasta mielestämme Xiaomi olisi kuitenkin voinut tuoda puhelimeen tehokkaamman järjestelmäpiirin ja nostaa hieman hintaa, jotta kokonaisuus olisi yhtenäisempi.

(Image credit: Future)

Snapdragon 730G selviää joka tapauksessa yllättävän hyvin jopa Call of Duty Mobilen kaltaisista raskaista peleistä. Kun mukaan lisätään vielä laadukas näyttö, Mi Note 10 tarjoaa mainion pelikokemuksen hintaluokassaan.

Mi Note 10 on saatavilla 6 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla. Jos kuitenkin tarvitset lisää muistia ja tallennustilaa, voit valita Pro-mallin, joka tarjoaa 8 Gt:n RAM-muistin ja 256 Gt:n tallennustilan. Malleilla ei kuitenkaan ole tämän lisäksi muuta eroa kuin pääkameran rakenne. Perusmallissa on 7-osainen linssi ja Prossa puolestaan 8-osainen. Emme kuitenkaan huomanneet mitään käytännön eroa kuvissa.

Yllätyimme positiivisesti Mi Note 10:n kaiuttimen tarjoamasta äänenlaadusta. Vaikka kaipaisimmekin puhelimeen stereokaiuttimia, monokaiuttimen ääni riitti hyvin videoiden katseluun tai pelaamiseen.

Käytät todennäköisesti suurimman osan ajasta silti mieluummin kuulokkeita. Mi Note 10:een saa yhdistettyä sekä langalliset kuulokkeet 3,5 mm:n liitännällä tai langattomat Bluetooth-kuulokkeet. Testiemme perusteella Bluetooth-yhteys ei harmillisesti toiminut täysin ongelmitta, vaan katkeili ja tökki silloin tällöin. Se ei pilannut täysin kuuntelukokemusta, mutta oli ärsyttävä piirre, joka toivottavasti korjaantuu ohjelmistopäivitysten myötä.

Käyttökokemus

Xiaomi Mi Note 10 käyttää Android 9:ää, joka oli uusin saatavilla oleva käyttöjärjestelmä puhelimen julkaisuhetkellä. Sen päälle on rakennettu yhtiön oma MIUI-käyttöliittymä, jonka visuaalinen ilme koostuu pyöreistä kuvakkeista ja hillitystä väriteemasta. Mielestämme Xiaomin käyttöliittymä on kehittynyt selvästi aiempaan nähden.

Käyttöliittymän mielekkyys riippuu usein lähinnä henkilökohtaisista mieltymyksistä, mutta kiinalaisvalmistajilla on ollut myös ikävä tapa lisätä käyttöliittymiinsä liikaa bloatware-sovelluksia.

Myös Xiaomi Mi Note 10:een on esiasennettu turhia sovelluksia, jotka olisi voinut jättää surutta pois puhelimesta. Esimerkiksi Opera-selain ja muutamat pelit olivat turhia elementtejä käyttöliittymässä – jokainen käyttäjä voi ladata ne halutessaan myös Google Play Kaupasta. Kaikkein ärsyttävimpiä ovat kuitenkin sovelluskansiot, jotka ehdottavat muita ladattavia sovelluksia. Mielestämme valmistajat saisivat poistaa suosiolla kaikki tällaiset pakotetut elementit, jotka heikentävät käyttökokemusta.

(Image credit: Future)

Mi Note 10:ssä ei ole oletuksena käytössä sovellusvalikkoa, joten lataamasi sovellukset päätyvät iPhonen tapaan suoraan kotinäytölle. Voit kuitenkin halutessasi kytkeä sovellusvalikon päälle puhelimen asetuksista.

Puhelimen käyttöliittymässä navigointi oli loogista ja nopeaa. Emme kokeneet mitään tökkimistä, ja muutamia suuria pelejä lukuun ottamatta kaikki sovellukset aukesivat rivakasti.

Oman erillismainintansa ansaitsee Mi Note 10:n kasvojentunnistus, joka on yksi markkinoiden nopeimmista. Puhelin aukesi usein niin nopeasti, ettemme ehtineet edes nähdä lukitusnäyttöä. Käyttökokemus vastasi siis lähes sitä, ettei puhelin olisi ollut edes lukittuna. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin se, ettei kasvojentunnistustekniikka ole välttämättä aivan niin yksityiskohtaista kuin kalliimmissa lippulaivoissa.

Akunkesto

Xiaomi Mi Note 10:ssä on huima 5 260 mAh:n akku, joka on selvästi suurempi kuin käytännössä missään muussa modernissa älypuhelimessa. Vertailun vuoksi esimerkiksi iPhone 11:ssä on 3 110 mAh:n akku ja jopa Samsung Galaxy S20 Ultran 5 000 mAh:n akku jää kakkoseksi Xiaomille.

Odottaisit siis, että akku kestää helposti jopa kaksi päivää, mutta totuus oli toinen. Testiemme perusteella Mi Note 10:n akku kesti käytännössä vain päivän, joka on suoraan sanottuna pettymys akun kokoon nähden. Suuren akun tuomalle lisäpainolle ja -paksuudelle ei siis saa käytännössä mitään hyötyä.

Uskomme, että suuri virrankulutus johtuu lähinnä laadukkaasta näytöstä ja erityisesti heikosta järjestelmäpiiristä. Akku riittää hyvin normaaliin käyttöön, mutta olisimme yksinkertaisesti odottaneet enemmän.

(Image credit: Future)

Toisaalta Mi Note 10 menetti 90-minuuttisen Full HD -videon aikana akkua ainoastaan 8 prosenttia, mikä on vakuuttava tulos käytännössä mitä tahansa muuta puhelinta vastaan.

Tulos viittaisi siihen, että akunkesto on optimoitu hyvin sisällön katsomiseen, mutta virransäästössä olisi muuten parantamisen varaa.

Olitpa sitten tyytyväinen Mi Note 10:n akunkestoon tai et, ainakin latausnopeus tekee vaikutuksen meihin. 30-wattinen pikalataus on niin ripeä, että akku latautuu suuresta koostaan huolimatta vaivattomasti.

Puhelinta ei välttämättä edes laittaa latautumaan yön yli, sillä se ehti latautua täyteen käytännössä aamutoimien aikana.

Xiaomi Mi Note 10 on hyvä ostos, jos...

Haluat ottaa huippuluokan kuvia

Jos olet ostamassa keskihintaista puhelinta, mutta et halua tinkiä sen kameraominaisuuksista, suosittelemme kokeilemaan Xiaomi Mi Note 10:tä. Se ei toki edelleenkään korvaa oikeaa järjestelmäkameraa, mutta riittää paremmin kuin hyvin kaikkiin arkisiin kuvaustilanteisiin.

Haluat puhelimen, joka tuntuu hyvältä kädessä

Puhelimen kaareva muoto istuu käteen kuin valettu. Mi Note 10:tä on mukava pidellä käsiesi koosta huolimatta.

Kaipaat premium-kokemusta kohtuuhintaan

Xiaomi on hinnoitellut Mi Note 10:n houkuttelevan edulliseksi. Se tarjoaa monia huippuluokan ominaisuuksia kohtuullisella hintalapulla. Jos etsit erinomaista kameraa, kaarevaa näyttöä ja nopeaa latausta, se on loistava vaihtoehto seuraavaksi puhelimeksesi.

Harkitse vielä kilpailijoita, jos...

Olet saanut tarpeeksesi näyttölovista

Xiaomi käyttää yhä vanhahtavaa näyttölovea, vaikka monet kilpailijat ovat siirtyneet jo modernimpiin kamerareikiin tai pop-up-kameroihin.

Kamera ei ole kovin tärkeä ominaisuus puhelimessasi

Mi Note 10:n suurin myyntivaltti on sen kamera. Jos et siis kuvaa erityisen paljon puhelimellasi, saat vastaavan suorituskyvyn myös halvemmalla.

Tarvitset paljon tehoa

Mi Note 10 riittää hyvin pelaamiseen ja median kuluttamiseen, mutta sen järjestelmäpiiri on silti pieni pettymys. Erityisesti kuvien prosessointi käy hitaammin kuin toivoisimme ja useiden sovellusten moniajo käy sulavammin kilpailevilla puhelimilla.

Arvosteltu: Toukokuussa 2020