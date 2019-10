Arvostelussa iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max on Applen paras ja kallein lippulaiva. Siinä on loistava näyttö, tehokkaat kaiuttimet, markkinoiden ylivoimaisesti tehokkain järjestelmäpiiri sekä uusi kamera. Puhelinta on silti vaikea suositella varauksetta, sillä iPhone 11 tarjoaa mielestämme selvästi paremman hinta-laatusuhteen. Jos kuitenkin haluat Applen puhelimen pidemmällä akunkestolla ja suuremmalla näytöllä, iPhone 11 Pro Max on paras vaihtoehtosi.

Kahden minuutin pika-arvio

iPhone 11 Pro Max on Applen suurin ja tehokkain puhelin. Siihen on pakattu yhtiön viimeisin tekninen osaaminen sekä lievästi uusittu muotoilu. Puhelin on saanut uuden kameratekniikan, joka koostuu nyt kolmesta kamerasta aiemman kahden sijaan. Puhelin on saanut myös selvästi entistä paremman akunkeston. Applelle tuttuun tapaan myös hintalappu on kuitenkin juuri niin korkea kuin odotimmekin.

Puhelimen merkittävin päivitys on sen uudistettu kameratekniikka ja erityisesti sen uusi yökuvaustila. iPhone 11 Pro Max pystyykin tuottamaan erinomaisia yökuvia hyvinkin hämärässä valaistuksissa. Puhelin onnistuu tuomaan tummanpuhuviin kuviin selvästi lisävaloa hävittämättä liikaa yksityiskohtia.

Uusi ultralaajakulmalinssi oli kätevä työkalu, kun kuvaan piti saada mahtumaan useampia kohteita. Se paransi myös muotokuvien laatua – vaikka ne eivät olleet vieläkään aivan täydellisiä omissa testeissämme.

iPhone 11 Pro Maxin muotoilu näyttää ensisilmäyksellä varmasti melko tutulta, sillä se jakaa monia iPhone X:stä ja iPhone XS:stä tuttuja piirteitä. Suurimmat uudistukset löytyvätkin puhelimen kääntöpuolella, jonne on asennettu uusi kolmen kameran moduuli. Myös itse takakuori tuntuu miellyttävältä, sillä se on saanut tyylikkään mattapinnoitteen.

Suuri koko ei ole välttämättä kaikkien käyttäjien mieleen, mutta 6,5-tuumaisen OLED-näytön katselukokemus tempaisee käyttäjän mukaansa selvästi paremmin kuin iPhone 11 Prossa. Parannellut stereokaiuttimet ovat mielestämme markkinoiden parhaat.

Apple lupaa iPhone 11 Pro Maxin akun kestävän viisi tuntia pidempään kuin viime vuonna julkaistussa iPhone XS Maxissa – ja testimme osoittivat väitteen pitävän paikkansa. Puhelin loisti akunkestossaan erityisesti HDR-videoita toistettaessa, ja valmistajan lupaama 20 tunnin akunkesto mediakäytössä vaikutti todenmukaiselta.

Akku kesti peruskäytöllä hyvin koko päivän, ja (vihdoinkin) mukana tuleva pikalaturi lataa puhelimeen 20 prosenttia 15 minuutissa. Akun lataaminen täyteen kestää sen sijaan noin puolitoista tuntia.

iOS 13 saa iPhone 11 Pro Maxin tuntumaan hiotummalta kuin aiemmat mallit. Erityisesti Face ID:n ohjelmistopäivitykset helpottivat päivittäiskäyttöä, sillä puhelin kykeni nyt tunnistamaan kasvot myös pöydällä maatessaan. Pystyt siis vihdoin tarkistamaan ilmoituksesi nostamatta puhelinta työpöydältäsi.

Meidän täytyy luonnollisesti mainita myös iPhone 11 Pro Maxin raaka suorituskyky. Vaikka Applea kritisoidaankin aiheellisesti kalliista hinnoista, yhtiön järjestelmäpiirit ovat markkinoiden ylivoimaista kärkeä. Itse asiassa jopa viime vuoden A12 Bionic on yhä nopeampi kuin mikään Android-valmistajan järjestelmäpiiri.

Puhelin osoitti satunnaisesti pieniä hidastumisen merkkejä kamerasovelluksessa, mutta täytyy toki pitää mielessä, kuinka ennen näkemättömiä prosesseja iPhone tuolloin suorittaa. iPhone 11 Pro Max pystyy esimerkiksi editoimaan 4K 60 fps -videota suoraan omassa kamerasovelluksessaan.

iPhone 11 Pro Max on yleisesti ottaen aivan kohtuullinen päivitys, vaikkei puhelimen ulkomuoto sitä kielikään. Suurimmat muutokset jäävät kuitenkin lähinnä kameratekniikkaan.

Meidän on vaikea perustella Applen lippulaivan ostamista puhtaalla järjellä, mutta jos puhelimesi takakuoreen kelpaa pelkkä omenalogo ja haluat mahdollisimman tehokkaan puhelimen, iPhone 11 Pro Max on paras vaihtoehtosi.

Voit lukea alta koko varsinaisen arvostelumme iPhone 11 Pro Maxista.

iPhone 11 Pro Max: julkaisupäivä ja hinta

Julkaisupäivä: 10. syyskuuta

Myyntipäivä: 20. syyskuuta

Hinnat: 1 279 € (64 Gt), 1 449 € (256 Gt) ja 1 679 € (512 Gt)

iPhone 11 Pro Max julkaistiin 10. päivä syyskuuta, ja puhelin on nyt ennakkotilattavissa. Varsinaiseen myyntiin se saapuu perjantaina 20. syyskuuta, joten et joudu enää odottamaan pitkään.

Hinta saattaa sen sijaan muodostua suuremmaksi esteeksi, sillä se on kallein iPhone ja yksi koko markkinoiden hintavimmista puhelimista. Sen lähtöhinta on itse asiassa tismalleen sama kuin MacBook Airissa.

iPhone 11 Pro Maxin lähtöhinta on 1 279 euroa, mutta sillä hinnalla saa vasta 64 gigatavua tallennustilaa. Apple on tuttuun tapaan hinnoitellut tallennustilansa pilviin, sillä tämän hintaluokan perusmalliin kuuluisi ehdottomasti vähintään 128 gigatavua.

Jos taskusi ovat riittävän syvät, voit päivittää joko 1449 euron hintaiseen malliin 256 Gt:n tallennustilalla tai suurimpaan 512 Gt:n malliin, jonka hinta kohoaa päätä huimaavaan 1 679 euroon.

Kamera

Tämän vuoden suurin päivitys on kiistatta puhelimen uusittu kameratekniikka ja -ohjelmisto.

iPhonessa onkin nyt kolme takakameraa aiemman kahden sijaan. Puhelimeen lisätty kolmas kamera on laajakulmalinssi, joka helpottaa esimerkiksi maisemakuvausta tai ryhmäkuvien ottamista.

Kamerat on sijoitettu uusittuun kameramoduuliin, jonka neliönmuotoinen lasirakenne sopii saumattomasti puhelimen takakuoren väriin. Se helpottaakin pitämään suurikokoisen kameratekniikan sopusuhtaisena muuhun muotoiluun nähden.

Kamerassa on "normaali" laajakulmalinssi, telefotolinssi ja ultralaajakulmalinssi. Telefotokamerassa on yhä kaksinkertainen zoomi ja ultralaajakulmakenno saa mahdutettua kuvaan kaksi kertaa enemmän kuin normaali kamera.

Ultralaajakulma tuo iPhonen kameraan lisää monipuolisuutta, sillä käyttäjä pystyy nyt ottamaan kuvia entistä ahtaammissa paikoissa tai lähellä suuria kohteita, kuten korkeita rakennuksia tai ihmisryhmiä.

Kaikissa kameroissa on 12 megapikselin kennot. Pikselimäärä on varsin tavanomainen nykypäivän älypuhelimissa ja on hyvä kompromissi pikselikoon ja resoluution välillä. Se onnistuu siis sekä vangitsemaan riittävästi valoa että tuottamaan terävän kuvan.

Myös puhelimen video-ominaisuuksia on parannettu, sillä iPhone 11 Pro Max pystyy nyt kuvata 4K-videota 60 fps:n kuvataajuudella. Videosi näyttävät siis äärimmäisen sulavilta, mutta ne täyttävät myös tehokkaasti iPhonesi tallennustilaa – etenkin jos päädyt 64 Gt:n "karvalakkimalliin".

iPhonen kamerassa on paljon purtavaa, sillä sen ominaisuudet ovat monipuoliset. Sillä onkin suorastaan vaikea ottaa täysin epäonnistuneita kuvia.

Yökuvaustila

Aiemmat iPhonet ovat olleet vaikeuksissa hämärän yömaiseman vangitsemisessa, vaikka käytännössä kaikki kilpailijat ovat tarjonneet omat yökuvaustilansa. Erityisesti Googlen, Huawein ja Samsungin johtama yökuvaustrendi onkin muodostunut yhä tärkeämmäksi monille käyttäjille.

Onneksi Applen uusi yökuvaustila korvaa tätä puutetta. Se on mielestämme jopa suurin syy valita juuri iPhone 11 Pro Max eikä iPhone XS Max. Jos kuitenkin haluat parhaita mahdollisia lopputuloksia, joudut pitämään puhelimen todella vakaana tai nostamaan sen kamerajalustalle.

Valon määrästä ja kamerajalustan käytöstä riippuen iPhone pyytää sinua pitämään laitteen vakaana 2–5 sekuntia. Aikaa saa kasvatettua manuaalisesti kuitenkin jopa 30 sekuntiin. Tuolloin puhelinta on kuitenkin käytännössä pakko pitää jalustalla tai nojaamassa seinää vasten.

Lopputulokset olivat toisinaan ällistyttävän hyviä. Sinun täytyy nähdä lopputulos itse nähdäksesi, kuinka teräviä ja kirkkaita kuvia se kykenee toisinaan vangitsemaan.

Sanoimme toisinaan vangitsemaan, sillä jo pieni liikahdus onnistuu helposti pilaamaan koko kuvan. Jos siis yrität kuvata yöllisiä tanssiliikkeitäsi paikallisessa yökerhossa, voit unohtaa yökuvaustilan. (Toisaalta on ehkä muutenkin parempi, että tanssiliikkeet jäävät vain omiin muistoihisi.) Yökuvaustilan saa onneksi myös kytkettyä manuaalisesti pois päältä.

Parempi muotokuvatila

Toinen merkittävä kamerapäivitys on entistä parempi muotokuvatila. Se kykenee tunnistamaan kuvattavan kohteen reunat entistä selkeämmin ja muotokuvaa voi nyt myös zoomata lähemmäksi. Tästä on kiittäminen ylimääräistä syvyysanturia, jollaista ei ollut vielä aiemmissa iPhoneissa.

Lopputulokset ovat melko vakuuttavia etenkin hyvin valaistussa tilassa selkeää taustaa vasten. Kun kuvan saa aseteltua oikein, lopputulokset voivat olla hämmästyttävän hyviä puhelimen kameraksi. Voit hakea lisätyyliä kuviisi myös kokeilemalla kamerasovelluksen alareunasta vaihdettavia "valaistusasetuksia".

Muotokuvatilalla on kuitenkin yhä pieniä haasteita hiusten rajaamisessa taustasta. Yritimme ottaa kuvaa myös kissan päästä, mutta karvojen päistä oli lähes mahdotonta saada täysin teräviä. Selkeärajaisemmista esineistä saa helpommin teräviä kuvia, mutta jopa täysin kiinteiden esineiden reunat jäivät toisinaan pehmeiksi.

Kuvien yleinen laatu on kehittynyt yllättävän paljon iPhone XS Maxiin verrattuna ja ovatkin odotetusti kirkkaampia ja terävämpiä kuin aiemmin. Myös uusi ultralaajakulma on mukava lisä repertuaariin, mutta sen nappaamat otokset ovat hieman heikkolaatuisempia kuin pääkameran tuottamat kuvat.

Eri kameratilojen välillä vaihtaminen ei käynyt aina niin sulavasti kuin olisimme toivoneet. Erityisesti ultralaajakulmakennon ottamissa kuvissa näkyy enemmän kohinaa kuin pääkamerassa. Itse kamerasovelluksessa vaikutti myös olevan vielä satunnaisia bugeja.

Peruskuvat ovat samaa tuttua iPhone-laatua kuin viime vuoden XS Maxissa. Kuvat ovat kirkkaita, tarkkoja ja yksityiskohtaisia. Kuvien väritasapaino on mielestämme markkinoiden parasta tasoa. Applen etuna onkin juuri kuvien luonnollisuus, sillä ne eivät ole yhtä saturoituja kuin monilla kilpailijoilla.

Videopuoli on kiistatta markkinoiden parasta tasoa, sillä iPhonen 4K-video 60 fps:n kuvataajuus kykenee niin hyvään videokuvaan, että sen on vaikea uskoa tulevan puhelimesta. Jos siis olet innokas valo- ja videokuvaaja, puhelin tarjoaa kattavasti ominaisuuksia myös yllättävien hetkien taltioimiseen.

Erinomainen videokuva hyödyttää etenkin sosiaalisen median sisällöntuotannon ammattilaisia, jotka haluavat mahdollisimman tasokasta kuvaa mobiilisisältöihinsä. iPhonessa on myös uusia editointityökaluja, joiden avulla sisältöä pystyy muokata jo suoraan laitteessa. Kaikkia videoklippejä ei siis välttämättä tarvitse enää siirtää välissä kannettavalle.

Apple on onnistunut myös luomaan jälleen uuden mielipiteitä jakavan ominaisuuden: "slofiet" eli hidastetut selfiet. Etukameran hidastusvideot saattavat hyvinkin muodostua ilmiöksi, mutta nimi "slofie" kalvaa meidän kielikorvaamme.

Muotoilu

Apple ei vielä muuttanut iPhone 11 Pro Maxin muotoilua puhelimen etupuolelta, mutta takana on vedetty hieman rohkeampia linjavetoja. Itse takakuori on mattapintainen, joten se ei enää kerää sormenjälkiä yhtä paljon kuin edelliset iPhonet. Kaikkein selkein muotoilu-uudistus on kuitenkin uusi kameramoduuli, jota käsittelimme aiemmin tässä arvostelussa.

Design noudattaa muuten samaa vanhaa tuttua kaavaa, joka sai alkunsa iPhone X:stä. Puhelimessa on siis edelleenkin suurikokoinen näyttölovi, kaarevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut reunat, Lightning-liitäntä ja kaksi kaiutinritilää (joista toinen on hämäystä).

Puhelin tuntuu suurelta kädessä, mutta sen koko ei silti ole mikään este. Jos olet käyttänyt mitään viime vuoden lippulaivoista, puhelimen ulkomitat tuntuvat varmasti luontevilta.

iPhone 11 Pro Maxin muotoilu muistuttaa merkittävästi iPhone XS Maxia. Etupuolelta puhelimia onkin käytännössä mahdotonta erottaa toisistaan.

Muutokset näkyvät kuitenkin selkeämmin takaosassa, johon on saapunut uusi valtava kameramoduuli sekä tuore tummanvihreä väri. Puhelimen muut värivaihtoehdot ovat tähtiharmaa, hopea ja kulta. Vihreä on kuitenkin ehdoton suosikkimme.

Näyttö

Näyttö on ehdottomasti yksi iPhone 11 Pro Maxin suurimmista myyntivalteista. Se toistaa värit todella tarkasti ja tarjoaa suuren kokonsa ansiosta miellyttävän katselukokemuksen elokuvien katseluun tai pelien pelaamiseen.

6,5-tuumainen OLED-paneeli on viritetty huippuunsa Applen toimesta, ja näytöstä onkin vaikea löytää mitään moitittavaa.

Ruutuun on tuotu jälleen esimerkiksi aiemmista iPhoneista tuttu True Tone -tekniikka, joka säätää näytön valkotasapainoa ympäristön valo-olosuhteiden mukaan. Näyttö siis muuttuu esimerkiksi kellertävämmäksi, kun olet sisätiloissa. Näyttö toimii muutenkin sulavasti, mutta ei näytä yhtä jouhevalta kuin iPad Pron näyttö, jossa on korkeampi 120 hertsin virkistystaajuus.

Uusi OLED-näyttö vaikuttaa hieman aiempaa keltaisemmalta, kun ruudulla näkyvää valkoista väriä vertaa iPhone XS Maxin näyttöön. Ero ei kuitenkaan ole merkittävä käytännössä.

Yksi iPhonen näytön tärkeimmistä päivityksistä on Dolby Vision -tuki. Se ei ehkä kuulosta kovin suurelta askeleelta tavalliseen HDR10-tukeen verrattuna, mutta eron huomaa käytännössä. Elokuvien katseleminen tuntuu entistä mukaansatempaavammalta kokemukselta. Ruudulta näkee enemmän yksityiskohtia, ja toisto on elokuvamaisempaa. Kaiken lisäksi Dolby Vision -sisältöä toistettaessa iPhone yltää jopa 1 200 nitin maksimikirkkauteen normaalin 800 nitin sijaan.

Jos haluat katsoa videota ystäviesi kanssa, voitte nauttia myös iPhonen kehittyneistä kaiuttimista. Apple on luonut kaiuttimiinsa keinotekoisen surround-tekniikan, joka saa äänen kuulostamaan selvästi eloisammalta kuin tyypillisistä puhelimen kaiuttimista. Toki kuuntelukokemus on edelleenkin selvästi parempi kuulokkeilla.

Akku

Apple teki julkistustilaisuudessaan suuren numeron iPhone 11 Pro Maxin parantuneesta akunkestosta. Yhtiö mainostikin, että se kestäisi nyt viisi tuntia pidempään kuin iPhone XS Maxissa.

Jäimme pohtimaan yllättävän paljon parantuneen akunkeston taustoja. Huhujen mukaan Apple olisi alun perin kasvattanut akkukennon kokoa reippaasti tuodakseen puhelimeen käänteisen langattoman latauksen, mutta ei olisi ehtinyt kehittämään tekniikkaa valmiiksi riittävän ajoissa julkaisua varten.

Olivatpa nämä salaliittoteoriat totta tai eivät, iPhone 11 Pro Maxissa on meidän onneksemme vahva akunkesto.

iPhonen latauksesta klo 19 illalla, katsoimme Dolby Vision -tekniikkaa tukevan noin parituntisen elokuvan automaattikirkkaudella ja navigoimme kotiin noin 50 minuuttia kuunnellen samalla musiikkia Bluetooth-kuulokkeilla. Lähetimme myös viestejä ja paritimme puhelimen älykellon kanssa juuri ennen nukkumaanmenoa puolen yön tienoilla. Siinä vaiheessa puhelimen akkua oli jäljellä 62 prosenttia.

Akusta hävisi seitsemäntuntisen yön aikana vain noin 5–6 %, joten aamulla virtaa oli jäljellä vielä reilusti yli 50 prosenttia.

Testasimme puhelinta rankassa käytössä koko työpäivän pelaamalla pelejä, striimaamalla videota, testaamalla kameroita ja tekemällä benchmark-testejä (jotka ovat äärimmäisen rankkoja akunkeston kannalta). Siitä huolimatta puhelimen akku simahti vasta kello 18. Emme myöskään käyttäneet virransäästötilaa koko testin aikana.

Tulos on melko vakuuttava, emmekä olisi osanneet odottaa niin vahvaa suoritusta viime vuonna julkaistun iPhone XS Maxin akunkeston perusteella. Apple siis vaikuttaa todella panostaneensa akunkestoon selvästi aiempaa enemmän.

Kun akku kuitenkin pääsee loppumaan, sen saa ladattua kahdella eri tavalla: langattomalla latauksella tai mukana tulevalla pikalaturilla.

PIkalaturi onnistui täyttämään puhelimen tyhjästä 25 prosenttiin vain 15 minuutissa. Koko akun täyttäminen kesti 90 minuuttia, mikä on kohtuullisen hyvä tulos, vaikka se jääkin selvästi vaikkapa OnePlussan latauskyvyistä.

iOS 13 ja suorituskyky

iPhone 11 Pro Max sai suoraan Applen uusimman iOS 13 -käyttöjärjestelmän, joten siinä on myös monia uusia sovelluspäivityksiä aiempiin malleihin verrattuna. Vanhempienkin iPhonejen omistajat voivat kuitenkin päivittää itselleen saman käyttöjärjestelmän.

Uusittu käyttöjärjestelmä on saanut muun muassa uudenlaisia animaatioita, kuten näytön vasempaan reunaan aukeavan äänenvoimakkuudensäädön ja näyttöloven alle ilmestyvän animaation äänettömälle kytkiessä. Molemmat ratkaisut tuntuvat vähemmän tunkeilevilta kuin aiempi ilmoitus, joka peitti koko näytön keskiosan.

Face ID on kehittynyt tunnistamaan käyttäjän laajemmalta alueelta, joten kameraan ei tarvitse enää toljottaa suoraan puhelimen edestä. Vaikka iPhone 11 Pro Maxin etukamerassa ei olekaan käytännössä sen laajempaa näkökenttää kuin viime vuoden mallissakaan, sen lukitus on nyt helpompi avata silloinkin, kun puhelin makaa lappeellaan työpöydällä. Muutos kuulostaa pieneltä, mutta sen merkitys on yllättävän suuri jokapäiväisessä käytössä.

Jos joudut vaihtamaan usein Wi-Fi-verkkojen tai Bluetooth-laitteiden välillä, opit varmasti arvostamaan myös uutta ominaisuutta, jonka ansiosta ohjauskeskuksen symbolien takaa saa avattua lisävalintoja. Toiminnot saa esiin painamalla symboleita pitkään.

Pitkä painallus on korvannut aiemman 3D Touch -tekniikan, joten uuden iPhonen näyttö ei enää tunnista painalluksen voimakkuutta samalla tavalla kuin iPhone X ja XS. Uuteen tekniikkaan on kuitenkin helppo tottua, eikä 3D Touchista luopuminen tunnu suurelta menetykseltä.

Pitkä painallus tuntuu nopeasti loogiselta ratkaisulta, mutta se aiheuttaa yhä hieman totuttelua kotinäytön sovellusikoneita järjestäessä. Sovellusta ei nimittäin enää voi vain pitää pohjassa, vaan sitä täytyy myös liikuttaa, jotta puhelin ymmärtää käyttäjän haluavan järjestää kuvakkeita. Tehtävän sai kyllä lopulta hoidettua, mutta emme tottuneet sen käyttöön vielä testijaksomme aikana.

Puhelin on saanut myös päivitetyn haptisen moottorin, joten sormenpäiden alla tuntuvat värinät tuntuvat entistä enemmän mekanisilta painikkeilta.

Suorituskyvyn osalta asiat ovat odotetusti erinomaisella tolalla. iPhone 11 Pro Max on nimittäin markkinoiden tehokkain älypuhelin. Jos tuloksen haluaa ilmaista raakoina numeroina, niin iPhone saavutti Geekbench 5:ssä 3 420 pistettä, joka on 10 % parempi tulos kuin iPhone 11:llä ja 20 % parempi tulos kuin iPhone XS Maxilla. Ero iPhone 11:een selittyy todennäköisesti suuremmalla RAM-muistilla.

Ei ole myöskään mikään salaisuus, että Applen A13 Bionic on markkinoiden tehokkain järjestelmäpiiri, joka on vieläkin varsin ylivoimaisella tasolla kaikkiin kilpailijoihinsa nähden.

Edellä mainitut benchmark-tulokset ovat kuitenkin vain numeroita paperilla, joten miltä iPhone 11 Pro Maxin suorituskyky tuntuu päivittäiskäytössä? Yksinkertainen vastaus on, että puhelinta on käytännössä mahdotonta saada hidastumaan. Voit avata rajattoman määrän sovelluksia ja vaihdella niiden välillä saumattoman nopeasti. iPhone 11 Pro Max on äärimmäisen sulava jokapäiväisessä käytössä.

Ainoa osa-alue, jossa huomasimme hidastumista oli puhelimen kamerasovellus. Sovelluksen avaaminen kestää noin sekuntin ja siinä esiintyy satunnaisia bugeja. Tämä johtuu kuitenkin todennäköisesti käyttöjärjestelmästä, joten uskomme asian korjaantuvan ohjelmistopäivitysten myötä.

Myös kuvien avautuminen kestää sekunnin tai pari, ja jotkin kuvien muokkausasetuksista latautuvat hetken. Arvostamme iPhonen tekemää prosessointityötä, mutta olisimme odottaneet kamerasovellukselta sulavampaa toimintaa. Toivommekin tulevien päivitysten tehostavan kameran toimintaa napakammaksi.

iPhone 11 Pro Maxin suorituskyky on kuitenkin yleisesti ottaen todella vakuuttavalla tasolla. Sen kyvykkyys ei jää myöskään pelkkään raakaan tehoon, vaan puhelin yltää myös esimerkiksi todella laadukkaaseen äänentoistoon. Hyvien kuulokkeiden kanssa iPhone pystyykin yllättävän tasokkaaseen audiokokemukseen.

Kenelle iPhone 11 Pro Max sopii?

Haluat markkinoiden parhaan iPhonen

Maailmasta ei löydy toista tehokkaampaa iPhonea. 11 Pro Max tarjoaa parhaan akunkeston, elokuvamaisen videokokemuksen ja valtavasti raakaa tehoa. Sen suorituskyky peittoaa myös Android-kilpailijoita.

Tykkäät katsella elokuvia puhelimeltasi

Kirkkaan näytön, Dolby Vision -tekniikan ja erinomaiseksi viritetyn OLED-paneelin yhdistelmä takaa huipputason videokokemuksen. Myös äänenlaatu on tuotu samalle tasolle – kuuntelit sitten kaiuttimilla tai kuulokkeilla.





Etsit sekä tehoa että hyvää akunkestoa

iPhone 11 Pro Max yhdistää erinomaisen suorituskyvyn akunkestoon, jollaista on kaivattu iPhoneihin jo vuosia. Suurimman iPhonen kanssa ei tarvitse stressata aktiivisesti akun hupenemista.

Kenelle puhelin ei sovi?

Näet painajaisia laitteen hinnasta

Vähintään 1 279 euron hintalapulla varustettu puhelin ei sovi kaikille käyttäjille. Jos et ole valmis maksamaan puhelimestasi kannettavan tietokoneen hintaa, suosittelemme tutustumaan 829 euron hintaiseen iPhone 11:een tai viime vuoden malleihin.

Haluat kaikki tulevaisuuden ominaisuudet

Vaikka iPhone 11 Pro Max onkin kaikkien aikojen edistynein iPhone, siitä puuttuu monia Android-maailmasta tuttuja ominaisuuksia, kuten käänteinen langaton lataus, neljä takakameraa tai 5G.