Arvostelussa Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Pro on hintaansa nähden erinomainen puhelin, jossa on hyvä kamera, tehokas suoritin ja verrattain pitkäkestoinen akku. Se ei ole kuitenkaan täydellinen malli, ja osalle puhelimen koko, näyttö ja sormenjälkiä keräävä selkämys eivät sovellu lainkaan. Jos nämä eivät kuitenkaan huoleta, kyseessä on todella hyvä vaihtoehto taskuun.

Pika-arvio

Xiaomi Mi 10T Pro on Mi 10T -sarjan huippumalli, jonka rinnalla julkaistiin loppuvuodesta 2020 kaksi muutakin mallia. Yhtiön uutta mallistoa edustavat Mi 10T Pron kanssa Xiaomi Mi 10T ja Mi 10T Lite, jotka jäävät ominaisuuksiltaan Xiaomi Mi 10:n alapuolelle.

Kyseessä on hyvin tyypillinen puhelin Xiaomilta siinä mielessä, että se on keskihintainen malli, jossa on kuitenkin kohtuulliseen kehittyneet ominaisuudet, kuten korkearesoluutioinen kamera ja lippulaivamallin prosessori. Vastaavia ratkaisuja yhtiöltä on nähty muun muassa Poco F2 Pron ja Black Shark 3:n voimin.

Mi 10T -sarja saattaa jäädä tosin yhtiön viimeiseksi keskihintaiseksi tuoteperheeksi. Mi 10 ja Xiaomi Mi 10 Pro hylkäsivät jo keskihintaiset markkinat korottamalla hintoja, joten uusin malli tuntuu olevan paluu yhtiön omimpaan hintaluokkaan.

Xiaomi Mi 10T Prossa on muutama vahvuus sekä muutama heikkous, kuten yhtiön aiemmissakin malleissa. Suosittelemmekin tarkastelemaan, missä asioissa eri mallit ovat hyviä ja huonoja, ja tekemään päätöksen sen perusteella.

Ensinnäkin muiden Xiaomi-mallin puhelinten tapaan uudessa Mi 10T Prossa on melko vakuuttava pääkamera, jolla pystyy ottamaan 108 megapikselin kuvia. Kyseessä on häikäilemätön tapa päästä meidän parhaiden puhelinten listalle, ja korkeaa resoluutiota on priorisoitu tekoälyparannusten ja isompien kennojen kustannuksella. Kuvanjälki on silti hyvää, joskaan sen rinnalla nähtävät kamerat jäävät toissijaisiksi.

Snapdragon 865 -piirijärjestelmä takaa nopeuden muun muassa kuvien editointiin ja pelaamiseen. Se on omiaan tukemaan näytön 144 Hz, joskin vain harva peli tukee tällä hetkellä noin korkeaa virkistystaajuutta.

Muita hyviä puolia ovat helppokäyttöinen sormenjälkitunnistin, erinomainen akkukesto ja suhteellisen puhdas käyttöliittymä, mikä on pienoinen poikkeus muihin Xiaomi-puhelimiin.

Valitettavasti puhelin on myös kookas, emmekä usko sen siten soveltuvan kovinkaan monelle käyttäjälle. Se kerää myös turhan paljon sormenjälkiä, ja selkämyksessä oleva kamerajärjestelmä on niin ikään massiivinen. Toisin sanoen emme ihmettele, jos puhelimen muotoilu vaikuttaa päätökseen jättää tuore malli hyllyyn.

Xiaomi Mi 10T Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro (Image credit: TechRadar)

Se ottaa jossain määrin myös takapakkia Mi 10 -sarjasta, eritoten näytön osalta. Taipuva AMOLED-näyttö on historiaa, ja sen tilalla nähdään valitettavan tylsä LCD-paneeli. Lisäksi Pro- ja perusmallin välillä ei ole suurtakaan eroa, joten edullisemman perusmallin saa käytännössä pienempiresoluutioisen kameran kustannuksella.

Monille LCD- tai litteä näyttö eivät vaikuta hintapäätökseen, joten tällöin Mi 10T Pron korkea virkistystaajuus ja isoresoluutioinen kamera ovat varmasti eduksi. Kuten mainitsimme aiemmin, ostopäätös kannattaa tehdä pitkälti omien mieltymysten mukaan.

Hinta ja saatavuus

Xiaomi Mi 10T Pro julkaistiin edullisemman sisaruksensa kanssa Suomessa 22. lokakuuta. Lähtöhinta 128 gigan tallennustilalla varustetulle mallille on 549 € ja vastaavasti 256 gigan mallille 649 €. Xiaomi Mi 10 Prohon verrattuna hinnanpudotus onkin melkoinen, sillä Suomessa Mi 10 Pro -mallia myytiin lähtöhinnaltaan 999 €.

Keskihintaiseksi puhelimeksi Xiaomi Mi 10T Pro on hinnaltaan hyvin kilpailukykyinen.

Xiaomi Mi 10T Pro (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Xiaomi Mi 10T Pro on verrattain kookas puhelin, jonka mitat ovat 165,1 x 76,4 x 9,3 mm. Painoa puhelimelle kertyy 218 grammaa, joten se on myös painava. Lasipinnotteisen selkämyksen ja etuosan välissä on metallinen runko, joten se tuntuu kestävältä.

Oikeassa laidassa olevaan virtapainikkeeseen on sisäänrakennettu sormenjälkitunnistin, jonka lisäksi oikeassa sivussa on äänenvoimakkuuden säädin. Sormenjälkitunnistin toimii hyvin ja siihen on helppo päästä käsiksi, jolloin puhelimen avaaminen on vaivatonta. Tosin puhelimen koon vuoksi siihen voi olla vaikea päästä käsiksi, jos kädet ovat keskivertoa pienemmät.

Puhelimessa ei ole lainkaan 3,5 mm kuulokeliitäntää, joten tätä varten täytyy ostaa erillinen adapteri mukana olevaan USB-C-liitäntään.

Selkämys kerää sen sijaan sormenjälkiä, joita jouduimme toistuvasti pyyhkimään puhelimesta, jotta se ei näyttäisi niin sottaiselta. Kamerajärjestelmälle varattu tila on niin ikään valtava ja kohoaa muutaman millimetrin selkämyksestä. Puhelinta ei siis voi sijoittaa tasaisesti pöydälle. Pääkameran linssi on niin ikään valtava ja näyttää käyttäjää tuijottavalta kykloopilta.

(Image credit: TechRadar)

Vaikka näyttö ei ole taipuva, puhelinta on silti melko mukava pitää kädessä, kiitos pyöristettyjen reunojen.

Näyttö

Xiaomi Mi 10T Prossa on 6,67 tuuman LCD-näyttö, jossa on FHD+ -resoluutio, 144 Hz virkistystaajuus, HDR10+ sekä 650 nitin maksimikirkkaus.

LCD:n käyttö AMOLED:n sijaan aiheuttaa eittämättä keskustelua. Ensiksi mainittu on toki yleinen näky edullisemmissa puhelimissa, eikä se siten pysty toistamaan aivan yhtä laajaa värimaailmaa tai kontrastia. Xiaomi on perustellut muutosta sillä, että monet käyttäjät ovat valittaneet silmiensä rasittuvan OLED-näytöistä, joten heille tämä on parempi vaihtoehto kuin AMOLED.

Vaikka taustalla olevat syyt ovat pätevät, se ei poista sitä tosiasiaa, että värit eivät näytä yhtä kirkkailta kuin muissa näytöissä, ja kokonaisuus on aavistuksen himmeämpi. HDR10+ korjaa hieman ongelmaa. Myös kirkkaus jää lopulta liian pieneksi.

Huomasimme samalla, että näytön vakioasetukset käyttävät paljon lämpimämpää värimaailmaa kuin monet muut testaamamme laitteet. Väriasetuksia voi tosin vaihtaa puhelimen asetuksista.

(Image credit: TechRadar)

Yksi puhelimen suurin myyntivaltti on 144 Hz virkistystaajuus, joita ei ole nähty muissa puhelimissa kuin parin pelikäyttöön suunnitellun mallin osalta. Xiaomi Mi 10T Pro onkin ensimmäinen tavallisille käyttäjille suunnattu puhelin näin korkealla virkistystaajuudella. Sen ansiosta liike ja käyttökokemus on entistä sulavampi, vaikkakaan kovin moni sovellus ei vielä tue 144 Hz virkistystaajuutta. Siten sulavuus näkyy ennen kaikkea asetuksia ja somea selatessa.

Korkea virkistystaajuus syö akkua, joskin Mi 10T Pron kohdalla se on pienempi ongelma. Yhtiön huippumalleissa on vaihteleva virkistystaajuus, joten hertsimäärää vaihdellaan katsottavan sisällön mukaan. Puhelimen voi myös tiputtaa 90 Hz tai 60 Hz halutessaan.

Xiaomi Mi 10T Pron käyttö jätti kuitenkin ristiriitaiset tunteet näytön osalta. Toisaalta 144 Hz virkistystaajuus parantaa käyttökokemusta ja paranee ajan myötä, kun yhä useampi peli ryhtyy tukemaan sitä. Mutta toisaalta sen LCD-näyttö ei näytä yhtä hyvältä kuin Mi 10:ssä, joten virkistystaajuus ei välttämättä pääse aivan täysin oikeuksiinsa.

Kamera

Xiaomi Mi 10T Pron pääkamera on 108 megapikselin f/1,7-kennolla varustettu malli, joka nähtiin jo Mi 10:ssä sekä Mi Note 10:ssä. Jos miellät korkeammat megapikselit automaattisesti paremmaksi ratkaisuksi, tällöin Xiaomi on juuri sinun kamerapuhelin. Puhelimella otetut kuvat ovatkin pääasiallisesti hyvälaatuisia. Resoluutiot yltävät vain tiettyyn pisteeseen asti, ja Samsungin sekä Applen puhelimissa olevilla kameroilla saa usein parempaa jälkeä pienemmistä resoluutioista huolimatta.

(Image credit: TechRadar)

Silti Xiaomi Mi 10T Pron kamerat eivät suinkaan ole missään tapauksessa heikot, etenkään tässä hintapisteessä. Hyvässä valaistuksessa niillä saa otettua hyviä kuvia, jotka ovat teräviä, väreiltään eläviä ja syvyysvaikutelmaltaan upeita. 108 megapikselin etu on myös siinä, että kuvia voi zoomata ja kropata mieluisekseen, ja ne ovat edelleen teräviä.

Heikommassa valaistuksessa kameran jälki jättää tosin toivottavaa, vaikka jälki ei missään nimessä ole huonoa. Yksityiskohdat jäävät kuitenkin pimeyden peittoon, eikä myöskään väritoisto pärjää enää heikossa valaistuksessa. Olemme kuitenkin nähneet heikompiakin viritelmiä, jopa tätä mallia kalliimmissa puhelimissa.

Kaksi muuta takakameraa, 13 megapikselin f/2,4 ultralaajakulma sekä 5 megapikselin f/2,4 makrolinssi, ovat sen sijaan hyvin tapauskohtaisia vaihtoehtoja. Siten niiden käyttö voi jäätä vähäiseksi tai jopa olemattomaksi. Ultralaajakulma osoittautui tosin varsin päteväksi maisemakuvia ottaessa, mutta makron dynaaminen alue tuntui sen sijaan jäävän turhan heikoksi. Vaan toistamisenkin uhalla: jälki ei ole kuitenkaan markkinoiden huonointa.

Xiaomilla on tapana säästää telelinssi ainoastaan yhtiön huippumalleihin, mutta Mi 10T Prossa sitä ei ole silti lainkaan. Zoomaus on tehtävä siis joko digitaalisesti tai kroppaamalla 108 megapikselin kuvasta haluttu alue. Totesimme tämän riittävän noin 5-kertaiseen zoomin asti, mutta sen jälkeen laatu alkaa heiketä muun muassa kohinan osalta. Eron huomaa etenkin 30-kertaisella zoomilla.

Koska zoomi on usein erinomainen tapa myös sommitelmaa kuvaa paremmin, huomasimme jäävämme kaipaamaan varsinaista telelinssiä.

(Image credit: TechRadar)

Iso osa Xiaomi Mi 10T Pron valokuvaustehosta tuodaan puhelimessa olevan ohjelmiston kautta, jotka tarjoavat lisäksi muutamia kuvaustiloja. Yleisesti ottaen olemme olleet tyytyväisiä yhtiön tekoälyoptimointiin, joka on saanut kuvat näyttämään paremmilta. Se ei ole kuitenkaan aivan yhtä kehittynyt kuin esimerkiksi Samsungilla, Applella tai Huaweilla, ja lopputulos on usein ollut liian saturoitunut.

Xiaomi Mi 10T Prossa on tosin muutamia mielenkiintoisia kuvaustiloja, kuten paluun tekevä Vlog, joka kuvaa useita lyhyitä minivideoita ja editoi ne sitten yhteen. Toinen on Front and Back, jossa puhelin kuvaa samanaikaisesti sekä etu- että takakameralla.

Kokonaan uusina kuvaustiloina on puolestaan Clone, joka ottaa joko kaksi kuvaa tai videota samasta kohtauksesta ja yhdistää ne yhdeksi videoksi. Tämän avulla on helppo yhdistää itsensä samaan kuvaan useita kertoja. Sky-tilassa puhelin tunnistaa puolestaan taivaan, jonka voi sitten vaihtaa tietynlaiseksi tai lisätä erilaisia säätehosteita.

It even works with zoom shots - here's a 10x zoom shot of the Shard with the lunar filter. Note the base of the Shard is considered as sky - not as obvious with this sky filter as some others I've tried. pic.twitter.com/wK2TDB1belSeptember 30, 2020

Kyseiset kuvatilat eivät mullista valo- tai videokuvausta, mutta niiden kanssa on silti kiva leikkiä.

Videokuvauksen osalta puhelimessa on mahdollisuus kuvata 4K-kuvaa 60 ruudun kuvataajuudella sekä 8K-kuvaa 30 ruudun kuvataajuudella. Lisäominaisuudet, kuten liikkeenseuranta ja vakain, toimivat ainoastaan 1080p/30fps-tilassa, joten emme juurikaan käyttäneet niitä. Videot näyttävät pääosin hyviltä, ja käytimme itse asiassa Mi 10T Prota kuvatessamme osan TechRadar YouTube -kanavalle julkaistuista videoista.

20 megapikselin f/2,2 selfie-kamera toimii niin ikään hyvin ja kaappaa mukavasti yksityiskohtia. Eniten käyttö saa varmasti Portrait-tila, jossa kamera sumentaa taustan automaattisesti ja säätää väritasapainoa. Huomasimme tosin sumennuksen osuvan toisinaan myös kohteen hiuksiin tai jättävän joitain kohteita kokonaan sumentamatta.

Valokuvaesimerkkejä

Kuva 1/9 Ruoka näyttää hyvältä, joskin hivenen saturoituneelta. (Image credit: Future) Kuva 2/9 Tässä pizzassa on parempi värimaailma. (Image credit: Future) Kuva 3/9 Kuva sateenkaaresta laajakulmalinssillä. (Image credit: Future) Kuva 4/9 Kuvaesimerkki värien tekoälyoptimoinnista. (Image credit: Future) Kuva 5/9 Potrettiotos vähävalaistussa tilassa. Heikompi resoluutio ei johdu puhelimesta, vaan meistä, kun jouduimme tiputtamaan sitä ladatakseen kuvan tietokantaamme. (Image credit: Future) Kuva 6/9 Kuva kirkosta, joka näyttää terävältä ja kirkkaalta. (Image credit: Future) Kuva 7/9 Auringonlasku näyttää myös hyvältä, joskin mustan taso jättää toivomisen varaa. (Image credit: Future) Kuva 8/9 Kuva suihkulähteestä 2-kertaisella zoomilla. (Image credit: Future) Kuva 9/9 Selfie-kuva portrait-tilassa. (Image credit: Future)

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Xiaomi Mi 10T Prossa on Snapdragon 865 -piirijärjestelmä, joka oli vuonna 2020 paras Android-suoritin ennen kuin 865 Plus julkaistiin. Jälkimmäinen ei kuitenkaan tuonut merkittäviä parannuksia suorituskykyyn, joten monet valmistajat tyytyivät 865:een, joka on vakuuttava myös Mi 10T Prossa.

Benchmark-testeissämme Mi 10T Pro sai moniydintesteissä keskiarvoisesti 3 292 pistettä. Parhaat puhelimet yltävät yli 3 000 pisteen, joten Xiaomi Mi 10T Pro on parhaiden joukossa. Näihin lukeutuu muun muassa Oppo Find X2 Pro (3 295), Motorola Edge Plus (3 344) ja Samsung Galaxy S20 Ultra (3 286), joissa kaikissa on sama Snapdragon 865.

Toisin sanoen tällä pistemäärällä Xiaomin uusi puhelin ei jää suorituskyvyn osalta puutteelliseksi. Pelaaminen sillä on sulavaa, eikä pelien grafiikka-asetuksia tarvitse tiputtaa. Myös latausajat ovat lyhyet. Kuvakäsittely on niin ikään vaivatonta, eikä puhelin kyykisty korkeiden 108 megapikselin kuviakaan käsitellessä.

(Image credit: Future)

Puhelimessa on 8 Gt RAM-muistia, joka saattaa kuulostaa pieneltä joissain muissa puhelimissa olevaan 12 Gt tai jopa 16 Gt verrattuna. RAM-muistia ei kuitenkaan tarvita toistaiseksi puhelimessa niin paljoa tietyn pisteen jälkeen.

Xiaomi Mi 10:n kaiuttimet olivat lisäksi erinomaiset älypuhelimessa, mutta valitettavasti samaa teknologiaa ei ole käytetty 10T Prossa. Äänenlaatu on pääosin ihan hyvää, joskin se vääristyy korkeammilla volyymeillä ja basso voi tuntua vähän puutteelliselta.

Ohjelmisto

Yleensä Xiaomi-puhelinten arvostelujen kohdalla olemme kritisoineet niiden täyteen ahdettua käyttöliittymää, mutta Mi 10T Prossa ongelma on paljon pienempi kuin yhtiön muissa malleissa.

Puhelimessa on tietenkin edelleen muutamia sovelluksia, joita emme koe tarpeelliseksi, kuten valmiiksi esiasennetut WPS Office, eBay, LinkedIn ja AliExpress. Mutta sen sijaan aiempien mallien valtava turhien sovellusten joutomaa on poistettu paljon puhtaamman käyttöliittymän tieltä.

(Image credit: TechRadar)

Xiaomi Mi 10T Pro saapuu Xiaomin uusimmalla MIUI 12:lla varusteltuna, joka on asennettu Android 10:n pohjalle. Kyseessä on lähinnä visuaalinen päivitys, jossa on myös muutamia käyttöliittymään vaikuttavia muutoksia. Esimerkiksi navigaatio on perusasetuksilla asetettu kolminäppäimiseksi, joten kosketusnavigaatiota kaipaavat joutuvat muuttamaan tämän asetuksista.

MIUI:n ärsyttävin ominaisuus on haettu iPadOS:stä, jolloin alhaata pyyhkäistäessä aukeaa ilmoitusvalikko ja ylhäältä alaspäin pyyhkäistäessä pikakomennot. Koska useimmat Android-puhelimet yhdistävät nämä valikot yhdeksi, johon pääsee käsiksi alhaalta pyyhkäistäessä, tämä saattaa vaatia pienoista totuttelua.

Käyttöliittymässä on kuitenkin muutamia käteviä toimintoja, jotka saattavat olla joillekin käyttäjille hyödyllisiä. Cleaner sammuttaa esimerkiksi kaikki sovellukset, jotka saattaisivat käyttää liiaksi RAM-muistia, kun taas Boost tekee vastaavan toimenpiteen pelikäyttöä ajatellen. Scanner tutkii taas ladatun ohjelmiston etukäteen mahdollisten haittaohjelmien varalta.

Varsinkin viimeisin toiminto on kätevä turvallisuutta haalivien käyttäjien keskuudessa, mutta samaa "All Clear"-huomiota ilmoitetaan käytännössä koko ajan, mikä voi käydä nopeasti ärsyttäväksi.

(Image credit: TechRadar)

Android 10:ssä on lisäksi pimeätila, digitaaliset hyvinvoinnin työkalut sekä älykkäät vastaustoiminnot, joita voi hyödyntää myös MIUI 12:ssa.

Ja kiitos nopean suorittimen sekä korkean virkistystaajuuden, Xiaomi Mi 10T Pron valikot tuntuvat nopeilta. Asetuksesta toiseen siirtyminen tuntuu itse asiassa MIUI:ssa nopeammalta kuin monissa muissa kustomoiduissa käyttöliittymissä, mikä tekee kokemuksesta entistä sulavamman tuntuisen.

Akkukesto

Xiaomi Mi 10T Pron akkukesto ei petä, sillä sen 5 000 mAh akku on yksi suurimpia, joita älypuhelimista löytyy.

Huolimatta siitä, kuinka paljon pelasimme, otimme valokuvia tai katselimme videota, Mi 10T Pro kesti aina kokonaisen päivän yhdellä latauksella. Useimmiten siitä riitti mehuja vielä toistakin päivää varten, joskaan aivan kahdeksi päiväksi emme uskaltaneet puhelinta jättää ilman latauskertaa.

(Image credit: TechRadar)

Pitkä akkukesto johtuu todennäköisesti näytön ominaisuuksista, kuten LCD:n pienemmästä virtasyöpöstä AMOLED:n verrattuna. Vaihteleva virkistystaajuus takaa myös sen, ettei puhelin ole jatkuvassa 144 Hz -tilassa, mikä säästää itsessään akkua.

Latausnopeus on 33 W, joten se ei ole kaikkein nopein mahdollinen ratkaisu tällä hetkellä. Tämä ei ole kuitenkaan ongelma monille, ja puhelimen saa ladattua täyteen alle tunnissa.

Mi 10T Prossa ei ole kuitenkaan Mi 10 Pron lailla langatonta latausta, joten tähän teknologiaan tykästyneet fanit joutuvat etsimään jonkun toisen mallin.

Kannattaako Xiaomi Mi 10T Pro ostaa?

Xiaomi Mi 10T Pro (Image credit: Future)

Osta jos...

Pidät LCD-näytöistä Xiaomi on päättänyt käyttää LCD-näyttöä, jotta se ei rasittaisi käyttäjien silmiä niin paljoa. Jos et kaipaa tai pysty katsomaan OLED-näyttöjä, silloin Mi 10T Pro on erinomainen vaihtoehto.

Haluat hyvän kameran Hintaansa nähden Xiaomi Mi 10T Prossa on melko hyvä kamera. 108 megapikselin vaihtoehdosta joutuu usein maksamaan paljon enemmän, ja vaikka kalliimmat puhelimet ovat parempia muilta osin, Mi 10T Prossa on muutama muilta puuttuva mukava kuvaustila.

Välität virkistystaajuudesta Kyseessä on yksi harvoja 144 Hz näyttöjä, joten Mi 10T Pro tuntuu todella sulavalta. Vaikka monet pelit tai suoratoistopalvelut eivät vielä tue tätä virkistystaajuutta, se on yleistymässä tulevaisuudessa.

Älä osta, jos...

Et halua 108 megapikselin kameraa Xiaomi Mi 10T ja Pro mallin ainoa ero on 64 ja 108 megapikselin pääkameroissa. Jos et kaipaa isompaa resoluutiota, säästät tuntuvasti ostamalla edullisemman sisaruksen.

Haluat langattoman latauksen Langaton latausvaihtoehto on yleistymässä ja on saatavilla joissain Xiaomin malleissa. Tässä sitä ei ole kuitenkaan, vaan ainoa vaihtoehto on ladata perinteisesti johdolla.