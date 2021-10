Paras kestävä puhelin 2021: nämä veden- ja iskunkestävät mallit eivät hajoa käytössä

REASONS TO AVOID

Mitä tapahtuu, kun Nokia 3310 tippuu lattialle? Lattia hajoaa.

Takavuosien vitsi on ollut älypuhelinten kulta-aikana pelkkä kaukainen muisto, mutta nyt tilanteeseen on tullut merkittävä parannus. Tämän hetken parhaat kestävät puhelimet tarjoavat nimittäin lähes tuhoutumattoman rakenteen, valtavan akun sekä mittavan ominaisuuslistan. Olemmekin testanneet näitä kattavasti saadaksemme selville tämän hetken ykkösvalinnan.

Tällä listalla käymme läpi puhelinmalleja, jotka ovat vesi- ja pölytiiviitä. Osa vaihtoehdoista on jopa kokonaan vedenkestäviä tai niin kestäviä, että ne kestävät pudotuksen asfaltille ilman pelkoa vauriosta. Jopa itse valmistajat saattavat suositella luomustensa pudottamista ja potkaisemista, jotta niiden rakenteen kestävyydestä voi olla täysin varma. Tämä jos jokin tekee malleista oivallisia työkaluja karummassa luonnossa liikkuville.

Koska mainospuheisiin on syytä suhtautua varauksella, lisäluottamusta pyritään saamaan armeijatason rasitustestillä. Tässä puhelimet laitetaan äärimmäisiin olosuhteisiin tai niille annetaan sähköiskuja.

Vaikka painopiste on kestävyydessä, myös muut ominaisuudet ovat monesti erinomaisella tasolla. Puhelimet saattavat sisältää infrapunakameran, äänenkorkeusmittarin tai orgaanisia päästöjä tunnistavan VOC-mittarin.

Riippumatta siitä, lähdetkö luonnon armoille huviksesi vai työn tähden, tarvitset käyttöösi tarpeesi täyttävän puhelimen. Erilaiset vaatimukset voivat koskea kestävyyttä, vesitiiviyttä, akkukestoa tai jotain tiettyä ominaisuutta. Etsitpä mitä tahansa, tältä listalta löydät etsimäsi.

Aivan lopuksi on vielä syytä mainita, että vaikka kaikki IP68-luokitellut kestävät mallit ovat veden- ja pölynkestäviä, kaikki vedenkestävät mallit eivät ole kuitenkaan kestäviä. Kannattaakin siis miettiä tarkkaan lopullista valintaa, jotta et säästä väärästä paikasta.

Paras kestävä älypuhelin 2021

Nokia XR20 on suomalaisille tunnetun valmistajan ensimmäinen kestävä älypuhelin, vaikkakin malli on valmistettu nimestään huolimatta HMD Globalin alaisuudessa. Toisin kuin muut samaa kohdeyleisöä kosiskelevat vaihtoehdot, XR20 vaikuttaa varsin sopusuhtaiselta ohuen ja suoraviivaisen ulkomuodon ansiosta.

XR20 on IP68-sertifioitu ja laite on käynyt läpi MIL-STD-810-testit. Sen näyttöä puolestaan suojaa Corning Gorilla Glass Victus -suojalasi. Rakenteesta esiin hyppää punainen hätäpainike sekä pelkästään Google Assistant -virtuaaliavustajan käyttöön varattu nappula.

Vaikka ulkoinen kestävyys on etusijalla, Nokia XR20 kestää myös tulevaisuutta. HMD Global lupaa laitteelle tietoturvapäivityksiä neljän vuoden ajan sekä kolmen vuoden verran käyttöjärjestelmäpäivityksiä. Kaiken kukkuraksi näytön saa vaihtaa ensimmäisen vuoden ajan kertaalleen täysin ilmaiseksi.

Lue arvostelu: Nokia XR20 5G

Ulefone Armor 9 (Image credit: Future)

2. Ulefone Armor 9 FLIR Keskeinen työkalu Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näytön koko: 6,3-tuumainen Resoluutio: 2 340 x 1 080 Suoritin: Helio P90 RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 6 600 mAh Takakamera: 64 MP + 5 MP + 2 MP Etukamera: 8 MP PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 479,95 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI Osta, koska + Hinta + Endoskooppi ja lämpökamera Älä osta, koska - Ei VOC-tunnistinta - Vain 128 Gt tallennustilaa

Ulefone Armor 9 FLIR on tämän hetken parhaita kestäviä puhelimia. Se tarjoaa muutamia työkaluja, jotka erottavat sen kilpailijoistaan.

Mukana on endoskooppi sekä lämpökamera, mikä tekee laitteesta erittäin monipuolisen laitteen erilaisiin tilanteisiin. Iso akku takaa pitkän käyttöajan, kun taas suoritin varmistaa sovellusten sulavan toimivuuden.

Ennen kaikkea pidämme kuitenkin Ulefone Armor 9 FLIR -mallin hinnasta, joka on erittäin kilpailukykyinen.

Lue arvostelu: Ulefone Armor 9 FLIR

Blackview BV9900 Pro (Image credit: Future)

3. Blackview BV9900 Pro Entinen ykkönen on edelleen hyvä Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näytön koko: 5,84-tuumainen Resoluutio: 2 280 x 1 080 Suoritin: Helio P90 RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 4 380 mAh Takakamera: 48 MP + 16 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 569 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI 599 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI Osta, koska + Hinta + Lämpökamera Älä osta, koska - Ei 5G-valmiutta - Pieni akku

Blackview BV9900 Pro oli hyvän aikaa mielestämme markkinoiden paras kestävä puhelin. Vaikka kuningas on sittemmin syrjäytetty, on kyseessä edelleen erittäin väkevä vaihtoehto.

Blackview BV9900 Pro sisältää lämpökameran, jonka hyödyllisyys tuo monille runsaasti iloa. Mukana on myös perinteinen 48 MP:n pääkamera, jolla saa ikuistettua hetket miellyttävällä tarkkuudella.

MediaTek Helio G90 -suoritin on saanut kaverikseen 8 Gt RAM-muistia. Suorituskyky on siis kunnossa, ja sovelluskäyttö onnistuu vaivatta. Lisäksi puhelimen muotoilu ottaa kestävyyden tosissaan. Laitteen vahingoittaminen vaatii oikeasti vaivannäköä.

Valitettavasti aika on ajanut jo osittain ohitse. Olisimme halunneet paremman akun sekä 5G-valmiuden. Kyseessä on mainituista puutteista huolimatta edelleen yksi parhaista kestävistä älypuhelimista.

Lue arvostelu: Blackview BV9900 Pro

Doogee S97 Pro (Image credit: Future)

4. Doogee S97 Pro Kestävä puhelin valtavalla akulla Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 11 Näytön koko: 6,39-tuumainen Resoluutio: 1 560 x 720 Suoritin: Mediatek Helio G95 RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 8 500 mAh Takakamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 372,88 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI Osta, koska + Laseretäisyysmittari + Valtava akku Älä osta, koska - Alhainen resoluutio - Raskas

Doogee S97 Pron näyttö tarjoaa huonomman resoluution kuin viimevuotinen Doogee S95 Pro, mutta valmistaja ottaa vahingon takaisin laseretäisyysmittarilla sekä valtavalla 8 500 mAh:n akulla.

Laitteen mustaa ja metallinharmaata yhdistävä värimaailma tuo välittömästi utilitaristisen tunteen. Kyseessä on myös yksi painavimmista kestävistä puhelimista, sillä sen vaakalukema pysähtyy vasta 350 gramman kohdalla. Tästä huolimatta puhelin pärjää arjessa erittäin hyvin. Kurvikas muotoilu sekä kirkas näyttö tekevät käytöstä erittäin mukavaa. Myös kaksi kustomoitavaa painiketta, sormenjälkitunnistin sekä selustassa oleva nelikamera tekevät vaikutuksen.

Vaikka Doogee S97 Pro ei sisällä 5G-tukea, on se markkinoiden tämän hetken tehokkaimpia kestäviä puhelimia. Julkaisuhetkellään malli kiilasi kilpailijoidensa edelle PCMark-testissä tavalla, joka kestää vertailun tavallisiinkin puhelimiin.

Jos kaipaat kestävältä puhelimelta isoa akkua, laadukasta kamerajärjestelmää sekä laseretäisyysmittaria, on S97 Pro oikea valinta.

Lue arvostelu: Doogee S97 Pro

Ulefone Armor 10 (Image credit: Future)

5. Ulefone Armor 10 Ensimmäinen kestävä 5G-puhelin Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näytön koko: 6,6-tuumainen Resoluutio: 2 400 x 1 080 Suoritin: Dimensity 800 RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 5 800 mAh Takakamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Etukamera: 16 MP Osta, koska + Hyvä kamera + Laadukas rakenne Älä osta, koska - 5G näkyy hinnassa - Erottuva kamerajärjestelmä

Ulefone Armor 10 5G on ensimmäinen 5G-tuella varustettu kestävä älypuhelin. Vaikka mallin suojakuoret eivät ole markkinoiden parhaimmistoa, ominaisuuslista nipistää eroa kilpailijoihin.

Valtaosa kestävistä älypuhelimista ei mahdollista langatonta latausta, laadukasta kameraa tai 5G-valmiutta. Mikäli mainituista asioista yksi tai useampi vaikuttaa tärkeältä, on Ulefone Armor 10 5G ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

Harmillisesti puhelin on hiukan kookkaampi kuin voisi toivoa, minkä lisäksi tallennustilaa kaipaisi enemmän. Nämä ovat kuitenkin lopulta varsin pieniä vajavaisuuksia.

Lue arvostelu: Ulefone Armor 10 5G

6. Unihertz Atom XL Tasavahva kestävä puhelin edullisella hinnalla Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näytön koko: 4-tuumainen Resoluutio: 1 136 x 640 Suoritin: Helio P60 RAM-muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 4 300 mAh Takakamera: 48 MP Etukamera: 8 MP Osta, koska + Rasvaa hylkivä näyttö + 48 MP -pääkamera Älä osta, koska - Vanhahtava suoritin - Liitännät eivät suojattuna

Unihertz on pitänyt pintansa tällä listalla jo pitkän aikaa. Tällä hetkellä ykkösvaihtoehtomme on Atom XL, joka on toistaiseksi paras kokeilemamme malli Unihertziltä.

Atom-mallisto on ollut aina varsin pienikokoinen, ja jopa XL-näytöllä varustettu versio tarjoaa vain neljätuumainen ruudun. Kokonaisuus on pienen rakenteen vuoksi hämmästyttävän hyvä. Laitteeseen on saatu ahdettua 4 300 mAh:n akku, 48 MP:n pääkamera sekä 6 Gt RAM-muistia. Yleensä vastaavat tekniset tiedot vaativat rinnalleen päälle kuusituumaisen näytön.

Joitakin takapakkeja on kuitenkin mukana. Ensinnäkin suoritin on turhan vanha, minkä lisäksi olisimme halunneet nähdä suojat USB- ja kuulokeliitännälle.

Lue koko arvostelu: Unihertz Atom XL

Cat S62 Pro on mainio kestävä älypuhelin yhdeltä markkinoiden tunnetuimmista valmistajista. Malli on suunniteltu parantamaan aiempia versioita kauttaaltaan, minkä vuoksi kyseessä on julkaisuhetkensä paras Cat-puhelin.

Malli tarjoaa jopa julkaisuhetkensä perinteisiin älypuhelimiin vertailun kestävät tekniset ominaisuudet. Laitteen syövereissä pyörii Snapdragon 660 -suoritin, joka on saanut oheensa Full HD -näytön ja 128 Gt tallennustilaa. Android 10 oli myös tuolloin merkittävä erikoisuus kestävässä puhelimessa.

Muiden ominaisuuksien joukosta on syytä nostaa esiin lämpökamera sekä erittäin tukeva lisäpainike puhelimen kyljessä.

Havaitsimme ongelmia pääkameran heikossa resoluutiossa, minkä lisäksi mukana ei ole langatonta latausta. Jos näiden ongelmien ohi voi katsoa, on kyseessä edelleen pätevä vaihtoehto.

Lue koko arvostelu: Cat S62 Pro

8. Oukitel WP8 Pro Kestävä vaihtoehto puhelimen ja tabletin välimaastosta Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näytön koko: 6,49-tuumainen Resoluutio: 1 560 x 720 Suoritin: Helio P22 RAM-muisti: 4 Gt Tallennustila: 64 Gt Akku: 5 000 mAh Takakamera: 16 MP + 2 MP + 2 MP Etukamera: 8 MP PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 196,21 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI 199,12 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI Osta, koska + Tyylikäs muotoilu + Rasvaa hylkivä näyttö Älä osta, koska - MicroUSB-liitäntä - Keskitasoa heikompi suorituskyky

Oukitel WP8 Pro on teknisesti varsin vaatimaton malli, joka tarjoaa kuitenkin edulliseen hintaan erittäin kestävän rakenteen. Tuotantokustannusten karsiminen on kuitenkin vaatinut muutamia oikoreittejä.

Malli hyödyntää esimerkiksi microUSB-porttia lataukseen, joten akku täytyy merkittävästi hitaammin kuin USB-C-malleissa. Lisäksi suorituskyky sekä resoluutio jäävät vertailuissa varjoon.

Jos nämä ongelmat eivät haittaa, on kyseessä edullinen tapa saada raudanluja älypuhelin.

Lue koko arvostelu: Oukitel WP8 Pro

9. Doogee S90 Kunnianhimoinen kestävä malli Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 Näytön koko: 6,18-tuumainen Resoluutio: 2 246 x 1 080 Suoritin: MT6771 (P60) 4*Cortex-A73 2.0GHz + 4*Cortex-A53 2.0Ghz RAM-muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 5 050 mAh Takakamera: 16 MP + 8 MP Etukamera: 8 MP Osta, koska + Hinta-laatusuhde + Suorituskyky Älä osta, koska - Näyttölovi - Järkälemäinen muotoilu

Doogee S90 lupasi täysin uudenlaisen kestävän älypuhelinkokemuksen. Ja rehellisyyden nimissä on todettava, että luuri lunastaa mainospuheensa. Sen modulaarinen rakenne mahdollistaa laitteen muovaamisen juuri halutunlaiseksi. Tosin tämä tekee laitteesta myös selvästi jykevämmän kuin mitä kilpailijoiden vaihtoehdot ovat.

Testeissämme Doogee S90 suoriutui erinomaisesti, ja laite teki osassa kokeissa jopa uuden ennätyksen. Mallin suurin erikoisuus on muotoilun lisäksi kuitenkin sen hankinta. Doogee on vahvistanut S90:n olevan hankittavissa Kickstarter-joukkorahoituspalvelusta, jossa perushinta on 329 dollaria. Tämän jälkeen erilaiset lisälaitteet laturista pimeäkameraan on hankittava erikseen.

Doogee S90 on sittemmin saanut seuraajan, joka on listallamme korkeammalla. Monille tämä tarkoittaa kuitenkin mahdollisuutta hankkia S90 aiempaa edullisemmin.

Lue koko arvostelu: Doogee S90

Doogee S90 on saatavana Kickstarter-joukkorahoituksen kautta

10. Blackview BV9500 Pro Ammoisten aikojen listakärki on edelleen vakuuttava Tekniset tiedot Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 Näytön koko: 5,7-tuumainen Resoluutio: 2 160 x 1 080 Suoritin: MT6763T Octa Core RAM-muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt Akku: 10 000 mAh Takakamera: 13 MP Etukamera: 16 MP Osta, koska + Akkukesto + Nopea ja langaton lataus Älä osta, koska - Painava ja kookas - Äänenlaatu

Blackview tarjoaa useita IP68-sertifioituja Android-puhelimia, jotka ovat pääsääntöisesti sekä kestäviä että edullisia. Tämä tosin näkyy yleensä ominaisuuksien puutteena. Sen sijaan erittäin kattavilla ominaisuuksilla varustettu BV9500 Pro erottuu joukosta, sillä sen hintalappu on merkittävästi muita valmistajan malleja korkeampi.

Itseasiassa vastaavaa ominaisuuslistaa ei hevillä löydä kestävien puhelimien markkinoilta. Lisäksi akkukesto on Blackview BV9500 Pron valtti. Kestävä rakenne tekee laitteesta valitettavan kookkaan möhkäleen, mutta ulkokäytössä se kestää kovimmatkin kolahdukset.

Lue koko arvostelu: Blackview BV9500 Pro