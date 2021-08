Arvostelussa Nokia XR20

PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Tarkista Amazon

Minuutin pika-arvio

Suomalaisille hyvin tuttu Nokia on ollut viimeisten vuosien ajan hitusen taka-alalla. Vaikka valmistajan puhelimet ovat osoittautuneet hyviksi, ei yhtiö ole saanut palautettua samanlaista kultakautta kuin vuosikymmeniä sitten nähtiin.

Tämän vuoksi tuntuu luonnolliselta, että Nokia-brändiä kehitetään uuteen suuntaan. Tuorein yrittäjä on Nokia XR20, joka panostaa täydellä teholla kestävään rakenteeseen. Se tarjoaa sekä fyysisesti että sovellustuen osalta pitkäikäiseksi tarkoitetun laitteen, jonka luvataan kestävän yllättäviä tilanteita ja vahinkoja.

XR20 satsaa Qualcomm Snapdragon 480 5G -suorittimeen, jonka ansiosta se tarjoaa 5G-valmiuden. Ulkoisesti hitusen huippumalleja painavampi ja kookkaampi rakenne kompensoidaan suojalla, joka tekee mallista vesi- ja pölytiiviin. Nämä ovat kuitenkin tuttuja mainospuheita, joten XR20 tarjoaa paljon muutakin. Laite kestää pudotuksen kovalle pinnalle lähes kahdesta metristä.

Lisäksi Nokia ja HMD Global ovat luvanneet erinomaisen takuun tulevaisuuteen. Laite saa Android-päivityksiä kolmen sukupolven ajan ja tietoturvapäivityksiä vielä neljännenkin vuoden.

Fyysistä kestävyyttä korostetaan erinomaisella takuulla. Nokia ja HMD Global korjaavat ensimmäisen vuoden ajan hajonneen näyttölasin ilmaiseksi. Tällä pyritään kohdentamaan laite juuri sille yleisölle, jolla puhelimet tuntuvat särkyvän aivan liian pian oston jälkeen. Laitteen takuu muilta osin on taasen kolme vuotta.

Erityisesti takuu sekä päivityslupaus tekevät Nokia XR20 -mallista loistavan tuotteen kestävien puhelimien markkinoille. Se joutuu tekemään suorituskyvyssä lieviä kompromisseja hintalapun kohtuullistamiseksi, mutta nämä eivät peruskäytössä näy.

Nokia XR20 on tämän hetken paras kestävä puhelin. Se vakuuttaa kestävyydellään ja kaikin puolin raudanlujalla rakenteellaan. Jos etsit luotettavaa puhelinta puhtaalla Android Onella varustettuna, ei Nokian uusimman mallin kanssa voi mennä vikaan.

Hinta ja julkaisupäivä

HMD Global paljasti Nokia XR20 -mallin heinäkuun 27. päivä, jolloin käynnistyi myös puhelimen ennakkomyynti. Varsinainen myynti alkoi elokuun ensimmäisellä viikolla.

Tarjolla on kaksi erilaista versiota. 4 Gt:n RAM-muistilla ja 64 Gt tallennustilalla varustettu malli maksaa Suomessa 529 euroa, kun taas 6/128 Gt -versio nostaa hintalapun 599 euroon. Puhelin on myynnissä kattavasti eri jälleenmyyjillä, joilla hintataso on julkaisuviikolla vakiona.

Molemmat versiot ovat saatavana kahdessa eri värissä: sinisenä (Ultra Blue) ja graniittina (Granite).

Muotoilu ja takuu

Ensikosketus Nokia XR20 -puhelimeen yllättää. Koska laitetta mainostetaan nimenomaan kestävyys etunenässä, ovat odotukset myös sen mukaiset. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole samalla tavalla massiivinen ja jämerä kuin saattaisi odottaa.

Muotoiluun on panostettu, eikä kestävyys tunnu olevan ainoa painopiste. 10,6 millimetrin paksuus tekee laitteesta varsin kapean. Kokonaisuus on toki hitusen raskaampi kuin tavallisilla lippulaivamalleilla (iPhone 12:lla 7,4 mm ja Samsung Galaxy S21 Plussalla 7,8 mm). Toisaalta malli ei kuitenkaan vaadi suojakuorta tai -lompakkoa, joten niiden käyttäjät eivät huomaa eroa käytännössä laisinkaan. Esimerkiksi vertailukäytössä oleva Huawei P40 Pro Plus on lompakon kanssa taskussa selvästi paksumpi.

Leveyden ja korkeuden osalta XR20 on vain aavistuksen perusmalleja suurempi. Laitteen mitat ovat 171,6 x 81,5 mm. Sen sijaan kestävä rakenne näkyy elopainossa, jota on 248 grammaa. Lukema on peruspuhelimiin verrattuna iso, mutta kestävien puhelimien saralla erittäin kevyt.

Laitteen etupuolella katse kiinnittyy Corning Gorilla Glass Victus -suojalasiin. Nokia korostaa sen olevan toistaiseksi vahvin valmistajan puhelimessa nähty suojus. Suojalasi on hiukan alempana kuin puhelimen reuna. Tämä tuo puhelimelle lisäkestävyyttä, sillä näyttö pysyy hyvällä tavalla suojattuna.

Ruudun yläosassa sijaitsee etukamerareikä, joka on erittäin pienikokoinen. Vaikka se jakaa ruutua, näyttää se tyylikkäältä. Ruutu jatkuu loven yläpuolelle.

Laitteen rungon yläpuolella sijaitsevat hätäpuhelunäppäin sekä SIM-kortin paikka. Näistä ensin mainittu on vapaasti muokattavissa. Pikakomennoiksi saa kertapainalluksen ja pohjassa pitämisen. Oletusasetuksilla ensin mainittu toimii näytönlukitukseen ja pitkä painallus hätäpuheluun. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi kuvakaappaus, sovelluskäynnistys, ääniprofiilimuutos sekä musiikkitoiston hallinta. Koska perinteistä kamerapainiketta ei puhelimessa ole, saa painikkeesta halutessaan oikopolun.

Puhelimen pohjassa on 3,5mm-kuulokeliitäntä, mikrofoni, USB-C-latauspaikka sekä alaspäin suunnatut kaiuttimet. Vasemmassa alakulmassa on puolestaan paikka kantonarulle.

Vasemmassa reunassa on Google Assistant -virtuaaliavustajalle pyhitetty painike. Tätä ei syystä tai toisesta voi lainkaan muokata. Ainakaan omassa käytössä Google Assistant ei noussut päivittäiseen käyttöön, minkä vuoksi painike tuntuu eittämättä hitusen turhalta.

Kun huomioi Nokian aseman suomalaisille ikonisena ja tunnettuna valmistajana, korostuu Google Assistant -painikkeen ongelmat. Testijakson aikana kävi nopeasti ilmi, ettei siitä ole juurikaan apua kotimaisiin asioihin keskittyessä. Englanninkieliset ja tunnetut haut toki luonnistuvat hyvin, mutta esimerkiksi paikallisen tavaratalon tai edes Veikkausliigan kaltaiset haut eivät tuota tulosta. Tämän vuoksi painike olisi sinivalkoisin lasein katsottuna miellyttävää saada vaihdettua toiseen käyttötarpeeseen.

Sen sijaan oikeassa reunassa olevat painikkeet toimivat tutummin ja paremmin. Yläosassa sijaitsevat perinteiset painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan. Volyymipainikkeen sekä hopeisen Nokia-login välissä on vielä sormenjälkitunnistin. Tätä ei siis ole sijoitettu näyttöön, kuten monilla hintaluokan muilla puhelimilla on tapana.

Puhelimen selustassa tekee vaikutuksen. Urautettu pinta tuntuu jämerältä mutta silti miellyttävällä tavalla pehmeältä. Nokia-logon lisäksi katse kiinnittyy kamerajärjestelmään, joka nousee hitusen muun pinnan yläpuolelle.

Selustaa mainostetaan "3D-nanotekstuurilla". Laite pysyy tukevasti kädessä, ja vaikka materiaali tuntuu hitusen liukkaalta, saa siitä hyvin kiinni. Kun vertailuun ottaa edullisemmat puhelimet, loistaa niiden lasiselustojen tietynlainen tahmeus poissaolollaan. XR20 on mukava käsiteltävä.

X-muotoiseen järjestykseen asetettu kamerajärjestelmä koostuu 48 megapikselin f/1,79-aukollisesta pääkamerasta ja 13 megapikselin kiinteätarkenteisesta ultralaajakulmakamerasta (f/2,4). Näiden lisäksi mukana on kaksi LED-kuvausvaloa.

Kun kyseessä on kestävyydellä markkinoitava puhelin, voi laitteelta odottaa tiettyjä sertifikaatteja ja luokituksia. Nokia XR20 myös vastaa huutoon. Se on Yhdysvaltojen puolustushallinnon MIL-STD-810-sertifikoitu puhelin. Se varmistaa laitteen alumiinirungon sekä sitä ympäröivän muovipinnoittelun kestävyyden.

Lisäksi puhelimella on IP68-luokitus, joten laite on pöly- ja vesitiivis.

Nokia on panostanut vahvasti laitteen kestävyyteen. Laitteen luokittelu lupaa kestävyyden 1,5 metrin korkeudesta pudottaessa, minkä lisäksi Nokia itse kertoo lukeman olevan jopa 1,8 metriä. Lukemat tuntuvat pitävän paikkansa, joskin pientä naarmuuntumista saattaa laitteeseen käytössä ilmetä.

Valmistaja korosti esittelyn yhteydessä tavoitteekseen saavuttaa sitä yleisöä, joiden puhelimet tuntuvat hajoavan tai naarmuuntuvan pian ostamisen jälkeen. Erityisesti näyttölasin särkyminen on monille tuttu murhe, joten HMD Global satsaa tähän vahvasti. Puhelimen ostajat saavat yhden vuoden näytönvaihtotakuun, jonka aikana hajonnut lasi vaihdetaan ilmaiseksi kertaalleen.

Lisäksi Nokia XR20 saa muilta osin kolmen vuoden takuun, mikä on sekin kilpailijoita parempi. Kaikkinensa voidaankin sanoa, että laite on suunniteltu kestämään ja tarjoamaan pitkäikäisen ratkaisun vuosikausiksi.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot Suoritin: Qualcomm Snapdragon 480 Grafiikkasuoritin: Adreno 619 Muisti: 6 Gt Tallennustila: 128 Gt Näyttö: 6,67 tuumaa Resoluutio: 2 400 x 1 080 Paino: 248 g Mitat: 171,6 x 81,5 x 10,6 mm Takakamera: 48 MP, 13 MP Etukamera: 8 MP Käyttöjärjestelmä: Android 11 Akku: 4 630 mAh

XR20 pohjautuu monilta osin Nokia X20 -malliin. Molemmat puhelimet hyödyntävät samaa 6,67-tuumaista 1 080 x 2 400 -resoluution näyttöä sekä kahdeksanytimistä Qualcomm Snapdragon 480 5G -suoritinta. Jälkimmäinen on 8 nm -teknologiaa hyödyntävä prosessori, joka mahdollistaa jäähdytyksen sekä energiakäytön.

Järjestelmäpiirissä on Kyro 460 -ytimet, Adredon 619 -grafiikkasuoritin sekä tuki Wi-Fi 6:lle ja Bluetooth 5.1:lle. Lisäksi puhelimessa on 5G-valmius.

Vaikka asiasta ei ole pahemmin pidetty ääntä, on mukana myös muutamia mielenkiintoisia erikoisuuksia. Näistä kiinnostavimmat ovat tuulen äänieristys, 2x2 MIMO -teknologia Wi-Fi-yhteyden vahvistamiseen, langaton 15W Qi -lataus sekä tuki 18 W -pikalataukselle.

Kuten nykyajalle on tyypillistä, mukana ei ole enää laturia. Myyntipakkaus sisältää puhelimen lisäksi USB-C-latauspiuhan sekä SIM-telakan avaajan. Nokia ja HMD Global korostavat ratkaisun perustuvan ympäristöarvoihin, jotka myös näkyvät käytännössä.

Laturin saa hankittua erikseen Nokian verkkosivuilta, jolloin myyntituotot ohjataan Clear Rivers -hyväntekeväisyysjärjestölle. Organisaation tavoitteena on puhdistaa jokia ja vesistöjä muovijätteestä. Lisäksi jokaista myytyä puhelinta kohden istutetaan 50 puuta Ecologin toimesta. Tavoitteena on istuttaa yli miljoona taimea.

Suorituskyky

Kun Nokia XR20 käynnistyy, ilmestyy ruudulle Android One -logo. Kyseessä on yksi puhelimen sekä Nokian suurimmista valteista. Käytännössä Android One tarkoittaa sitä, että puhelin on riisuttu kaikista ylimääräisistä kerroksista. XR20 tarjoaa siis Androidin juuri sellaisena kuin Google on sen kehitysvaiheessa tarkoittanut.

Kuten Android-puhelimelle on tyypillistä, laite tarjoaa luonnollisesti pääsyn Google Play Kauppa -latauspaikalle. Tarjolla on valtaisa määrä erilaisia applikaatioita, jotka kattavat käytännössä kaikki tarpeet. Malli mahdollistaa siis Koronavilkun, pankkisovellusten sekä erilaisten viihde- ja treenisovellusten käytön ongelmitta.

Puhelin on esiasennettuna miellyttävän puhdas kokemus, eikä se sisällä juurikaan ylimääräisyyksiä. Mukana on erikoisemmista oletusohjelmista Spotify, ExpressVPN ja YT Music.

Toinen keskeinen markkinointikärki koskee kestävyyttä sovelluspuolella. Nokia on luvannut toimittaa puhelimelle tietoturvapäivityksiä jopa neljän vuoden ajan. Lukema hakee vertaistaan lippulaivamallien kohdallakin, saati sitten muiden kestävien puhelimien joukossa.

Tämän lisäksi Android-päivitykset ovat niin ikään taattuna pitkälle tulevaisuuteen. Valmistaja lupaa kolmen käyttöjärjestelmäsukupolven tuen, joten XR20 saa käyttöönsä ainakin Android 12-, Android 13- ja Android 14 -versiot. Mikäli yllätyksiä ei tule, näistä viimeksi mainittu julkaistaan vuonna 2023.

Testitulokset PCMark (Work 2.0): 7 061 Passmark: 5 459 Passmark CPU: 2 372 Androbench (peräkkäiset): 470; 459 Androbench (sattumanvarainen): 173,14; 156,2 3DMark Wild Life Vulkan: 983 LinPack MFLOPS: 578

Nokia XR20 erottuu joukosta kestävyydellään, joten suorituskyky soittaa huippumalleihin verrattuna kakkosviulua. Kestävien puhelimien joukossa lukemat ovat sen sijaan erinomaiset.

Kuten mainittua, puhelin hyödyntää Snapdragon 480 5G -suoritinta. Mukana on siis tuki 5G-verkoille, minkä lisäksi laitteen puhdas Android One tekee varsinaisesta käytöstä erittäin miellyttävää ja kevyttä. Ainoa isompi moite koskee laitteen 128 Gt:n sisäistä tallennustilaa, joka on pienempi kuin soisi. Valtaosalle tämä riittää, mutta isompi vaihtoehto olisi ollut toiveissa.

Akku tasapainottelee perinteisten mallien sekä kestävien puhelimien välimaastossa. Monet raudanlujaan rakenteeseen panostaneet laitteet tarjoavat joka 8 000 mAh:n akun, joten XR20:n 4 630 mAh:n akku on aavistuksen näitä pienempi. Sen sijaan perusmallien joukossa se erottuu edukseen.

Laitteen näyttöön on satsattu. 6,67-tuumainen ruutu tarjoaa 450 nitin kirkkauden, jonka ansiosta puhelinta on helppoa käyttää myös Suomen kesäisinä hellepäivinä.

Puhelimessa on kaksoiskamera, joka koostuu 48 megapikselin f/1,79-aukollisesta pääkamerasta sekä 13 megapikselin f/2,4-aukollisesta ultralaajakulmakamerasta. Näistä jälkimmäinen mahdollistaa 123 asteen kuvakulman. Etukamera on puolestaan 8 megapikselin f/2,0-aukollinen selfiekamera.

Kameran kohdalla tuntemukset ovat ristiriitaiset. Toisaalta otokset ovat ihan hyviä, mutta hintaluokassa odotukset nousevat korkeammalle. Tokikaan vertailukohdat eivät yleensä tarjoa vastaavaa kestävyyttä, joten tilanne on eittämättä kompromissi.

Vaikka XR20 ei ole aktiivisesti kuvaaville erityisen sopiva valinta, tarjoaa se arkeen hyvän perusvalinnan. Värit ovat kuvissa hyvät eikä edes tarkennetuissa otoksissa ole sijaa moitteille. Kuvanvakaimen puuttuminen kuitenkin tekee heilahteluista ja kuvien epäonnistumisista yleisempää kuin monilla muilla puhelimilla.

Nokia XR20 ei nouse parhaiden kamerapuhelimien listalle, mutta peruskäyttöön ja toisinaan kuvaaville se tarjoaa pätevän vaihtoehdon.

Akkukesto

Kuten mainittua, Nokia XR20 sisältää 4 630 mAh:n akun. Se ei yllä samalle viivalle kuin osa kestävistä puhelimista, mutta arkikäytössä lukema on enemmän kuin riittävä.

Akkukesto on varsin hyvällä tolalla. Arvostelujakson aikana laitteessa riitti puhtia noin kahdeksi päiväksi kerrallaan. Lisäksi erilaiset testit eivät tuottaneet tilanteeseen muutosta, sillä esimerkiksi parituntinen säilytys jääkaapissa ei aiheuttanut virrankulutukseen muutosta. Tokikaan olosuhteet eivät mitanneet talven paukkupakkasia, mutta antavat perusoloissa jonkinlaista kuvaa.

XR20 tukee 18W:n pikalatausta. Laite ei siis lataudu yhtä nopeasti kuin monet muun hintaluokan mallit. Täysi lataus vaatii noin kahden tunnin ajan, joten ikävät yllätykset muodostuvat pahemmiksi kuin monilla kilpailijoilla. Kohtuuttomuudesta ei silti voida puhua.

Myyntipaketti ei sisällä laturia, joskin USB-C-latauspiuha tulee laitteen mukana. Laturin saa hankittua erikseen Nokian verkkosivuilta, jolloin myyntituotot ohjataan Clear Rivers -hyväntekeväisyysjärjestölle. Organisaation tavoitteena on puhdistaa jokia ja vesistöjä muovijätteestä.

Yhteenveto

Osta, jos...

Etsit tunnetun valmistajan puhelinta pitkällä tuella

Nokia on osa suomalaista tarinaa, joten se on monille turvallinen valinta. Lisäksi tietoturvapäivitysten sekä käyttöjärjestelmien tuki useaksi vuodeksi takaa varman valinnan, joka takaa laitteen kestämisen pitkälle tulevaisuuteen.

Haluat putipuhtaan Androidin

Nokia XR20 tarjoaa Android Onen. Tämän vuoksi laite mahdollistaa Googlen käyttöjärjestelmän sekä päivitykset juuri sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Tältä osin vain Google Pixel -puhelimet yltävät samaan.

Haluat kestävän ja tyylikkään puhelimen

Nokia XR20 on erittäin lujaa tekoa. Vaikka se kestää pudotuksia ja vahinkoja, laite näyttää silti varsin tavalliselta puhelimelta. Tämän vuoksi sitä kelpaa käyttää myös työkäytössä.

Älä osta, jos...

Haluat teknistä ylivertaisuutta

Nokia XR20 on kestävä puhelin, mutta tekninen suorituskyky on vaatinut pieniä kompromisseja hintalapun keventämiseksi. Se pärjää ongelmitta, mutta kamera sekä muut ominaisuudet eivät pärjää lippulaivamalleille.

Tarvitset kahta SIM-korttia ja muistikorttia

Puhelin ei mahdollista kahden SIM-kortin sekä muistikortin käyttöä samanaikaisesti. Tämä ei ole suurimmalle osalle ongelma, mutta asia on hyvä tiedostaa.

Arvosteltu elokuussa 2021.