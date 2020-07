Arvostelussa Huawei P40 Pro Plus

P40 Pro Plussan kamera ja erityisesti 10-kertainen zoomi tekevät puhelimesta markkinoiden parhaan kännykän paljon kuvaavalle. Muut ominaisuudet ovat käytännössä identtisiä P40 Pron kanssa niin hyvässä kuin pahassakin. Komea ulkoasu, kirkas näyttö ja pääkamera tekevät vaikutuksen, mutta Google-palveluiden puuttuminen näkyy Huawein kovasta uurastuksesta huolimatta. Lopputuloksena P40 Pro on kenties järkevämpi valinta, mutta P40 Pro Plus asettaa samalla teknologian puolesta riman uuteen ennätyskorkeuteen.

Kahden minuutin pika-arvio

Huawei P40 Pro Plus on vuoden 2020 lippulaivapuhelin. Selvästi Huawei P40 Prota painavampi malli sisältää teknologian 10-kertaiseen zoomiin sekä optisesti vakautettuihin kuviin. Lisäykset näkyvät kuitenkin massassa, sillä laite on 226 gramman painollaan samankokoinen iPhone 11 Pro Maxin kanssa.

P40 Pro Plus maksaa 1 399 euroa, mikä on selkeä hyppäys P40 Pron 999 euron hintalapusta. Samalla se tekee uudesta mallista tämän hetken kalleimman taittumattoman Android-puhelimen, jota kalliimmaksi jäävät ainoastaan huippu-iPhonet.

Lisähinta P40 Pro -malliin verrattuna tuo mukanaan taustan materiaalimuutoksen, sillä aiempi lasinen selkämys on korvattu keraamisella materiaalilla. Muutoksen kerrotaan parantavan kestävyyttä lähes safiirilasin tasolle.

Muita merkittäviä muutoksia ovat kamera ja tallennustila. Ensinnäkin muistia on saatavissa 512 gigatavua, minkä ohella kamera yltää 10-kertaiseen optiseen tarkennukseen.

Kahdeksan megapikselin ja 240 mm:n periskooppikamera on kuitenkin vain pieni osa P40 Pro Plussan kamerajärjestelmää. Tarjolla on muun P40-malliston tavoin 50 megapikselin pääkamera. Tämän lisäksi puhelin sisältää optisen kuvanvakaimen (OIS), kolminkertaisen optisen tarkennuksen, ultralaajakulmakameran sekä ToF-syvyyskameran.

Etupuolelle taasen on ahdettu 32 megapikselin kamera selfieitä varten. Kokonaisuus onkin sellaisella tasolla, että mikäli puhelimen tärkein asia kamera, Huawei P40 Pro Plus on ehdottomasti paras vaihtoehto.

Valitettavasti ominaisuudet riittävät vain tietyn matkaa. Ongelma on Huawein laitteissa turhankin tutuksi tullut pakotetaistelu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Lyhykäisyydessään vääntö aiheuttaa sen, ettei Huawei voi työskennellä Googlen tai muiden yhdysvaltalaisten yritysten kanssa.

Vaikka P40 Pro Plus pyöriikin Android-käyttöjärjestelmällä, se ei valitettavasti ole yhteensopiva Wear OS -älykellojen kanssa. Tämän lisäksi Google-palvelut aina Gmailista Google Homeen sekä Googlen karttapalveluihin jäävät haaveeksi.

Huawei on työskennellyt asian parantamiseksi, ja tunnelin päässä näkyy yhä enemmän valoa. Yhtiön omassa AppGallery-latauspaikassa on tarjolla valtaosa tärkeimmistä sovelluksista, mutta lisähelpotusta tarjoaa uusi Petal-haku. Sen avulla puhelimeen voi ladata kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka toimivat vaihtelevasti. Esimerkiksi Instagram toimii nykyään ongelmitta ja Ratina-kauppakeskuksen applikaatio varoitusilmoituksesta huolimatta hyvin. Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin auvoinen. Esimerkiksi Telia TV kieltäytyy aukeamasta Google-palveluihin vedoten, vaikka sovellus onkin ladattavissa.

(Image credit: TechRadar)

Pakotteiden aiheuttamat rajoitukset ovat ainoa todellinen murheenkryyni Huawei P40 Pro Plussan sovellusten kanssa, sillä tehojen puolesta kaikki on enemmän kuin kunnossa. P40-sarjan käyttämä tehokas Kirin 990 -järjestelmäpiiri mahdollistaa ongelmitta 5G:n, nopean Wi-Fin sekä sovellusten moniajon.

Akunkesto on erinomaisella tasolla, eikä virtaa saa tyhjennettyä yhden päivän aikana käytännössä mitenkään. Lisäksi hädän tullen voi hyödyntää 40 W:n langatonta tai langallista latausta sekä käänteistä langatonta lataamista. Kun tallennustilaakin on 512 Gt, Huawein Google-rajoitukset tuntuvat P40 Pro Plussan hävyttömältä väärinkäytöltä.

Lopulta kysymys kuuluukin: onko Huawei P40 Pro Plus hintansa arvoinen? Lähes 1 400 euron hintalapun vuoksi vastaus on monille valitettavasti kielteinen.

Runsaasti kuvaaville tilanne on toisin. Aivan kuten taittuva Huawei Mate Xs, P40 Pro Plussan kamera nostaa riman uusiin ennätyslukemiin. 10-kertainen optinen tarkennus tekee siitä markkinoiden parhaan kamerapuhelimen.

Huawei P40 Pro Plus on edistyksellinen loikka ja merkittävä harppaus kamerateknologiassa. Kallis hinta olisi helpommin perusteltavissa pakotteiden poistuessa, mutta tällä hetkellä monien perussovellusten puuttuminen tekee muutoin loistavasta puhelimesta vaikean suositeltavan suurelle yleisölle.

Ne, jotka haluavat puhelimeltaan kuitenkin normaalia enemmän, saavat Huawein uudesta lippulaivasta itselleen erinomaisen työkalun.

Huawei P40 Pro Plus: hinta ja saatavuus

Kesäkuussa markkinoille saapunut Huawei P40 Pro Plus maksaa Suomessa 1 399 euroa. Kyseessä onkin markkinoiden kallein Android-puhelin.

Toisin kuin yleensä, puhelin on saatavissa vain yhtenä versiona. Vakioitunut P40 Pro Plus sisältää 8 gigatavua RAM-muistia sekä 512 Gt tallennustilaa. Huippukameraa janoavat eivät siis ainakaan tällä hetkellä pääse laitteeseen käsiksi pienemmällä summalla.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Keraaminen tausta

Veden- ja pölynkestävä

Tuntuu painavalta ja arvokkaalta

Mikäli olet nähnyt P40 Pron, olet nähnyt samalla P40 Pro Plussan. Puhelimet ovat ulkonäöltään, tuntumaltaan ja kooltaan identtiset.

Huawei P40 Pro tuntuu upealta ja arvokkaalta. Puhelimen 9 millimetrin paksuus voi tuntua turhan kookkaalta, ja laite kieltämättä onkin Applen ja Samsungin vaihtoehtoja raskaampi. 226 gramman painokin on sama kuin iPhone 11 Pro Maxilla. Kevyttä ja pieneen tilaan mahtuvaa puhelinta etsivien onkin syytä katsoa kilpailijoiden vaihtoehtoja. Sen sijaan laatua ja kokoa kaipaavat saavat P40 Pro -mallistolla juuri kaipaamansa kokemuksen.

(Image credit: TechRadar)

P40 Pro Plussan näyttö kaartuu P40 Pron tavoin puhelimen reunoille, joten sen kaikki neljä kulmaa ovat lasin peitossa. Olemme toki nähneet vuosien aikana useita muitakin kaarevia näyttöjä, mutta Huawein tapauksessa lasi kaartuu myös ylä- ja alanurkkiin. Itse näyttö ei jatku ylä- ja alaosaan, mutta ratkaisu antaa siitä huolimatta puhelimelle sulavalinjaisen muotoilun ja parantaa käsituntumaa.

Puhelimen pohjaan sijoitettu metallinen kehys tarjoaa USB-C-paikan sekä alaspäin suuntautuvan monokaiuttimen.

P40 Pro Plussan selkämys ottaa pesäeroa tavalliseen P40 Prohon. Aiemmin lasista valmistettu tausta on uudessa lippulaivassa keraaminen. Värivaihtoehtoina ovat musta ja valkoinen.

(Image credit: TechRadar)

Huawei kertoo Pro Plussan keraamisen pohjan olevan lähes yhtä kestävää kuin safiirilasi. Vaikka puhelinta ei ole testipätkän aikana tiputeltukaan, puhelin näyttää ilman suojustakin edelleen kuin pakasta vedetyltä.

Arvosteluun saatu valkoinen väri näyttää ja tuntuu upealta, joskin ainoaksi pieneksi murheenkryyniksi osoittautuvat sormenjäljet. Lopputulema ja lujuus ovat kuitenkin niin hyvällä tolalla, että P40 Pro Plussan tapauksessa suojus tuntuu vähemmän pakolliselta hankinnalta kuin millään muulla puhelimella.

Näyttö

Kirkas ja eloisa 6,58-tuumainen OLED-näyttö

Iso pitkulainen etukamera

1200 x 2640 pixels - terävä, joskaan ei terävin

Vaikka Huawei P40 Pro Plussan näyttö vaikuttaa paperilla jäävän Samsung Galaxy S20 Ultran ja jopa OnePlus 8 Pron taakse, ruutu on kertakaikkisen upea.

1 200 x 2 640 -resoluutiolla varustettu näyttö ahtaa jokaiselle tuumalle peräti 441 pikseliä, mikä tekee katselukokemuksesta terävän. Silmänilon kruunaa OLED-näyttö, jonka värikylläisyys sekä vaikuttava musta näyttävät hienoilta. Värejä ja näyttöasetuksia voi lisäksi muokata oman mieltymyksensä mukaan laajalti.

(Image credit: TechRadar)

HDR10-tuen ansiosta erityisesti varjoisat ja harmaat värit tekevät vaikutuksen. Näyttö on kaikkinensa upea katseltava. Kuva pysyy tarkkana sivustakin katsottuna, eikä aurinkoinen ulkoilma aiheuta hämminkiä.

Jos ruutu kestää silmällä tarkastelun, tuntuma on oivallinen myös käytettäessä. Näytön jatkuminen pyöristyviin reunoihin tuntuu mukavalta. Tämä tulee käytettäessä myös hyvin tutuksi, sillä liikkuminen tapahtuu yksinomaan ruutua koskettelemalla ja vetämällä.

Ainoa todellinen miinuspuoli on vasempaan yläkulmaan sijoitettu etukamera, joka on melkoisen kookas. Vaikka se perustelee itsensä upeilla kuvilla sekä kasvojentunnistuksella, siihen tottumisessa menee väkisinkin aikansa.

(Image credit: TechRadar)

Kamera

10-kertainen optinen zoomi

50 MP:n pääkamera

40 megapikselin ultralaajakuvakamera

Huawei P40 Pro Plus todellakin pitää sanansa: kyseessä on paras arvostelemamme puhelinkamera. 50 megapikselin f1,9-aukolla ja OIS:llä varustettu pääkamera on sama kuin P40 Prossa, mutta se ei vie tippaakaan pois sen erinomaisuudesta. Värit ovat poikkeuksellisen rikkaita ja luonnollisia.

40 megapikselin f1,8-aukollinen ultralaajakulmakamera napsii teräviä ja hitusen GoPro-henkisiä otoksia. Mukana on automaattinen tarkennus, minkä ohella sitä käytetään videokuvauksen oletuksena.

(Image credit: TechRadar)

Toisin kuin monet kilpailijat, P40 Pro Plus sisältää kaksi telekameraa, joista molemmat yltävät kahdeksaan megapikseliin. Perinteisempi telekamera kykenee kolminkertaiseen optiseen tarkennukseen f2,4-aukolla, kun taas periskooppikamerassa on 10-kertainen optinen zoomi f4,4-aukolla. Molemmissa on mukana kuvan vakauttava OSI sekä ToF-syvyyskamera. Saapa materiaalin taltioitua halutessaan 3D-syvyydelläkin.

Kaikki edellä mainittu tarkoittaa neljää erikokoista linssiä, jotka ovat 18 mm, 23 mm, 80 mm sekä 240 mm. Lopputulos onkin jokaisen monipuolisesti valokuvaavan märkä päiväuni.

Luonnollisestikin kamerat loistavat eri tilanteissa. 50 megapikselin pääkameramoduuli on tavallisissa olosuhteissa loistava työkalu. Potrettien onnistumisen varmistavat korkea resoluutio sekä koko. Otokset ovat pullollaan yksityiskohtia jopa vähän hämärämmissäkin hetkissä.

(Image credit: TechRadar)

Ultralaajakulmakamera tekee niin ikään vaikutuksen. Otokset näyttävät upeilta ja onnistuneilta riippumatta siitä, kuvaako kaukaista salamien valaisemaa horisonttia vaiko lähempänä olevaa kaveriporukkaa. Telekamera sen sijaan on hitusen vaikeuksissa huonosti valaistuissa tiloissa käsivaralta kuvatessa. Onneksi tilanne muuttuu selvästi, kun puhelimen asettaa tukevalle alustalle otosta varten.

Hyvin valaistuissa tilanteissa ongelmaa ei ole, vaan 10-kertaisella zoomilla varustettu telekamera toimii kuin unelma. Vertailukohdaksi kannattaakin ottaa Samsung Galaxy S20 Ultra, joka jää tukevalla alustalla kuvatessa kakkoseksi. Sen sijaan huterammalla käsivaralla kuvaavat saattavat saada S20 Ultralla onnistuneempia tuloksia.

On syytä kuitenkin huomata, että arvostelussa käytetty P40 Pro Plus toimi ennakkoversiolla. Huawei kertoi päivitysten tuovan mukanaan parannusta erityisesti kuvanvakaukseen, joten päivitämme arvostelua mahdollisten muutosten niin vaatiessa.

(Image credit: TechRadar)

Videokuvaajille on tarjolla sama välineistö kuin P40 Pron omistajillekin, joten liikkuvaa kuvaa saa napattua 4K-resoluutiolla aina 60 kuvan sekuntitahtiin.

Etukamera nousee markkinoiden parhaiden selfiekameroiden joukkoon. 32 megapikselin resoluutio ja syvyyssensori tekevät potreteista todella vaikuttavia.

Testikuvat

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Tehokas Kirin 990 -järjestelmäpiiri

512 gigatavua tallennustilaa

5G-tuki

P40 Pro ja P40 Pro Plus asettuvat suorituskykyjensä puolesta samalle viivalle, sillä molempien sisällä ruksuttaa väkivahva Kirin 990 -järjestelmäpiiri 8 gigatavun RAM-muistilla.

Merkittävimmäksi eroksi nousee Pro Plussan 512 gigatavun tallennustila, joka on tuplasti enemmän kuin P40 Prossa. Tallennustilaa saa halutessaan laajennettua vielä enintään 256 Gt:n microSD-kortilla.

Testit vahvistavat väitteet erinomaisista tehoista, sillä P40 Pro Plus on sovellusten ja pelien kohdalla samaa kaliiberia Galaxy S20:n ja iPhone 11:n kanssa. Geekbench 5 -mittauksesta taululle pamahti 2 924, mikä on vastaavaa tasoa kuin Samsung Galaxy S20 Plussan tulos.

Huawei P40 Pro sisältää tuen NFC:lle, 5G:lle sekä Wi-Fi 6:lle.

Käyttöliittymä

Android 10

Ei Google-palveluita

EMUI 10 on vakaa ja sulava

Huawei Share

Huawei P40 Pro Plus käyttää Googlen tuoreinta Android 10 -käyttöjärjestelmää, mutta ei Googlen palveluita. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttöliittymä näyttää pitkälti samalta kuin ennenkin, mutta et pääse käyttämään Gmailin, Google Mapsin tai YouTuben kaltaisia sovelluksia. Tämä johtuu Yhdysvaltain asettamista pakotteista, joiden vuoksi Huawei ei saa tehdä yhteistyötä minkään amerikkalaisyhtiön kanssa.

Tämä rajoittuneisuus ratkaisee todennäköisesti sen, oletko valmis ostamaan P40 Pro Plussan vai et.

Tilanne on turhauttava, sillä Huawei ei pysty itse vaikuttamaan siihen. Puhelin on muuten todella kilpailukykyinen vaihtoehto, mutta ohjelmiston rajoitteiden vuoksi moni suomalainen kuluttaja päätynee ostamaan mieluummin Applen tai Samsungin puhelimen.

Huawei on kuitenkin pyrkinyt tekemään parhaansa helpottaakseen kuluttajien elämää. Se lanseerasi esimerkiksi oman App Gallery -sovelluskauppansa Google Play Kaupan korvikkeeksi. Kiinalaisyhtiö on onnistunut houkuttelemaan valikoimiinsa jo osan suosituimmista sovelluksista, mutta tarjonnassa on edelleenkin merkittäviä aukkoja.

Sovelluskaupasta ei saa asennettua esimerkiksi Instagramia, Facebookia tai WhatsAppia. Kaikki on teoriassa mahdollista siirtää P40 Prolle vanhalta puhelimelta Phone Clone -ominaisuudella, mutta ne eivät toimi yhtä vakaasti kuin tavallisilla Android-puhelimilla.

Ongelmaa on onnistuttu suurilta osin kiertämään uudella Petal-haku-applikaatiolla, joka paikkaa esimerkiksi Instagram-puutteen. Sovelluksen avulla voi hakea suoraan kehittäjän sivuilta sellaisia pelejä ja sovelluksia, jotka eivät ole App Galleryssä. Google-palveluiden aiheuttamia toimivuusongelmia se ei kuitenkaan saa kierrettyä.

Esimerkiksi App Gallerystä puuttuvan Sports Trackerin voi napata käyttöönsä Petal-haulla, minkä jälkeen sovellus toimii paikannusta lukuun ottamatta normaalisti. Lenkille lähtevälle sijaintitiedot ovat kuitenkin varsin tärkeät, mikä tekee puutteesta varsin kriittisen. Vastaavasti kotimaisen jääkiekon perään haikaileville elintärkeä Telia TV -applikaatio on asennettavissa, mutta se ei käynnisty valitettavasti lainkaan.

Petal-haku ei harmillisesti osaa päivittää sovelluksia automaattisesti, vaan päivitykset täytyy avata erikseen sovelluksen välilehdeltä. Lisäys on siitäkin huolimatta merkittävä askel parempaan, sillä esimerkiksi P40 Pron arvostelun yhteydessä mainittu Instagram-puute on saatu sen avulla kierrettyä. Arvostelupätkän aikana tärkeimmät sovellukset toimivatkin hyvin, vaikka ongelmia on yhä.

Monia palveluita, kuten verkkopankkeja, YouTubea tai Gmailia, pystyy kyllä käyttämään selainversioina, mutta käyttökokemus on luonnollisesti sovellusta huonompi.

Yksi suurimmista haasteista on myös karttapalveluiden heikko valikoima, sillä tällä hetkellä ainoa varteenotettava vaihtoehto on kolmannen osapuolen kehittämä Here Maps. Sitä käyttäessämme jäimme kaipaamaan Google Mapsia – tai edes Apple Mapsia.

Koska Huawei on panostamassa sovellusvalikoimaansa suuresti, pidämme P40 Pro Plussan osalta tilannetta tarkassa syynissä. Yhtiö kertoo työstävänsä eri kehittäjien kanssa lukuisia kaivattuja lisäyksiä sovellustuen piiriin, mutta näistä kerrotaan vasta sovellusjulkaisujen yhteydessä.

Sovelluksia lukuun ottamatta kaikki muut Android 10:n ominaisuudet tummasta teemasta lähtien ovat tarjolla normaaliin tapaan. Huawei käyttää puhelimessa omaa EMUI 10.1 -käyttöliittymää, joka on mielestämme kehittynyt paljon yhtiön muutaman vuoden takaisista käyttöliittymistä. Sen käyttölogiikka muistuttaa edelleenkin pikemminkin iOS:ää kuin stock-Androidia, mutta siihen tottuu nopeasti.

Vielä erikseen on nostettava esille uusi Huawei Share -teknologia, jonka avulla puhelin ja Huawein kannettava tietokone toimivat sujuvasti yhteen. Laitteiden liittäminen vaatii koodin lukemisen, minkä jälkeen läppärin ruudulle saa puhelimen näkyviin. Tämän avulla ei tarvitse kaivaa jatkuvasti puhelinta taskusta, vaan WhatsApp-viestit sekä muut ilmoitukset voi lukaista näppärästi koneen näytöltä.

Tosin edellä mainittu WhatsApp on tällä hetkellä vielä hitusen ongelmallinen tapaus, sillä se ei ole virallisesti tuettuna. Tämän vuoksi näppäimistöllä kirjoittaminen onnistuu vähän vaihtelevasti, sillä virhenäpäytyksiä ei saa poistettua perusnäppäimistöllä järin näppärästi. Tästäkin huolimatta Huawei Share on erinomainen lisäys, mikäli käytössä on valmistajan kone.

(Image credit: TechRadar)

Akunkesto

Huawei P40 Pro Plus sisältää 4 200 mAh:n akun, joka on kerrassaan erinomainen. Virtaa piisaa ongelmitta läpi päivän, vaikka puhelinta käyttäisi jatkuvalla syötöllä. Edes pitkät Zoom-puhelut tai pelisessiot eivät saa akkua kuumenemaan.

Mikäli akkua haluaa säästää, virransäästöasetuksissa on runsaasti erilaisia näpertelymahdollisuuksia aina tummasta tilasta lähtien.

P40 Pro Plussan saa ladattua joko mukana tulevalla 40-watin pikalaturilla tai 27-wattisella langattomalla latauksella. Kumpikin vaihtoehto täyttää akun hyvin ripeästi. Tarjolla on myös käänteinen langaton lataus, jos haluat jakaa puhelimesi virtaa esimerkiksi langattomien kuulokkeiden tai ystäväsi puhelimen lataamiseen.

(Image credit: TechRadar)

Huawei P40 Pro Plus on hyvä ostos, jos...

Haluat edistyksellisen puhelimen etkä kaihda ongelmia

P40 Pro Plus on ahdettu täyteen huipputeknologiaa, joten puhelin päästää sinut kehityksen aallonharjalle. Erityisesti Googlen palveluiden puuttuminen vaatii toisinaan erilaisia kiertoreittejä ja patenttiratkaisuja, joiden keksiminen saa nokkelimmatkin koetukselle. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä huono asia, joten jos käsitteet Huawei Share ja ADB saavat innostumaan, P40 Pro Plus on kuin luotu sinulle.

Haluat erinomaisen kameran

P40 Pro Plus tarjoaa tämän hetken parhaan kameran. Sen kuvat näyttävät aidommilta kuin Samsung Galaxy S20 Ultran otokset, minkä lisäksi ultralaajakameran taltioimat yksityiskohdat säväyttävät. Kaiken kruunaa 3- ja 10-kertainen optinen zoomi, joilla potretit onnistuvat säässä kuin säässä.

Omistat Huawein tai Honorin läppärin

Huawein ja Honorin kannettavat tietokoneet toimivat näppärästi yhteen puhelimen kanssa. Tarjolla on muun muassa langaton ruudunjako sekä mahdollisuus tiedostojen siirtämiselle. Yhdistäminen ei vaadi kuin NFC-yhteyden, minkä jälkeen laitteet toimivat sujuvasti yhdessä.

Harkitse muita vaihtoehtoja, jos...

Tarvitset Googlen ohjelmia

Googlen palveluiden puuttuminen on eittämättä valtava haaste P40 Pro Plussalle. Jos käytät päivittäin YouTubea, Google Play Kauppaa tai Gmailia, etkä voi kuvitella vaihtavasi niitä joihinkin korvaaviin sovelluksiin, suosittelemme tutustumaan mieluummin Samsungin, OnePlussan tai Xiaomin puhelimiin.

Olet pelaaja

Älä käsitä väärin: P40 Pro Plus on tehojensa ja suorituskykyjensä puolesta hyvä vaihtoehto pelaajille. Ongelmana on kuitenkin Googlen Play Kauppa -latauspaikan puuttuminen, minkä vuoksi monet pelit eivät toimi ainakaan täysin Huawein AppGalleryn kautta. Huawei on panostanut tilanteeseen ja esimerkiksi Asphalt 9 on jo AppGalleryn valikoimissa, mutta esimerkiksi Square Enixin luomuksiin ei toistaiseksi ole pääsyä.