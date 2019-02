Parhaat Wear OS -älykellot: Listasimme vuoden 2019 parhaimmat Wear OS -älykellot

Päivitetty: TicWatch E3 ja TicWatch S2 ovat yltäneet parhaiden Wear OS -älykellojen listallemme. Tarkastele siis päivitetty top-lista, niin tiedät tarkalleen, mikä kello kannattaa hankkia ranteeseen.

Epävarmasta alusta huolimatta Googlen Android Wear on kypsynyt vakaaksi alustaksi, kiitos kattavan Android Wear 2.0 -päivityksen sekä nimenvaihdoksen Wear OS:ään.

Android Wear saattaakin olla kuollut, mutta Wear OS on paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin kiitos kattavien päivitysten muun muassa navigaatioon, akunkestoon ja muihin.

Listasimme alun perin parhaat Android Wear -älykellot, mutta olemme muuttaneet nyt listan, kun Googlekin brändäsi alkuvuodesta 2018 mallistonsa uusiksi Wear OS -kelloiksi.

Yksi tärkeimmistä syistä, minkä takia Google nimesi käyttöjärjestelmänsä uusiksi on tehdä älykelloista houkuttelevampia myös iPhonen omistajille. Wear OS -kellot toimivat sekä Android- että iPhone-laitteilla, joskin yhteensopivuus kannattaa tarkistaa jokaisen kellon kohdalla aina erikseen, sillä jokainen kello toimii vain tiettyjen mallien kanssa.

Älykellot ovat suositumpia kuin koskaan, joten mikset liittyisi mukaan nauttimaan älykellon monista ominaisuuksista ranteessassi. Olemme listanneet markkinoiden parhaat Wear OS -älykellot alla olevaan listaan, joten voit katsella itsellesi juuri sopivan mallin.

Jokainen älykello on käynyt läpi kattavan arvosteluprosessimme, jonka tuloksien perustella olemme listanneet laitteet. Olemme ottaneet huomioon älykellojen tärkeimmät ominaisuudet, hinnan, muotoilun sekä akunkeston.

1. TicWatch E2

Yksi halvimmista Wear OS -älykelloista

Compatibility: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.39" 400 x 400 OLED | Processor: Snapdragon Wear 2100 | Onboard storage: 4GB | Battery duration: Around 48h | Charging method: Magnetic connecting pin | IP rating: IP67 | Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,39 tuuman 400 x 400 OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Noin 48 tuntia | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luoitus: IP67 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Edullinen hinta

Todella hyvä akkukesto

Ei NFC-tukea

Tylsä muotoilu

Voimme sanoa sen suoraan: suurin syy TicWatch E2:n korkealle sijoitukselle listallamme on pitkälti sen hinnassa. Kyseessä on paras edullisin älykello, jonka voit tällä hetkellä ostaa, ja siinä on tuorein Wear OS -käyttöjärjestelmä.

Verrattaessa edellisen sukupolven TicWatch E:hen, uusi malli tarjoaa 30 % paremman akkukeston, joka kestää normaalikäytössä yli kaksi päivää. Määrästä joutuu tinkimään, jos kellon fitness-ominaisuuksia käyttää aktiivisemmin.

Lisäksi malli on vedenkestävä, siinä on GPS-seuranta ja liuta muita käteviä ominaisuuksia. Valitettavasti siitä uupuu NFC, joten Google Paystä joutuu luopumaan, mutta toisaalta hintaansa nähden TicWatch E2:ssa on riittävästi kaikkea.

Lue arvostelumme: TicWatch E2

2. Ticwatch Pro

Yksi innovatiivisimmista Wear OS -kelloista

Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,4 tuuman 400 x 400 OLED ja LCD | Suoritin: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Jopa 48 tuntia, 5 lisäpäivää Essential-tilassa | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luoitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Innovatiivinen näyttöratkaisu

Huippulaatua

Ei tue 4G:tä

Rajoitetut sovellukset

Tämä on Mobvoin paras älykello, todellinen tehokone, jossa on peräti kaksi näyttöä. Tämä ei suinkaan tarkoita, että kellon molemmin puolin on oma näyttö. Sen sijaan kellossa on kaksi päällekkäistä näyttöä, läpinäkyvä LCD sekä tämän alla oleva värikäs OLED. Säästäessään akkua Ticwatch Pro sammuttaa OLED-näytön ja pitää päällä ainoastaan LCD:tä, joka näyttää kellonajan, askelmäärän sekä muutamia muita karsittuja ominaisuuksia.

Tuplanäyttöratkaisun vuoksi Ticwatch Pro päihittääkin useat kilpailijat markkinoilla pelkästään akkukestollaan.

Sen lisäksi laite on huippulaatuinen, sisältää sykemittarin, erinomaisen GPS-paikannuksen, NFC:n Google Payta varten sekä muut Wear OS:n mukana tulevat ominaisuudet.

Lue arvostelumme: Ticwatch Pro

3. Misfit Vapor 2

Uudistettu kello fitness-ammattilaisilta

Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: 1,2 tai 1,4 tuumainen 360 x 360 AMOLED | Suoritin: tuplaydin 1,0 GHz | Rannekkeen koko: 20 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: 1 päivä | Latausmenetelmä: Valmistajan oma | IP-luokitus: - | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

NFC-tuki

Edullinen

Hieman hintelän oloinen

Ei tue 4G:tä

Misfitin toinen Wear OS -kello on positiivinen askel oikeaan suuntaan, sillä uudistunut malli korjaa monia alkuperäismallissa olleita ongelmia. Vapor 2:ssa on muun muassa NFC-tuki, GPS-seuranta sekä kaksi eri kokovaihtoehtoa.

Muotoilultaan kello on yksinkertainen, mitä osa käyttäjistä saattaa juuri kaivata älykelloltaan. 1,2- tai 1,4-tuuman näyttö sijaitsee keskellä kelloa, ja molemmissa on riittävästi pinta-alaa ohjata Wear OS -käyttöjärjestelmää.

Kyseessä on myös yksi parhaista älykelloista treenikäyttöä ajatellen. Ottaen huomioon vielä Misfit Vapor 2:n verrattain alhaisen hinnan, se on erinomainen vaihtoehto monille nykymarkkinoilla oleville kilpailijoille.

Lue arvostelumme: Misfit Vapor 2

4. TicWatch S2

Huomattavan samankaltainen E2:n kanssa

Yhteensopivuus: Android 4,3+, iOS 8+ | Näyttö: 1,39 tuumainen 400 x 400 OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Noin 2 päivää | Latausmenetelmä: Magneettikytkentä | IP-luokitus: IP67 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Edullinen

Vesitiivis muotoilu

Ei NFC-tukea

Ei 4G:tä

Tämä malli näyttää paperilla hyvin samankaltaiselta TicWatch E2:n kanssa, ja totta puhuaksemme se myös on sitä. Spekseiltään älykellot ovat identtiset, ja yhtiö on julkaissut kaksi eri mallia eri nimillä, koska niillä on eri käyttötarkoitus.

TicWatch S2:n s-kirjain tarkoittaa Sportia, mikä viittaa puolestaan mallin kestävämpään muotoiluun. Sen armeijatason kestävyys takaakin sen, että älykello pysyy käyttökelpoisena rankoissakin olosuhteissa sekä treenatessa.

Sen lisäksi malli tarjoaa kahden päivän edestä virtaa, GPS-seurannan, vesitiiviin muotoilun sekä kaikki viimeisimmät Wear OS -ominaisuudet. Jos haluat säästää, osta TicWatch E2, mutta jos kaipaat yllämainittuja ominaisuuksia, valitse hivenen kalliimpi S2.

Lue arvostelumme: TicWatch S2

5. TicWatch C2

Jälleen yksi TicWatch listallamme

Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: 1,3 tuumainen 360 x 360 AMOLED | Suoritin: Tuplaydin 1,0 Ghz | Rannekkeen koko: 20 mm tai 18 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: 1 päivä | Latausmenetelmä: Valmistajan oma | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Edullinen hinta

Google Pay ja GPS

Rajallinen rannekekoko

Vanhentuneet sisuskalut

Tämä malli ei ole meidän lempivalintamme TicWatchin valikoimasta, joka kattaa melkoisen osuuden listan yläpään tuotteista. Syy on siinä, ettei kyseessä ole yhtä innovatiivinen älykello kuin TicWatch Pro. Se on silti hyvä vaihtoehto, jos kaipaat hieman edullisempaa älykelloa.

Itse asiassa C2 on yksi edullisimmista vaihtoehdoista, joissa on GPS sekä Google Pay -tuki.

Mallia ei ole kuitenkaan tehty yhtä hyvin fitness-käyttäjille kuin listan muita vaihtoehtoja, mutta siinä on kuitenkin joitain harjoitteita aktiivisille liikkujille. Hintaansa nähden sen sisuskaluissa on myös varsin vakuuttavaa teknologiaa, minkä takia C2 kannattaa pitää mielessä omaa valintaa tehtäessä.

Lue arvostelumme: TicWatch C2

6. Huawei Watch 2

Hyvin varusteltu älykello liiallisilla toiminnoilla

Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 9+ | Näyttö: 1,2" 390 x 390 | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Jopa 48 tuntia | Latausmenetelmä: USB-C-kaapeli telakalla | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Sisäänrakennettu GPS ja NFC

Mahdollisuus 4G-yhteyteen

Pieni näyttö

Ongelmia suorituskyvyssä

Huawei Watch 2 on esimerkki valmistajan pyrkimyksestä Wear OS -älykellojen käyttötarkoituksien laajentamiseen. Huawei on pyrkinyt sisällyttämään suuren määrän ominaisuuksia viimeisimpään älykelloonsa, mutta emme ole aivan varmoja pidämmekö lopputuloksesta.

Pidämme sisäänrakennetuista GPS- ja NFC-yhteyksistä sekä valinnaisesta 4G-yhteydestä, mutta Huawei Watch 2:n ongelmia ovat ajoittainen hitaus ja pienehkö näyttö.

Kellon kaunis muotoilu sekä häkellyttävä määrä toimintoja sopivat tietyille käyttäjille, mutta Watch 2 on reilusti alkuperäistä mallia kalliimpi.

Lue arvostelumme: Huawei Watch 2

7. LG Watch Style

Entinen kärkikello on edelleen erinomainen

Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 9+ | Näyttö: 1,2" 360 x 360 P-OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Jopa 24 tuntia | Latausmenetelmä: Langaton USB telakka | IP-luokitus: IP67 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth

Pirullisen hyvännäköinen

Hyvä hinta-laatusuhde

Akunkesto

Ei NFC-yhteyttä

LG Watch Style lunastaa nimensä asettamat odotukset, ja sen hiekkapuhallettu, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys sekä pyöreä näyttö näyttävät upeilta. Vain 10,8 mm ohuen rungon vuoksi kyseessä on myös yksi ohuimmista Wear OS -älykelloista.

Älykello näyttää hyvältä kenen tahansa ranteessa, mutta mikäli etsit erityisesti pienempään ranteeseen sopivaa kelloa, on Style hyvä valinta. Useat älykellot ovat rakenteeltaan melko massiivisia, joten siron kokonsa ansiosta LG Watch Style näyttää hyvältä myös pienemmässä ranteessa.

LG Watch Stylen digitaalisen nupin avulla voit selata käyttöliittymää ilman kellon näyttöön koskemista, mutta erinomainen täysin pyöreä 1,2-tuumainen P-OLED-näyttö on päällystetty kolhuja kestävällä lasilla.

Kello kilpailee kalliimpien mallien kanssa, sillä vaikka Style ei ole huippuunsa varusteltu, on se korkealuokkaisesta ulkonäöstään huolimatta melko edullinen. GPS ja sykkeen seuranta ovat kuitenkin jouduttu uhraamaan virtaviivaisuuden nimissä, joka selittää myös kellon edullisemman hinnan.

Lue arvostelumme: LG Watch Style

8. LG Watch Sport

Googlen Android-älypuhelin ranteessasi

Yhteensopivuus: Android 4.3+, iOS 9+ | Näyttö: 1,38" 480 x 480 P-OLED | Suoritin: Snapdragon Wear 2100 | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: Jopa 48 tuntia | Latausmenetelmä: Langaton USB-C telakka | IP-luokitus: IP68 | Yhteydet: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

Toimii itsenäisesti ilman älypuhelinta

Ylivoimainen uhteydet sekä suorituskyky ylivoimaiset

Akunkesto

Täydet toiminnot vaativat SIM-kortin

Vaikka LG Watch Sport julkaistiin yhtä aikaa LG Watch Stylen kanssa, on kyseessä monella tapaa sen täysi vastakohta. Suurin ero on havaittavissa kellojen ulkonäössä, mutta Sport sisältää kuitenkin runsain mitoin hyödyllisiä ominaisuuksia.

Watch Sport mittaa sykettä, siinä on GPS, barometri sekä lisävaihtoehtona jopa 4G-yhteys. Kello on siis hyvä valinta urheiluun, mutta myös yleisesti kenelle tahansa joka haluaa syystä tai toisesta jättää ajoittain puhelimensa kotiin.

LG Watch Sportin näyttö on suurempi ja tarkempi kuin Watch Stylessä, mutta ominaisuuksiensa vuoksi Watch Sport sijoittuu hintaluokkansa yläpäähän ja meidän listamme hännille.

Lue arvostelumme: LG Watch Sport