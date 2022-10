Arvostelussa Google Pixel Watch

Google Pixel Watch -älykello on helposti yksi markkinoiden tyylikkäimmistä älykelloista. Sen sileän ulkopinnan lisäksi se tarjoaa sujuvan käyttökokemuksen ja paljon hyödyllisiä ominaisuuksia. Kyseessä on muutamista kummallisuuksista huolimatta erittäin miellyttävä älykello.

Pika-arviossa Google Pixel Watch

Google Pixel Watch -älykello on harvinaisen kaunis älykelloksi. Sen ulkoasu on niin siisti, että sitä on vaikea hahmottaa valmistetuksi. Sen kiiltävä, sileän tasainen pinta kaareutuu kohtaamaan yhtä kaarevan ruostumattoman teräsrungon. Rakenne on lähes saumaton.

Kaarevuuden myötä kellossa on enemmän lasipintaa (Gorilla Glass 5) kuin Apple Watch 8:ssa. Se samanaikaisesti lisää kellon eleganttia tunnetta sekä piilottaa yhden älykellon puutteista: näyttöä ympäröivän suurehkon mustan kehyksen.

Vaikka Google Pixel -älykellossa on kirkas, värikäs ja herkkä AMOLED-näyttö, se on huomattavasti pienempi kuin Apple Watch 8:ssa oleva suorakaiteen muotoinen näyttö. Emme kuitenkaan päivittäisessä käytössämme koskaan tunteneet kaipuuta suurempaa näyttöä kohtaan.

Älykello paritettuna Google Pixel 7 Pro -älypuhelimeen (tai Pixel 7:ään tai mihin tahansa Android-puhelimeen, jossa on versio 8.0 tai uudempi) näyttää ilmoitukset automaattisesti. Niitä voi myös tarkastella manuaalisesti pyyhkäisemällä kosketusnäyttöä ylöspäin. Älykellosta löytyy myös muun muassa applikaatiot, kartat, reittiohjeet sekä älykodin hallintatyökalut.

Se on myös kelpo terveys- ja urheilukello, vaikkakin suuri osa sen toiminnallisuudesta tulee suoraan vähän vaivaannuttavasta Fitbit-integraatiosta. Vuosi sitten Google osti vuosien ajan markkinoilla olleen Fitbit-merkin. Integraation myötä Pixel Watch -älykellossa on valtavasti ominaisuuksia terveyden seuraamiseen. Toivoisimme vain, että se ei tuntuisi olevan niin erillään älykellosta.

Käytettyämme älykelloa yötä päivää totuimme sen iloisiin ja hyödyllisiin kellotauluihin. Havaitsimme kellotaulujen toimintaperiaatteen olevan riittävän samanlainen kuin Apple Watch -malleissa. Pääsääntöisesti tärkeimpien toimintojen käyttäminen onnistui ilman suurempia hämmennyksiä.

Laitteessa on myös ongelmakohtansa. Sen akunkesto voi olla hienoinen pettymys, samoin kellon takapuolella oleva kuhmu tuntuu vähän liian isolta. Lisäksi rannekkeenvaihtomekanismi on melkoisen hankala. Mutta nämä ovat lähinnä pieniä kitinöitä älykellosta, jonka Wear OS -käyttöliittymä on puettavien osalta lähellä täydellisyyttä.

Google Pixel Watch nostaa Wear OS -älykellojen riman uudelle tasolle. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watchin Wi-Fi- ja GPS-malli on saatavilla 379 eurolla. Laite saapui myyntiin lokakuussa 2022, mutta kyseinen kello ei ole virallisesti saatavilla Suomessa. Se on siis huomattavasti edullisempi kuin Apple Watch 8 -perusmalli. LTE-versio nousee hintaluokassa 427 euron paikkeille.

Toisin kuin Applen puettavat älylaitteet, Pixel Watch -älykello on saatavilla vain yhdessä kokoluokassa (41 mm). Googlen edustajat kertoivat meille, että erilaisten ranneketyylien pitäisi tehdä tästä keskiluokan kokoisesta mallista sopivan useimmille ihmisille. Testiemme perusteella tämä vaikuttaa pitävän paikkansa.

Google Pixel Watch - hinta ja saatavuus

379 euroa (Wi-Fi & GPS)

427 € (LTE)

Google paljasti uuden älykellon Google Pixel 7 -tilaisuuden yhteydessä lokakuun 6. päivä. Samassa tilaisuudessa julkistettiin Google Pixel 7- ja Google Pixel 7 Pro -älypuhelimet. Mallin toimitukset alkoivat lokakuun 13. päivä, mutta ainakaan vielä tuotetta ei ole saatavissa Suomessa.

Google Pixel Watch -älykellon perusmallin WiFi-yhteydellä ja GPS:llä on hinnoiteltu 379 euroon. Kalliimpi LTE-malli on hinnoiteltu 427 euroon. Saatavilla olevia kokoja on vain yksi, mutta kellon ulkonäköä voi muokata laajalla valikoimalla ranneketyylejä ja värejä.

Google Pixel Watchin ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa on mikrofonille ja kaiuttimille varatut reiät. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Google Pixel Watch - muotoilu ja näyttö

Erinomainen muotoilu ja rakenne

Selustassa oleva kupru on hieman liian iso

Rannekkeiden säätäminen vaatii harjoittelua

Google Pixel Watch -älykello on kiistatta kaunis laite. Siinä sekoittuvat metalli, kromi ja lasi hienostuneella tavalla, jollaista harvoin tapaa älykellojen kohdalla. Muotoilu on sekä hienovarainen että kokonaisuutta tukeva. Muotoilun ansiosta älykellon suhteellisen pieni näyttö (1,2 tuumaa, 450 x 450 pikseliä, 320 ppi) pääsee loistamaan.

Älykellon näyttö on silminnähtävästi pienempi kuin lähes kaksituumainen Apple Watch 8:n näyttö. Apple on työskennellyt viimeisen seitsemän vuoden ajan pienentääkseen kellotaulunsa ympärillä olevaa kehystä ja venyttääkseen näytön Iox-X-lasin aivan reunoille asti. Pixel Watch -älykellossa on puolestaan järkyttävän paksu musta kehys pyöreän näytön ja metallirungon välissä.

Pixel Watchin kaareva lasipinta saa kellon näyttämään isommalta kuin se onkaan. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Olimme pettyneitä tästä päätöksestä, mutta päivittäisessä käytössä emme huomanneet asiaa lähes lainkaan. Tästä on kiittäminen lasin kaarevuutta, joka hämää katsojaa luulemaan laitteen reunan olevan lähempänä näyttöä kuin se oikeastaan on. Mutta kokorajoituksen huomaa kyllä silloin, kun tekstimuotoinen ilmoitus ei kokonaisuudessaan mahdu näytölle.

Kellossa on kourallinen valmiiksi esiasennettuja kellotauluja, joissa osassa on käytännöllisiä pikavalikkoja erilaisiin toimintoihin. Näiden valmiiden kellotaulujen lisäksi enemmän vaihtoehtoja löytyy Google Watch -sovelluksesta.

Älykellon muu muotoilu seuraa näytön hienovaraisuuden linjaa. Kellossa on kromikruunu, joka on enemmän tai vähemmän samassa tasossa kellon reunan kanssa. Apple Watch onnistui tekemään digitaalisesta kruunusta painettavan, joka on myös täysin samassa tasossa kellon kehyksen kanssa. Pixel Watch -älykellon varresta on harmittavasti nähtävillä hieman enemmän kuin haluaisimme.

Aivan kruunun yläpuolella on myös Pixel Watch -painike. Se on niin hyvin piilossa, että ainakin aluksi meidän täytyi tunnustella kruunun ympärystä löytääksemme sen. Lopulta siitä kuitenkin tuli helppo ja luonnollinen käyttää. Pixel Watch -painiketta napauttamalla pääsee viimeisimpiin sovelluksiin ja pitkään painamalla Google Assistant -virtuaaliavustajan puheille.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa rungossa on pari mikrofonin reikää ja pitkä kaiutinpaikka. Vaikka Google ei kutsunut sitä virallisesti vedenpitäväksi, älykello on luokiteltu vedenkestäväksi jopa 50 metrin syvyydessä. Emme kuitenkaan vieneet Pixel Watchia uimaan kokeillaksemme tätä.

Rannekkeen vaihtamismekanismi on tehty hankalammaksi kuin kilpailevissa kelloissa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pixel Watchin näyttö on litteä, mutta sensoreiden täyttämällä takapuolella sen sijaan on huomattava kumpu. Se on laajempi kuin Apple Watch 8:n vastaava kohouma, ja sen seurauksena Pixel Watch ei ole niin miellyttävän tuntuinen ranteessa kuin se voisi olla. Jos käyttää Pixel Watch -älykelloa esimerkiksi nukkuessa ja kelloa käyttävä ranne päätyy tyynyn tai vartalon alle, se ei tunnu erityisen mukavalta.

Valikoimassa on useita eri värisiä ja eri materiaaleista tehtyjä rannekkeita, ja testaamassamme älykellossa on joustava, harmaa ranneke (Active Band -ranneke). Google Pixel Watch -älykellon rannekkeissa on vain sellainen selkeä haittapuoli, että sen vaihtaminen toiseen on kaikkea muuta kuin yksinkertaista.

Kun ranneke on kytkettynä kiinni, kellon ja rannekkeen liitto tuntuu täydelliseltä. Rannekkeen vaihtaminen vain on hankalaa, ainakin aluksi. Google päätti jostain kumman syystä asettaa rannekkeen irrottamispainikkeet aivan rannekkeen viereen. Tällöin ranneketta irrottaessa täytyy siis painaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua painiketta ja liu’uttaa ranneke kiinnipitävien sormien yli. Mielestämme kiinnityssysteemi on huomattavasti vaikeampi kuin Applen älykellossa.

Eikä rannekkeen kiinnittäminen tuntunut yhtään sen helpommalta. Meillä oli vaikeuksia painaa vapautuspainiketta samalla, kun asettelimme ranneketta kohdalleen. Lopulta keksimme huomattavasti helpomman tavan. Käyttämällä ranneketta vapautuspainikkeen painamiseksi ja samalla asemoimaan ranneke ennen paikalleen liu’utusta tuottaa paljon vähemmän tuskaa.

Arvosana muotoilusta ja näytöstä: 3,5 / 5

Google Pixel Watch - käyttöönotto, anturit ja treeniseuranta

Älykello sisältää tarvittavat sensorit, mutta niitä voisi olla enemmänkin

Älykello on täysi Fitbit-laite

Fitbit-integraatio voisi olla kattavampi

Pixel Watchin selustassa on tarvittavat anturit, joiden vuoksi niitä suojeleva kupu on hiukan turhan kookas. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch -älykellon käyttöönotossa ei ole mitään omituista tai vaikeaa. Älykello pariutui sujuvasti Googlen uuden Pixel 7 Pro -älypuhelimen kanssa. Muutaman päivityksen ja yhden tilille kirjautumisen jälkeen se oli enemmän tai vähemmän käyttövalmis. Uskomme, että pariliitos ja asennus muiden Android-puhelimien kanssa on yhtä kivutonta.

Google Pixel Watch ei ole vain älykello. Se on myös Fitbit-laite, mikä on enimmäkseen hyvä asia. Samalla tulee kuitenkin tunne, että Google on Fitbit-integraation kanssa turhankin varovainen. Osittain se johtuu siitä, että käytännössä kaikki terveys- ja fitness-seurantaominaisuudet on käytettävissä Fitbit-tilin kautta, ei Google-tilin. Google kehottaa asentamaan Fitbit-sovelluksen puhelimeen ja luomaan Fitbit-tilin, jos käyttäjällä ei sellaista vielä ole.

Tämän seurauksena treenisi, terveystietosi ja aktiivisuutesi ovat yhden tason syvemmällä kuin niiden pitäisi olla. Apple Watchissa nämä tiedot löytyvät aivan ensimmäisissä sovellusvaihtoehdoissa, mutta Pixel Watch -älykellossa on ensin navigoitava Fitbit Exercise -sovellukseen ja sieltä eteenpäin All Exercises -näkymään. Pidimme kuitenkin siitä, että sovellus nostaa tiedot viimeisimmistä harjoituksista, jolloin kaipaamiaan tietoja ei todennäköisesti joudu kaivamaan liian syvältä.

Pikavalikot tekevät tietonäkymien etsimisestä huomattavasti helpompaa. Terveystilastoihin ja aktiivisuusmittauksiin pääsee kätevästi pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle. Näkymässä on nopealla vilkaisulla nähtävissä muun muassa askelmäärät, sykemittaus, unitilastot sekä kolmen viimeisimmän harjoittelun tiedot.

Uuden älykellon myötä ostaja saa kuuden kuukauden Fitbit Premium -jäsenyyden. Sen mukana tulee pääsy muiden muassa mindfulness-ohjeistuksiin sekä edistyksellisemmän unenlaadun seurantaan. Kokeilumme perusteella Fitbit Premium ei ole välttämätön, vaan Google Pixel Watch -älykello on itsenään täysin kykenevä urheilukello.

Vertasimme Google Pixel Watch -älykellon sykemittausta Apple Watch 8:n kanssa. Testijakson aikana lukemat vastasivat toisiaan. Älykello tarjoaa myös sydänsähkökäyrän mittausmahdollisuuden. Sitä käyttääkseen tulee ottaa rennosti ja kevyesti koskettaa älykellon kromikruunua koskematta muuhun kellon osiin. Käytännössä prosessi on mielestämme hieman haastava, sillä meiltä meni noin puoli minuuttia saadaksemme tietää sinusrytmimme olevan kunnossa.

Kellossa pitäisi olla myös veren happitasojen mittaamista varten sensori, mutta se ei vielä testiemme aikaan ollut toiminnassa.

Älykellossa on tusinan verran kuntoiluvaihtoehtoja, kuten käveleminen (johon ei ole eritelty sisä- ja ulkotiloissa kävelemistä) ja voimaharjoittelu. Molempien tulokset täsmäsivät jälleen Apple Watch -älykellolla mitattuihin arvoihin.

Arvosana käyttöönotosta, antureista ja treeniseurannasta: 4 / 5

Google Pixel Watch - suorituskyky ja ohjelmisto

Wear OS -ohjelmisto vastaa viimein odotuksiin

Hyödyntää onnistuneesti kaksiytimistä Exynos 9110 -suoritinta

Google Assistant -virtuaaliavustaja

Google Pixel Watchin kyljessä on kruunu sekä Google Assistant -painike. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Google Pixel Watch -älykellon Wear OS -käyttöliittymä on sellainen, mitä puettaville laitteille on odotettu niiden ilmaantumisesta lähtien.

Ensinnäkin käyttöliittymä on täynnä ominaisuuksia, ja käytännössä jokaisen pyyhkäisyn takaa paljastuu uusia interaktiivisia mahdollisuuksia. Pyyhkäisemällä ylhäältä alas pääsee kaikkiin asetuksiin ja apuohjelmiin, joiden joukossa on muun muassa lentokonetila, teatteritila, näytön lukitus, taskulamppu, lompakko ja paljon muuta. Pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle pääsee navigointiin. Kelloon on esiladattu jopa koti- ja työosoitteesi, jos tiedot on talletettu Google-tilille.

Pyyhkäisy alhaalta ylöspäin tuo esiin ilmoitukset. Oikealta lähtevän pyyhkäisyn myötä pääsee tarkastelemaan aktiivisuutta, treenejä ja terveydentilaa. Googlen toteutus nopeasti saatavilla olevista eri ominaisuuksista on parempi kuin Apple Watch 8:n, jossa voi pyyhkäistä vain ylhäältä ja alhaalta päästäkseen kellon ominaisuuksiin, ja pyyhkäisy vasemmalle tai oikealle muuttaa kellotaulua.

Pixel Watch -älykelloon asennettuihin sovelluksiin päästäkseen on painettava kromikruunua ja sitten käännettävä sitä selatakseen sovellusluetteloa. Tässä luettelossa on sovelluksia, kuten Agenda (kalenteri ja tehtävälista), Assistant, Fitbit Excercise, Fitbit Today (nopea kokoelma kaikista terveystilastoista), herätyskello, taskulamppu, etämaksua hyödyntävä lompakko, viestit, YouTube Music (älykello sisältää ilmaisen kokeilujakson) ja jopa käsienpesuaikaa tilastoiva sovellus.

Google Pixel Watch -älykellon julkistustilaisuudessa Google korosti sen kamerasovellusta, jonka avulla voi ohjata Pixel 7 -puhelimessa olevaa kameraa. Tämä ei ollut asennettuna valmiiksi Pixel Watch -älykellossa, ja asentaaksemme sen meidän täytyi etsiä ja asentaa se puhelimen välityksellä. Asennuksen valmistuttua käynnistimme sovelluksen älykellosta ja pystyimme käyttämään tuota pientä näyttöä puhelimen kameran tähtäimenä. Onhan se tavallaan siistiä, mutta emme ole täysin vakuuttuneita sen todellisista hyödyistä.

Älykellossa on myös suora linkki Google Play -kellosovelluskauppaan, josta on mahdollista löytää ja ladata muita kiinnostavia sovelluksia kelloon.

Google Assistant -integraatio on niin älykäs ja tehokas kuin vain voi odottaa Google Pixel Watch -nimiseltä älylaitteelta.

Google Assistant -palvelun saa käynnistettyä erillisellä painikkeella, minkä jälkeen kellon näytöllä kysytään ”miten voin olla avuksi?”. Lisäksi älykellossa olevat mikrofonit ovat niin herkkiä, että ne poimivat komentokäskyjä tavallista puhevoimakkuutta käyttäen. Suosimme kyllä yksinkertaisesti sanoa ”Hei Google” päästäksemme Google Assistant -palvelun pariin erityisesti niissä tilanteissa, joissa kätemme ovat varatut. Kunhan älykellossa on nettiyhteys kunnossa, Pixel Watch -älykello on erittäin tehokas poimimaan puhekomennot ja vastaamaan esitettyihin kysymyksiimme ilman fyysisiä napinpainalluksia.

Sisäänrakennettu mediaohjaus on periaatteessa vaivaton. Asensimme Apple Music -sovelluksen Pixel 7 Pro -puhelimeen ja käytimme kelloa soittamaan, keskeyttämään ja ohittamaan kappaleita sekä muuttamaan äänenvoimakkuutta kellon kruunua kääntämällä.

Karttaominaisuus on Pixel Watchissa hieno mutta myös hieman yllättävä. Yllätykseksemme nimittäin huomasimme, ettei globaalia karttanäkymää voinut loitontaa tai lähentää.

Vaikka rannekkeen vaihto on tehty turhan vaikeaksi, hihnat itsessään ovat erittäin laadukkaita. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Aivan kuten muutkin älykellot, Pixel Watch kehottaa myös käyttäjäänsä seisomaan varmistamaan päivän askeleiden tulevan varmasti saavutetuksi vuorokauden sisään. Niille, jotka tarvitsevat muistutuksia näiden tavoitteiden täyttämiseksi, Pixel Watch -älykello on hyödyllinen kumppani.

Käytimme Pixel Watch -älykelloa unikaverinamme joka ilta viikon ajan. Aluksi emme tajunneet, että Fitbit-sovellus on otettava käyttöön päästäksemme unitilastoihin käsiksi, mutta silloinkaan kello ei jättänyt seuraamatta ensimmäisen yön unenlaatua. Ilmainen versio seuraa nukkumiseen käytettyä aikaa, kun taas Premium lisää yhtälöön unipisteet. Nämä pisteet perustuvat erilaisiin uneen liittyviin mittareihin, kuten unitiloihin sekä nukkumissykkeeseen.

Saamamme tulokset ovat jälleen yhteneviä niihin, joita Apple Watch -älykellolla saimme – sillä poikkeuksella, ettei Applen älykello tarjoa numeraalista pistemäärää.

Mutta kuten mainitsimme, Pixel Watch -älykello ei ole niin mukava käyttää nukkuessa. Heräilimme yön aikana useamman kerran, sillä älykellon takapuoli painoi ikävästi rannetta.

Arvosana suorituskyvystä ja ohjelmistosta: 4/5

Google Pixel Watch - akkukesto

Aina päällä -näyttö on tyylikäs, mutta se rokottaa akkukestoa kovalla kädellä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Yli vuorokauden akkukesto

Laturi sisältyy myyntipakettiin

Google lupaa Pixel Watch -älykellon akkukestoksi 24 tuntia. Kokeilussamme akkukesto ylsi noin 26 tuntiin, kun emme käyttäneet näytön aina päällä -ominaisuutta. Älykello varoittaa, että ruudun jatkuva päällä oleminen lyhentää akun kestoikää. Suosittelemme kuitenkin käyttämään ”Always-On-display” -ominaisuutta, sillä se parantaa käyttökokemusta huomattavasti.

Avain älykellon käyttämiseen unenseurantalaitteena on latausjaksojen hallitseminen. Jos käyttää älykelloa koko päivän, sitä ei ehkä kannata käyttää yöunien aikana – ainakaan lataamatta.

Kytkimme älykellon lataukseen juuri ennen nukkumaanmenoa, kun älykellon akku oli aivan viimeisimmillään. Laturi tulee pakkauksessa kellon mukana, ja koska Pixel Watch -älykello on Qi-yhteensopiva, sitä voi ladata useimmilla langattomilla latureilla.

Älykello latautui pikalatauksen avulla lähes tyhjästä 24 prosenttiin kymmenessä minuutissa. Otimme kellon latauksesta akun ladattua 30 prosenttiin eli tasoon, jolla Google suosittelee älykellon vähintään olevan ennen nukkumista sen kanssa.

Herättyämme huomasimme, että akku oli tyhjentynyt aamuun mennessä. Onneksi se oli kuitenkin sammunut vain hetken verran ennen kuin heräsimme, jolloin unidatamme oli lähes täysin tallessa.

Vaikuttaa siis siltä, että kellossa kannattaa olla enemmän latausta yön tilastojen tallettamiseksi.

Odotusten mukaisesti ”Always-On Display” -ominaisuuden käyttäminen syö akunkestosta huomattavan osan, jolloin 30 % akkuvaraus ei riittänyt koko yön ajaksi. Mikäli ominaisuutta haluaa pitää päällä, on muistettava ladata älykelloa vähintään puoli tuntia ennen nukkumaan menoa.

Arvosana akkukestosta: 4 / 5

Tykästyimme erityisesti klassiseen ja tyylikkääseen muotoiltuun. (Image credit: Future)

Yhteenveto

Google Pixel Watch on komea älykello. Ja mikä tärkeintä, se on hyödyllinen.

Se on loistava kumppani Googlen uusille Google Pixel 7 -puhelimille. Fitbit-integraation soisi olevan suoraviivaisempi, mutta huolemme jäivät hiljalleen taka-alalle käyttäessämme kelloa treenien, kävelyn, sykkeen, unen sekä muiden arkiaskareiden seuraamiseen.

Apple Watch -älykello ja Siri ovat loistavia, mutta Pixel Watch -älykellojen Google Assistant on virtuaaliavustajana huomattavasti älykkäämpi Googlen massiivisen tietokannan ansiosta.

Näyttö on hieman pienehkö, mutta se ei haittaa kellon käyttämistä kuin enintään pidempiä tekstejä lukiessa.

Kellon alapuolella oleva kupu tuntuu epämukavalta ja voisi olla paremminkin toteutettu, sillä nyt se painaa epämukavasti rannetta erityisesti nukkuessa. Rannekkeen kiinnittäminen ja vaihtaminen on sekin parhaimmillaankin kömpelöä.

Akkukesto on hieman huolestuttava. Yhden koon strategia voi kuulostaa vaillinaiselta, mutta 41 mm kotelo on pohjimmiltaan sopiva moniin ranteisiin.

Kyseessä on kokonaisuutena loistava älykello rakennettuna maailmanluokan ohjelmistolla varustettuna. Se on myös hieman edullisempi kuin monet kilpailijat, ja se tuntuu todella haastavan Applen älykellot. Mikäli Google korjaa kellon alapuolen ikävän poimun, muuttaa rannekkeen kytkemismekanismia ja lisää hieman suuremman akun, Pixel Watch voi olla lyömätön älykello.

Google Pixel Watch - arvosana

Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu ja näyttö Laadukkaat materiaalit ja komea muotoilu, mutta alapuolen soisi olevan pehmeämpi ja näytön laajempi 3,5 / 5 Käyttöönotto, anturit ja treeniseuranta Täysiverinen Fitbit-laite, mutta integraatio voisi olla parempikin 4 / 5 Suorituskyky ja ohjelmisto Wear OS -ohjelmisto vastaa viimein siihen asetettuihin odotuksiin. Kaksiytiminen Exynos 9110 -suoritin on parempi kuin mitä voisi paperilla olettaa. 4 / 5 Akkukesto Akku jaksaa koko vuorokauden 4 / 5 Hinta-laatusuhde Hinta on ominaisuudet huomioiden erittäin kilpailukykyinen. 4 / 5

Kannattaako Google Pixel Watch ostaa?

Osta, jos...

Haluat älykellon komealla muotoilulla

Tällaiset älykellot saavat ihmiset pysähtymään ja katsomaan tarkemmin. Sitä voisi trimmata alapuolelta, mutta muutoin se on ihastuttava.

Rakastat Fitbitiä

Älykellon sisällä on täysiverinen Fitbit-laite. Toivoisimme vain integraation olevan hieman sujuvampi.

Pidät pyöristetyistä älykelloista

Muotoilu on niin pehmeä ja niin pyöreä, että siihen rakastuu.



Älä osta, jos...

Rannekkeen vaihtaminen on tehty liian vaikeaksi

Pixel Watch -älykellon rannekkeen kiinnittäminen ja irrottaminen ovat älykellon selkein heikoin lenkki. Se on haastavaa, mutta ajan kanssa se muuttuu helpommaksi.

Nukut kevyesti

Pixel Watch -älykellon alapuoli tuntuu rannetta vasten ikävältä, varsinkin nukkuessa. Kevyesti nukkuva heräilee tämän kanssa todennäköisesti useita kertoja.

Arvosteltu lokakuussa 2022