Arvostelussa Samsung Galaxy Watch 4

Samsung Galaxy Watch 4:n suurin uudistus nähdään sen ohjelmistosta, joka yhdistää yhtiön nykyisen Tizen-alustan Wear OS:n käytettävyyteen. Lisäksi älykellossa on hyvät kuntoiluominaisuudet, kestävä akku sekä mukava muotoilu. Valitettavasti muutamat yhteensopivuusongelmat hankaloittavat joidenkin käyttäjien elämää, mutta muutoin Galaxy Watch 4 on mielenkiintoinen päivitys Samsungin älykellojen huippumallista.

Pika-arvio

Samsung Galaxy Watch 4 on seuraaja yhdelle meidän lempiälykelloista ja palauttaa yhtiön pitkästä aikaa takaisin Wear OS -järjestelmän pariin. Se ei ole kuitenkaan tyypillinen Wear OS -älykello, vaan se käyttää Samsungin ja Googlen yhdessä tekemää One UI Watch 3:a.

Päällisin puolin tarkasteltuna Watch 4:n päivitykset ohjelmistoon ja rautaan tuntuvat maltillisilta, mutta laadukasta älykelloa etsiville se tarjoaa runsaasti ominaisuuksia sekä kattavat treeniharjoitteet ranteeseen.

Galaxy Watch 4:n yhteensopivuus on kuitenkin jostain syystä jopa aiempia Samsung-älykelloja huonompi. Etenkin iPhonen omistajat jätetään suosiolla rannalle, sillä yhtiön uusi malli ei toimi yksinkertaisesti niiden kanssa. Ja vaikka se tukee kaikkia moderneja Android-puhelimia, kellon muutamat ominaisuudet, kuten verenpaineen ja sydänsähkökäyrän mittaus, ovat ainoastaan saatavilla Samsungin malleille.

Takapakki on erityisen harmillinen siksi, että monet Samsungin aiemmat älykellot ovat olleet yhteensopivuuden osalta valikoiman parhaimmistoa. Silti Watch 4 on mielestämme loistava valinta myös muiden Android-puhelinten käyttäjille, mutta kannattaa tällöin vain pitää mielessä, ettei käyttöönsä saa kaikkia ominaisuuksia.

Puutteistaan huolimatta Watch 4 on sentään muotoilultaan tyylikäs. Siinä on virtuaalinen pyöritettävä kellotaulu, joka nähtiin aiemmin Samsung Galaxy Watch Active 2:ssa, sekä kaksi painiketta taulun oikealla puolella. Näiden avulla kellon asetuksissa liikkuminen sujuu kätevästi. Vaikka olisimme mieluusti nähneet fyysisen pyöritettävän kellotaulun, tämä on onneksi hyvä korvike.

Kellon kuntoiluominaisuudet ovat pitkälti samat kuin ennen, joskin siihen on tuotu uusi kehonkoostumustyökalu, joka arvioi käyttäjän kehon rasvaprosentin. Huomasimme myös GPS:n, sykemittauksen ja muiden kuntoilutoimintojen olevan toimivat ja älykkäät uudessa mallissa.

Akkukestoakaan ei tarvitse juuri miettiä Galaxy Watch 4:ää käyttäessä, vaikka se ei olekaan lajinsa paras. Se kestää tavallisessa ja aavistuksen intensiivisessäkin käytössä noin kaksi päivää, ja ilman GPS:ää mehut saa riittämään myös kolmanteen.

Galaxy Watch 4 esiteltiin Samsung Galaxy Z Fold 3:n ja Galaxy Z Flip 3:n rinnalla ja yhdessä Samsung Galaxy Watch 4 Classicin kanssa. Jälkimmäistä kannattaakin harkita, jos älykelloonsa haluaa fyysisen pyöritettävän kellotaulun, joka on merkittävin ero näiden kahden mallin välillä.

Yhtiön uutukainen on kuitenkin erinomainen vaihtoehto kaikille Galaxy-puhelimen omistajille. Myös muiden Android-puhelinten omistajat saavat tästä kattavan kumppanin ranteeseen, mutta muistutamme jälleen, että tällöin kaikki ominaisuudet eivät ole kuitenkaan käytössä.

Saatavuus ja hinta

Samsung Galaxy Watch 4 saapui Suomessa myyntiin 27. elokuuta.

Uutta älykelloa on saatavilla kahdessa eri koossa. Pienempi 40 mm malli maksaa 269 € Bluetoothin kera ja 319 € 4G:llä varustettuna. Vastaavasti 44 mm malli maksaa 299 € ja 349 €.

Jos haluat puolestaan fyysisen pyöritettävän kellotaulun, silloin suosittelemme Galaxy Watch 4 Classicia, joka on ominaisuuksiltaan muutoin pitkälti identtinen. Sen hinnat alkavat 369 € (42 mm) ja 399 € (46 mm), ja 4G-versiona vastaavasti 419 € ja 449 €.

Muotoilu ja näyttö

Samsung Galaxy Watch 4 on ohuehko älykello, joka tuntuu mukavalta ranteessa. Isompaa ja fyysisesti pyöritettävällä kellotaululla varustettua mallia haikaileville suosittelemme puolestaan Samsung Galaxy Watch 4 Classicia.

Hoikempaa muotoilua kaipaaville Watch 4:ssä on sen sijaan kaksi painiketta kellotaulun oikealla puolella, mutta muutoin yleisilme on tyylikäs ja minimalistinen. Kooltaan sitä on saatavilla joko 40 mm tai 44 mm taululla varustettuna.

Molemmat mallit on tehty alumiinista. Kooltaan 40 mm malli on 40,4 x 39,3 x 9,8 mm ja painaa 25,9 grammaa, kun taas 44 mm malli on 44,4 x 43,3 x 9,8 mm ja painaa 30,3 grammaa.

Omassa ranteessamme molemmat tuntuivat mukavilta, eivätkä ne painaneet rannetta. Lisäksi älykelloa on mukava pitää läpi päivän, mutta se ei välttämättä ole kaikkein paras unenseurantaa varten.

Galaxy Watch 4:n näyttö on kirkas ja helppolukuinen, minkä lisäksi myös sen resoluutio vakuuttaa. 40 mm mallissa on 396 x 396 resoluutio ja 44 mm mallissa 450 x 450, joten molemmissa on tällöin 330 pikselitiheys.

Lisäksi siinä on muihin älykelloihin verrattuna uniikki virtuaalinen pyöritettävä kellotaulu, joka korvaa Watch 4 Classicissa olevan fyysisen vaihtoehdon. Digiversio toimii siten, että käyttäjä voi pyörittää sormeaan kellotaulun mustaa reunaa pitkin liikkuakseen valikosta toiseen ja käyttääkseen laitteen eri toimintoja.

Mallissa on IP68-luokitus, joten se kestää pölyä ja vettä viiteen metriin asti. Kellon uusi remmimateriaali ei sen sijaan kestä välttämättä hyvin rankempia treenejä, ja ainakin omassa käytössä se tuntui jättävän jonkinlaisen ihottuman ranteeseemme.

Joillekin käyttäjille voikin olla suositeltavaa rannekkeen vaihto johonkin muuhun materiaaliin, jos älykelloa on tarkoitus käyttää salilla.

Värivaihtoehdot vaihtelevat niin ikään hieman mallien välillä. 40 mm versio on saatavilla mustana, hopeisena ja ruusunkultaisena, kun taas 44 mm mallia saa Suomesta mustana, hopeana ja vihreänä. Kaikki sävyt ovat tosin melko vaimeat, joten räväkkyyttä kaipaavien täytyy ostaa erillinen ranneke.

Suorituskyky ja ohjelmisto

Watch 4 käyttää Samsungin omaa Exynos W920 -järjestelmäpiiriä ja siinä on 1,5 Gt RAM-muistia. Omissa testeissämme totesin nämä riittävän tehokkaiksi pyörittämään älykellon kaikkia sovelluksia ilman näkyvää hidastusta. Käyttökokemuksen osalta kyseessä on yksi nopeimmista älykelloista, joita olemme koskaan testanneet.

Nopeus ei ole kuitenkaan niin huomattava kuin esimerkiksi älypuhelimissa tai kannettavissa, mutta eron huomaa muihin älykelloihin verrattaessa. Tehoja riittää myös siihen, että sovelluksia käyttää samanaikaisesti GPS:n kanssa.

Kummassakin mallissa on 16 Gt tallennustilaa, josta käyttöjärjestelmä ja esiasennetut sovellukset veivät noin 8 gigatavua.

Galaxy Watch 4 pääseekin oikeuksiinsa juuri ohjelmiston osalta. Yhtiö ei käytä omaa Tizen-järjestelmää tällä kertaa, vaan palaa uudestaan Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmän pariin lisäten muutamia omia toimintoja.

Eroa ei kuitenkaan välttämättä meinaa edes huomata. Samsung on keskittynyt Tizeniin jo vuosien ajan, ja Galaxy Watch 4:n uniikki käyttöjärjestelmä näyttää samankaltaiselta.

Kyseessä on kuitenkin Wear OS 3, jonka päälle Samsung on luonut oman One UI Watch 3 -käyttöliittymän. Siinä on useita Samsungin sovelluksia aiemmista Galaxy Watch -malleista, mutta päällisin puolin kyseessä on kuitenkin Wear OS -kello.

Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että käyttäjät pääsevät käsiksi Google Play Storeen. Vaikka Wear OS ei ole kaikkein tuetuin alusta sovellusten osalta, se tarjoaa silti kattavamman valikoiman kuin Tizen. Ohjelmiston muotokieli tuntuu silti hyvin samsungmaiselta.

Galaxy Watch 4:n ohjelmisto näyttää hyvältä ja toimii sulavasti, minkä lisäksi siinä on tuki Google Play Storesta löytyville sovelluksille. Ratkaisu on parempi kuin Tizen, mutta se tarjoaa silti kaikki ne edut, jotka tekevät Tizenistä niin loistavan.



Kuntoilu

Samsung Galaxy Watch 4:ssä on iso liuta terveys- ja kuntoilutoimintoja, kuten GPS-seuranta lenkeille, optinen sykemittari sekä sähkösydänkäyrätuki.

Merkittävin muutos kuntopuolelle tulee uudesta BioActive-kennosta, joka pystyy seuraamaan käyttäjän sykettä, happisaturaatiota ja kehonkoostumusta. Näistä jälkimmäinen on täysin uusi ominaisuus, mutta kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun kaikki kolme kennoa on yhdistetty yhdeksi.

Samsung väittää kehonkoostumuksen seurannan pystyvän tarkkailemaan tärkeää kehodataa, kuten lihasmassaa ja rasvaprosenttia. Näiden mittaus on helppo aktivoida, joskin niiden aikana täytyy pysyä paikallaan.

Saatava tulos paljastaa kehon rasvaprosentin, luurankolihaksen, läskin määrän, kehon nestemäärän sekä painoindeksin. Laite kertoo myös yleispätevän hyvinvointialueen perustuen käyttäjän sukupuoleen, painoon ja korkeuteen.

Näiden arvojen tarkkuutta on tosin hyvin vaikea sanoa, mutta koimme ne silti hyödylliseksi siltä osin, että ne antavat osviittaa omasta kunnosta. Lisäksi näitä voi seurata pidemmällä aikavälillä, jolloin käyttäjä pystyy seuraamaan oman kuntonsa kohenemista.

Sykemittari mittaa niin ikään tarkasti ja vastaa muilla laitteilla saatuja tuloksia. Sykemittaus toimi parhaiten Samsungin omalla sovelluksella, mutta sitä voi käyttää myös ulkopuolisten kehittämillä sovelluksilla, kuten Stravalla ja Nike Running Clubilla.

GPS paikantaa niin ikään tarkasti juoksulenkit ja on tarkkuudeltaan muita laitteita hivenen parempi.

Laitteen kaikki toiminnot eivät ole kuitenkaan käytettävissä kaikilla laitteilla. Sähkösydänkäyrä (ECG) sekä verenpaineenmittaus toimivat ainoastaan Samsung-puhelinten kanssa.

Rajoitus on perin rasittava, eikä Watch 4 ole välttämättä sopiva älykello niille, jotka omistavat jonkun muun valmistajan Android-puhelimen.

Akkukesto

Samsung Galaxy Watch 4:n 44 mm malli saa virtansa 361 mAh akusta, joka tarjoaa runsaasti mehuja aktiivisellekin liikkujalle. Omassa käytössämme akku kesti ainakin kaksi päivää yhdellä latauksella, mutta aavistuksen pienemmällä käytöllä sen saa riittämään myös kolmanteen päivään asti.

Pienemmässä 40 mm versiossa on niin ikään pienempi 247 mAh akku, mutta emme päässeet testaamaan tätä käytännössä. Omissa testeissämme aiempien Samsung-älykellojen kohdalla akkukestoissa on ollut pieniä eroja mallien välillä, mutta ne eivät ole kuitenkaan olleet niin merkittäviä, että akkukesto vaihtelisi dramaattisesti.

Myyntipakkauksen mukana tulee latausalusta, jonka voi liittää mihin tahansa USB-laturiin.

Kannattaako Samsung Galaxy Watch 4 ostaa?

Osta jos...

Omistat Samsungin puhelimen Samsung Galaxy Watch 4:n parhaat ominaisuudet on lukittu ainoastaan Samsung-puhelimille, joten jos omistat sellaisen, tämä on hyvä kumppani sen kylkeen.

Haluat erinomaisen älykello-ohjelmiston Samsungin Tizen on kehittynyt vuosien varrella paljon, ja yhdistettynä Wear OS:n käytettävyyteen se tarjoaa pääsyn muun muassa Google Play Storen koko valikoimaan.

Haluat kunnollisen urheilukellon Samsung Galaxy Watch 4 ei ole paras mahdollinen urheilukello ominaisuuksien osalta, mutta sen ydintoiminnot riittävät valtaosalle. Siinä on GPS, hyvä sykemittari sekä muutama muu kätevä työkalu, jotka tosin vaativat Samsungin puhelimen toimiakseen.

Älä osta, jos...

Omistat iPhonen tai jonkun muun puhelimen Samsung ei tue iPhonea enää Galaxy Watch 4:llä, mikä ärsyttää kaikkia Applen älypuhelinten omistajia. Myöskään kaikki hyvinvoinnin seurantaominaisuudet eivät tue kaikkia Android-puhelimia.

Omistat jo Samsung Galaxy Watchin Jos omistat aiemman Galaxy Watchin, et todennäköisesti kaipaa Galaxy Watch 4:ää. Siinä ei ole riittävästi uutta etenkään Galaxy Watch Active 2:een verrattuna, joten se ei välttämättä sovi juuri sinulle.

Haluat pyöritettävän kellotaulun Yksi mielenkiintoisimmista Galaxy Watch -sarjan ominaisuuksista on ollut pyöritettävä kellotaulu, jota ei ole Galaxy Watch 4:ssä. Jos haluat fyysisen kellotaulun, joudut ostamaan Galaxy Watch 4 Classicin.

Arvosteltu ensimmäisen kerran: elokuussa 2021