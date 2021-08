Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 houkuttelee viimeiset vuodet aidalla pysyneet ensiostajat viimein mukaan taitettavien puhelinten maailmaan. Uudessa mallissa on kaivatut ominaisuudet, kuten S Pen -tuki, parempi kestävyys ja vesitiiviys muutoin kovin tutunoloisessa pakkauksessa. Se on myös edelleen äärimmäisen kallis puhelin, vaikka hintaa on onnistuttu tiputtamaan Fold 2:sta.

Samsung Galaxy Z Fold 3 on taitettava puhelin, joka pyrkii vakuuttamaan käyttäjät siitä, että kolmas kerta todistaa älypuhelinten tulevaisuuden saapuneen. Ja koska yhtiöltä ei nähdä tänä vuonna Galaxy Note 21:tä, Samsung joutuu pistämään kaikki peliin todistukseensa.

Olemme päässeet testaamaan Z Fold 3:a ja sen tuttua 2-in-1-muotoilua, jota taitoimme kerta toisensa perään testatakseen sen kestävyyttä (kyllä, se kestää). Uusi malli tuntuukin entistä kestävämmältä kuin kaksi edeltäjäänsä, minkä lisäksi se on myös vedenkestävä. Sisäpuolelle jäävä suurempi näyttö kestää puolestaan Samsungin uusien S Pen- ja S Pen Pro -kynien käytön, joita puhelin tukee tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

S Pen -tuki käykin tämänkokoisessa näytössä järkeen, ja se oli yksi halutuimmista ominaisuuksista kahden ensimmäisen Fold-mallin kohdalla. Sitä varten tarjolla on enemmän kirjoitus- ja piirrustustilaa kuin yhdessäkään Galaxy Note -puhelimessa, ja se on paljon kätevämpi kantaa kuin perinteinen tabletti, koska Z Fold 3 voidaan sulkea ja pistää taskuun.

Se saattaa jopa muuttaa päivittäisen puhelimen käytön, jos puhelimen kylkeen ostaa vain erikseen myytävän S Penin ja laukun, jossa sitä voi kantaa. Valitettavasti kynää ei nimittäin saa lainkaan kiinni suoraan puhelimeen, mikä aiheuttaa pettymyksen etenkin Note-fanien osalta.

Kameroiden osalta ei kannata toivoa myöskään liikoja. Vaikka Z Fold 3:ssa on erinomaiset kamerat taitettavaksi puhelimeksi, siitä uupuvat Samsung Galaxy S21:ssä ja Note 20 Ultrassa olleet loistavat tarkennukset.

Isoin etu on tosin Fold 2:ta edullisempi hinta, joka on tosin silti todella tyyris. Kaikki viitteet näyttäisivätkin siltä, että kahden yrityksen jälkeen Samsung onnistuisi tehtävässään kolmannella kerrallaan jo heti suoriltaan.

Hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy Z Fold 3 julkaistaan Suomessa 27. elokuuta. Puhelimen ennakkomyynti aloitettiin jo julkistuksen yhteydessä, eli 11. elokuuta.

Z Fold 3:n hinta on julkaisussa edullisempi kuin Galazy Z Fold 2:n, mutta se on silti merkittävästi kalliimpi kuin tämän hetken lippulaivamallit, kuten Samsung Galaxy S21 Ultra tai iPhone 12 Pro Max.

Suomessa Z Fold 3:n hinta alkaa 1 879 €, jolla saa 256 Gt tallennustilalla varustetun mallin. Isompaa 512 Gt tallennustilaa kaipaavat joutuvat pulittamaan puolestaan 1 979 €. Z Fold 2:n hinnat alkoivat viime vuonna 2 099 €.

Muotoilu ja näyttö

Galaxy Z Fold 3 säilyttää edeltäjiensä kirjamaisen muotoilun ja toiminnallisuuden. Suljettuna siinä on jokseenkin rajallinen mutta silti varsin käyttökelpoinen 6,2 tuuman näyttö, mutta avattuna puhelimen päänäyttönä toimii 7,6 tuuman ruutu.

Laite on vakuuttava, vaikka näin paksun ja pitkän puhelimen kantaminen ei ole aina kaikkein käytännöllisintä, kun sitä vertaa nykypuhelinten ohueen ja kevyeen muotoiluun. Toisille sisäinen 7,6 tuuman näyttö on tosin kaiken hinnan väärti päästäkseen teknologian eturintamalle.

Päänäyttö käyttää samaa AMOLED-teknologiaa kuin yhtiön viime vuoden mallit, ja näytön resoluutio on 2 208 x 1 768. Kyseessä ei suinkaan ole terävin testaamamme näyttö, mutta se on kirkas ja takaa loistavan kuvan videoiden katseluun tai netissä surffailuun.

Näytön keskellä menevä taittoraja on selkeästi nähtävissä puhelimen ollessa auki, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan musta raita, vaan ruutu näkyy yhtälailla taittokohdassa kuin muuallakin.

Samsung on tehnyt parannuksia saranaan, ja käytetyt materiaalit ovat kestävämpiä kuin aiemmissa malleissa. Eron myös tuntee, sillä sarana tuntuu paljon kestävämmältä kuin Galaxy Z Fold 2:ssa. Mahdolliset kestävyysongelmat ovat kuitenkin edelleen huolenaihe, kiitos aiempien mallien historian.

Kyseessä on myös aavistuksen kevyempi puhelin kuin Z Fold 2, joka painoi 282 grammaa. Z Fold 3 tiputtaa painoa aavistuksen 271 grammaan.

Kamera ja tekniset ominaisuudet

Samsung Galaxy Z Fold 3 kamerat vastaavat viime vuoden mallissa olleita: 12 megapikselin f/1,8 pääkamera, 12 megapikselin f/2,2 ultralaajakulma ja 12 megapikselin f/2,4 telelinssi, joka yltää kaksinkertaiseen tarkennukseen.

Puhelimessa on myös optinen kuvanvakain tele- ja ultralaajakulmalinssissä. Otetut kuvat tuntuvat olevan lähes identtisiä ja yhtä laadukkaita kuin Galaxy Z Fold 2:ssa, joka jäi Note 20 Ultran jälkeen. Vuonna 2021 etenkin monet Note-fanit saattavat kaivata jotain enemmän, jolloin niin ikään S Pen -kynää tukeva S21 Ultra saattaa olla parempi vaihtoehto. Taitettavissa puhelimissa on käytännössä kaikki muu kunnossa paitsi parhaat kamerat.

Galaxy Z Fold 3:ssa on lisäksi kaksi muuta kameraa, jotka on suunniteltu selfie-kuvien ottamiseen. Ulkopuolelle jäävässä näytössä 10 megapikselin f/2,2 kamera, joka on sama kuin Z Fold 2:ssa ollut.

Huomattavasti merkittävämpi uudistus on Samsungin ensimmäinen kaupalliseen käyttötarkoitukseen saapunut näytönalainen kamera, joka on piilotettu päänäytön oikeaan kulmaan. Se ei ole kuitenkaan täysin näkymätön, vaikka pysyykin visusti piilossa. Etenkin näytön ollessa sammutettuna kameran huomaa helposti, ja näytön ollessa päällä linssin päällä on havaittavissa selkeä efekti, jota ei voi olla huomaamatta.

Kyseinen kamera on 4 megapikselin f/1,8 linssillä varustettu, joka toimii huomattavasti heikommin kuin toissijaisessa näytössä oleva kamera. Napsitut kuvat jäivät paljon epätarkemmiksi, emmekä usko, että tälle kameralle on hirveästi käyttöä selfie-kuvien ottamiseen. Videopuhelut ja vastaavat ovat toki asia erikseen.

Galaxy Z Fold 3:n sydämenä toimii Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiri, joka on nähty jo useissa tänä vuonna julkaistuissa malleissa. Kokemuksemme mukaan se suoriutuu tehtävistään äärimmäisen hyvin, emmekä usko sen pettävän myöskään Fold 3:n osalta. Suorittimen tukena on 12 Gt RAM-muistia.

Tallennuskapasiteetin osalta markkinoille saapuu joko 256 Gt:llä tai 512 Gt:llä varustettu malli. Puhelin ei tue microSD:tä, joka oli jätetty pois jo Fold 2:n kohdalla.

Akku ja S Pen

Samsung Galaxy Z Fold 3:n akku on 4 400 mAh varustettu, mikä on 100 mAh pienempi kuin Z Fold 2:ssa ollut. Uskomme yhtiön pienentäneen kapasiteettia, jotta puhelimen fyysistä kokoa on saatu pienemmäksi.

Emme osaa vielä kommentoida sen tarkemmin Z Fold 3:n akkukestoa, sillä emme ole päässeet testaamaan sitä kovin pitkään. Galaxy Z Fold 2:n akku kesti kuitenkin koko päivän, jonka uskomme jatkuvan myös uuden mallin kohdalla.

Myyntipakkauksen mukana ei tule kuitenkaan enää laturia, joten joko sellainen täytyy löytyä entuudestaan tai ostaa erikseen.

Galaxy Z Fold 3 pyörii Android 11:n päälle rakennetun One UI -käyttöliittymän pohjalta. Sitä on optimoitu tukemaan paremmin taitettavaa näyttöä, mistä esimerkkinä on kahteen eri paikkaan ilmestyvä näppäimistö. Se muistuttaa kuitenkin hyvin paljon muita taitettavissa puhelimissa olleita ratkaisuja.

S Pen -tuki on niin ikään merkittävä lisä, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kynä toimii yhtiön taitettavien puhelinten kanssa. Se ei ole kuitenkaan ensituntumamme perusteella kovin pakollinen ominaisuus.

Jos puhelimen kanssa tykkää käyttää stylus-kynää, S Pen -tuen saaminen entistä isommalle näytölle on varmasti loistava uutinen. Valitettavasti kynälle ei ole kuitenkaan minkäänlaista säilytyspaikkaa, vaan sitä varten täytyy ostaa erillinen kotelo.

Kynä kuitenkin toimii testiemme perusteella hyvin. Sen käyttö taiton kohdalla tuntuu hieman oudolta, sillä saranan tuntee sormenpäissään. Kynän ei kuitenkaan pitäisi rikkoa mitään, kunhan sitä ei paina liian kovaa kohti näyttöä.

Kannattaa myös huomata, että S Pen toimii ainoastaan päänäytön kohdalla, eikä sitä voi käyttää lainkaan ulkopuolena olevan pienemmän näytön kanssa.

Ensiarvio

Samsung Galaxy Z Fold 3 saattaa olla viimein se laite, joka saa taitettavia puhelimia harkinneet ostamaan omansa. Se on kuitenkin niin hintava, ettei sillä kosiskella keskiverto puhelimen ostajaa vaihtamaan perinteisestä mallista taittuvaan, mutta sitä varten Samsung tuokin markkinoille Z Flip 3:n. Ja jos raha ei ole este, Z Fold 3 vaikuttaa todella vakuuttavalta.

Yhtiön uusi taittuva malli tukeekin viimein monien kaipaa S Pen -kynää, minkä myötä Note-malleista tuttu ominaisuus saadaan viimein taitettavaan lippulaivamalliin. Valitettavasti puhelimesta uupuvat Samsungin parhaat kamerat, mutta edellisvuoden Foldia edullisempi hinta tekee tästä erinomaisen vaihtoehdon niille, jotka haikailevat uutta tai ensimmäistä taitettavaa puhelinta.