Ensiarviossa Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 on todennäköisesti tämän hetken paras simpukkapuhelin. Tämä ei kuitenkaan kerro hirveästi, sillä kilpailu on todella vähäistä. Uutuuspuhelimen tukeva rakenne ja upea näyttö tekevät vaikutuksen, mutta olisimme toivoneet isompia muutoksia edeltäjään nähden. Erityisesti kamera tuntuu hinnan huomioiden vaatimattomalta, eikä akkukestokaan säväytä. Onneksi hinta on pudonnut aiemmasta, joten Flip 3 saattaa houkuttaa monia ensimmäistä Flipiä harkinneita.

Samsung Galaxy Flip saa puolitoista vuotta julkaisunsa jälkeen seuraajan. Nimeäminen voi herättää jonkin verran kysymysmerkkejä, sillä toisen sukupolven Flip-malli on nimeltään Galaxy Z Flip 3. Ratkaisu perustunee samassa yhteydessä julkistettuun Galaxy Z Fold 3 -malliin.

Uusi versio ei eroa juurikaan edeltäjästään. Laitteen muotoilu on pysynyt ennallaan, näyttö identtisenä ja kamerakin on pitkälti samalla viivalla. Onneksi muutamat selkeät parannukset nopeammasta suorittimesta ja hiotuista saranoista lähtien tekevät tarvittavan eron.

Laitteen merkittävin myyntivaltti on kuitenkin sen hinta. Galaxy Z Flip 3 maksaa selvästi edeltäjäänsä vähemmän. Vaikka myyntihinta on edelleen melkoisen korkea, laskee se ostokynnystä merkittävästi. Jos olet valmis maksamaan Samsung Galaxy S21 -huippumalleista, ei Z Flip 3 ole enää merkittävästi tyyriimpi.

Hinta ja julkaisupäivä

Samsung Galaxy Z Flip 3 on oivallinen laite esimerkiksi TechRadarin sivujen lukemiseen. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3 on saatavana kahtena eri versiona. 128 Gt:n tallennustilalla varustettu versio kustantaa 1 079 €, kun taas isompi 256 Gt:n versio maksaa 1 149 €.

Selkein vertailukohta on alkuperäinen Galaxy Z Flip -malli, joka maksoi julkaisussaan 1 550 euroa. Ero onkin merkittävä, ja tämän ansiosta Galaxy Z Flip 3 tuntuu houkuttelevammalta vaihtoehdolta kuin edeltäjänsä. Ero muihin lippulaivamalleihin jää varsin pieneksi.

Tosin samalla on sanottava, että ensimmäinen Flip-malli tiputti hintaansa varsin nopeasti. Laitetta saa tällä hetkellä Suomesta 1 199 euron hintaan.

Galaxy Z Flip 3 saapuu myyntiin elokuun 27. päivä. Laitteen ennakkotilaukset ovat käynnistyneet.

Violetilla sävyllä varustettu versio on mielenkiintoinen lisäys mallistoon. (Image credit: Future)

Muotoilu ja näyttö

Samsung Galaxy Z Flip 3 näyttää varsin samalta kuin edeltäjänsäkin. Ensivaikutelma on kuitenkin osittain hämäävä, sillä käyttö paljastaa muutamia merkittäviä parannuksia.

Laitteessa on lasia ja muovia hyödyntävä selusta, joka ympäröi kamerajärjestelmän. Pieni muutos tekee käytännössä silmiinpistävän ja tuntuvan eron aiempaan. Muilta osin laitteen mitat sekä paino ovat pysyneet ennallaan, mutta kokonaisuus tuntuu yksinkertaisesti aiempaa tukevammalta. Muovinen rakenne kestää lasipintaa paremmin, ja onpa siitä helpompi ottaa kiinnikin. Ensitestin perusteella uutuus-Flip pysyy märälläkin kädellä paremmin kuin ensimmäinen malli.

Samsung Galaxy Z Flip 3 on käytettävissä myös tuolimaisesti puolittain avattuna. (Image credit: Future)

Paremmalta tuntuvan muotoilun taustalla on myös parantunut saranamekanismi. Jos avaaminen tuntui ensimmäisen Flipin kohdalla vielä hieman huteralta, tällä kertaa tuntuma on selvästi jämäkämpi.

Kuten edeltävässäkin mallissa, myös tällä Z Flip 3 hyödyntää laitteen kylkeen sijoitettua sormenjälkitunnistinta. Koimme tämän olevan yhä hitusen vaikeasti käytettävä puhelimen ollessa avattuna.

Yksi erikoisempi tyyliratkaisu on edelleen mukana. Kun Z Flip 3 on suljettuna, on se muodoltaan lähes neliömäinen. Laite on tällöin varsin kookas, eikä sen ahtaminen pieneen taskuun ole yhtä näppärää kuin perinteisemmillä puhelimilla.

Samsung Galaxy Z Flip 3 sisältää 6,7-tuumaisen sisänäytön. (Image credit: Future)

Malli saapuu myyntiin muutamassa eri värivaihtoehdossa. Tarjolla on beige, musta, vihreä ja violetti. Näistä tosin osa on saatavissa ainoastaan Samsungin verkkokaupasta. Suomen jälleenmyyjille saapuvien värivaihtoehtojen lopullinen valikoima paljastuu lähempänä julkaisua.

Päänäyttö on edelleen tuttu 6,7-tuumainen FHD+-näyttö. Aivan samasta ruudusta ei kuitenkaan ole kyse kuin vuonna 2020, sillä tällä kertaa virkistystaajuus on 120 Hz. Sulkemismekanismi on onneksi miellyttävän huomaamaton, eikä se paista näytön takaa samalla tavalla kuin ensimmäisissä Flip- ja Fold-malleissa. Täysin piilossa se ei ole, mutta kyseessä on selvä askel oikeaan suuntaan.

Ulkoinen näyttö on saanut suuremman teknisen harppauksen. Edeltävän mallin 1,1-tuumainen ruutu on kasvanut jopa 1,9 tuumaan. Ratkaisu tekee näytöstä selvästi toimivamman ja monipuolisemman, minkä vuoksi sen käyttöä on suunniteltu uusiksi.

Kansinäyttöä voi hyödyntää Galaxy Z Flip 3:n ulkonäön kustomointiin erilaisilla taustakuvilla. Käyttöön saa GIF-animaatioita tai jopa saman Galaxy Watch 4 -älykellossa olevan kellotaulun.

Kamera ja akkukesto

Samsung Galaxy Z Flip 3:n Flex Mode -tila helpottaa selfieiden ottamista. (Image credit: Future)

Koska olemme vasta päässeet hypistelemään laitetta, palaamme tähän osioon myöhemmin tarkemmin. Toisaalta sisältöä tuskin riittää siltikään järin paljoa, sillä kamera ja akku ovat pysyneet ennallaan edeltäjään nähden.

Takakamera koostuu 12 MP:n laajakulmakamerasta ja 12 MP:n ultralaajakulmakamerasta. Ainoa muutos ensimmäiseen Galaxy Z Flip -malliin koskee valoa, sillä uuden puhelinmallin kuvat ovat hitusen kirkkaampia ja värikkäämpiä.

Tekninen puoli jatkuu identtisenä myös laitteen etupuolella. 10 megapikselin pääkamera on pysynyt ennallaan.

Kamerasovelluksen kuvaustilat näyttäisivät niin ikään olevan identtiset. Flex Mode -tila mahdollistaa puhelimen puolittaisen avaamisen, jolloin laite pysyy tukevasti paikallaan kuvausta varten.

Zoomaus onnistuu ainoastaan digitaalisesti. Enimmillään tarkennuksen saa nostettua 10-kertaiseksi.

Samsung Galaxy Z Flip 3:n keskellä on rako laitteen ollessa suljettuna. (Image credit: Future)

Kamerajärjestelmä ei kestä vertailua Samsungin muihin puhelinmallistoihin. Erityisesti Samsung Galaxy S21 -mallisto vetää niin selvästi pidemmän korren, ettei simpukkamallin hankintaa voi perustella aktiivisesti kuvaajille. Mikäli otoksien napsiminen on lähinnä mukavaa ja epäsäännöllistä puuhaa, ei tämä kuitenkaan haittaa.

Galaxy Z Flip 3 hyödyntää samaa 3 300 mAh:n akkua kuin alkuperäinenkin malli. Akku on siis melkoisen pieni, kun huomioi puhelimen 6,7-tuumaisen näytön. Todennäköisesti ratkaisu on kuitenkin taittuvan puhelimen muotoilun vaatima kompromissi, eikä tälle ole juuri mitään tehtävissä. Palaamme akkukeston riittävyyteen täydessä arvostelussa myöhemmin. Ennusmerkit eivät kuitenkaan lupaa järin hyvää, sillä alkuperäinen Flip ei tahtonut käsissämme jaksaa kokonaista päivää ilman lataushetkeä.

Harmillisesti muutoksien puute jatkuu myös latauksessa. Puhelin mahdollistaa enintään 15 W:n laturin. Tämä ei onneksi haittaa liiaksi, sillä akku on sen verran pieni, että se latautuu nopeasti.

Mukana on langaton lataus, joka toimii parhaiten puhelimen ollessa suljettuna.

Suorituskyky

The Samsung Galaxy Z Flip 3 preview screen is bigger than before. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3 ottaa muutamia merkittäviä parannuksia teknisellä puolella. Tärkein loikka koskee suoritinta, joka on Snapdragon 888. Kyseessä on tämän hetken toiseksi paras Android-laitteiden käyttämä järjestelmäpiiri, sillä ainoastaan Snapdragon 888+ vetää pidemmän korren.

Uusi suoritin sekä kahdeksan gigatavun RAM-muisti tekevät käytöstä sulavaa. Laitteen ripeys tuntuu sutjakkana toimivuutena, eivätkä testaamamme valikot ja sovellukset tuottaneet laitteelle mitään ongelmia. Varsinaisia pelejä emme vielä ehtineet testata, sillä laitteen jatkuva sulkeminen ja avaaminen vei mukanaan.

Galaxy Z Flip 3 hyödyntää Samsungin omaa OneUI-käyttöliittymää. Se toimii tuttuun Android-tapaan, mutta mukana on lisäksi joitakin valmistajan omia sovelluksia. Mikäli olet käyttänyt aiemmin Samsungin puhelimia, tykästyt toimivuuteen tälläkin kertaa.

Ensiarvio

Laitteen voi halutessaan laittaa vain puoliksi taskuun. (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3 tuntuu pitkälti samalta kuin alkuperäinenkin Z Flip. Se on mitoiltaan, kameraltaan, akultaan ja sovelluksiltaan lähes identtinen, joten mullistavaa päivitystä odottaneet joutuvat pettymään.

Mukana on tästä huolimatta muutamia merkittäviä parannuksia. Erityisesti laitteen järjestelmäpiiri, isompi ulkoinen näyttö sekä paremmalla virkistystaajuudella varustettu päänäyttö parantavat käyttökokemusta. Nämä uudistukset saattavatkin riittää monille hankintapäätöksen tekemiseen.

Ennen kaikkea Samsung Galaxy Z Flip 3 vakuuttaa kuitenkin hinnallaan. Kyseessä on edelleen kallis puhelin, mutta edeltäjän hintalapusta on saatu nipistettyä merkittävä summa pois. Tämä itsessään tekee mallista kilpailukykyisen vaihtoehdon, joka toivottavasti tuo lisää kuhinaa taittuvien puhelimien markkinoille.