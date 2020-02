Samsung Galaxy Z Flip on kääntää taitoksen pystysuuntaan. 6,7-tuumainen näyttö taittuu kahtia pieneksi simpukaksi, ja saranatekniikka on mennyt eteenpäin Foldiin verrattuna. Emme ole täysin vakuuttuneita, että Z Flipissä on älypuhelinten tulevaisuus, mutta toteutus on ainakin parempi kuin Moto Razrissä.

Huom. Tämä ensiarvio on käännös TechRadarin brittiläisen toimituksen ensiarviosta, sillä suomalainen toimituksemme pääsi kokeilemaan pelkästään Galaxy S20 -sarjaa. Kirjoitamme varsinaisen arvostelun itsenäisesti, kun saamme testikappaleet käsiimme.

Brittitoimituksemme pääsi testaamaan uutta Galaxy Z Flipiä Samsungin Unpacked-julkaisutilaisuudessa. Ensireaktiona oli kummallisen tuttu nostalginen tunne simpukkapuhelinten kulta-aikaan 2000-luvun alkupuolella. "Okay, boomer", huutavat lapset YouTuben kommenttikentässä.

Z Flip on Galaxy Foldin tapaan rohkea veto Samsungilta, sillä taitettavat puhelimet ovat yhä todella uutta teknologiaa, eikä korealaisyhtiöllä ole länsimaissa juurikaan varteenotettavia kilpailijoita. Siksi onkin ehkä yllättävää, että puhelin ei seuraa ollenkaan Foldin jalanjälkiä, vaan taitos on käännetty pystyyn Motorola Razrin tapaan.

Samsung itse antoi ymmärtää, että valmistajalta tullaan näkemään jatkossa kaksi eri taitettavaa sarjaa. Näemme siis todennäköisesti myös uuden Foldin – ehkäpä jo ensi syksynä.

Galaxy Z Flip tuntuu alusta saakka mukavan tuoreelta konseptilta perinteisiin puhelimiin verrattuna. Samsungin mukaan se mahdollistaa "täysikokoisen näytön mahduttamisen taskuusi". Meillä ei ole ollut tehtävässä ongelmia aiemminkaan, mutta erityisesti naisten housuissa on usein pienemmät taskut, ja puhelin on kieltämättä kätevän kompakti.

Samsung Galaxy Z Flip mahtuu taskuun kuin taskuun – emme silti suosittele sen käyttöä taskuliinana. (Image credit: Future)

Puhelin on erityisen näppärä kaikille, joilla on pienet kädet. Käyttäminen ei myöskään vaadi kahta kättä, toisin kuin Foldin tapauksessa. Samsung osaa hyödyntää kätevästi taittuvaa rakennetta niin fyysisesti kuin ohjelmistonkin tasolla. Puhelinta voi käyttää esimerkiksi omana kamerajalustanaan tai jakaa näytön kahteen osaan, kun se on taitettuna 90 asteen kulmaan.

Pienemmän kokonsa vuoksi Galaxy Z Flip jää komponenttiensa puolesta jälkeen Galaxy S20 Ultrasta, mutta se korvaa teknisen alemmuutensa innovatiivisilla ratkaisuilla. Siltä ei kannata vain odottaa Samsungin viimeisintä 7 nm:n järjestelmäpiiriä, edistyneintä kameratekniikkaa tai parasta akunkestoa.

(Image credit: Future)

Samsungin kahden taitettavan puhelimen, Galaxy Foldin ja Z Flipin, selvimmät erot ovat näytön taittumissuunta ja koko. Siinä missä Fold taitetaan kirjan tavoin keskeltä sivuille, Z Flip toimii kuin vanhat simpukkapuhelimet.

Galaxy S Flip on itse asiassa aika pieni puhelin, sillä se on avattunakin vain 6,7-tuumainen – siis tismalleen samankokoinen kuin Galaxy S20+. Lisäksi näytön resoluutio on vain Full HD+. 12,9:9-kuvasuhde saa puhelimen tuntumaan melko pitkulaiselta kädessä.

(Image credit: Future)

Avattuna Z Flip on helppo sekoittaa ensinäkemältä käytännössä mihin tahansa tavalliseen Android-puhelimeen – ellet sitten kiinnitä huomiota näytön keskellä olevaan hentoon taitokseen. Kiinni taitettuna puhelimen ulkonäkö on sen sijaan hyvin omaperäinen.

Puhelimen päällä on 1,1-tuumainen AMOLED-apunäyttö, josta näkee esimerkiksi saapuvat puhelut tai ilmoitukset, kellonajan ja akun varauksen.

Se osaa tehdä muutakin kuin näyttää staattista informaatiota, ja saat jatkettua aloittamaasi tehtävääsi saumattomasti suurelle näytölle.

(Image credit: Future)

Pikkunäyttö osaa onneksi sammuttaa itsensä automaattisesti, joten se avataan tuplanäpäyttämällä – kuten kaikki muutkin Samsungin näytöt. Olemme vielä hieman skeptisiä siitä, kuinka hyödyllinen pikkunäyttö on Foldiin tai Razriin verrattuna, mutta testaamme asiaa tarkemmin varsinaisessa arvostelussamme.

Puhelimessa on joka tapauksessa ainakin kaksi seikkaa, joiden suhteen Samsung on mielestämme onnistunut. Ensinnäkin, puhelimen päänäyttö on valmistettu lasista toisin kuin herkästi naarmuuntuvia muovipaneeleita käyttävät Moto Razr, Samsung Galaxy Fold ja Huawei Mate X.

Toiseksi, Z Flipissä on 3 300 mAh:n akku, joka on selvästi suurempi kuin Motorolan 2 510 mAh:n akkukenno. Selitys suurempaan akkuun piilee siinä, että yhtiö on asentanut akut puhelimen molempiin puoliskoihin. Emme osaa kommentoida akunkestoa vielä lyhyen testimme perusteella, mutta palaamme asiaan varsinaisessa arvostelussa.

Z Flip on muiden taitettavien puhelinten tapaan tyyris laite, sillä se maksaa 1 550 euroa. Puhelin saapuu myyntiin 21.2. ja on tarjolla Mirror Purple- ja Mirror Black -väreissä.

(Image credit: Future)

Pari sanaa ohuesta lasista

Galaxy Z Flipin näyttö on valmistettu Samsungin "Ultra Thin Glass" -lasista, toisin kuin muut muovisilla näytöillä varustetut taitettavat puhelimet.

Lasinen pinta tuntui selvästi muovia mukavammalta käyttää, sillä sormet liikkuivat näytön näytöllä vaivattomasti. Sen tuntuma on huomattavasti arvokkaampi kuin muovisissa vaihtoehdoissa.

(Image credit: Future)

Kaikkein tärkein etu on kuitenkin lasipinnan kestävyys. Meidän on toki mahdotonta sanoa mitään lasin pitkän aikavälin kestävyydestä lyhyen testin perusteella, mutta se tuntui selvästi jykevämmältä kuin muovi. Uskommekin, että puhelin on kestävämpi kuin Fold tai Razr.

Yksi uuden taitoksen ongelma on kuitenkin sen suunta. Siinä missä Galaxy Foldin pystysuuntaiseen raitaan ei juuri kiinnittänyt huomiota, vaakasuuntainen viiva näkyy selvemmin. Sen myös tuntee paremmin sormillaan, sillä sormea tulee liu'utettua jatkuvasti taitoksen yli. Taitokseen kuitenkin tottuu varmasti nopeasti samaan tapaan kuin Galaxy Foldissakin.

(Image credit: Future)

Ensiarvio

Galaxy Z Flip ei tarkoita suoraa täyskäännöstä Samsungin taitettaviin puhelimiin, vaan tuntuu pikemminkin toiselta kokeilulta Foldin jälkeen. Kuka tietää – ehkäpä tulemme näkemään jatkossa molemmat puhelimet rinnakkain.

Z Flip onnistuu monilla osa-alueilla, joissa Moto Razrillä jäi parannettavaa. Siinä on suurempi akku, lasinen näyttö ja hyvä 6,7-tuumainen näyttö. Mielestämme puhelin ei tarjoa riittävästi lihaa luiden ympärille oikeuttaakseen korkean hintapyyntönsä, mutta täytyy muistaa, että kaikki taitettavat laitteet ovat vielä konseptitasolla. Jos haluat parhaan suorituskyvyn, säästä mieluummin pari sataa euroa ja osta Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Z Flip on kuitenkin jälleen yksi osoitus siitä, että Samsungilla on vahva näkemys taitettavien puhelinten tulevaisuudesta. Se on parhaimmillaan täynnä kiinnostavia innovaatioita, ja ainakin me odotamme taitettavien puhelinten arvosteluja enemmän kuin mitään muita.

Jos haluat kulkea kehityksen aallonharjalla, etkä välitä korkeasta hinnasta, Galaxy Z Flip on todennäköisesti järkevämpi vaihtoehto kuin valtava Galaxy Fold.