Paras taitettava puhelin 2021: tämän hetken näyttävimmät taittuvat mallit

Tämän hetken parhaat taitettavat puhelimet eivät ole hinnoiltaan edelleenkään edullisia, joten niitä ei ole suinkaan tarkoitettu aivan tavan tallaajille. Mutta heille, jotka haluavat olla puhelinteknologian aallonharjalla, tämän parempia vaihtoehtoja ei tällä hetkellä ole tarjolla.

Ensimmäinen taitettava puhelin esiteltiin CES 2019:ssä Royole FlexPain myötä, mutta teknologia on sittemmin kehittynyt jo hurjaa vauhtia. Valitettavasti sama ei ole kuitenkaan näkynyt hinnassa. Esimerkiksi Samsung Galaxy Z Fold 3 maksaa yli kaksi kertaa enemmän kuin yhtiön uusin lippulaivamalli Samsung Galaxy S21.

Toki korkea hinta on melkein ennustettavissa, sillä taitettavat mallit yhdistävät tavallisten puhelinten kannettavuuden taittuvien näyttöjen tarjoamalla laajemmalla ruututilalla, joka haastaa jo tabletit.

Markkinoilla on olemassa myös simpukkamallisia ratkaisuja, jotka ovat aavistuksen edullisempia ja myös erilaisempia vaihtoehtoja. Tablettimaisen näkymän sijaan ne muistuttavat vanhan ajan simpukkapuhelimia, mikä tekee niistä paljon kompaktimpia ja käytännöllisempiä. Koska mallien erot ovat niin suuret, olemme jaotelleet ne omiin kategorioihin alapuolelle. Simpukkamallien osalta paras valinta tällä hetkellä on Samsung Galaxy Z Flip 3.

Onneksi taitettavat puhelimet ovat teknisiltä tiedoiltaan parhaiden lippulaivamallien tasoa, joten niiden hinnalla ei saa ainoastaan innovatiivista näyttöteknologiaa. Kannattaa tosin muistaa, että näissä malleissa on usein heikompi akkukesto kuin perinteisissä puhelimissa.

Mutta jos etsit itsellesi parasta taitettavaa puhelinta tällä hetkellä, olemme koonneet parhaat yksilöt alapuolelle.

Paras taitettava puhelin

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Fold 3 ei ole ainoastaan paras taitettava puhelin, vaan se on myös äärimmäisen suositeltava puhelin ylipäätään – jos hinta ei vain kirpaise.

Se on entistä kestävämpi ja vedenkestävä, mitä olemme odottaneet tämän hintaisiin taitettaviin puhelimiin jo pidemmän aikaa. Lisäksi S Pen -tuki tekee puhelimen valtavasta 7,6 tuuman näytöstä entistä monipuolisemman.

Ja vaikka Z Fold 3 on edelleen todella kallis puhelin, se on silti edeltäjäänsä edullisempi ja tehokkaampi.

Kamerat eivät valitettavasti yllä markkinoiden parhaimmistoon, vaikka yksi niistä onkin piilotettu näytön alle. Eroja ei ole myöskään riittävästi Galaxy Z Fold 2:een verrattuna, mutta muutoin tästä on vaikea keksiä purnattavaa. Galaxy Z Fold 3 ei ole ainoastaan paras taitettava puhelin, vaan yksi parhaista puhelimista ylipäätään.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Fold 2 on alkuperäisen Samsung Galaxy Foldin seuraaja, joka korjasi monia edeltäjänsä puutteita ja lisäsi tarpeellisia ominaisuuksia. Mallin ulkonäytöllä voi suorittaa perustoimintoja, kun taas sisäpuolella oleva isompi näyttö paljastuu kokonaan käyttöön puhelimen ollessa avattuna.

Ulkoinen näyttö onkin saanut tuntuvan parannuksen alkuperäiseen malliin verrattuna, ja Fold 2:ssa onkin 6,2 tuuman näyttö, joka yltää reunasta reunaan. Suljettuna puhelin näyttääkin melko perinteiseltä älypuhelimelta, joskin huomattavasti paksummalta sellaiselta. Sisällä oleva näyttö avautuu puolestaan 7,6 tuumaiseksi, ja molemmissa näytöissä on punch-hole-kamera.

Lisäksi puhelimessa on lippulaivamallin ominaisuudet: Snapdragon 865 Plus -piirisarja, 12 Gt RAM-muistia, 256 Gt tallennustilaa, 4 500 mAh akku ja 5G-tuki. Näistä saa tosin edelleen maksaa maltaita uudesta Z Fold 3:sta huolimatta.

Paras simpukkamallinen taitettava puhelin

Simpukkamalliset taitettavat puhelimet eivät ole niin yleisiä kuin Galaxy Z Fold 3:n kaltaiset mallit. Ne avautuvatkin tablettinäkymän sijaan puhelimeksi, joka vastaa kooltaan suunnilleen tavallista älypuhelinta.

Niiden arvo syntyykin siitä, kuinka pieneen kokoon ne voi taittaa. Siten ne sopivat henkilöille, jotka haluavat pieniin taskuihin sopivan puhelimen. Kannattaakin katsoa tarkasti alla olevien mallien mitat, sillä taitettu simpukkapuhelin ei ole juuri karkkirasiaa kookkaampi.

Näissäkin malleissa on silti ulkopuolella oleva näyttö, jolla voi suorittaa hyvin perustoimintoja verrattuna yllä oleviin malleihin. Ja vaikka ne eivät ole teknisesti tämän hetken teknologisinta kärkeä, ne onnistuvat varmasti kääntämään katseet kaduilla. Vaan näistäkin malleista saa maksaa itsensä kipeäksi.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Z Flip 3 ei ole merkittävä päivitys alkuperäisestä Galaxy Z Flipistä tai sen 5G-versiosta, mutta se on kaikin puolin parempi. Siten se on myös tämän hetken paras simpukkamallinen taitettava puhelin.

Se on kestävä ja siinä on lippulaivan suorituskyky, kiitos Snapdragon 888 -suorittimen ja 8 Gt RAM-muistin. Lisäksi 6,7 tuuman AMOLED-näytössä on 120 Hz virkistystaajuus.

Toissijainen näyttö on niin ikään aavistuksen kookkaampi ja siten hyödyllisempi, mutta se jää silti melko pieneksi 1,9 tuuman koollaan.

Ja kuten taitettaville puhelimille on luonteenomaista, näiden kamerat eivät ole syy juhlaan. Myös akkukesto on tässä mallissa toivottua heikompi, mutta kaikilta muilta osin Samsung Galaxy Flip 3 on vakuuttava ja varteenotettava älypuhelin. Se on hinnaltaan myös keskiverto lippulaivan verran, joten taitettavaksi puhelimeksi voimme puhua jopa melko edullisesta yksilöstä.

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Galaxy Z Flip Yksi parhaista simpukkamalleista Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Helmikuu 2020 Paino: 183 g Mitat: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm / 87,4 x 73,6 x 17,3 mm Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näyttö: 1,1 tuumaa / 6,7 tuumaa Resoluutio: 112 x 300 / 1 080 x 2 636 Suoritin: Snapdragon 855 Plus / Snapdragon 865 Plus RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 256 Gt Akku: 3 300 mAh Takakamera: 12 MP + 12 MP Etukamera: 10 MP PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 1 449,35 € Katso jälleenmyyjältä CDON FI 1 537,74 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Osta, koska + Hyvät tekniset tiedot + Älykäs ohjelmisto Älä osta, koska - Pieni aukko ollessaan taitettuna - Järkyttävän pieni ulkonäyttö

Samsung Galaxy Z Flip pärjää pienellä markkina-alueella hyvin siksi, että sillä on muutama tärkeä ominaisuus meidän listasijalla kolmantena olevaan Motorola Razr 2020:een verrattuna.

Ensinnäkin Galaxy Z Flip on teknisesti laadukkaampi ja siinä on julkaisuvuoden tehokkain Snapdragon 855 Plus -piirisarja sekä 8 Gt RAM-muistia. Takana olevat kamerat (12 MP f/1,8 päälinssi ja 12 MP f/2,2 ultralaajakulma) ovat laadukkaampia kuin Razrin ainoa kamera, minkä lisäksi Samsungin ohjelmisto on edelleen laadukkaampi. 3 300 mAh akku jää muita puhelimia pienemmäksi, mutta se on silti parempi kuin Motorolalla.

Simpukkamallinen mekanismi toimii odotetusti, ja taitettuna kiiltävä lasipinnoite tekee siitä kompaktin ja näyttävän kokonaisuuden. 6,7 tuuman näyttö on muovinen, mutta tarjoaa silti vakuuttavan Full HD+ -tarkkuuden (2 636 x 1 080). Näytön ympärillä on lisäksi paksut muoviset pehmusteet, jotka suojaavat näyttöä.

Lisäksi sen voi jättää auki ollessaan mihin tahansa asentoon, sillä sisäänrakennettu ohjelmisto osaa tunnistaa näytön ylä- ja alapuolen hyvin automaattisesti missä asennossa tahansa.

Galaxy Z Flipin suurin heikkous on sen etunäyttö, joka on vain 1,1 tuumaa (300 x 112). Vertailun vuoksi alkuperäisessä Motorola Razr -puhelimessa vuonna 2004 oli 220 x 176 -resoluutiolla varustettu näyttö. Z Flipin näyttö on kuitenkin AMOLED, mutta siinä näkyy vain korkeintaan kaksi riviä tekstiä tai hyvin summittainen kuva selfietä ottaessa.

Silti kyseessä on varsin vakuuttava taitettava puhelin, vaikka sen käytännöllisyys ei vastaa ihan muotoa. Siitä saa myös edelleen maksaa maltaita, joten edullista vaihtoehtoa etsiville taitettavat puhelimet eivät ole vielä vaihtoehto.

(Image credit: Motorola)

3. Motorola Razr 2020 Nostalgista tyylikkyyttä Tekniset tiedot Julkaisupäivä: Syyskuu 2020 Paino: 192 g Mitat: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm / 91,7 x 72,6 x 16 mm Käyttöjärjestelmä: Android 10 Näyttö: 6,2 tuumaa / 2,7 tuumaa Resoluutio: 2 142 x 876 / 800 x 600 Suoritin: Snapdragon 765G RAM-muisti: 8 Gt Tallennustila: 256 Gt Akku: 2 800 mAh Takakamera: 48 MP Etukamera: 20 MP Osta, koska + Näppärä ja nostalginen muotoilu + Loistava 48 MP pääkamera + etukamera Älä osta, koska - Kallis - Epämiellyttävä muovinen näyttö

Motorola käynnisti uusiksi yhtiön simpukkamallisarja Razrin esittelemällä uuden taitettavan Motorola Razrin, joka yhdisti nostalgisen muotoilun uuteen näyttöteknologiaan. Ensimmäinen malli julkaistiin vuonna 2019, mutta tätä vuonna 2020 seurannut uusi versio on kaikin puolin parempi valioyksilö.

Motorola Razr 2020 on muiden taitettavien puhelinten lailla kallis vaihtoehto, joka tarjoaa lähinnä uutuudenviehätystä kuin käytännön hyötyä. Siinä on näppärä 2,7 tuuman näyttö ulkopuolella, jolla voi selata nettiä, viestiä tai tarkastella selfie-kuvia. Jälkimmäisiä napsitaan lisäksi pääkamerana toimivalla 48 megapikselin linssillä, mikä on varsin kätevää.

Puhelimen taittaminen täyteen mittaansa tulee nautinnollisen napsahduksen saattelemana, mutta puhelimen taittoa ei voi jättää puoliväliin; se on joko kiinni tai auki. Puhelut voi kuitenkin lopettaa näppärästi sulkemalla luukun kiinni kuten ennen vanhaan.

Sisällä oleva muovinen P-OLED-näyttö ei ole kuitenkaan mikään järin laadukas, ja 2 142 x 877 -resoluution näyttö on keskivertoa ohuempi. Suorituskyky on niin ikään kohtuullisen hyvä, ja 256 Gt tallennustilaa ei voi kasvattaa isommaksi. Akku kestää myös noin päivän ennen lataustarvetta.

Toisin sanoen Razr 2020 ei ole merkittävästi laadukkaampi kuin tavallinen älypuhelin, mutta se tarjoaa uudenkarheaa näyttöteknologiaa korkeaa hintaa vasten. Jos etsit siis nostalgista paluuta menneiden aikojen puhelinmalleihin tai haluat pienen yksilön taskunpohjalle, Razr 2020 on hyvä vaihtoehto.

