Samsung perusteli päätöstään jättää pii-hiiliakku pois Galaxy S26 -mallistosta

Samsung perustelee päätöksen jää pii-hiiliakut pois Galaxy S26 -puhelimista

Teknologia ei ole vielä läpäissyt vaativia standardointitestejä

Samsungin mukaan teknologia valmistuu tuleviin puhelimiin

Vaikka Samsungin lippulaivapuhelimet ovat teknologisesti monin tavoin markkinoiden kirkkainta kärkeä, niiden akut jättävät yhä toivomisen varaa – eikä Samsung Galaxy S26 -sarja tuo tähän muutosta. Uutuusmallien sisältämät akut ovat kapasiteetiltaan ja teknologialtaan pitkälti identtiset edeltävien mallien kanssa.

Siinä missä OnePlus ja Xiaomi ovat siirtyneet käyttämään piihiiliakkuja, joilla on korkeampi energiatiheys, Samsung on jälleen käyttänyt perinteisiä litiumionikennoja uudessa S26-mallistossaan. Tämä ratkaisu on kuitenkin yhtiön kommenttien perusteella tulossa tiensä päätökseen lähitulevaisuudessa.

Ennen Galaxy Unpacked 2026 -tapahtumaa järjestetyssä tapahtumassa puhunut Sung-Hoon Moon myönsi, että akkujen saralla yritys saattaa olla "hieman epäinnovatiivinen".

Tähän on kuitenkin perusteensa. Yhtiön mukaan pii-hiiliakut eivät ole vielä valmiita Samsungin lippulaivapuhelimiin. Sung-Hoon Moon sanoo, että niiden on läpäistävä yrityksen "erittäin tiukat validointistandardit" ennen kuin käyttöönotto tapahtuu.

Samsung lisäsi, että akkujen pitäisi myös tuottaa merkittäviä hyötyjä arkikäytössä. Sung-Hoon Moon sanoi, että asiakaskokemus on edelleen tärkein asia ja että "kun uskomme, että pii-akku parantaisi asiakaskokemusta, otamme sen huomioon."

Samsung Galaxy S26 luottaa vanhaan akkuteknologiaan.

Vaikka Samsung epäilee sitä, onko näillä akuilla riittävän merkittävä ero älypuhelinkokemukseen, se ei myöskään sulje pois niitä.

Tämä tarkoittaa, että vaikka Samsung pyrkii yhdistämään OnePlusin ja Xiaomin kaltaiset piihiiliakkuteknologiat, teknologia ei ollut valmista S26-sarjan julkaisuun.

Pii-hiiliakuilla on huonot puolensa

The Problem with these Smartphone Batteries - YouTube Watch On

Pii-hiiliakuissa on omat puutteensa. Ensinnäkin niillä on taipumus hajota nopeammin kuin litium-ioni-akuilla. Vaikka ne siis saattavat olla ostohetkellä suuremmalla kapasiteetilla varustettuja, ne voivat kulua paljon nopeammin.

Ne myös laajentavat enemmän kuin litiumioniakut, mikä voi aiheuttaa vaaran puhelimissa. Tämä on todennäköisesti asia, josta Samsung on enemmän huolissaan kuin kilpakumppaninsa, sillä Samsung Galaxy Note 7:n ongelmat aiheuttivat tulipaloja ja maailmanlaajuisia takaisinvetoja vuonna 2016.

Tästä huolimatta OnePlus 15:n, Xiaomi 17 Ultran ja monien muiden huippupuhelimien sisuksissa on suurikapasiteettiset pii-hiiliakut eikä niistä ole vielä kuultu ongelmallisia uutisia. OnePlus väittää myös, että esimerkiksi OnePlus 15 voi säilyttää 80 % alkuperäisestä kapasiteetistaan ​​neljän vuoden kuluttua.

Vaikka Samsung saattaa olla liiankin varovainen, pitkän aikavälin turvallisuustietojen puute on todennäköisesti syy siihen, miksi Samsung, Apple ja Google eivät ole vielä tehneet harppausta uuteen akkuteknologiaan.

Se on kuitenkin keskeistä, ettei yritys pidä vaihdosta täysin mahdottomana asiana.