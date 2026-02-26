”Vi jobbar med det” — Samsung förklarar varför Galaxy S26 inte fick något batterilyft med kisel-kol

Samsung förklarar varför S26-serien saknar kisel-kolbatterier

Tekniken har ännu inte klarat företagets “mycket strikta valideringskrav”

Men Samsung tillägger att “de gör den redo” för framtida telefoner

Samsungs flaggskeppstelefoner hör fortfarande till de bästa, men batterierna lämnar allt oftare mer att önska — och det har inte förändrats med Samsung Galaxy S26-serien, där Samsung bara gjort små ändringar i kapacitet och teknik.

Medan vissa konkurrenter som OnePlus och Xiaomi har gått över till kisel-kolbatterier, som har högre energitäthet, har Samsung återigen valt traditionella litiumjonceller i den nya S26-serien. Det låter dock som att Samsung arbetar på att byta inom en inte alltför avlägsen framtid.

Under ett samtal inför Galaxy Unpacked 2026 erkände Sung-Hoon Moon (Executive VP och chef för smartphone-R&D-teamet), som svar på en fråga, att företaget kanske har varit “lite oinnovativt på den fronten” när det gäller batterier.

Det finns dock goda skäl till det. Kisel-kolbatterier verkar ännu inte vara redo för flaggskeppstelefoner i Samsungs skala, och Sung-Hoon Moon sade att de måste klara företagets “mycket strikta valideringskrav”. Med andra ord klarar kisel-kolbatterier inte riktigt det ännu.

Samsung tillade också att batterierna måste ge tydliga förbättringar i verklig användning. Sung-Hoon Moon sade att kundupplevelsen fortfarande är viktigast och att “när vi tror att kiselbatteriet också förbättrar användarupplevelsen kommer vi att överväga det alternativet”.

Även om Samsung just nu tvivlar på att dessa batterier skulle göra tillräckligt stor skillnad utesluter företaget dem inte.

“Så när det gäller kiselbatteriet gör vi det redo”, tillade Sung-Hoon Moon. Det innebär att Samsung arbetar för att ansluta sig till företag som OnePlus och Xiaomi med kisel-kolteknik, men att det kom för tidigt för S26-serien. Och det finns faktiskt flera skäl till varför det är förståeligt.

Kisel-kolbatterier har nackdelar

Kisel-kolbatterier är inte utan problem. För det första bryts de ned snabbare än litiumjonbatterier — de kan börja med högre kapacitet men också slitas ut betydligt fortare.

De expanderar dessutom mer än litiumjonbatterier, vilket kan innebära en risk i telefoner. Det här är sannolikt något Samsung är extra försiktiga med, med tanke på att problem med Samsung Galaxy Note 7 orsakade bränder och en global återkallelse 2016.

Samtidigt har telefoner som OnePlus 15, Xiaomi 17 Ultra och andra redan batterier med hög kapacitet baserade på kisel-kol, och vi har ännu inte hört om några större problem. OnePlus hävdar också att OnePlus 15 kan behålla 80 % av sin ursprungliga kapacitet efter fyra år.

Även om det kan verka som att Samsung är överdrivet försiktiga är bristen på långsiktig säkerhetsdata i stor skala sannolikt orsaken till att mobiljätten — tillsammans med Apple och Google — ännu inte tagit steget, inte ens med nya S26-serien. Men nu vet vi åtminstone att företaget inte helt ignorerar tekniken.