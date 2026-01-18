Samsungin sivusto vuoti esiteltävät Samsung Galaxy S26 -mallit – onko yllätyksettömyys yllätys?

Vanhassa vara parempi? Vierekkäin Galaxy S25 Ultra (vasen), S25 Plus (keskellä)ja Galaxy S25, jotka ovat saamassa pian seuraajansa.

Samsung Kolumbian verkkosivuilla mainitaan kolme Galaxy S26 -mallia

Luvassa vaikuttaisi olevan Galaxy S26, S26 Plus ja S26 Ultra

Nämä kolme mallia esiteltäneen helmikuussa 2026

Samsung Galaxy S26 -malliston povataan näyttäytyvän ja ilmestyvän helmikuun aikana, eivätkä tuoreimmat vuodot anna ainakaan syytä epäillä arvion totuuspohjaa. Uusimman paljastuksen pohjalta voimme myös päätellä esiteltävät mallit.

SamMobile kertoo Samsung Kolumbian kotisivuille ilmestyneen PDF-dokumentin, jossa mainitaan kolme Galaxy S26 -mallia. Nämä ovat Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus sekä Samsung Galaxy S26 Ultra.

Mainittu kolmikko on kaikesta huolimatta pieni yllätys, sillä sen perusteella Samsung on sittenkin hylkäämässä aiemmin huhutun Samsung Galaxy S26 Pro -puhelimen. Lisäksi Edge-malli näyttää sekin jäävän tältä erää paitsioon.

Olemme kuulleet väitteitä Samsung Galaxy S25 Edgen seuraajan osalta puolesta ja vastaan, mutta tällä erää laitetta ei ainakaan vaikuttaisi olevan luvassa. Jos uusi ultraohut puhelin nähdään, tapahtunee se tänäkin vuonna jälkijättöisesti.

Mitä on luvassa?

It is expected that in two weeks' time, the Galaxy S26 series will enter a period of frequent leaks, and official materials including official renderings will be continuously leaked out.January 16, 2026

Vuoto ei paljasta juurikaan mitään muuta, mutta toisaalta Galaxy S26 -huhut ovat jo aiemmin kertoneet suunnilleen kaiken tarpeellisen. Lienee myös turvallista olettaa, että nykyisiä tietoja ja paljastuksia syvennetään lähiviikkojen aikana vielä uusilla vuodoilla.

Kuten aiempina vuosina on ollut tapana, Ultra-malli on saamassa jälleen merkittävimmät uudistukset. Vuotojen perusteella odotamme näkevämme nopeamman langattoman latauksen sekä takakamerakokonaisuuden muotoilun uudistumisen. Onpa verkkoon levinnyt myös videovuoto puhelimen muotoilusta.

Nykytiedon valossa odotamme laitteen suorittimen olevan mallista ja markkina-alueesta riippuen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 tai Exynos 2600.

Lukuisat vuodot ovat antaneet osviittaa puhelimen ominaisuuksista, mutta myös julkaisupäivän osalta liikkuu erilaisia väitteitä. Tällä hetkellä keskiviikko 25. helmikuuta vaikuttaa todennäköisimmältä ajankohdalta esittelytilaisuudelle, joskin tämä tarkoittaisi luultavasti varsinaisen myynnin alkamista vasta maaliskuussa.