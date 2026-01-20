Ny Samsung Galaxy S26-lekkasje viser ingen tegn til Pro- eller Edge-modeller – men dette er telefonene vi tror vil lanseres

Tre S26-modeller har dukket opp på Samsungs colombianske nettsted.

De peker på S26, S26 Plus og S26 Ultra.

Alt tyder på at telefonene vil bli presentert neste måned.

Alt tyder på at Samsung Galaxy S26-serien blir avduket en gang neste måned, og en ny lekkasje gir ytterligere støtte for nøyaktig hvilke modeller vi vil se når den tid kommer.

Som SamMobile bemerket, dukket det opp et PDF-dokument på Samsungs colombianske nettsted, som listet opp tre Galaxy S26-modeller: Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus og Samsung Galaxy S26 Ultra.

Dette er bemerkelsesverdig av to grunner. For det første antyder det at vi ikke får en rebranding av Galaxy S26 Pro i år, til tross for tidligere rykter. For det andre ser det ut til å bekrefte at det heller ikke blir en Edge-modell denne gangen.

Det har versert motstridende meldinger om hvorvidt det vil komme en etterfølger til Samsung Galaxy S25 Edge, men med bare rundt en måned igjen til ventede lanseringsdatoer, ser det nå svært usannsynlig ut at en ny supertynn modell er på vei.

Dette kan vi ha i vente

It is expected that in two weeks' time, the Galaxy S26 series will enter a period of frequent leaks, and official materials including official renderings will be continuously leaked out.January 16, 2026

Denne lekkasjen avslører egentlig ikke noe mer, men når det gjelder rykter om Galaxy S26, har vi allerede hørt mye. Ifølge innsidere kan vi vente oss enda flere lekkasjer i de kommende ukene.

Som i tidligere år ser det ut til at Ultra-modellen får de største oppgraderingene. Vi har hørt at den vil tilby raskere trådløs lading og en redesignet bakre kameramodul, og en lekket video av telefonen har til og med dukket opp på nettet.

Basert på det vi har hørt så langt, ser det ut til at Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 og Samsung Exynos 2600 vil dele ansvaret for brikkesettet mellom de tre forventede modellene, med regionale variasjoner.

Mange av de siste lekkasjene handler om lanseringsdatoer, og akkurat nå virker onsdag 25. februar som et rimelig alternativ. Det er imidlertid mulig at telefonene ikke vil begynne å selges eller sendes ut før i mars.