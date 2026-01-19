Ny Samsung Galaxy S26-läcka visar inga spår av Pro- eller Edge-modeller – men det här är telefonerna vi tror lanseras

Från vänster till höger, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus och standardmodellen Galaxy S25.

Tre S26-modeller har dykt upp på Samsungs colombianska hemsida

De pekar på S26, S26 Plus och S26 Ultra

Allt tyder på att telefonerna presenteras nästa månad

Allt pekar på att Samsung Galaxy S26-serien kommer att visas upp någon gång nästa månad, och en ny läcka ger ytterligare stöd för exakt vilka modeller vi får se när det är dags.

Som SamMobile uppmärksammade dök ett PDF-dokument upp på Samsungs colombianska hemsida, där tre Galaxy S26-modeller listas: Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus och Samsung Galaxy S26 Ultra.

Det här är anmärkningsvärt av två skäl. För det första antyder det att vi inte får någon Galaxy S26 Pro-ombenämning i år, trots tidigare rykten. För det andra verkar det bekräfta att det inte blir någon Edge-modell den här gången heller.

Det har cirkulerat motstridiga uppgifter om huruvida det skulle komma en uppföljare till Samsung Galaxy S25 Edge, men med bara runt en månad kvar till de förväntade lanseringsdatumen ser det nu mycket osannolikt ut att en ny supertunn modell är på väg.

Vad som kan vara på gång

It is expected that in two weeks' time, the Galaxy S26 series will enter a period of frequent leaks, and official materials including official renderings will be continuously leaked out.January 16, 2026

Den här specifika läckan avslöjar egentligen inget mer, men när det gäller Galaxy S26-rykten har vi redan fått höra en hel del. Enligt källor med insyn kan vi dessutom räkna med ännu fler läckor under de kommande veckorna.

Precis som tidigare år verkar Ultra-modellen få de största uppgraderingarna. Vi har hört att den ska erbjuda snabbare trådlös laddning och en omarbetad bakre kameramodul, och det har även dykt upp en läckt video på telefonen online.

Baserat på det vi hört hittills ser det ut som att Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 och Samsung Exynos 2600 kommer att dela på chipset-ansvaret mellan de tre förväntade modellerna, med regionala variationer.

Många av de senaste läckorna handlar om lanseringsdatum, och just nu framstår onsdagen den 25 februari som ett rimligt alternativ. Däremot är det möjligt att telefonerna inte börjar säljas eller levereras förrän i mars.