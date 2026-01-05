Nya läckor om Samsung Galaxy S26 Ultra avslöjar färger, kamera och S Pen-förändringar

Flera nya läckor om Galaxy S26 Ultra har dykt upp

Uppgifterna rör kameror, färger och den integrerade S Pen-pennan

Lansering kan ske i februari

Vi väntar oss att tre Galaxy S26-telefoner gör debut i februari, och nu har nya läckor dykt upp som rör färger, material och design för den dyraste och mest premiuminriktade modellen i serien: Samsung Galaxy S26 Ultra.

Läckorna kommer från den välkända läckan @UniverseIce och kanske den mest intressanta uppgiften gäller vilka färger Galaxy S26 Ultra kan komma i. Enligt uppgifterna handlar det om Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue och Ultravioiet.

Det finns vissa likheter med tidigare färgläckor vi har hört, även om inget är bekräftat förrän Samsung presenterar telefonen officiellt. Det är också möjligt att ytterligare färger erbjuds som exklusiva alternativ via Samsungs egen hemsida.

Som läckan påpekar innehåller inga av färgnamnen ordet ”titanium”, vilket kan tyda på ett materialbyte jämfört med Samsung Galaxy S25 Ultra. Titan är mycket tåligt men också dyrt, och det är möjligt att Samsung vill pressa kostnaderna inför nästa generation.

En mer rundad S Pen

It seems that the details of the Galaxy S26 Ultra renderings I showed a few months ago were correct. Samsung adopted an asymmetrical arc-shaped S Pen pic.twitter.com/dUzkFk9o8sJanuary 3, 2026

Den andra uppgiften om Galaxy S26 Ultra rör formen på S Pen-stylusen. Den ska enligt uppgift få en ”asymmetrisk båge” i änden, för att bättre följa de rundade sidorna på den kommande flaggskeppstelefonen.

Du kanske minns att Galaxy S25 Ultra fick en mer avrundad ram jämfört med Samsung Galaxy S24 Ultra. Däremot ändrades inte formen på S Pen under 2025 – så kanske sker det nu under 2026.

Detta stämmer överens med renderingar av Galaxy S26 Ultra S Pen som först dök upp redan i september och som nu framstår som mer trovärdiga. S Pen är som bekant en av Ultras största säljpunkter och något som flaggskepp från konkurrerande tillverkare saknar.

Det återstår att se om S Pen får tillbaka funktioner som försvann förra året, såsom fjärrstyrning av kameran och geststöd, något som irriterade en del fans av Ultra-modellen och dess inbyggda penna.

Ny kameradesign

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7XJanuary 4, 2026

Den sista läckan gäller designen på de bakre kamerorna, som enligt uppgifterna ska se ”extremt stilrena och minimalistiska” ut, och kännas ”betydligt mer premium” jämfört med nuvarande modell.

Galaxy S25 Ultra introducerade tjocka, svarta ringar runt kamerorna på baksidan, vilket gav ett utseende som påminde lite om vinylskivor. På nästa modell verkar det som att vi får tunnare, metalliska kanter runt linserna – inte helt olikt kamerorna på iPhone 17 Pro.

Allt detta låter positivt, även om man kan hävda att förändringarna till stor del är kosmetiska. Utöver ett prestandalyft i chippet kan det hända att det inte blir särskilt många stora uppgraderingar mellan modellerna från 2025 och 2026.

Allt pekar mot att Galaxy S26-telefonerna lanseras någon gång i februari, med säljstart planerad till mars. Tre modeller väntas, men enligt rykten kommer det inte någon efterföljare till Galaxy S25 Edge.