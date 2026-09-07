Kommer iPhone Ultra verkligen att vara ”Ultra”? 5 funktioner den vikbara mobilen överraskande nog kan skippa – från Face ID till MagSafe

Den 9 september kan bli en spännande dag för Apple-fans. Förutom nya versioner av välbekanta modeller som iPhone 18 Pro och iPhone 18 Pro Max väntas företaget äntligen lansera sin första vikbara mobil, som möjligtvis får namnet iPhone Ultra.

Det här kommer förstås nästan garanterat att bli den dyraste iPhone-modellen någonsin – även om priset kanske ändå kan kännas någorlunda rimligt om du ser den som en iPhone och iPad i samma enhet. Men trots det höga priset och möjligheten att den får ”Ultra” i namnet kan den faktiskt sakna några funktioner som annars är standard på iPhone.

Att de saknas beror förmodligen delvis på Apples ambition att göra mobilen så tunn som möjligt, men i vissa fall kan det också handla om att hålla nere kostnaderna. Tillsammans kan kompromisserna få vissa köpare att ifrågasätta hur ”Ultra” – och hur prisvärd – mobilen egentligen är. Här är fem funktioner som enligt rykten kan saknas.

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1. Face ID

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det har länge ryktats att iPhone Ultra inte kommer att få Face ID. Istället kan den få en Touch ID-baserad fingeravtrycksläsare. Till skillnad från den senaste iPhone-modellen med Touch ID, iPhone SE (2022), väntas sensorn dock byggas in i strömknappen istället för att sitta i en stor hemknapp under skärmen.

Det har ändå gått många år sedan en iPhone i toppklass saknade Face ID och på senare år har till och med billigare modeller som iPhone 17e haft tekniken, så det här kan bli en märkbar kompromiss.

Det finns förstås ingen garanti för att iPhone Ultra faktiskt kommer att sakna Face ID, men flera källor hävdar att så blir fallet. Anledningen uppges vara att mobilen blir för tunn för Apples TrueDepth-kamerasystem, som används för Face ID.

2. En telefotokamera

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ännu en funktion som kan få stryka med till följd av iPhone Ultras förmodat tunna design är telefotokameran. Enligt uppgifter kommer mobilen bara att ha två kameror på baksidan, bestående av en huvudkamera och en ultravidvinkelkamera.

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Det här känns som ett ganska trovärdigt rykte, inte minst eftersom uppgiften har återkommit från flera håll. Dessutom har Samsung Galaxy Z Fold 8 – som iPhone Ultra väntas få ett liknande format som – också bara två kameror på baksidan.

Apple har dessutom inte utrustat vanliga iPhone 17 eller iPhone Air med någon telefotokamera, så företaget verkar inte se det som en nödvändig funktion ens på ganska dyra mobiler. Men eftersom både iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max har en sådan skulle det innebära att iPhone Ultra knappast blir marknadens bästa iPhone för fotografering.

3. En Action-knapp

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple introducerade Action-knappen med iPhone 15 Pro-serien och sedan dess har den dykt upp på mängder av iPhone-modeller. Enligt rykten kommer iPhone Ultra däremot att sakna den.

Vid det här laget har vi sett flera dummy-enheter av mobilen, bland annat från läckan Sonny Dickson, och dessa saknar en Action-knapp. Det kan vara ett tecken på att den färdiga mobilen inte heller kommer att få någon, troligen eftersom den är för tunn för komponenterna som krävs.

Dummy-enheterna saknar dessutom ett reglage för ljudlöst läge, vilket skulle kunna göra iPhone Ultra till den första iPhone-modellen som varken har en Action-knapp eller ett sådant reglage.

4. MagSafe

En MagSafe-plånbok på baksidan av en iPhone 13 Pro. (Image credit: TechRadar)

Precis som med Action-knappen saknar de dummy-enheter vi hittills sett av iPhone Ultra även en MagSafe-ring. Det kan förstås bara vara något som utelämnats på attrapperna, men MagSafe-ringen finns med på motsvarande modeller av iPhone 18 Pro-serien. Det skulle kunna tyda på att iPhone Ultra faktiskt saknar magneterna som används för att fästa trådlösa laddare och andra MagSafe-tillbehör.

Samtidigt har Mark Gurman (en Apple-kännare med ett mycket starkt facit när det gäller läckor) sagt i en intervju med Tom’s Guide att ”allt jag har hört tyder på att MagSafe kommer att finnas i den vikbara mobilen. De lyckades få in det i iPhone Air och vi ser ingen anledning till att de inte skulle kunna få in det i den vikbara modellen.”

Just nu är det alltså oklart om MagSafe kommer att finnas med eller inte. Vi lutar åt att Gurman har rätt, men samtidigt ser iPhone Ultra ut att kunna sakna flera andra funktioner som finns i iPhone Air, däribland Face ID och en Action-knapp. Därför är jämförelsen med iPhone Air inte helt övertygande.

5. En fysisk SIM-kortplats

iPhone Air är för tunn för en SIM-kortplats och samma kan gälla för iPhone Ultra. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple har redan tagit bort den fysiska SIM-kortplatsen från sina mobiler i USA och ett antal andra marknader. I Sverige har de flesta aktuella iPhone-modeller däremot fortfarande stöd för både ett fysiskt nano-SIM och eSIM.

Undantaget är iPhone Air, som även i Sverige enbart använder eSIM – och iPhone Ultra kan komma att följa samma väg och enbart använda eSIM, oavsett vilket land du köper den i.

Det är något vi har hört från flera källor och det vore logiskt. Om iPhone Air är för tunn för en fysisk SIM-kortplats lär iPhone Ultra sannolikt vara det också. Av alla funktioner som enligt rykten kan saknas är det här faktiskt den vi känner oss mest säkra på. För svenska köpare skulle det däremot innebära en förändring jämfört med de flesta nuvarande iPhone-modeller, eftersom du då skulle behöva använda eSIM.