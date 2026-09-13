Samsungs prisvärda Galaxy A57 ser ut som en flaggskeppsmodell – men hur står den sig mot andra nya Android-telefoner i mellanklassen?

Med sin tunna och lätta konstruktion samt ett stilrent chassi i glas och metall är Samsungs nya prisvärda Galaxy A57 utan tvekan en mycket snygg telefon – inte bara jämfört med andra budgetmodeller, utan även när den ställs mot betydligt dyrare flaggskeppsmodeller, inklusive sina syskon i Galaxy S26-serien.

Tillsammans med flera tydliga förbättringar av både hårdvara och mjukvara jämfört med den redan utmärkta Galaxy A56 räckte det för att jag på allvar skulle börja överväga Galaxy A57 som min huvudsakliga Android-telefon – och som TechRadars telefonredaktör är det något jag ärligt talat aldrig trodde att jag skulle säga om en budgettelefon.

Galaxy A57 lanseras vid en intressant tidpunkt för prisvärda Android-telefoner. Enligt mig har Googles Pixel-modeller konsekvent varit de bästa billiga telefonerna under de senaste åren, mycket tack vare att de har drivits av samma Tensor-chipset som används i företagets flaggskeppsmodeller. Det har i praktiken gett dig prestanda i flaggskeppsklass i betydligt billigare telefoner.

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Men genom att fokusera på att behålla samma pris för nya Pixel 10a – något som uppnåtts genom att nästan inte uppgradera telefonen alls jämfört med Pixel 9a och behålla samma grundläggande hårdvara – har Google levererat en ganska blek utmanare i kampen om titeln som den bästa prisvärda Android-telefonen 2026. Den kronan är därför fortfarande inom räckhåll för konkurrenterna.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Visst har Pixel 10a nu en helt plan baksida och bättre batteritid tack vare mjukvaruoptimeringar snarare än ett större batteri, men i övrigt är telefonen i princip identisk med Pixel 9a. Den saknar till och med Qi2-magneterna som finns i Pixel 10-serien, även kallade PixelSnap, vilket hade kunnat bli en tydlig fördel jämfört med Pixel 9a. För mig räckte det för att avfärda Pixel 10a som en seriös kandidat till titeln som årets bästa billiga telefon.

Samsung har däremot valt en något mer kontroversiell strategi med Galaxy A57 genom att höja priset något jämfört med fjolårets Galaxy A56. Samtidigt har företaget packat in en lång rad uppgraderingar jämfört med Galaxy A56 och dessutom gjort telefonen både tunnare och lättare.

Kampen om den bästa prisvärda Android-telefonen 2026 handlar dock inte bara om Galaxy mot Pixel. Här finns också en utmanare i form av brittiska Nothing, ett företag som länge har imponerat i budgetsegmentet och vars Nothing Phone (4a) Pro erbjuder en uppfriskande design, flera genuint unika funktioner och dessutom en rad hårdvaruförbättringar jämfört med sin föregångare.

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Med två verkliga utmanare kvar jämförde jag därför Galaxy A57 och Nothing Phone (4a) Pro för att se vilken som faktiskt skulle vinna över mig – särskilt eftersom inte ens flaggskeppet Samsung Galaxy S26 Ultra lyckades göra det.

Ett tunt och lätt kraftpaket

Samsung Galaxy A57 är imponerande tunna 6,9 mm och väger bara 179 gram, jämfört med Galaxy A56 som mäter 7,4 mm på tjockleken och väger 198 gram. Skillnaden blir ännu tydligare mot Pixel 10a, som mäter hela 9 mm.

A57 glasbaksida och aluminiumram gör att den verkligen känns som en flaggskeppsmodell, särskilt jämfört med Pixel 10a som har en plastbaksida. Den exklusiva känslan förstärks dessutom av de tunna skärmkanterna, som verkligen sticker ut när telefonen ligger bredvid Pixel 10a och Nothing Phone (4a) Pro.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Även om Galaxy A57 fortfarande inte har hela Galaxy AI-paketet stöder den fler AI-funktioner än sin föregångare tack vare det kraftfullare Exynos 1680-chippet. Flera funktioner som tidigare varit exklusiva för Galaxy S-serien, som Live Transcription och den förbättrade Circle to Search, stöds nu fullt ut även på Samsungs budgetmodell. Personligen ser jag det mindre antalet AI-funktioner som en fördel, eftersom just dessa känns praktiska och användbara, till skillnad från flaggskeppsmodellerna som erbjuder så många AI-funktioner att jag sannolikt aldrig skulle använda de flesta av dem.

Trots det tunnare chassit har Samsung ändå lyckats få plats med ett batteri på 5 000 mAh i Galaxy A57, vilket innebär samma kapacitet som i Galaxy S26 Ultra. Telefonen stöder dessutom 45 W snabbladdning, vilket faktiskt är bättre än vanliga Galaxy S26 som stannar på 25 W. Trådlös laddning saknas fortfarande, vilket visserligen kan avskräcka vissa användare, men för mig är det ingen avgörande nackdel.

Galaxy A57 är dessutom billigare än sina konkurrenter och kostar från 5 990 kronor för 128 GB lagring, jämfört med 6 490 kronor för Pixel 10a och 6 500 kronor för Nothing Phone (4a) Pro, som visserligen erbjuder 256 GB lagring och 12 GB RAM. En telefon i mellanklassen med premiummaterial som dessutom är billigare än en modell med plastkonstruktion är ett självklart val för mig.

Mer än bara ett snyggt yttre

Även om jag älskar det Samsung har gjort för att förbättra Galaxy A57 jämfört med föregångaren var det faktiskt Nothing Phone (4a) Pro som till slut vann över mig – och det gjorde den genom att kombinera flera av de saker jag gillade hos Galaxy A57 och Pixel 10a, samtidigt som allt paketerades i ett lekfullt och charmigt format.

Den industriella designen helt i metall gör inte bara att (4a) Pro ser fantastisk ut, den känns också mer premium än Galaxy A57 glasdesign, även om den varken är lika tunn eller lika lätt. Telefonen mäter 8 mm på tjockleken och väger 210 gram. Glyph Matrix-skärmen på kameramodulen bidrar inte bara till telefonens unika utseende, utan fungerar också som en extra skärm för klocka, aviseringar och till och med som hjälpmedel när du tar bilder.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

NothingOS påminner mig mycket om Googles rena Pixel-upplevelse, men tar minimalismen ett steg längre genom att använda monokroma ikoner, menyer och specialanpassade widgets. Samsungs One UI gör visserligen Galaxy A57 mer anpassningsbar, men känns samtidigt betydligt mer överlastad med förinstallerade appar som måste tas bort manuellt efter installationen.

Jag ska erkänna att (4a) Pro är den första Nothing-telefon jag någonsin har använt, så nyhetens behag spelar säkert en viss roll här. Samtidigt har jag under en längre tid försökt minska min skärmtid och NothingOS minimalistiska gränssnitt tillsammans med Glyph Matrix är funktioner som jag tror kan hjälpa mig att lyckas med det. Visst skulle jag kunna skapa ett liknande monokromt tema manuellt på Samsung-telefonen, men här finns det redan på plats direkt från start – och det ser dessutom riktigt bra ut.

Prismässigt tycker jag också att (4a) Pro är ett bättre köp än både Samsungs och Googles alternativ, särskilt här i Australien, trots att den faktiskt är dyrast av de tre med ett pris på 5 500 kronor för modellen med 256 GB lagring, som är den enda versionen som säljs här. Motsvarande modeller med 256 GB lagring av Pixel 10a och Galaxy A57 kostar 7 790 kronor respektive 6 690 kronor, samtidigt som de bara erbjuder 8 GB RAM.

Ärligt talat tror jag att (4a) Pro hade haft en god chans att ersätta min iPhone 16 Pro Max som min huvudsakliga telefon om kamerorna bara varit lite bättre. Kombinationen av specifikationer, funktioner, design och pris är imponerande väl avvägd och enligt mig tippar Nothing precis över till sin egen fördel i kampen om den bästa budgettelefonen.

Den största insikten jag fick när jag jämförde de här tre telefonerna i mellanklassen var dock att det, oavsett vilken modell man själv föredrar, är förvånansvärt hur kompetenta de alla är jämfört med sina betydligt dyrare flaggskeppssyskon.

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