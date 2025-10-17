Samsung Galaxy S26 Pro kan bli en stor besvikelse för kamerafans

Galaxy S26 Pro kan få samma kameror som tidigare generationer

Enheten kan drivas av Exynos 2600-chippet, åtminstone i de flesta regioner

Batteriet sägs öka till 4 300 mAh

Samsung Galaxy S26 Pro – som enligt uppgifter är vad den vanliga Galaxy S26-modellen kommer att heta – låter inte särskilt ”Pro”. Enligt den senaste läckan kan den på vissa områden till och med vara ett sämre köp jämfört med Samsung Galaxy S25.

Enligt läckan Erencan Yilmaz (via NotebookCheck), som påstår sig ha hittat informationen i den senaste One UI 8.5-versionen, kommer Galaxy S26 Pro att använda samma 50 MP ISOCELL GN3-sensor för huvudkameran som Galaxy S25 – en sensor Samsung använt ända sedan Galaxy S22.

Den ska dessutom ha samma 10 MP S5K3K1 telekamera som också hängt med sedan S22-serien, samt samma 12 MP IMX564 ultravidvinkelkamera som introducerades med Galaxy S23-serien. Även selfiekameran på 12 MP (S5K3LU) sägs vara densamma som i Galaxy S23.

Galaxy S26 Pro (SM-S942B)4300mAh BatteryExynos 2600 SoC (S5E9965)S5KGN3 Main + S5K3K1 Tele + IMX564 UW + S5K3LU FrontThe information I have obtained is based on the latest One UI 8.5 software.October 16, 2025

Det skulle innebära att kamerahårdvaran inte förändrats på flera år, vilket i sin tur betyder att det knappast finns några stora skäl att uppgradera till Galaxy S26 Pro om du främst hoppas på kameraförbättringar.

Det är dock värt att nämna att detta går emot vissa tidigare läckor – en pekade på en annan 50 MP huvudsensor, och en annan antydde att en ny 50 MP ultravidvinkelkamera var på väg. Den senare källan beskrev dock den uppgraderingen som ”meningslös”, så oavsett vilket låter det inte särskilt lovande för Galaxy S26 Pros kameror.

Exynos-chip och större batteri

Utöver kameran nämner dagens läcka också att telefonen kommer att drivas av Exynos 2600-chippet, vilket är något av en besvikelse då det sannolikt inte blir lika kraftfullt som Snapdragon 8 Elite Gen 5 – chippet som väntas driva många av de bästa Android-telefonerna under 2026. Amerikanska köpare kan dock ha tur och få Snapdragon-versionen, om man ser till tidigare mönster.

Slutligen nämns ett 4 300 mAh-batteri, vilket åtminstone skulle vara en förbättring jämfört med Galaxy S25:s 4 000 mAh. Den här batteriuppgraderingen har nämnts i tidigare rykten också, så den verkar sannolik.

Vi lär få veta exakt vad Samsung Galaxy S26 Pro har att erbjuda någon gång i januari eller februari, men med tanke på dessa mindre lovande läckor – och rapporterna om att Galaxy S26 Edge har lagts ned – ser 2026 inte ut att bli något toppår för Samsung.