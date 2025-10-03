Samsung Galaxy S26 Ultra ser ut att få två stora nya integritetsfunktioner

Läckta skärmdumpar visar en funktion kallad Privacy Display

Kan göra att skärmen bara är synlig från vissa vinklar, så att nyfikna inte kan tjuvkika

Privacy Protection kan automatiskt sudda ut känslig data i delade bilder

Enligt läckor kanske Galaxy S26-serien inte får några större hårdvaruuppgraderingar, men istället verkar Samsung i år vilja fokusera på integritetsverktyg i sin kommande flaggskeppsserie.

Det första av dessa verktyg, kallat Privacy Display, kan automatiskt aktiveras under vissa förhållanden – exempelvis när vi använder känsliga appar eller befinner oss på trånga platser. När funktionen är aktiverad ska det bli svårare för andra att se vad som finns på vår skärm.

Funktionen upptäcktes av X-användaren @achultra (via GSMArena) i koden för One UI 8.5. Den finns alltså inte aktivt i nuvarande testversioner, men inställningarna för det verkar ligga gömda i systemet.

Det är inte helt klart exakt hur denna nästa nivå av integritet skulle fungera, men tidigare rykten har pekat på att Galaxy S26 Ultra kan kontrollera pixlarna så att skärmen blir mindre synlig i vissa vinklar. Det skulle fungera ungefär som dagens fysiska sekretessfilter, men utan att vi behöver fästa ett skydd på skärmen – eller ha det aktivt hela tiden.

Vi ska dock nämna att de senaste skärmdumparna innehåller flera stavfel, vilket får oss att undra om de är äkta. Samtidigt är det inte första gången vi hört talas om en sådan funktion, så chansen är stor att den faktiskt är på väg. Förhoppningsvis är det sant – för det här skulle kunna bli ett riktigt användbart sätt att undvika tjuvkikare på exempelvis buss eller tåg.

Privacy Protection – suddar ut känslig data i bilder

En läckt bild av sekretessskyddsfunktionen i One UI 8.5. (Image credit: SamMobile)

Det här är inte den enda integritetsfunktionen som kan vara på gång. SamMobile har nämligen hittat spår av ett verktyg kallat Privacy Protection i One UI 8.5.

Med det här verktyget kan vi automatiskt sudda eller ta bort känslig information från bilder innan vi delar dem. Till exempel kan vi välja att dölja delar av ett körkort eller passfoto, så att ingen information vi inte vill sprida hänger med.

Detta är inte en helt ny funktion – den har tidigare funnits i Kina – men med One UI 8.5 ser den nu ut att bli global. Den färdiga versionen av mjukvaran väntas dock inte före 2026.

Det är troligt att Privacy Protection fungerar på fler Samsung-telefoner än bara Galaxy S26-serien, eftersom den bygger på mjukvara. Privacy Display däremot lär vara exklusiv för Galaxy S26 Ultra och andra flaggskepp, då den sannolikt kräver ny hårdvara.