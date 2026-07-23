Här är de fem största nyheterna i Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra jämfört med Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 8 presenterades precis under Samsung Galaxy Unpacked, men som någon som har älskat Galaxy Z Fold 7 under det senaste året är det en annan telefon som verkligen fångar mitt intresse: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Den här nya modellen i Z Fold-serien är i praktiken den riktiga uppföljaren till förra årets Z Fold 7, eftersom vanliga Z Fold 8 i år har fått en kortare och bredare, nästan passliknande design. Z Fold 8 Ultra behåller däremot samma skärmstorlekar som Z Fold 7, med en innerskärm på 8 tum och en yttre skärm på 6,5 tum.

Men – precis som man kan förvänta sig av en ny modell – är Z Fold 8 Ultra inte identisk med sin föregångare. Här är fem viktiga nyheter som du bör känna till om du funderar på att uppgradera eller köpa din första vikbara telefon.

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1. Förbered dig på en (liten) prishöjning

(Image credit: Future)

Den stora frågan som jag måste ta upp innan vi kommer till de roliga nyheterna är priset: Z Fold 8 Ultra kostar mer än Z Fold 7.

Det var visserligen helt väntat. Den pågående bristen på RAM-minne har lett till den ena prishöjningen efter den andra, även för äldre produkter som normalt sett hade blivit billigare med tiden. Men nyheten är faktiskt inte så illa som många hade befarat.

Samsung Galaxy Z Fold 7 lanserades för 24 990 kronor, medan Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra kostar 25 990 kronor.

Ingen prishöjning är förstås välkommen, men med tanke på att både jag och många andra hade förberett oss på något betydligt värre känns det ändå inte särskilt frustrerande – särskilt när man väger in alla förbättringar som telefonen erbjuder.

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2. Ett större batteri

Samsung Galaxy Z 8-serien. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Inför lanseringen skrev jag om de förändringar jag allra helst ville se i Z Fold 8, och högst upp på önskelistan stod ett större batteri.

Trots att Galaxy Z Fold 7 på pappret skulle erbjuda längre batteritid än Galaxy Z Fold 6 upplevde jag aldrig att den höll lika länge som min tidigare vikbara telefon. Dessutom har många andra Z Fold 7-användare berättat om samma frustration över batteritiden under det senaste året.

Därför är jag extra glad över att Z Fold 8 Ultra nu har ett batteri på 5 000 mAh tack vare den nya kisel-koltekniken.

Visst är det inte de enorma batterier på upp till 7 000 mAh som vi har sett i vissa telefoner från tillverkare som Oppo, men jämfört med Z Fold 7:s batteri på 4 400 mAh hoppas jag på ett rejält lyft i batteritid med Z Fold 8 Ultra.

3. Kamerorna kommer ännu närmare Ultra-nivå

(Image credit: Future)

Förra året gjorde Samsung en rejäl uppgradering av huvudkameran i Galaxy Z Fold 7 genom att ge den en sensor på 200 MP, vilket gjorde att den kom betydligt närmare kamerakapaciteten i Ultra-modellerna i Galaxy S-serien. Visserligen låg Z Fold 7 fortfarande en bit efter S25 Ultra på den punkten (och nu även S26 Ultra), men skillnaden var betydligt mindre än mellan Z Fold 6 och S24 Ultra.

I år är det ultravidvinkelkamerans tur att få ett ordentligt lyft. Den tidigare sensorn på 12 MP har ersatts av en ny på 50 MP i Z Fold 8 Ultra, samtidigt som huvudkameran på 200 MP har fått samma HDR-funktioner som Galaxy S26 Ultra för mer färgstarka och levande bilder.

Telefotokameran på 12 MP med 3x optisk zoom är däremot oförändrad, vilket känns lite tråkigt – jag har verkligen uppskattat telefotokameran på 50 MP med 5x optisk zoom i min Galaxy S26 Ultra. Trots det tar den här uppgraderingen Z Fold-serien ytterligare ett stort steg närmare att erbjuda samma kameraupplevelse som Galaxy S Ultra-modellerna, och det kan jag verkligen inte klaga på.

Utöver hårdvaran får Z Fold 8 Ultra även videostabiliseringsfunktionen Horizontal Lock från S26 Ultra, som håller videon stabil även om jag råkar vinkla telefonen på ganska extrema sätt under inspelning.

4. Skärmförbättringar