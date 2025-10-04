Var är Samsungs Galaxy tri-fold? Nya rykten pekar på ett potentiellt lanseringsdatum snart

Samsung Galaxy tri-fold kommer enligt uppgift att lanseras den 31 oktober eller 1 november

Detta stämmer överens med vissa tidigare uppgifter, men är senare än vad andra källor tidigare har sagt

Det är fortfarande oklart om Samsung Galaxy tri-fold kommer att säljas brett eller bara på utvalda marknader

Samsungs första tri-fold-telefon – som helt enkelt kan komma att kallas Samsung Galaxy Trifold – har det talats om länge, både i officiella och inofficiella sammanhang. Men vi väntar fortfarande på ett faktiskt lanseringsdatum för den länge omtalade telefonen.

Väntan kan dock snart vara över. Enligt en rapport från Yonhap News Agency (via Phandroid) som citerar ”branschkällor” kommer Samsung Galaxy tri-fold att presenteras på det kommande Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)-toppmötet, som äger rum den 31 oktober och 1 november.

Detta ligger i linje med tidigare rapporter – Samsung har själv sagt att vi kan förvänta oss den vikbara telefonen innan årets slut, och ett tidigare rykte antydde att den skulle börja säljas i november. Samtidigt hörde vi nyligen att Samsung Galaxy tri-fold skulle tillkännages den 29 september, vilket uppenbarligen inte hände, så vi tar alla datum med en nypa salt.

Den kan släppas snart – men var den säljs är oklart

Vi är inte säkra på om den ryktade Samsung Galaxy Trifold kommer att bli lika allmänt tillgänglig som Samsung Galaxy Z Fold 7.

Även om datumet 31 oktober eller 1 november skulle stämma finns det fortfarande många frågetecken kring telefonen – framför allt om man ens kommer kunna köpa den. Vissa tidigare rapporter har nämligen sagt att den bara kan komma att säljas i Sydkorea och Kina.

Som en experimentell enhet vore begränsad tillgänglighet logisk, men det finns ändå hopp om en bredare lansering.

CNN – med hänvisning till ”en person med insyn i företagets planer” – rapporterade nyligen att Samsung ”överväger” att lansera telefonen i USA, så den kan dyka upp på några fler marknader redan vid lansering. När det gäller oss i Sverige är det inte omöjligt att den kommer att släppas på den svenska marknaden, men var inte allt för hoppfull då Samsung troligen kommer att testa dess popularitet på de större marknaderna först.

Med tanke på att Samsung Galaxy Z Fold 7 verkar sälja extremt bra – Samsung har avslöjat att den första säljperioden i USA översteg föregående generations försäljning med 50 % – vore det logiskt för företaget att överväga en bredare lansering av sin tri-fold. Vikbara telefoner verkar trots allt inte längre vara någon nischprodukt för Samsung.

Förhoppningsvis får vi snart veta mer om var telefonen kommer att bli tillgänglig, med 31 oktober och 1 november som nu ser ut att vara de mest troliga datumen för ett officiellt tillkännagivande.