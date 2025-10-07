Hvor er Samsungs Galaxy trifold? Nye rykter peker mot en potensiell lanseringsdato snart

Samsung Galaxy tri-fold skal angivelig lanseres 31. oktober eller 1. november.

Dette er i tråd med noen tidligere meldinger, men er senere enn det andre kilder tidligere har sagt.

Det er fortsatt uklart om Samsung Galaxy tri-fold vil bli solgt i stor skala eller bare i utvalgte markeder.

Samsungs første trippeltelefon – som rett og slett kan få navnet Samsung Galaxy Trifold – har det gått rykter om lenge, både offisielt og uoffisielt. Men vi venter fortsatt på en faktisk lanseringsdato for den lenge ryktede telefonen.

Ventetiden kan imidlertid snart være over. Ifølge en rapport fra Yonhap News Agency (via Phandroid) som siterer «bransjekilder», vil Samsung Galaxy trifold-telefonen bli avduket på det kommende Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)-toppmøtet, som finner sted 31. oktober og 1. november.

Dette er i tråd med tidligere rapporter – Samsung har selv sagt at vi kan vente oss den brettbare telefonen innen utgangen av året, og et tidligere rykte antydet at den vil komme for salg i november. I mellomtiden hørte vi nylig at Samsung Galaxy trifold-telefonen ville bli kunngjort 29. september, noe som åpenbart ikke skjedde, så vi tar alle datoer med en klype salt.

Den kan bli lansert snart – men hvor den vil bli solgt er uklart

Vi er ikke sikre på om den ryktede Samsung Galaxy Trifold vil bli like allment tilgjengelig som Samsung Galaxy Z Fold 7. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Selv om datoen 31. oktober eller 1. november er riktig, er det fortsatt mange spørsmålstegn rundt telefonen – spesielt om du i det hele tatt vil kunne kjøpe den. Noen tidligere rapporter har sagt at den kanskje bare vil bli solgt i Sør-Korea og Kina.

Som en eksperimentell enhet ville begrenset tilgjengelighet være fornuftig, men det er fortsatt håp om en bredere lansering.

CNN – som siterer «en person med innsikt i selskapets planer» – meldte nylig at Samsung «vurderer» å lansere telefonen i USA, så den kan dukke opp i noen flere markeder ved lanseringen. Når det gjelder oss i Norge, er det ikke umulig at den vil bli utgitt i vårt marked, men ikke bli for håpefull, da Samsung sannsynligvis vil teste populariteten i de større markedene først.

Med tanke på at Samsung Galaxy Z Fold 7 ser ut til å selge ekstremt bra – Samsung har avslørt at den første salgsperioden i USA overgikk forrige generasjons salg med 50 % – ville det være logisk for selskapet å vurdere en bredere lansering av sin trippelfold. Tross alt ser ikke brettbare telefoner lenger ut til å være et nisjeprodukt for Samsung.

Forhåpentligvis får vi snart vite mer om hvor telefonen vil være tilgjengelig, ettersom 31. oktober og 1. november nå ser ut som de mest sannsynlige datoene for en offisiell kunngjøring.