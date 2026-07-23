Derfor ble Samsung Galaxy Z Fold 8 skapt – en passlignende brettbar telefon som setter «en ny standard for innhold»

Hvis du trodde hele poenget med en brettbar telefon med flere skjermer var at «én størrelse ikke passer alle», hadde du bare delvis rett. Det virker som om vi raskt går inn i en tid der brettbare telefoner kommer i flere størrelser – og ikke overraskende leder Samsung an.

Det er én av grunnene til at vi, i tillegg til Samsung Galaxy Z Flip 8 og Galaxy Z Fold 8 Ultra, nå også får den uvanlig proporsjonerte Samsung Galaxy Z Fold 8. Det er en sammenleggbar telefon som, når den er brettet sammen, er omtrent like stor som et pass. Alle tre modellene ble offisielt avduket på Samsung Galaxy Unpacked 22. juli, og du kan allerede lese våre førsteinntrykk i våre forhåndsvisninger av Galaxy Z Fold 8 Ultra og Galaxy Z Fold 8.

Etter at Samsung fløy noen av TechRadar-teamet til fabrikkene sine, lot dem møte selskapets ledere og se de nye brettbare telefonene i aksjon, ble det samme spørsmålet stilt om og om igjen: Hvorfor skapte dere denne? Hvem er den egentlig laget for? Vi mistenker at du stiller deg selv det samme spørsmålet.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det er ingen tvil om at Galaxy Z Fold 8 er et fascinerende produkt. Den tar over det grunnleggende navnet i serien, mens den større modellen nå heter Galaxy Z Fold 8 Ultra. Den ytre 5,5-tommers skjermen har et uvanlig sideforhold på 10:6,1 og er både bredere og kortere enn det vi er vant til fra dagens flaggskiptelefoner. Den indre 7,6-tommers skjermen har også et 4:3-format, noe som gjør telefonen annerledes enn stort sett alle moderne smarttelefoner vi har sett.

Den uvanlige størrelsen gir også Galaxy Z Fold 8 noen unike funksjoner. Med en vekt på 201 gram er det den letteste brettbare telefonen i sin klasse. Når den er utbrettet, ligner skjermen en Kindle e-leser i både størrelse og proporsjoner, noe som faktisk føles logisk for en telefon som tydelig prioriterer innholdsforbruk.

Annerledes, men likevel velkjent

Som et medlem av Samsungs brettbare familie deler Galaxy Z Fold 8 mange av spesifikasjonene sine med sin større søsken. Begge modellene bruker de nye titanstøttede foldbare skjermene, som er sterkere enn tidligere polymerbaserte design og også mer holdbare, takket være et ultratynt lag med titanlegering. Vi tok en nærmere titt på den nye skjermteknologien i vårt dypdykk med Samsung Display. I likhet med Galaxy Z Fold 8 Ultra er skjermen nesten helt flat når den er utbrettet, og skjermfolden er knapt synlig.

Både Galaxy Z Fold 8 og Galaxy Z Fold 8 Ultra har en maksimal lysstyrke på 3000 nits og et nytt antirefleksbelegg som skal forbedre lesbarheten utendørs. I likhet med Ultra-modellen har Galaxy Z Fold 8 også et stort silisium-karbonbatteri på 4800 mAh, med det Samsung beskriver som svært lang batteritid, samt støtte for 45 W hurtiglading med kabel (opptil 69 % på 30 minutter) og 20 W Qi2 trådløs lading.

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Dette er imidlertid ikke en Ultra-modell. På baksiden er det bare to kameraer: et 50 MP hovedkamera og et 50 MP ultravidvinkelkamera. Dette får oss til å tro at Galaxy Z Fold 8 er mindre fokusert på å lage innhold og i stedet utviklet for å konsumere det.

Samtidig drives den av den samme Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy som Galaxy Z Fold 8 Ultra og Galaxy Z Flip 8, sammen med 12 GB RAM. Derfor er det ingenting galt med ytelsen.

Men selv om spesifikasjonene er imponerende, gir de fortsatt ikke et klart svar på det store spørsmålet: Hvorfor eksisterer Galaxy Z Fold 8 egentlig, og hvordan har Samsung tenkt å overbevise forbrukerne om at de trenger den?