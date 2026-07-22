Jag har tillbringat en timme med Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – och nu vill jag uppgradera från min Z Fold 7 så snart som möjligt

Jag har använt, och älskat, min Samsung Galaxy Z Fold 7 under det senaste året. För mig är det helt enkelt den bästa mobilen man kan köpa.

Den vikbara formfaktorn är perfekt för att titta på videor – antingen på den stora innerskärmen eller genom att ställa upp telefonen och använda den yttre skärmen – men också för spel, produktivitet och för att ta selfies med huvudkameran på 200 MP istället för den betydligt enklare selfiekameran.

Den tunna designen gör den bekväm att hålla i handen och den glider enkelt ner i vilken ficka som helst. Konstruktionen har dessutom visat sig vara tillräckligt tålig för att jag ska kunna använda den utan skal. Jag hade faktiskt ett skal under några månader, men jag tyckte inte om det och gick därför tillbaka till min strategi att bara använda skärmskydd.

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(Image credit: Peter Hoffmann)

Hur bra Z Fold 7 än är så är den inte perfekt. Kamerorna hade kunnat vara bättre – något som blir extra tydligt när jag jämför med de fantastiska kamerorna i Samsung Galaxy S26 Ultra, som jag också använder. Batteritiden räcker inte alltid så länge som jag skulle vilja och vecket i den vikbara skärmen kan bli ganska tydligt i vissa ljusförhållanden på grund av störande reflektioner på innerskärmen.

Lyckligtvis verkar Samsung ha åtgärdat många av mina invändningar med nya Galaxy Z Fold 8 Ultra – den verkliga efterföljaren till förra årets Fold 7 (eftersom vanliga Galaxy Z Fold 8 i år har fått en kortare och bredare design). Efter bara ungefär en timme med den nya modellen känns den redan som den starkaste kandidaten till att bli min favoritmobil under 2026.

Ultra i både namn och utförande

Samsung Galaxy Z 8-serien. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vid första anblick ser Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra nästan identisk ut med Galaxy Z Fold 7.

Till skillnad från Galaxy Z Fold 8 har Z Fold 8 Ultra exakt samma skärmstorlekar som Z Fold 7, med en innerskärm på 8 tum och en yttre skärm på 6,5 tum.

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Den är imponerande tunn och lätt, vilket gör att den inte känns klumpig ens när den är hopfälld, och den erbjuder en kamerauppsättning som i stort sett påminner om den i Z Fold 7 – men med några viktiga förbättringar.

Den enda designförändring som verkligen märks är det omarbetade gångjärnet. Det gör telefonen enklare att öppna och gör att den ligger betydligt plattare när den är utfälld. Tillsammans med den nya matta beläggningen på innerskärmen gör det också att vecket blir betydligt mindre synligt.

Istället för att uppfinna hjulet på nytt i områden där Z Fold 7 redan briljerar – som den fantastiska formfaktorn – har Samsung fokuserat på förbättringar som gör Z Fold 8 Ultra ännu mer kapabel.

(Image credit: Future)

Min favoritnyhet är den nya batteritekniken med kisel-kol, som gör det möjligt att använda ett betydligt större batteri på 5 000 mAh jämfört med Z Fold 7:s batteri på 4 400 mAh, trots att Z Fold 8 Ultra faktiskt är en aning tunnare.

Batteritiden i Z Fold 7 är inte optimal. Min vanliga användning – som visserligen innebär mycket videostreaming, spelande och multitasking där jag både arbetar och tittar på innehåll samtidigt när jag är på språng – gör ofta att batteriet börjar sina redan sent på eftermiddagen.

Den större batterikapaciteten i Z Fold 8 Ultra kommer förmodligen inte göra att jag slutar bära med mig en laddare "för säkerhets skull", men jag hoppas att den åtminstone innebär att batteriet nästan aldrig tar helt slut. Det händer nämligen fortfarande med min Z Fold 7, även när jag försöker använda den lite mer sparsamt.

(Image credit: Future)

Kamerorna i Z Fold 8 Ultra är också ett tydligt steg framåt. Förutom Z Fold 7 använder jag även Samsung Galaxy S26 Ultra, främst för att kamerorna är så imponerande – och jag älskar särskilt telefotokameran på 50 MP med 5x optisk zoom.

Z Fold 8 Ultra förbättrar tyvärr inte Z Fold 7:s telefotokamera på 12 MP med 3x optisk zoom, men huvudkameran på 200 MP har fått förbättrade HDR-funktioner som matchar Galaxy S26-serien. Dessutom har ultravidvinkelkameran uppgraderats från 12 MP till 50 MP, vilket gör att hela kamerauppsättningen känns betydligt mer värdig Ultra-namnet.

Telefonen får dessutom den imponerande videostabiliseringsfunktionen Horizontal Lock, som jag verkligen uppskattade i Galaxy S26 Ultra.

Efter att ha testat de nya kamerorna känns Z Fold 8 Ultra utan tvekan som en stor uppgradering och jag ser verkligen fram emot att utforska dem mer. Visst kommer Z Fold 8 Ultra förmodligen inte att vinna pris som årets bästa kameramobil 2026, men den ökade mångsidigheten gör att den känns som en betydligt mer komplett telefon – inte längre en mobil med så många kompromisser att det blir svårt att fullt ut uppskatta den fantastiska vikbara designen.

Ytterligare ett plus

(Image credit: Future)

Telefonen får också ett nytt chipset – samma Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy som används i Galaxy S26-serien – vilket driver en rad nya AI-funktioner. Dessutom har skärmen nu en maximal ljusstyrka på 3 000 nits, något som borde ge ännu mer levande färger på Z Fold 8 Ultra.

Som man kan förvänta sig av en telefon som är fullpackad med uppgraderingar, bär det nya Ultra-namnet och dessutom lanseras mitt under den pågående bristen på RAM-minne, kostar Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra mer än Galaxy Z Fold 7.

Prishöjningen blev inte heller så stor som jag – och många andra – hade befarat. Galaxy Z Fold 8 Ultra har ett startpris på 25 990 kronor, medan Galaxy Z Fold 7 lanserades för tusenlappen mindre.

Ingen prishöjning är förstås välkommen, men med tanke på att jag hade väntat mig något betydligt värre tar jag gärna den här ökningen på 1 000 kronor.

Jag ser verkligen fram emot att få tillbringa mer tid med Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Jag älskar min Z Fold 7, men efter bara en kort stund med efterföljaren vet jag redan att det är dags att uppgradera.

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