Jag har testat Samsung Galaxy Z Fold 8 – och den här passliknande udda mobilen har väckt mitt intresse för vikbara telefoner igen

Jag har testat många av de bästa vikbara telefonerna under min tid på TechRadar, men jag har aldrig valt att använda någon av dem som min huvudtelefon under en längre period.

Jag använder min mobil betydligt mer för att konsumera innehåll – scrolla, läsa och titta på videor – än för produktivitetsuppgifter. Därför har jag aldrig riktigt sett poängen med en tyngre mobil som dessutom har en stor, nästan kvadratisk vikbar skärm. Varför skulle jag titta på en YouTube-video med stora svarta fält ovanför och under bilden när jag kan vrida en vanlig mobil till liggande läge och få en bättre tittarupplevelse?

Samsung Galaxy Z Fold 8 är däremot något helt annat. Det är fortfarande en bokliknande vikbar mobil – med en mindre skärm på utsidan och en större på insidan som jag öppnar med båda händerna – men den är kortare, bredare och, vågar jag säga, betydligt sötare än Galaxy Z Fold 7. Det känns nästan som en Galaxy Z Fold 7.5 (eller kanske Galaxy Z Fold Fat?).

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Image 1 of 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (vänster) och Galaxy Z Fold 8 (höger) (Image credit: Future) Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (vänster) och Galaxy Z Fold 8 (höger) (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Den här passliknande vikbara mobilen har en yttre skärm på 5,5 tum och en huvudskärm på 7,6 tum, med bildförhållanden som gör den enklare att använda med en hand när den är hopfälld och betydligt bättre för videovisning när den är utfälld. Hopfälld har Galaxy Z Fold 8 ett bildförhållande på 3:4 i stående läge, vilket gör att mina tummar enkelt når hela skärmen, och 4:3 i liggande läge. Utfälld använder den istället ett bildförhållande på 10:16, optimerat för bredbildsinnehåll.

Som jämförelse har Galaxy Z Fold 7 – och den nya Galaxy Z Fold 8 Ultra, som behåller den tidigare modellens höga och smala formfaktor – en yttre skärm i 21:9-format och en nästan kvadratisk innerskärm med bildförhållandet 1,11:1. Det är utmärkt för kalkylblad och multitasking, men betydligt mindre imponerande när jag vill titta på VM-höjdpunkter på tåget hem.

Här kan du se hur videoupplevelsen skiljer sig mellan Galaxy Z Fold 8 och Galaxy Z Fold 8 Ultra – som du kan läsa mer om i vår förhandstitt på Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra – i båda orienteringarna.