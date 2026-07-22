"Äntligen har vi kisel-kol" – därför är SuperSaf lika ivriga som vi över Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultras nya batteri

När det gäller batteritid har vikbara telefoner betydligt tuffare förutsättningar än vanliga mobiler. De behöver driva inte en, utan två skärmar – varav den ena är ungefär dubbelt så stor som den andra – vilket gör att det är extra viktigt att välja en modell med bra batteritid om man vill slippa bära med sig en powerbank överallt.

Men i jakten på att göra telefonerna allt tunnare har Samsung länge prioriterat bort batteritekniken i sina vikbara modeller. Det förändras nu, eftersom företaget äntligen har introducerat kisel-kolbatterier i sina senaste modeller, Galaxy Z Fold 8 Ultra och Galaxy Z Fold 8. Framför allt Ultra-modellen har fått ett batteri på 5 000 mAh som enligt Samsungs egna tester räcker till upp till 27 timmars videouppspelning.

Det kanske inte låter som den mest spännande nyheten vid första anblick, men det är faktiskt ett stort steg framåt – särskilt med tanke på att telefonen är tunnare än någonsin samtidigt som den väger lika mycket som förra årets Galaxy Z Fold 7. Vi blev inbjudna till en exklusiv förhandstitt tillsammans med SuperSaf för att testa de nya telefonerna, och vi pratade om den här förändringen – och flera andra – i vårt senaste poddavsnitt, som du kan se här nedanför.

Latest Videos From Watch full video here:

We went hands-on with the Z Fold 8 Ultra — did Samsung make the peak foldable? (ft. SuperSaf) - YouTube Watch On

Det är inte bara vi tekniknördar som blir entusiastiska över nyheten. I en omröstning som vi publicerade inför senaste Samsung Galaxy Unpacked svarade våra läsare med stor marginal att längre batteritid var den förbättring de önskade allra mest i Samsungs nästa vikbara telefon. Nu har den önskan äntligen blivit verklighet. Visst känns det bra?

Den mindre glada nyheten är att den näst mest efterfrågade förbättringen fortfarande lyser med sin frånvaro: S Pen och det digitaliseringslager under skärmen som krävs för att pennan ska fungera. Faktum är att Samsung, enligt 9to5Google, nyligen i det tysta tog bort produktsidorna för samtliga S Pen-modeller till tidigare generationer, vilket kanske inte är ett särskilt gott tecken för pennans framtid.

Jag tycker verkligen att det är synd, och i podden lyfte jag också hur märkligt det är att detta går emot Samsungs marknadsföring, där telefonen framställs som ett produktivitetsverktyg i första hand. Om tanken är att den ska användas som en surfplatta – vilket för mig innebär att skissa, anteckna och slippa torka bort fingeravtryck från skärmen hela tiden – då vill jag helt enkelt ha tillbaka S Pen, även om det skulle innebära att telefonen blir några millimeter tjockare.

Med det sagt finns det åtminstone ett visst hopp. Så sent som förra året berättade en Samsung-chef för TechRadar att S Pen är en avgörande del av Galaxy S26 Ultra-seriens DNA. Jag hoppas att det åtminstone innebär att de här praktiska pennorna får leva vidare ett tag till.

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Du kan se hela avsnittet av TechRadars podcast här ovanför eller gå direkt till YouTube för att höra alla våra expertåsikter om Samsungs senaste vikbara telefoner och smartklockor.

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