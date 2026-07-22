Därför skapades Samsung Galaxy Z Fold 8 – en passliknande vikbar telefon som sätter "en ny standard för innehåll"

Om du trodde att hela poängen med en vikbar mobil med flera skärmar var att "en storlek passar inte alla", så hade du bara delvis rätt. Det verkar nämligen som att vi snabbt är på väg in i en era där vikbara telefoner kommer i flera olika storlekar – och föga förvånande är det Samsung som leder utvecklingen.

Det är en av anledningarna till att vi nu, utöver Samsung Galaxy Z Flip 8 och Galaxy Z Fold 8 Ultra, även får den ovanligt proportionerade Samsung Galaxy Z Fold 8. Det är en vikbar telefon som, när den är hopfälld, har ungefär samma mått som ett pass. Samtliga tre modeller presenterades officiellt under Samsung Galaxy Unpacked den 22 juli, och du kan redan nu läsa våra första intryck i våra förhandstittar på Galaxy Z Fold 8 Ultra och Galaxy Z Fold 8.

Efter att Samsung flög delar av TechRadar-teamet till sina fabriker, lät dem träffa företagets chefer och se de nya vikbara telefonerna på plats ställdes samma fråga om och om igen: Varför har ni byggt den här? Vem är den egentligen till för? Vi misstänker att du ställer dig samma fråga.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det går inte att förneka att Galaxy Z Fold 8 är en fascinerande produkt. Den tar över grundnamnet i serien, medan den större modellen nu heter Galaxy Z Fold 8 Ultra. Den yttre 5,5-tumsskärmen har ett ovanligt bildförhållande på 10:6,1 och är både bredare och kortare än vad vi är vana vid från dagens flaggskeppsmobiler. Den inre 7,6-tumsskärmen har samtidigt ett 4:3-format, vilket gör att telefonen skiljer sig från i princip alla moderna smartphones vi har sett.

Den ovanliga storleken ger också Galaxy Z Fold 8 några unika egenskaper. Med en vikt på 201 gram är den den lättaste vikbara telefonen i sin klass. Utfälld påminner skärmen både till storlek och proportioner om en Kindle-läsplatta, vilket faktiskt känns logiskt för en telefon som tydligt prioriterar innehållskonsumtion.

Annorlunda men ändå bekant

Som medlem i Samsungs vikbara familj delar Galaxy Z Fold 8 många specifikationer med sitt större syskon. Båda modellerna använder de nya vikbara skärmarna med titanbaksida, som är starkare än tidigare polymerbaserade konstruktioner och dessutom mer tåliga tack vare ett ultratunt lager av titanlegering. Vi tittade närmare på den nya skärmtekniken i vår djupdykning tillsammans med Samsung Display. Precis som på Galaxy Z Fold 8 Ultra är skärmen nästan helt platt när den är utfälld, och skärmvecket är knappt synligt.

Både Galaxy Z Fold 8 och Galaxy Z Fold 8 Ultra har en maximal ljusstyrka på 3 000 nits och en ny antireflexbehandling som ska förbättra läsbarheten utomhus. Precis som Ultra-modellen har Galaxy Z Fold 8 dessutom ett stort kisel-kolbatteri på 4 800 mAh, med vad Samsung beskriver som mycket lång batteritid, samt stöd för snabb trådbunden laddning på 45 W (upp till 69 % på 30 minuter) och trådlös Qi2-laddning på 20 W.