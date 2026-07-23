De 5 største nyhetene fra Samsung Galaxy Unpacked 2026 – inkludert nye telefoner, klokker og smartbriller

Det er en stor dag for Samsung og for alle som elsker selskapets produkter. Selskapet har nå avduket tre nye brettbare telefoner, to nye smartklokker og sine aller første smartbriller.

Det er ikke bare smartbrillene som er et helt nytt initiativ fra Samsung. En av telefonene introduserer også et helt nytt format.

Nedenfor går vi gjennom de fem største nyhetene fra årets andre Samsung Galaxy Unpacked 2026 – dette er lanseringene du må følge med på.

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1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future)

Hvis du tror Samsung Galaxy Z Fold 8 er den direkte etterfølgeren til Galaxy Z Fold 7, burde du tro om igjen – det er på grunn av den nye formfaktoren vi nevnte ovenfor.

I motsetning til Galaxy Z Fold 7, som har det klassiske boklignende foldbare designet, er Galaxy Z Fold 8 kortere og bredere, med proporsjoner som minner om et pass. Når den er foldet ut i portrettmodus, er den perfekt for lesing, mens den i liggende modus er bedre egnet for filmer og gaming.

Telefonen har en 7,6-tommers brettbar skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en 5,5-tommers ytre skjerm med 120 Hz, et 50 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera og to 10 MP selfiekameraer – ett på hver skjerm.

Den drives av Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, har 12 GB RAM, opptil 1 TB lagringsplass og et 4800 mAh batteri.

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I Norge starter Galaxy Z Fold 8 på 23 990 kroner, noe som gjør den litt billigere enn Galaxy Z Fold 8 Ultra.

2. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Litt forvirrende er Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i praksis den virkelige etterfølgeren til Galaxy Z Fold 7, så vi har allerede en ganske god idé om hva den tilbyr.

Telefonen har en 8-tommers brettbar skjerm med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en 6,5-tommers ytre skjerm, et 200 MP hovedkamera, et 50 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telefotokamera med 3x optisk zoom og to 10 MP selfiekameraer.