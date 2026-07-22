De 5 största nyheterna från Samsung Galaxy Unpacked 2026 – inklusive nya telefoner, klockor och smartglasögon

Det är en stor dag för Samsung och för alla som gillar företagets produkter. Företaget har nu visat upp tre nya vikbara telefoner, två nya smartklockor och sina allra första smartglasögon.

Det är inte bara smartglasögonen som är en helt ny satsning från Samsung. En av telefonerna introducerar också ett helt nytt format.

Här nedanför går vi igenom de fem största nyheterna från årets andra Samsung Galaxy Unpacked 2026 – det här är lanseringarna du behöver ha koll på.

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1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future)

Om du tror att Samsung Galaxy Z Fold 8 är den direkta efterföljaren till Galaxy Z Fold 7 är det dags att tänka om – det är nämligen den nya formfaktorn vi nämnde ovan.

Till skillnad från Galaxy Z Fold 7, som har den klassiska bokliknande vikbara designen, är Galaxy Z Fold 8 kortare och bredare, med proportioner som påminner om ett pass. Utfälld i stående läge är den perfekt för läsning, medan den i liggande läge lämpar sig bättre för filmer och spel.

Telefonen har en vikbar 7,6-tumsskärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, en yttre 5,5-tumsskärm på 120 Hz, en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelkamera på 50 MP samt två selfiekameror på 10 MP – en på varje skärm.

Den drivs av Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, har 12 GB RAM, upp till 1 TB lagring och ett batteri på 4 800 mAh.